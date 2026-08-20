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El tratamiento del cáncer podría vivir un momento histórico gracias a la vacuna ARNm contra el melanoma

La terapia que utiliza la misma tecnología que las inyecciones contra el COVID mostró resultados alentadores en un ensayo. Investigan si en el futuro podría aplicarse a diagnósticos oncológicos en pulmón, riñón o vejiga

Ilustración plana de un frasco de vacuna con etiqueta de circuito impreso. A la izquierda, una cadena de ADN digital; a la derecha, una red de nodos de IA.
La tecnología que se hizo famosa durante la pandemia nació de inversiones en oncología y ahora muestra resultados prometedores en su objetivo original, según los investigadores y fabricantes (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un fármaco experimental que utiliza ARN mensajero para administrar una vacuna personalizada para los tumores de cada paciente previno eficazmente la recurrencia del cáncer de piel en un ensayo clínico a gran escala, según los nuevos resultados anunciados el miércoles por las compañías farmacéuticas.

Los investigadores llevan años explorando el uso de fármacos de ARNmla misma tecnología que se utiliza en las principales vacunas contra el coronavirus que ayudaron a poner fin a la pandemia— para tratar el cáncer, pero este es el primero en superar un ensayo de fase III, según Moderna y Merck.

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Esto abre la puerta a que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) apruebe potencialmente el primer tratamiento contra el cáncer basado en ARNm, lo que supondría un hito para este campo emergente.

“Era una idea hace 10 años, todavía era un sueño hace tres o cuatro años, y ahora se siente como una realidad”, declaró Stephen Hoge, presidente de Moderna, a The Washington Post.

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El fármaco, llamado intismeran autogene, trata el melanoma, la forma más letal de cáncer de piel, del que el Instituto Nacional del Cáncer estima que habrá más de 100.000 nuevos casos este año. A menudo puede reaparecer incluso después de la extirpación quirúrgica del tumor.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los investigadores ya estudian versiones de esta vacuna ARNm para cáncer de pulmón, riñón, vejiga y otros tumores (Imagen Ilustrativa Infobae)

En pacientes con melanoma resecado (un tumor que se extirpó por completo), se descubrió previamente en ensayos de fase 2 que el fármaco reducía el riesgo de recurrencia o muerte a casi la mitad después de cinco años cuando se combinaba con una inmunoterapia aprobada, Keytruda, en comparación con los pacientes que solo recibieron Keytruda.

Según informaron Merck y Moderna el miércoles, bajo el mismo régimen, intismeran también previno la recurrencia y la metástasis en el ensayo clínico de fase 3, más amplio, en el que participaron 1137 pacientes. Las compañías no publicaron los resultados completos del estudio, que aún no han sido revisados ​​de forma independiente, pero indicaron que el ensayo alcanzó su objetivo principal de mejorar la supervivencia libre de recurrencia. Anunciarán los datos del ensayo en una próxima reunión.

Merck, que también fabrica Keytruda, y Moderna han invertido cientos de millones de dólares en tecnología de vacunas personalizadas contra el cáncer basadas en ARNm desde mediados de la década de 2010, mucho antes de la pandemia del coronavirus.

Lo que está en juego va mucho más allá del melanoma. Los expertos afirman que el éxito del ensayo podría ayudar a establecer una nueva forma de tratar el cáncer; ya se están estudiando versiones de este tratamiento para el cáncer de pulmón, riñón, vejiga y otros tipos de cáncer.

“Esto es emocionante”, dijo Antoni Ribas, profesor de medicina de la Universidad de California en Los Ángeles, refiriéndose a los resultados del ensayo de intismeran. “Esto no había sucedido nunca con ninguna vacuna contra el cáncer”.

La próxima frontera

Primer plano de un frasco de vidrio con líquido amarillo y etiqueta blanca, al lado de una jeringa con aguja, ambos sobre una bandeja metálica en un entorno clínico.
La vacuna personalizada contra el cáncer se combina con la inmunoterapia Keytruda y busca mejorar la supervivencia libre de recurrencia en melanoma (Imagen Ilustrativa Infobae)

Intismeran representa un avance significativo en el tratamiento del cáncer. En lugar de administrar el mismo tratamiento a todos los pacientes, los investigadores primero secuencian el tumor del paciente y lo comparan con células normales para identificar mutaciones exclusivas del cáncer.

Un algoritmo informático selecciona entonces hasta 34 de las proteínas anormales resultantes con mayor probabilidad de provocar una respuesta inmunitaria, y esas instrucciones se codifican en una vacuna de ARNm personalizada para ese paciente en particular.

La vacuna de ARNm personalizada y Keytruda están diseñadas para atacar el cáncer con una estrategia combinada. La vacuna enseña al sistema inmunitario a reconocer mutaciones únicas del tumor del paciente, indicándole así qué debe atacar.

Keytruda ayuda entonces a liberar un “freno” que el cáncer puede utilizar para contener al sistema inmunitario, lo que permite que las células inmunitarias ataquen el cáncer de forma más eficaz.

“Esto representa la próxima frontera de la inmunoterapia contra el cáncer”, escribió Karen Knudsen, directora ejecutiva del Instituto Parker para la Inmunoterapia del Cáncer, a The Post.

Knudsen añadió que sería necesario un seguimiento más prolongado para determinar si la protección contra la recurrencia que proporciona el fármaco se mantiene en los pacientes a lo largo del tiempo.

El perfil de seguridad de intismeran y Keytruda “se mantiene constante” con respecto a informes anteriores, que indicaban que el número de reacciones graves era comparable al de los pacientes que recibieron solo Keytruda, según informaron Merck y Moderna.

Tubo de ensayo con líquido rojo y hélice de ADN, con gráficos digitales y líneas de circuito. Microscopio, matraces y botellas en laboratorio
Las compañías informaron que el estudio más avanzado cumplió su objetivo principal y abrió la posibilidad de que la FDA autorice un uso inédito de esta plataforma médica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los efectos secundarios más frecuentes relacionados con intismeran fueron fatiga, dolor en el lugar de la inyección y escalofríos, según revelaron los fabricantes en diciembre de 2023.

Los tratamientos basados ​​en ARNm administran instrucciones a las células para producir proteínas específicas que desencadenan la respuesta inmunitaria del organismo y cobraron gran importancia como la plataforma que permitió a las farmacéuticas desarrollar rápidamente las vacunas contra el coronavirus durante la pandemia de COVID-19. Desde entonces, han sido objeto de críticas por parte de la administración Trump, que ha formulado afirmaciones en gran medida infundadas sobre la seguridad de esta tecnología.

Las inyecciones de ARNm pueden diseñarse y fabricarse más rápidamente que las vacunas convencionales. Las farmacéuticas pudieron adaptarse tan rápidamente para producir vacunas contra el coronavirus gracias a la investigación existente sobre tratamientos contra el cáncer basados ​​en ARNm, afirmó Hoge, presidente de Moderna.

“En muchos sentidos, las vacunas contra la COVID-19 dependieron de nuestras inversiones y estrategia en oncología para poder existir”, dijo Hoge. “Esto es como volver a casa y ver que toda esa inversión en la tecnología de ARN mensajero realmente cumple su propósito original”.

Hoge no especificó cuándo Moderna solicitará la aprobación de la FDA para intismeran, pero afirmó que la compañía actuará “lo más rápido posible”.

Por Daniel Wu, Ariana Eunjung Cha

© 2026, The Washington Post.

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