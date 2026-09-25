Las remesas hacia los hogares salvadoreños crecieron solo 3.8% entre enero y agosto de 2026

Una persona recibe billetes de dólares estadounidenses de un cajero bancario en El Salvador, con las banderas de Estados Unidos y El Salvador visibles de fondo, simbolizando el impacto de las remesas en la economía local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El envío de remesas a los hogares salvadoreños se desaceleró con fuerza en 2026. Según el Banco Central de Reserva (BCR), organismo emisor de El Salvador, el ingreso acumulado de enero a agosto llegó a USD 6,788.3 millones, con un alza de apenas 3.8% frente a igual período de 2025.

Ese ritmo contrasta con el 18.4% de expansión registrado un año antes, cuando el temor de la comunidad migrante ante la política antimigración de la administración de Donald Trump aceleró los envíos hacia el país. El resultado de este año equivale a USD 249 millones adicionales respecto a los USD 6,539.2 millones recibidos en el mismo lapso de 2025.

PUBLICIDAD

Estados Unidos concentra el 92% de los envíos hacia El Salvador

Estados Unidos aportó USD 6,261 millones, el 92.2% del total recibido en los primeros ocho meses del año. El monto mostró un crecimiento interanual de USD 215.2 millones, equivalente a 3.6%, respecto a igual período de 2025.

Detrás aparece un grupo de países con montos mucho menores. Canadá envió USD 56.8 millones, España USD 49.5 millones, Italia USD 42.1 millones y México cerró el quinto lugar con USD 8.2 millones.

El BCR también registró variaciones porcentuales llamativas en orígenes de bajo volumen. Argelia registró una tasa de crecimiento de 3,049.8%, aunque el monto total enviado desde ese país fue de apenas USD 100,000.

PUBLICIDAD

Diciembre marcó el mayor envío mensual y enero el más bajo

El desglose mes a mes permite observar la volatilidad detrás del dato acumulado. Diciembre de 2025 concentró el mayor ingreso de la serie, con USD 961.12 millones, en coincidencia con la temporada de fin de año.

Enero de 2026 marcó el punto más bajo, con USD 759.45 millones. A partir de ahí, el flujo mensual osciló entre los USD 765.33 millones de febrero y los USD 923.05 millones de mayo, sin recuperar el nivel de diciembre.

Agosto de 2026 cerró en USD 863.43 millones, un 4.66% por encima de los USD 824.96 millones registrados en agosto de 2025.

El informe del Cemla calculó que las remesas de Guatemala crecieron 319% desde 2015, por encima de Honduras, Colombia, México, República Dominicana y El Salvador. (DCA) (Diario de Centro América)

Chalatenango tiene el promedio de remesa más alto del país

El promedio nacional por envío se ubicó en USD 362.2 a agosto. Tres departamentos lo superaron con claridad: Chalatenango con USD 477.8, Cabañas con USD 456.8 y Morazán con USD 424.8.

PUBLICIDAD

San Salvador se mantiene como el mayor receptor en volumen, con 18.3% del total nacional y USD 1,240.8 millones acumulados, un 3.1% más que en 2025. Sin embargo, el promedio por envío en ese departamento fue el más bajo del país: USD 323.9.

Usulután exhibió el mayor crecimiento entre los departamentos, de 5.6%. El territorio alcanzó USD 513.1 millones y representó 7.6% del total nacional.

Más de la mitad de los envíos son menores a mil dólares

El BCR también clasifica las remesas según el destino que les dan las familias. El consumo absorbió USD 6,718 millones, un 4% más que en 2025, mientras que la inversión sumó apenas USD 70.3 millones, con una participación marginal de 1% y una caída de 8.8%.

PUBLICIDAD

El desglose por monto de envío de agosto de 2026 muestra que los giros de menos de USD 500 concentraron USD 295.85 millones, la categoría de mayor peso.

Le siguieron los envíos de entre USD 1.000 y USD 1.999,99, con USD 179.59 millones, y los de entre USD 500 y USD 999,99, con USD 165.07 millones.

Una mujer salvadoreña recibe billetes de dólar estadounidense de una cajera en una agencia bancaria, destacando la importancia de las remesas con las banderas de Estados Unidos y El Salvador de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los envíos de USD 2.000 a USD 2.999,99 sumaron USD 128.66 millones, mientras que los giros iguales o mayores a USD 10,000 representaron USD 15.68 millones. El efectivo entregado en mano sumó USD 34.70 millones, las billeteras digitales de criptomonedas USD 5.48 millones y las recargas a teléfonos móviles USD 1.37 millones.

PUBLICIDAD