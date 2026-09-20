Quiénes son los siete sucesores de Putin que podrían liderar Rusia

El presidente ruso, Vladimir Putin, asiste a la cumbre del BRICS en Nueva Delhi, India, el 12 de septiembre de 2026 (Sputnik/Alexander Kazakov/REUTERS)

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El presidente ruso, Vladimir Putin, ganará una vez más las elecciones de este domingo. Rusia Unida, el partido que durante mucho tiempo ha apoyado al “líder eterno” moderno del país, volverá a obtener la mayoría en la Duma, la cámara baja del Parlamento.

Se trata de la última de una serie de elecciones que Putin siempre gana desde hace veinticinco años. Incluso después de cuatro años y medio de guerra a gran escala en Ucrania y cientos de miles de víctimas, el control de Putin sobre el poder sigue siendo tan férreo como siempre. Pero el ex director de la KGB, de 73 años, no vivirá para siempre.

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En cada ciclo electoral, Putin ha respondido preguntas sobre quién podría sucederle algún día, pero deliberadamente ha mantenido a su nación y al mundo en la incertidumbre.

La estructura de poder que creó, en la que él solo toma las decisiones importantes, garantiza que nadie acumule el poder suficiente para desafiarlo directamente. Pero también deja al país sin un heredero claro. En cambio, Rusia está gobernada por clanes que representan a los servicios de seguridad, el Ejército y las élites empresariales rivales.

Y si bien algunos, al menos entre los opositores, anhelan la era posterior a Putin, es mucho más probable que el sucesor de Putin, en caso de que se retire o muera en el cargo, se moldee a su imagen y semejanza que a la de quienes se oponen a él.

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Mikhail Mishustin

Russian Prime Minister Mikhail Mishustin attends the Victory Day military parade in Moscow, Saturday, May 9, 2026, during celebrations of the 81st anniversary of the Soviet Union's victory over Nazi Germany during World War II. Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS

Primer ministro, 60 años. El primero en la línea oficial de sucesión es el primer ministro Mikhail Mishustin, quien asume automáticamente la presidencia, según la constitución rusa, en caso de necesidad; así fue como Putin se convirtió en presidente interino tras la dimisión de Boris Yeltsin el 31 de diciembre de 1999.

Cuando Mishustin fue nombrado en 2020, se le consideró una elección puramente pragmática: un tecnócrata que había dirigido el Servicio Federal de Impuestos con reputación de ser un gestor eficaz pero apolítico, bien conocido entre las élites empresariales pero en gran medida desconocido para los rusos.

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Su falta de peso político lo diferenciaba del resto. No tenía afiliación partidista, carecía de proyección pública, no formaba parte de las élites de los servicios de seguridad cercanas a Putin y nunca había mostrado mucho interés en ocupar cargos de mayor jerarquía. Esta combinación lo convertía en una opción de bajo riesgo.

Desde entonces, el mandato de Mishustin, sobre todo en materia económica, se ha ampliado, y se le encomendó la dirección de un consejo encargado de la adquisición de material militar. Sin embargo, para el sector más importante —la élite de los servicios de seguridad conocida como siloviki, que ejerce una enorme influencia en la política exterior y la seguridad—, sigue siendo un forastero, lo que podría limitar sus posibilidades de alcanzar el puesto más alto.

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Alexei Dyumin

El secretario del Consejo de Estado, Alexéi Diumin, asiste a un desfile militar con motivo del Día de la Victoria (REUTERS/Shamil Zhumatov)

Ex guardaespaldas, ahora secretario del Consejo de Estado, 54 años. Alexei Dyumin, antiguo guardaespaldas de Putin que se unió al equipo de seguridad del presidente en 1999 y pasó años en el Servicio Federal de Protección, ascendió en la jerarquía hasta ocupar puestos clave de seguridad y militares, lo que lo convierte en uno de los candidatos más “curtidos en combate” entre los aspirantes.

Fue subdirector de la inteligencia militar rusa, el GRU, y dirigió las Fuerzas de Operaciones Especiales de Rusia, donde supervisó la anexión ilegal de Crimea en 2014. Posteriormente, ocupó el cargo de viceministro de Defensa. Fue nombrado gobernador de Tula en 2016 y secretario del Consejo de Estado en 2024.

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Desde hace tiempo, Dyumin es considerado un serio aspirante a la sucesión, debido a su cercanía con Putin y a su experiencia tanto en el ámbito militar como en el público. Putin ha promovido cada vez más a personas de su propio equipo de seguridad precisamente por la confianza personal que ha forjado a lo largo de los años.

Se había especulado con la posibilidad de que Dyumin fuera ministro de Defensa, pero cuando Putin reorganizó el ministerio en mayo de 2024, le otorgó el puesto al economista Andrei Belousov y, en su lugar, convirtió a Dyumin en asesor del Kremlin encargado de supervisar la industria de defensa, un cargo que los analistas describen como esencialmente un rol ministerial en la sombra.

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Dmitry Patrushev

Russian Agriculture Minister Dmitry Patrushev attends a video conference meeting to discuss agricultural issues including spring field operations in Moscow, Russia, May 18, 2023. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

Viceprimer ministro e hijo del ex jefe del FSB, 48 años. Dmitry Patrushev representa lo que los investigadores rusos denominan el clan de los príncipes emergentes de Rusia: hijos de veteranos ultrapoderosos de la Rusia de Putin que sobrevivieron a décadas de tumultuosas convulsiones y ascendieron a la cima de la estructura de poder.

Su padre es Nikolai Patrushev, ex director del FSB y secretario del Consejo de Seguridad, quien conoce a Putin desde la década de 1970 y es uno de los miembros de mayor confianza de su círculo íntimo.

El joven Patrushev dedicó la mayor parte de su carrera al sector bancario, tras estudiar en la academia del FSB a petición de su padre. La cercanía de su padre con Putin y su experiencia en los servicios de seguridad transmitirían la influencia del rígido aparato de seguridad a una nueva generación.

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En 2024, Nikolai Patrushev intentó, sin éxito, que su hijo sustituyera a Mishustin como primer ministro. En su lugar, fue nombrado viceprimer ministro.

Boris Kovalchuk

Boris Kovalchuk (Archivo)

Presidente de la Cámara de Cuentas, 48 ​​años. Al igual que Patrushev, Boris Kovalchuk representa a la “nobleza”: es hijo de Yuri Kovalchuk, un poderoso oligarca considerado desde hace tiempo una de las personas más influyentes de Rusia, a pesar de no haber ocupado nunca un cargo público. A menudo se le describe como el banquero personal y amigo más cercano de Putin.

El poder de los Kovalchuk tiene sus raíces en su imperio de empresas de medios de comunicación, bancos e instituciones científicas, pero no forman parte del clásico aparato de seguridad interna.

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Kovalchuk también presionó para que su hijo fuera ascendido en 2024, con la esperanza, según se informa, de que Putin pusiera a Boris Kovalchuk al frente de Rosneft o Gazprom, las principales empresas energéticas del país. En cambio, Putin nombró a Boris Kovalchuk jefe de la Cámara de Cuentas, lo que fue interpretado como una decepción para la familia Kovalchuk.

Denis Manturov

El primer viceprimer ministro ruso, Denis Manturov (REUTERS/Maxim Shemetov)

Primer viceprimer ministro, 57 años. Hijo de un diplomático soviético de alto rango y protegido de Sergei Chemezov, director de Rostec, el conglomerado que controla el complejo militar-industrial ruso, Denis Manturov dirigió el Ministerio de Industria y Comercio durante más de una década antes de que su mandato se ampliara rápidamente.

En 2022, se le encomendó la supervisión de la industria armamentística, y dos años después fue ascendido a primer viceprimer ministro con el reto de mantener al gobierno alineado con el esfuerzo bélico en Ucrania.

Sus vínculos con la industria de defensa le otorgan una posición informal dentro de los servicios de inteligencia, incluso sin experiencia propia en este ámbito. Sin embargo, supervisar la producción militar y el aspecto económico de la guerra también representa un riesgo potencial. Su influencia está estrechamente ligada a la salud de la economía de guerra y probablemente dependa del desenlace del conflicto.

Sergei Sobyanin

Russian President Vladimir Putin and Mayor of Moscow Mayor Sergei Sobyanin attend the Orthodox Easter service at the Cathedral of Christ the Saviour in Moscow, Russia April 12, 2026. Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS

Alcalde de Moscú, 68 años. Sergei Sobyanin ascendió desde gobernador de Siberia hasta convertirse en jefe de gabinete presidencial de Putin en 2005. Posteriormente, dirigió la campaña de Medvedev en 2008 antes de ser nombrado alcalde de Moscú en 2010, cargo que ha ocupado desde entonces.

Se le atribuye la transformación de la ciudad en una capital moderna y tecnológicamente avanzada. Sobyanin tiene mayor afinidad con las élites empresariales que con los servicios de seguridad, pero su carisma como gestor goza de popularidad más allá de la capital.

Serguéi Kiriyenko

El Jefe de política interna del Kremlin, Serguéi Kiriyenko (Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin vía REUTERS/Archivo)

Jefe de política interna del Kremlin, 64 años. Sergei Kiriyenko, el primer ministro más joven de Rusia bajo el mandato de Yeltsin en 1998, vio truncado su mandato a los cuatro meses por la crisis financiera. Se le recuerda por una decisión trascendental: nombró a Putin jefe del FSB, el servicio de seguridad nacional y principal sucesor del KGB.

Kiriyenko dirigió posteriormente Rosatom, la empresa nuclear estatal, y actualmente se desempeña como jefe de política interna del Kremlin, donde ha gestionado algunos de los problemas políticos más espinosos de Putin. Esto incluyó la organización del referéndum constitucional de 2020 que permite a Putin permanecer en el poder hasta 2036, la gestión de los ciclos electorales y la supervisión de la anexión y administración del territorio ucraniano ocupado.

Un factor que juega a favor de Kiriyenko es su influencia en la formación de quienes acceden al poder en el país. Ha impulsado una serie de iniciativas de formación cívica destinadas a cultivar una nueva generación de funcionarios leales, la más reciente de las cuales es “Tiempo de Héroes”, un programa que prepara a veteranos de guerra para carreras en la administración pública como parte de lo que el Kremlin denomina “la formación de una nueva élite”.

Los resultados hasta ahora son dispares. La mayoría de los graduados han conseguido puestos de asesoría o simbólicos, en lugar de cargos de autoridad real. Pero si el proyecto madura, podría dejar a Kiriyenko con un grupo de protegidos leales en todos los niveles de la burocracia.

© 2026, The Washington Post.