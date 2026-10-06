Economía

Comenzó en Córdoba la producción de la primera pick up compacta argentina: cuándo saldrá a la venta

Renault Argentina abrió su fábrica de Santa Isabel para mostrar el proceso de construcción de Niagara. Los detalles

Una camioneta gris estacionada en una fábrica con un cartel negro que muestra la bandera de Argentina y el logotipo de Renault
La fábrica Santa Isabel en Córdoba inició la producción en serie de la camioneta Renault Niagara en Argentina. (Renault Argentina)
Guardar

Pasaron 5 años desde el primer boceto de la idea hasta este 6 de octubre de 2026, en el que se dio comienzo oficialmente a la producción. El proyecto de transformar la histórica fábrica cordobesa donde nació el Torino en una planta especializada en vehículos comerciales livianos ya es una realidad.

Renault Niagara comenzó a fabricarse en Córdoba para abastecer al mercado local desde noviembre, cuando se lance en la red de concesionarios y se conozcan sus versiones y precios. En la línea de producción ya se intercalan sus unidades con las del referente del segmento de los furgones chicos Kangoo, el último modelo que quedó de la “vieja Renault”.

PUBLICIDAD

El cambio es de tal magnitud que en Santa Isabel se tuvo que cambiar hasta la entrada principal de la planta para que se pueda instalar una nueva línea de flujo de provisión interna. Niagara es el modelo número 35 de todos los que se produjeron en los 70 años de historia de esta fábrica.

Seis hombres con traje formal posan a los lados del frente de un vehículo verde en la línea de montaje de una fábrica
El lanzamiento industrial fue acompañado por autoridades de la automotriz, de la ciudad y la provincia de Córoba y del Gobierno Nacional. (Renault Argentina)

Kangoo es el número 34, pero entre ambos, a nivel tecnológico “hay un abismo de diferencia”, porque la pick up está alojando la nueva plataforma RGMP, la misma que es parte de Kardian y Boreal, mientras el furgón es un vehículo de antigua concepción, vigente, pero perteneciente a otra generación de automóviles.

PUBLICIDAD

La modificación industrial incluyó la incorporación de 60 robots en la sección de soldadura, lo que permitió llevar la automatización de esa zona a un 62%. Fue la que más cambios tuvo con la llegada de Niagara a Santa Isabel.

Niagara tendrá un 35% de contenido local. “El auto nació con la concepción de producción nacional. Pero con todas las partes que vienen de Brasil como el motor 1.3 turbo, cumplimos ampliamente con la integración regional que establece la reglamentación, y es un orgullo para nosotros porque este auto nació bajo el concepto de vehículo de producción nacional”, explicó Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina durante una rueda de prensa en Córdoba.

Carrocería verde sin puertas ni ruedas sobre una plataforma de transporte en el interior de una planta industrial
La fábrica de Santa Isabel en Córdoba inició la producción de la pickup Renault Niagara en su línea de montaje. (Renault Argentina)

El objetivo para el primer año de producción es de unas 40.000 unidades de Niágara, pero la compañía puede aumentar esa capacidad si así lo marca la demanda, especialmente de Brasil, donde se lanzará recién en el primer trimestre del año próximo.

“La planta trabajará con los 800 colaboradores que estaban en plantel después de haber recortado unos 600 trabajadores en los últimos dos años por medio de un programa de retiros voluntarios que fue muy generoso con los empleados. Quisimos ser cautos y no salir a contratar más personal del que hoy tenemos necesidad. Si las ventas van bien y hace falta, se contratarán más trabajadores. Pero no quisimos hacerlo antes y después tener que suspender personal como le pasó a otra automotriz recientemente”, explicó el ejecutivo.

Todavía no se anunciaron las versiones y precios que tendrá Niagara; eso ocurrirá entre el 2 y 3 de noviembre, cuando se haga el lanzamiento comercial. En principio habrá versiones con tracción simple y 4x4, pero todavía no se fabricará la versión híbrida que llegará para 2028. “Tanto Niagara como Boreal tendrán una versión hibrida muy similar entre sí y muy diferente a lo que se conoce en el mercado. No serán híbridos convencionales”, adelantó Sibilla.

Una pickup verde olivo permanece sobre un escenario frente a una pantalla con la inscripción Renault Niagara lanzamiento industrial
Renault piensa fabricar 40.000 unidades de la pickup Renault Niagara en su primer año de producción. (Renault Argentina)

Santa Isabel fabricó en 70 años más de 3,5 millones de unidades de 34 modelos. El 19 de septiembre de 2024 se anunció la inversión USD 350 millones para Niagara. En diciembre de ese mismo año empezó el proceso de transformación de la fábrica, que tuvo un primer período en el que se trabajaba en las instalaciones mientras en conjunto entre Argentina y Brasil se iniciaba el proyecto digital del vehículo, hasta empezar a trabajar en el primer prototipo que se trajo desde Curitiba para empezar a probarlo en la línea de ensamble.

En total, se fabricaron 200 prototipos que recorrieron 800.000 km en 9 países de tres continentes, lo que representó unas 50.000 horas de pruebas. Se validó el comportamiento del vehículo con extremos de 20° C bajo cero hasta 50° C de calor, y con ensayos a nivel del mar, pero también a más de 5.000 metros de altura.

Pero el cambio no fue solamente estructural y tecnológico, sino incluso de conocimiento. La capacitación requirió que personal de Córdoba haya viajado a Brasil y Europa durante muchos meses para especializarse en todos los aspectos que eran necesarios.

“Estábamos preocupados porque el cambio tecnológico era muy grande. Pero hoy estamos listos para recibir cualquier otro modelo de esta misma plataforma que fabrique Renault en cualquier parte del mundo”, explicaron los responsables técnicos del proyecto.

Temas Relacionados

Renault NiagaraIndustria automotrizSanta Isabelúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El dólar siguió estable, pero mejoró la competitividad cambiaria por la suba del real brasileño

El billete mayorista cerró a $1.520 por tercer día y al público siguió a $1.540 en el Banco Nación. En Brasil el dólar cayó a 4,98 reales, un piso en cinco meses

El dólar siguió estable, pero mejoró la competitividad cambiaria por la suba del real brasileño

"Es endémico": un productor citrícola hizo 115 denuncias por robo en Misiones y perdió hasta 400 toneladas de fruta en un año

En su chacra de Puerto Amado, Ricardo Ranger convive con robos semanales de fruta y causas judiciales que no avanzan. Ante un nuevo hurto el fin de semana, esta tarde presentará su denuncia número 116

"Es endémico": un productor citrícola hizo 115 denuncias por robo en Misiones y perdió hasta 400 toneladas de fruta en un año

El Gobierno regularizará deudas por obra pública con bonos: qué impacto tendrá en el resultado fiscal

Economía ampliará tres títulos de deuda en pesos para cancelar hasta $221.119 millones en obligaciones pendientes

El Gobierno regularizará deudas por obra pública con bonos: qué impacto tendrá en el resultado fiscal

Cuánto deja de recaudar el Gobierno por el RIGI, a qué provincias beneficia y el reclamo al FMI

Cálculos privados estiman que el Estado pierde ingresos por hasta USD 8.500 millones por el Régimen. Alertan que la ganancias es mayor para los distritos en donde se desarrollan los proyectos, porque se resignan más ingresos federales que provinciales

Cuánto deja de recaudar el Gobierno por el RIGI, a qué provincias beneficia y el reclamo al FMI

Cuánto piden en la reventa por una entrada para ver el último partido de Messi en la Selección

Los tickets que se encuentran en el mercado informal para ver el partido del seleccionado argentino ante Benín en el Monumental pueden superar los $6 millones

Cuánto piden en la reventa por una entrada para ver el último partido de Messi en la Selección

DEPORTES

Cristiano Ronaldo dio a conocer las causas de su inesperada salida de la selección de Portugal a través de un explosivo comunicado

Cristiano Ronaldo dio a conocer las causas de su inesperada salida de la selección de Portugal a través de un explosivo comunicado

Lionel Messi se despide de la selección argentina en un amistoso ante Benín: hora, TV, shows y todo lo que hay que saber del partido

El corte de pelo que se hizo el Dibu Martínez en honor a Lionel Messi antes de su despedida con la selección argentina

Neymar le dedicó un sentido posteo a Lionel Messi el día de su despedida de la selección argentina

Novak Djokovic volvió a hacer historia: ganó el ATP de Beijing, llegó a 102 títulos y rompió otro récord

TELESHOW

Después de 13 años de su muerte, se conoció el estado de la tumba de Ricardo Fort

Después de 13 años de su muerte, se conoció el estado de la tumba de Ricardo Fort

Lourdes Fernández se animó a un nuevo look mientras se recupera tras un accidente doméstico

Barby Silenzi reveló cómo El Polaco evita alimentar sus celos: “No me mira ni el Instagram”

Cazzu habló de su nueva relación tras la ruptura con Christian Nodal: “La vida es una caja de sorpresas”

El mensaje de Carolina Baldini a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo antes de la despedida: “Hoy empieza otra vida”

INFOBAE AMÉRICA

Marino ecuatoriano desapareció en Chile tras caer al mar desde una embarcación que llevaba años inmovilizada

Marino ecuatoriano desapareció en Chile tras caer al mar desde una embarcación que llevaba años inmovilizada

El “sofá de la Habana”, un espacio que es un respiro para los cubanos entre la crisis diaria

“Una cámara captó que lo venían siguiendo”: La última señal de Fernando Rosales y la búsqueda de justicia en El Salvador

Diputados aprueban que la minería ilegal sea tratada como crimen organizado en Costa Rica

El Banco Mundial proyecta que Panamá liderará el crecimiento centroamericano con 3.9% en 2026