“Vas a terminar como John Lennon”: los escandalosos audios que le envió a Joaquín Levinton la mujer que lo denunció por violación

Los escandalosos audios que le envió a Joaquín Levinton la mujer que lo denunció por violación

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En las próximas horas, Joaquín Levinton presentará ante la Justicia tres amenazas de muerte que recibió de Paula, la mujer que lo denunció por violación la semana pasada. Se trata de una serie de audios donde se escucha a la mujer a los gritos insultándolo y asegurando que quería matarlo.

“Te voy a denunciar y te voy a matar con mis propias manos. Vas a terminar como John Lennon, hijo de puta. Te voy a matar yo misma con mis propias manos”, dice uno de los mensajes, a los que accedió Infobae, que el músico aportará ante la jueza que investiga el caso.

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El audio data de 2023 y ya había estado en manos de la Justicia cuando la misma chica lo acusó por primera vez del mismo hecho. Esa causa, sin embargo, fue archivada porque la denunciante nunca ratificó sus dichos.

Además de ese mensaje de voz, Levinton mostrará otros dos. En uno de ellos, se la escucha a Paula decir: “Te juro que te voy a arruinar la vida, hijo de re mil puta”. En el siguiente, grita: “Atendeme el teléfono, hijo de re mil puta”.

La nueva denuncia fue radicada el 28 de septiembre en una comisaría de Barrio Norte. Paula acusó a Levinton de abuso sexual con acceso carnal, violencia física y violencia psicológica. Sostuvo que los hechos habrían ocurrido durante una relación que, según su relato, se extendió entre 2015 y 2020.

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En un primer momento, el expediente quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50, encabezado por Carlos Bruniard. Sin embargo, el caso pasó luego al Juzgado N° 6, a cargo de la jueza María Alejandra Provitola, que había intervenido en la denuncia anterior.

Los mensajes que le envió la denunciante de Levinton al cantante

La decisión fue tomada por la Secretaría Especial de Cámara. El juez Ricardo Pinto entendió que ambas presentaciones describen hechos vinculados y que deben investigarse en un mismo juzgado.

En su nueva declaración, Paula relató que habría sido obligada a consumir drogas y a mantener relaciones sexuales que, de acuerdo con su acusación, fueron filmadas. También afirmó que encontró registros audiovisuales que la llevaron a volver a denunciar.

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La mujer sostuvo públicamente que había retirado la primera denuncia por temor. Su entonces abogada, Adela González, explicó que pediría medidas de prueba y la citación del cantante. Luego, la letrada dejó la representación de Paula.

Por su parte, Joaquín Levinton negó de manera categórica las acusaciones. En un comunicado difundido en redes sociales, aseguró que desde hace años es víctima de hostigamiento por parte de la denunciante y anticipó que aportaría pruebas a la causa.

El músico argentino Joaquín Levinton se pronunció respecto a una denuncia por abuso sexual.

El líder de Turf también afirmó que cuenta con mensajes, llamadas y testigos para respaldar su versión. Ahora, su defensa sumará los tres audios con amenazas de muerte que, según adelantó, fueron enviados en 2023.

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La acusación previa

La denuncia de 2023 se inició tras un llamado al 911. En aquella oportunidad, la mujer no ratificó la presentación ni asistió a las medidas ordenadas por la Justicia. Por ese motivo, el expediente fue archivado en mayo de 2024. La Sala VII de la Cámara del Crimen confirmó esa decisión meses después.

Levinton no fue sobreseído ni indagado en aquella causa. El archivo se produjo porque la investigación no pudo avanzar ante la falta de impulso de la denunciante.