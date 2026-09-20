Rusia reclutó a niños ucranianos para llevar a cabo ataques: fueron capturados

Oleksandr Honcharenko, de 16 años, a la izquierda, y Maksym Parshyn, de 17. Parshyn dijo que le costó encontrar trabajo legítimo antes de recurrir a Telegram (Serhiy Morgunov/Para The Washington Post)

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KREMENCHUK, Ucrania — Yaroslav Suzanskyi tenía 16 años cuando vio un anuncio en la aplicación de mensajería Telegram que ofrecía “dinero fácil”, unos 165 dólares, por hacer un trabajo ocasional. Resultó ser un anuncio para cometer sabotaje: a Suzanskyi le pagaron por incendiar un armario de relés ferroviarios.

Ahora, con 18 años, Suzanskyi está recluido en una colonia correccional para menores, a la vez autor y víctima de una parte oculta de la guerra de Rusia contra Ucrania: el reclutamiento de jóvenes vulnerables para atacar a su propio país. Es uno de los ocho internos de Kremenchuk —de una población de 72— condenados por delitos contra la seguridad nacional o la seguridad pública vinculados con Rusia.

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Muchos de los niños reclutados por Rusia son pobres y son atraídos a traicionar a Ucrania con ofertas de dinero relativamente pequeñas, dijeron las autoridades.

Después de incendiar el equipo ferroviario, Suzanskyi recibió una oferta mayor que involucraba un explosivo, por 60.000 grivnas, o unos 1.430 dólares. Un hombre al que Suzanskyi conocía como Artem lo envió a un hotel en los suburbios de Kyiv, donde dejaron dos mochilas afuera de su habitación. Una contenía ropa militar; la otra, una caja encintada con cables que Suzanskyi creyó que era un inhibidor de señales, pero que después supo que era un artefacto explosivo.

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Luego lo enviaron en taxi a una biblioteca. Agentes de inteligencia ucranianos lo interceptaron allí antes de que pudiera completar la misión.

“Esas 60.000 se convirtieron en cinco años”, dijo Suzanskyi.

Suzanskyi tenía 13 años cuando comenzó la invasión a gran escala de Rusia. Su padre y su padrastro fueron reclutados, dejando a su madre a cargo de mantener a tres hijos. Un error burocrático interrumpió los pagos de manutención infantil de la familia y comenzaron a atrasarse con las facturas, dijo. Empezó a aceptar cualquier trabajo que pudiera encontrar.

En diciembre de 2024, cuando se acercaban el cumpleaños de su hermano menor y las vacaciones de invierno, Suzanskyi dijo que solo le quedaban 200 grivnas, o unos 5 dólares. Fue entonces cuando respondió al anuncio en Telegram.

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En toda Ucrania, 13 menores cumplen condenas en casos relacionados con Rusia, incluidas cinco niñas, según el Ministerio de Justicia. En total, más de 300 menores han sido detenidos por cargos similares, dijeron funcionarios. Algunos recibieron libertad condicional, mientras que otros siguen bajo investigación.

Un informe publicado el año pasado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló “un aumento de acusaciones creíbles de que la Federación de Rusia utilizó a niños ucranianos en territorio controlado por el Gobierno para realizar vigilancia y transmitir información sobre el ejército ucraniano, o para cometer sabotajes e incendios provocados contra objetivos militares o propiedad pública vinculada con el ejército”.

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Rusia niega las acusaciones y ha culpado a los servicios de inteligencia ucranianos de reclutar a menores rusos para llevar a cabo sabotajes en Rusia.

Oleksii Babakov, ahora de 17 años, pasó unos ocho meses bajo ocupación rusa en Vovchansk, en la frontera con Rusia, donde vivía bajo cuidado tutelar. Cuando tenía 15 años, sus tutores lo ayudaron a llegar a Járkiv y finalmente a vivir en Polonia, cuando vio un anuncio en Telegram que prometía dinero fácil.

A Babakov le pidieron reclutar a otros jóvenes y ponerlos en contacto con un encargado. Uno era Vikentii, también de 17 años actualmente, amigo de Babakov desde que asistieron juntos a un cuerpo de cadetes en Járkiv en 2022.

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Vikentii habló con la condición de ser identificado solo por su nombre de pila, por temor a ser blanco de represalias. Babakov le dijo que podía ganar hasta 3.000 dólares al mes.

Yevhen Pikalov, viceministro de Justicia de Ucrania, afirmó que los jóvenes detenidos en casos relacionados con Rusia estaban motivados por dinero, no por traición (Serhiy Morgunov/Para The Washington Post)

Al principio, dijo Vikentii, pensó que solo tendría que fabricar artefactos explosivos. Más tarde, se enteró de que también se esperaba que colocara uno. Tenía 15 años en ese momento.

Dejó el artefacto en un cubo de basura afuera de una comisaría de policía en Járkiv y se alejó. “Cuando hice explotar la bomba, entendí que había hecho algo realmente malo”, dijo.

Más tarde vio un informe que indicaba que nadie había resultado herido. “Sentí alivio”, dijo. “Había habido un ataque terrorista, pero nadie resultó herido”.

Desde Polonia, Babakov vio reportes de noticias sobre personas a las que había reclutado. Una era Vikentii. Otra era una niña de 15 años que dejó un artefacto explosivo afuera de otra comisaría. Nadie resultó herido en esa explosión tampoco.

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Las autoridades ucranianas localizaron a Babakov en Polonia y fue deportado a Ucrania. Él y Vikentii volvieron a encontrarse en un centro de detención preventiva y ahora cumplen sus condenas juntos en Kremenchuk.

Vikentii fue condenado por cometer un acto terrorista y sentenciado a tres años de prisión. Babakov fue condenado por incitar y colaborar en un ataque terrorista y sentenciado a cuatro años.

Maksym Parshyn, de 17 años, es de Sloviansk, en la región oriental de Donetsk que el presidente ruso, Vladimir Putin, quiere que Ucrania entregue.

La madre de Parshyn tiene esquizofrenia y su familia ha atravesado dificultades económicas. Parshyn dijo que los empleadores legales eran reacios a contratarlo porque era demasiado joven. Durante un tiempo, cargó leña y trabajó para centros de llamadas ilegales que estafaban a personas en Rusia.

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“Es muy fácil”, dijo Parshyn sobre encontrar trabajo en Telegram. “Escribes algo como ‘buscar trabajo’ y todo está ahí”.

Parshyn aceptó 300 dólares de un contacto anónimo de Telegram, al que describió como un “encargado”, para incendiar un armario de relés ferroviarios. Al día siguiente, el mismo contacto le ofreció más dinero para quemar vehículos utilizados por funcionarios de reclutamiento militar. Parshyn dijo que se negó y bloqueó la cuenta.

Sin embargo, unas semanas después, aceptó otra oferta para pintar grafitis con aerosol en una oficina de reclutamiento militar. Meses después, regresó a Telegram, donde un nuevo encargado le había ofrecido 3.000 dólares para incendiar una oficina de correos. Parshyn grabó mientras uno de sus amigos provocaba el incendio.

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Parshyn dijo que no se dio cuenta hasta que fue detenido de que los servicios de inteligencia rusos utilizaban Telegram para reclutar a jóvenes ucranianos para esos ataques. Pasó cerca de un año en prisión preventiva antes de ser sentenciado a cuatro años.

“Necesitaba dinero”, dijo Parshyn. “Si no lo hubiera necesitado, no lo habría hecho en absoluto”.

Después de cumplir 18 años, los adolescentes pueden permanecer en Kremenchuk para recibir educación y rehabilitación hasta los 22 años, o pueden ser trasladados a centros para adultos.

El viceministro de Justicia, Yevhen Pikalov, dijo que los jóvenes detenidos en Kremenchuk estaban motivados por el dinero, no por la traición.

“No lo hicieron con el motivo de destruir el Estado ucraniano”, dijo Pikalov. “No lo hicieron porque amen a Rusia. 500 dólares en Telegram, eso es todo”.

En la colonia no se permiten teléfonos personales. El personal guarda las tarjetas SIM de los jóvenes, y las llamadas y videollamadas se realizan a través de la institución.

Las computadoras y tabletas son supervisadas, y las redes sociales están bloqueadas. Durante el tiempo libre, los jóvenes practican deportes, leen, ven televisión o usan una PlayStation. El dinero enviado por la familia o ganado dentro del centro puede gastarse en la tienda de la colonia.

En Kremenchuk, como en todas partes de Ucrania, la vida está ensombrecida por los ataques aéreos rusos.

Las ondas expansivas de ataques con misiles cercanos han dañado la colonia tres veces, pero los detenidos estaban en refugios y nadie resultó herido, dijo el personal. Las alertas de ataque aéreo interrumpen con frecuencia las clases en la escuela.

Cuando The Washington Post visitó el lugar el 20 de julio, una sala, utilizada normalmente para jugar al tenis de mesa, estaba preparada para el examen de ingreso a la universidad de Ucrania del día siguiente. En otra, sacaron tableros de ajedrez y damas. Algunos se sentaron a jugar, mientras otros conversaban.

Una pregunta clave para todos los jóvenes es: ¿qué sigue?

Pikalov dijo que determinar si un joven ha sido rehabilitado depende de los riesgos y necesidades de cada adolescente, más que del delito que cometió.

Babakov sueña con “empezar de cero”. Parshyn dijo que quiere abrazar a su familia cuando salga.

Para Suzanskyi, ese siguiente paso ya ha comenzado. Ha iniciado una carrera universitaria en línea en agronomía.

Después de cumplir 18 años en junio, Suzanskyi optó por trasladarse a una prisión de seguridad media más restrictiva para hombres adultos, en lugar de permanecer en Kremenchuk.

“Para probar la vida adulta”, dijo, “así definitivamente no querré terminar en prisión otra vez”. El 11 de agosto, salió de Kremenchuk.

Con tres años y medio aún por cumplir, lo que más le preocupa es lo que pueda ocurrirle a su familia mientras se intensifican los ataques rusos.

“Me da miedo que simplemente no quede ningún familiar cuando salga”, dijo.

© 2026, The Washington Post.