El Salvador

Las remesas hacia los hogares salvadoreños crecieron solo 3.8% entre enero y agosto de 2026

La entidad monetaria informó ingresos acumulados por USD 6,788.3 millones, equivalentes a USD 249 millones adicionales interanuales, frente al avance de 18.4% observado durante el mismo período del año anterior

Una mujer recibe dinero en efectivo, billetes de dólares estadounidenses, de un cajero de banco. Las banderas de Estados Unidos y El Salvador se ven al fondo.
Una persona recibe billetes de dólares estadounidenses de un cajero bancario en El Salvador, con las banderas de Estados Unidos y El Salvador visibles de fondo, simbolizando el impacto de las remesas en la economía local. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El envío de remesas a los hogares salvadoreños se desaceleró con fuerza en 2026. Según el Banco Central de Reserva (BCR), organismo emisor de El Salvador, el ingreso acumulado de enero a agosto llegó a USD 6,788.3 millones, con un alza de apenas 3.8% frente a igual período de 2025.

Ese ritmo contrasta con el 18.4% de expansión registrado un año antes, cuando el temor de la comunidad migrante ante la política antimigración de la administración de Donald Trump aceleró los envíos hacia el país. El resultado de este año equivale a USD 249 millones adicionales respecto a los USD 6,539.2 millones recibidos en el mismo lapso de 2025.

PUBLICIDAD

Estados Unidos concentra el 92% de los envíos hacia El Salvador

Estados Unidos aportó USD 6,261 millones, el 92.2% del total recibido en los primeros ocho meses del año. El monto mostró un crecimiento interanual de USD 215.2 millones, equivalente a 3.6%, respecto a igual período de 2025.

Detrás aparece un grupo de países con montos mucho menores. Canadá envió USD 56.8 millones, España USD 49.5 millones, Italia USD 42.1 millones y México cerró el quinto lugar con USD 8.2 millones.

El BCR también registró variaciones porcentuales llamativas en orígenes de bajo volumen. Argelia registró una tasa de crecimiento de 3,049.8%, aunque el monto total enviado desde ese país fue de apenas USD 100,000.

PUBLICIDAD

Diciembre marcó el mayor envío mensual y enero el más bajo

El desglose mes a mes permite observar la volatilidad detrás del dato acumulado. Diciembre de 2025 concentró el mayor ingreso de la serie, con USD 961.12 millones, en coincidencia con la temporada de fin de año.

Enero de 2026 marcó el punto más bajo, con USD 759.45 millones. A partir de ahí, el flujo mensual osciló entre los USD 765.33 millones de febrero y los USD 923.05 millones de mayo, sin recuperar el nivel de diciembre.

Agosto de 2026 cerró en USD 863.43 millones, un 4.66% por encima de los USD 824.96 millones registrados en agosto de 2025.

Guatemala recibió USD 12.219 millones en remesas en el primer semestre y registró un crecimiento interanual de 7%.
El informe del Cemla calculó que las remesas de Guatemala crecieron 319% desde 2015, por encima de Honduras, Colombia, México, República Dominicana y El Salvador. (DCA) (Diario de Centro América)

Chalatenango tiene el promedio de remesa más alto del país

El promedio nacional por envío se ubicó en USD 362.2 a agosto. Tres departamentos lo superaron con claridad: Chalatenango con USD 477.8, Cabañas con USD 456.8 y Morazán con USD 424.8.

San Salvador se mantiene como el mayor receptor en volumen, con 18.3% del total nacional y USD 1,240.8 millones acumulados, un 3.1% más que en 2025. Sin embargo, el promedio por envío en ese departamento fue el más bajo del país: USD 323.9.

Usulután exhibió el mayor crecimiento entre los departamentos, de 5.6%. El territorio alcanzó USD 513.1 millones y representó 7.6% del total nacional.

Más de la mitad de los envíos son menores a mil dólares

El BCR también clasifica las remesas según el destino que les dan las familias. El consumo absorbió USD 6,718 millones, un 4% más que en 2025, mientras que la inversión sumó apenas USD 70.3 millones, con una participación marginal de 1% y una caída de 8.8%.

El desglose por monto de envío de agosto de 2026 muestra que los giros de menos de USD 500 concentraron USD 295.85 millones, la categoría de mayor peso.

Le siguieron los envíos de entre USD 1.000 y USD 1.999,99, con USD 179.59 millones, y los de entre USD 500 y USD 999,99, con USD 165.07 millones.

Una mujer sonriente recibe billetes de dólar estadounidense de una cajera de banco detrás de una ventanilla, con banderas de EE. UU. y El Salvador en la pared.
Una mujer salvadoreña recibe billetes de dólar estadounidense de una cajera en una agencia bancaria, destacando la importancia de las remesas con las banderas de Estados Unidos y El Salvador de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los envíos de USD 2.000 a USD 2.999,99 sumaron USD 128.66 millones, mientras que los giros iguales o mayores a USD 10,000 representaron USD 15.68 millones. El efectivo entregado en mano sumó USD 34.70 millones, las billeteras digitales de criptomonedas USD 5.48 millones y las recargas a teléfonos móviles USD 1.37 millones.

Temas Relacionados

Banco Central de ReservaRemesasEl Salvadoringresos familiares

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Salvador: Capturaron a un hombre acusado de asesinar a su pareja dentro de una vivienda

Las autoridades localizaron a Anderson Alexis D. tras desplegar tareas de inteligencia, luego de que presuntamente atacara dentro de una vivienda a un hombre con quien mantenía una relación sentimental

El Salvador: Capturaron a un hombre acusado de asesinar a su pareja dentro de una vivienda

El Salvador y Corea del Sur amplían la red de emergencias para embarazadas en zonas remotas

Un proyecto de cooperación bilateral capacitó personal sanitario y derivó en un Plan Maestro Nacional para la atención de embarazos de alto riesgo en siete departamentos del país centroamericano

El Salvador y Corea del Sur amplían la red de emergencias para embarazadas en zonas remotas

Cae red de salvadoreños que ingresaba miras láser y pertrechos prohibidos al país

Cinco allanamientos en San Salvador y Usulután y más de 15 mil dólares en efectivo incautados. La investigación fiscal apunta a un esquema para ocultar mercancías prohibidas ante las autoridades aduaneras

Cae red de salvadoreños que ingresaba miras láser y pertrechos prohibidos al país

Mark Abreu defiende su nominación como embajador en El Salvador y destaca los avances en seguridad del país centroamericano

Mark Abreu hizo el compromiso ante el Comité de Relaciones Exteriores, donde defendió la alianza bilateral y los cambios de seguridad atribuidos al gobierno de Nayib Bukele

Mark Abreu defiende su nominación como embajador en El Salvador y destaca los avances en seguridad del país centroamericano

Concejo Municipal de Los Ángeles aprueba apoyo para salvadoreños con TPS: en qué consiste

Además de preparar recursos de asistencia legal y financiera, el Concejo Municipal de Los Ángeles ordenó un análisis integral para medir las repercusiones financieras y los sectores productivos que se verían más impactados ante un eventual fin del TPS

Concejo Municipal de Los Ángeles aprueba apoyo para salvadoreños con TPS: en qué consiste

TECNO

Google activa “Llama por mí” la opción para que la IA haga llamadas por nosotros

Google activa “Llama por mí” la opción para que la IA haga llamadas por nosotros

El sube y baja de Bitcoin: cuál es su costo este 25 de septiembre

Criptomonedas: cuál es el valor de ethereum este viernes<br>

El asesor de IA del papa León XIV acusó a las grandes empresas tecnológicas de actuar como un cartel

La Universidad Internacional de Florida instalará la primera computadora cuántica del estado

ENTRETENIMIENTO

Caballo salvaje nueve lanzó tráiler y refuerza su lugar entre las candidatas de la temporada de premios

Caballo salvaje nueve lanzó tráiler y refuerza su lugar entre las candidatas de la temporada de premios

Primer vistazo a ‘Sed de sangre’, el regreso de Johnny Depp a Hollywood junto a Penélope Cruz, Aron Piper y Manu Ríos

El director de Coyote vs. ACME revela el secreto detrás de la conexión con los cortos clásicos de los Looney Tunes

Se convirtió en Jedi y Hollywood lo encasilló, pero logró convertirse en el “maestro” que nadie esperaba: la historia de Mark Hamill

U2 cumple 50 años y aumenta la expectativa por nuevas canciones y una posible gira en 2027

MUNDO

La aerolínea Air India suspende a un copiloto tras detectar indicios de alcohol antes de un vuelo en Zúrich

La aerolínea Air India suspende a un copiloto tras detectar indicios de alcohol antes de un vuelo en Zúrich

Donald Trump cierra la visita de Xi Jinping a Estados Unidos: “Se avecinan cosas fantásticas”

Zelensky repudió un nuevo ataque de Rusia contra un hospital en Kiev

El papa León XIV advirtió sobre la pérdida de la humanidad en el “paraíso de las máquinas”

En la gala en la Casa Blanca, Donald Trump sentó en la misma mesa de Xi Jinping a dos mega empresarios taiwaneses