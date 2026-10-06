Comenzó en Córdoba la producción de la primera pick up compacta argentina: cuándo saldrá a la venta

La fábrica Santa Isabel en Córdoba inició la producción en serie de la camioneta Renault Niagara en Argentina. (Renault Argentina)

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Pasaron 5 años desde el primer boceto de la idea hasta este 6 de octubre de 2026, en el que se dio comienzo oficialmente a la producción. El proyecto de transformar la histórica fábrica cordobesa donde nació el Torino en una planta especializada en vehículos comerciales livianos ya es una realidad.

Renault Niagara comenzó a fabricarse en Córdoba para abastecer al mercado local desde noviembre, cuando se lance en la red de concesionarios y se conozcan sus versiones y precios. En la línea de producción ya se intercalan sus unidades con las del referente del segmento de los furgones chicos Kangoo, el último modelo que quedó de la “vieja Renault”.

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El cambio es de tal magnitud que en Santa Isabel se tuvo que cambiar hasta la entrada principal de la planta para que se pueda instalar una nueva línea de flujo de provisión interna. Niagara es el modelo número 35 de todos los que se produjeron en los 70 años de historia de esta fábrica.

El lanzamiento industrial fue acompañado por autoridades de la automotriz, de la ciudad y la provincia de Córoba y del Gobierno Nacional. (Renault Argentina)

Kangoo es el número 34, pero entre ambos, a nivel tecnológico “hay un abismo de diferencia”, porque la pick up está alojando la nueva plataforma RGMP, la misma que es parte de Kardian y Boreal, mientras el furgón es un vehículo de antigua concepción, vigente, pero perteneciente a otra generación de automóviles.

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La modificación industrial incluyó la incorporación de 60 robots en la sección de soldadura, lo que permitió llevar la automatización de esa zona a un 62%. Fue la que más cambios tuvo con la llegada de Niagara a Santa Isabel.

Niagara tendrá un 35% de contenido local. “El auto nació con la concepción de producción nacional. Pero con todas las partes que vienen de Brasil como el motor 1.3 turbo, cumplimos ampliamente con la integración regional que establece la reglamentación, y es un orgullo para nosotros porque este auto nació bajo el concepto de vehículo de producción nacional”, explicó Pablo Sibilla, presidente de Renault Argentina durante una rueda de prensa en Córdoba.

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La fábrica de Santa Isabel en Córdoba inició la producción de la pickup Renault Niagara en su línea de montaje. (Renault Argentina)

El objetivo para el primer año de producción es de unas 40.000 unidades de Niágara, pero la compañía puede aumentar esa capacidad si así lo marca la demanda, especialmente de Brasil, donde se lanzará recién en el primer trimestre del año próximo.

“La planta trabajará con los 800 colaboradores que estaban en plantel después de haber recortado unos 600 trabajadores en los últimos dos años por medio de un programa de retiros voluntarios que fue muy generoso con los empleados. Quisimos ser cautos y no salir a contratar más personal del que hoy tenemos necesidad. Si las ventas van bien y hace falta, se contratarán más trabajadores. Pero no quisimos hacerlo antes y después tener que suspender personal como le pasó a otra automotriz recientemente”, explicó el ejecutivo.

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Todavía no se anunciaron las versiones y precios que tendrá Niagara; eso ocurrirá entre el 2 y 3 de noviembre, cuando se haga el lanzamiento comercial. En principio habrá versiones con tracción simple y 4x4, pero todavía no se fabricará la versión híbrida que llegará para 2028. “Tanto Niagara como Boreal tendrán una versión hibrida muy similar entre sí y muy diferente a lo que se conoce en el mercado. No serán híbridos convencionales”, adelantó Sibilla.

Renault piensa fabricar 40.000 unidades de la pickup Renault Niagara en su primer año de producción. (Renault Argentina)

Santa Isabel fabricó en 70 años más de 3,5 millones de unidades de 34 modelos. El 19 de septiembre de 2024 se anunció la inversión USD 350 millones para Niagara. En diciembre de ese mismo año empezó el proceso de transformación de la fábrica, que tuvo un primer período en el que se trabajaba en las instalaciones mientras en conjunto entre Argentina y Brasil se iniciaba el proyecto digital del vehículo, hasta empezar a trabajar en el primer prototipo que se trajo desde Curitiba para empezar a probarlo en la línea de ensamble.

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En total, se fabricaron 200 prototipos que recorrieron 800.000 km en 9 países de tres continentes, lo que representó unas 50.000 horas de pruebas. Se validó el comportamiento del vehículo con extremos de 20° C bajo cero hasta 50° C de calor, y con ensayos a nivel del mar, pero también a más de 5.000 metros de altura.

Pero el cambio no fue solamente estructural y tecnológico, sino incluso de conocimiento. La capacitación requirió que personal de Córdoba haya viajado a Brasil y Europa durante muchos meses para especializarse en todos los aspectos que eran necesarios.

“Estábamos preocupados porque el cambio tecnológico era muy grande. Pero hoy estamos listos para recibir cualquier otro modelo de esta misma plataforma que fabrique Renault en cualquier parte del mundo”, explicaron los responsables técnicos del proyecto.

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