Al Qaeda se reorganiza en Afganistán, 25 años después del 11-S

Combatientes talibanes conducen un coche en una calle tras la muerte del líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, en un ataque estadounidense, en Kabul, Afganistán, el 2 de agosto de 2022 (REUTERS/Ali Khara)

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Los planes de Al Qaeda para los ataques del 11 de septiembre de 2001 echaron raíces en polvorientos complejos de muros de barro en Afganistán que durante años sirvieron como campamentos de entrenamiento terrorista.

Un cuarto de siglo después —pese a décadas de operaciones militares y antiterroristas de Estados Unidos destinadas a erradicar esos bastiones— Al Qaeda vuelve a operar campamentos de entrenamiento en Afganistán, según funcionarios de inteligencia estadounidenses y occidentales y una organización de las Naciones Unidas responsable de vigilar las redes terroristas.

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La organización terrorista y sus filiales han establecido al menos ocho centros de entrenamiento durante los últimos tres años, aprovechando el regreso de los talibanes al poder en Kabul y el vacío de seguridad creado por la retirada militar estadounidense de 2021, según informes de la ONU y funcionarios de seguridad.

Otros grupos terroristas, incluida una filial del Estado Islámico, el principal rival de Al Qaeda, también han establecido nuevos centros de entrenamiento, dijeron los funcionarios, lo que otorga a grupos islamistas militantes presencia en al menos 14 de las 34 provincias de Afganistán.

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Estos funcionarios y otras personas citadas en este artículo hablaron bajo condición de anonimato para abordar asuntos de inteligencia.

Debido a que los talibanes han vuelto a proporcionar “un entorno permisivo”, señaló un informe de la ONU, Al Qaeda ha podido “consolidarse, con la presencia de casas seguras y campamentos de entrenamiento en todo Afganistán”.

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Existen diferencias notables respecto al período previo al 11-S, dijeron funcionarios y expertos en contraterrorismo.

Los grupos que ahora se entrenan en Afganistán parecen más centrados en luchas regionales que en montar complejos complots contra Estados Unidos o sus aliados. Parecen estar limitados por anfitriones talibanes recelosos de volver a provocar la ira de las potencias mundiales. Y, dado que se sigue creyendo que los principales líderes de Al Qaeda están ocultos en Irán o en otros lugares, no ha surgido ninguna figura similar a Osama bin Laden que galvanice a los seguidores.

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Aun así, la reaparición de los campamentos de entrenamiento es motivo de creciente preocupación.

“No están siguiendo el plan de juego previo al 11-S de atacar al enemigo lejano”, dijo Bruce Hoffman, experto en contraterrorismo de la Universidad de Georgetown. “Pero creo que esperan que, con ganancias locales y regionales, puedan empezar a recuperar impulso. No se han olvidado de nosotros”.

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El fracaso de Estados Unidos en desmantelar los campamentos de entrenamiento de Al Qaeda en la década de 1990 sigue perfilándose como una de las principales oportunidades perdidas para prevenir los ataques del 11 de septiembre.

La idea de estrellar aviones secuestrados contra edificios estadounidenses fue propuesta por primera vez por el cerebro del 11-S, Khalid Sheikh Mohammed, en 1996, en un complejo de Al Qaeda en Tora Bora, Afganistán, según la Comisión del 11-S de Estados Unidos.

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Khalid Sheikh Mohammed, acusado como organizador de los atentados del 11 de septiembre

Bin Laden aprobó posteriormente la operación en un lugar cercano a Kandahar. Antes de irrumpir en las cabinas de mando de cuatro vuelos transatlánticos, los 19 secuestradores habían pasado tiempo en campamentos o casas seguras de Al Qaeda en Afganistán.

Funcionarios de la ONU y de otros organismos de seguridad dijeron que recientemente habían investigado afirmaciones de que Al Qaeda buscaba restablecer una presencia en Tarnak Farms, un extenso complejo cerca del aeropuerto de Kandahar donde uno de los primeros vuelos de vigilancia de drones Predator de la CIA captó una imagen de Bin Laden antes del 11-S. Un examen de imágenes satelitales realizado por The Washington Post no encontró señales visibles de que se hubiera reanudado la actividad en Tarnak.

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Los nuevos campamentos se están utilizando para entrenar a combatientes en armas, explosivos y tácticas de guerrilla que resultarían familiares para los miles de reclutas que pasaron por los campamentos de Al Qaeda en la década de 1990, dijeron funcionarios. Pero también citaron indicios de instrucción sobre el uso de cifrado, inteligencia artificial, drones y otras tecnologías que estaban en sus inicios en 2001.

El número de militantes en Afganistán considerados parte del núcleo de Al Qaeda, el grupo matriz que dio origen a filiales e imitadores, probablemente es de 100 o menos, dijo Colin Smith, coordinador de un equipo de vigilancia de la ONU que rastrea la amenaza que representan los grupos terroristas y supervisa las sanciones internacionales contra ellos.

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En lugar de encabezar operaciones, “hemos visto a Al Qaeda actuar como un servicio de consultoría para otros grupos”, dijo Smith. “Les brinda asesoramiento y entrenamiento en cuestiones como operaciones clandestinas y seguridad de la información”.

Este acuerdo ha colocado al núcleo de Al Qaeda en un papel de apoyo respecto de filiales más grandes, incluido Tehrik-e-Taliban Pakistan, o TTP, un grupo que busca derrocar al Gobierno de Pakistán y establecer un Estado islámico.

Un informe de la ONU de 2024 indicó que operativos de Al Qaeda en la provincia afgana de Kunar estaban “realizando entrenamiento de atacantes suicidas para el TTP”.

Se cree que el grupo centrado en Pakistán tiene hasta 7.000 combatientes en Afganistán, dijo Smith. Informes de la ONU señalaron que el TTP había establecido campamentos en al menos cuatro provincias afganas “con participación de Al Qaeda y los talibanes”, y que el grupo ha llevado a cabo cientos de ataques transfronterizos contra puestos militares pakistaníes y otros objetivos.

El principal rival de Al Qaeda también ha trabajado para establecer una presencia en Afganistán. Una filial del Estado Islámico conocida como Estado Islámico-Khorasan, por la región histórica de Khorasan, ha atraído a unos 2.000 reclutas y ha utilizado el norte de Afganistán como su “centro principal” para entrenar y planificar operaciones en toda Asia Central, según funcionarios e informes de la ONU.

Al Qaeda y el Estado Islámico siguen siendo rivales acérrimos, luchando por el dominio del movimiento yihadista y supervisando grupos escindidos que compiten entre sí, dijeron funcionarios.

Ambos grupos parecen centrarse principalmente en reclutar operativos dentro de Afganistán o en Estados vecinos, a diferencia de la década de 1990, cuando Al Qaeda atrajo a miles de combatientes extranjeros de Arabia Saudita —de donde procedían 15 de los 19 secuestradores del 11-S— y de otros países de Oriente Medio.

“Lo que he visto en los medios de Al Qaeda sugiere que realmente no están buscando combatientes extranjeros en este momento”, dijo Sara Harmouch, experta en terrorismo de la Universidad George Washington que sigue la propaganda y los mensajes del grupo en redes sociales. “No quieren que haya ojos sobre ellos mientras intentan reconstruir estas capacidades”.

Funcionarios estadounidenses y de otros organismos de seguridad dijeron que su capacidad para vigilar los nuevos campamentos de entrenamiento se ha visto obstaculizada por una reducción del personal de la CIA y de otras capacidades de inteligencia estadounidenses que acompañó a la retirada militar de 2021. Desde entonces, Estados Unidos ha redirigido recursos a la guerra en Irán y a otras prioridades.

ISIS y Al Qaeda siguen siendo rivales acérrimos (Foto de Archivo, Europa Press)

Aun así, la muerte de Ayman al-Zawahiri, quien sucedió a Bin Laden como líder de Al Qaeda, en un ataque con drones en Kabul en 2022 mostró que Estados Unidos cuenta con capacidades de inteligencia y ataque que sobrevivieron a la caótica retirada de las fuerzas estadounidenses.

Al Qaeda está ahora dirigida por Saif al-Adel, un egipcio que pasó años ayudando a administrar campamentos de entrenamiento en Afganistán tras su llegada en 1988. Pero se cree que al-Adel sigue oculto en Irán, dijeron funcionarios, lo que subraya la preocupación de la organización por la seguridad en su antiguo bastión.

Las listas de vigilancia antiterrorista, la vigilancia de viajes y otras medidas de seguridad adoptadas después del 11-S probablemente someterían a un intenso escrutinio a cualquier visitante de los campamentos de entrenamiento de Afganistán, dijeron funcionarios. En cambio, Al Qaeda y el Estado Islámico han buscado reclutar operativos en línea y han instado a simpatizantes en países occidentales a permanecer donde están para realizar operaciones de “lobo solitario”.

Muchos de estos complots han sido frustrados. En un caso reciente, una mujer de 35 años en Albany, Nueva York, fue arrestada el mes pasado y acusada por el Departamento de Justicia de perseguir un complot terrorista “inspirado por ISIS” para bombardear el capitolio estatal.

© 2026, The Washington Post.