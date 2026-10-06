Cazzu habló de su nueva relación tras la ruptura con Christian Nodal: “La vida es una caja de sorpresas”

Cazzu respondió a preguntas sobre su vida sentimental durante una entrevista en Olga

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Tras meses de especulaciones, Cazzu confirmó que atraviesa un nuevo vínculo amoroso, aunque evitó revelar la identidad de la persona con la que está en pareja. La cantante jujeña conversó con Nacho Elizalde para OLGA antes de subir al escenario en su provincia natal y respondió con humor cuando el conductor le mencionó una imagen en la que se la veía acompañada.

El intercambio ocurrió en Jujuy, en un momento especial para Julieta Cazzuchelli: la artista había elegido su lugar de origen para un concierto que marcó un paso dentro de su recorrido solista. En medio de la charla, Elizalde introdujo el tema de su vida privada al señalar que la había visto “muy contenta con alguien”.

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Lejos de dar precisiones, la intérprete buscó desviar el foco con una respuesta irónica. “Yo siempre ando en la calle.. me pueden encontrar en las veredas de la ciudad”, contestó entre risas.

El conductor insistió con la observación y le dijo que se la había visto “muy contenta, romántica”. Esta vez, la intérprete no negó que hubiera una persona en su vida. “Sí, sí. La vida sigue. La vida es una caja de sorpresas”, expresó.

A días de su primer recital en un estadio, Cazzu habló de la emoción de volver a cantar ante su gente en Jujuy

La declaración representó una de las pocas referencias públicas de Cazzu a su situación sentimental desde la ruptura con el cantante mexicano Christian Nodal, que se conoció a finales de mayo de 2024. Desde entonces, la artista mantuvo un bajo perfil y evitó convertir las versiones sobre su intimidad en parte de su exposición pública.

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La conversación con Elizalde no fue la primera ocasión en la que la cantante habló de una pareja, aunque sí una de las más directas sobre su presente. Antes, durante una entrevista con la periodista Malena Rey para el portal Cenital, Cazzu había deslizado una respuesta que dejó en evidencia que estaba en una relación.

El tema surgió a partir de dos ejemplares de La Divina Comedia que la artista tenía entre sus pertenencias. Rey le preguntó por qué contaba con dos ediciones de la obra de Dante Alighieri, y la cantante explicó el motivo sin dar el nombre de su novio.

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“Tengo dos porque una es muy vieja, era de una abuelita de mi novio, y la trajo para que la podamos comparar con la otra, con la mía, que la compré y está comentada”, relató entonces.

Cazzu e Ignacio Colombaro en la gira "Latinaje". (Instagram: colombaraignacio)

Esa frase confirmó que la joven estaba acompañada, aunque mantuvo en reserva la identidad de su pareja. Con el paso de los meses, comenzaron a circular imágenes de la cantante junto al bailarín Ignacio Colombara, a quien la prensa identificó como el hombre con el que mantiene el vínculo.

Ninguno de los dos había expuesto de forma directa los detalles de la relación al momento de las declaraciones de la artista. La aparición de ambos en espacios públicos, sumada a los comentarios que Cazzu hizo en sus entrevistas, alimentó las versiones alrededor de Colombara.

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Meses antes de que la intérprete de “Mala suerte” hablara de la herencia literaria de la familia de su novio, la periodista Mandy Fridmann había afirmado que la artista estaba en pareja con Ignacio Colombara. La información surgió en el programa ¡Tal cual! Sin Filtro.

Según Fridmann, el bailarín acompañaba a Cazzu en sus actividades y viajes. “Va con ella para todos lados”, sostuvo al referirse a Colombara. La periodista también aportó una versión sobre la relación del joven con Inti, la hija que la cantante tuvo con Nodal.

Cazzu con el bailarín y actor de doblaje Ignacio Colombara (Instagram: colombaraignacio)

“Inti lo quiere mucho, él quiere mucho a Inti y pues todos conviven”, afirmó Fridmann durante el ciclo. Esa información no fue comentada públicamente por Cazzu, quien sostuvo hasta ahora una línea de reserva frente a las consultas sobre su vida familiar y sus vínculos afectivos.

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La cantante no había hablado de una convivencia ni había presentado formalmente a Colombara como su pareja. Sus palabras en OLGA, sin embargo, reforzaron la idea de que su vida sentimental atraviesa una etapa distinta después de un período de silencio.

Durante 2025, Cazzu también quedó involucrada en especulaciones que no tenían relación con Colombara. En ese momento fue vista junto a su entrenador personal, Axel Napp, y algunas versiones apuntaron a una posible cercanía amorosa entre ambos.

Cazzu y Christian Nodal, en una antigua postal

La cantante descartó esa posibilidad de manera directa. Aclaró que no existía un vínculo romántico con Napp y desactivó una versión que había ganado circulación en redes sociales y medios de espectáculos.

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El episodio se sumó a otras situaciones en las que ella eligió no responder cada rumor sobre su intimidad. Tras su separación de Nodal, evitó declaraciones extensas sobre nuevas relaciones y mantuvo el foco en su actividad artística, su maternidad y la preparación de sus presentaciones en vivo.

La charla con Nacho Elizalde dejó una señal distinta. Sin mencionar a Ignacio Colombara ni ofrecer detalles sobre la relación, Cazzu aceptó que está enamorada y eligió resumir su momento personal con una frase: “La vida sigue”.