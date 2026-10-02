Tener un teléfono inteligente a los 12 años puede aumentar el riesgo de que un niño desarrolle trastornos alimenticios

Un estudio de la Universidad de California en San Francisco vinculó la posesión de un teléfono inteligente a los 12 años con un mayor riesgo de desarrollar síntomas de trastornos alimentarios a los 14 años (AP Foto/Rick Rycroft, Archivo)

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En la vida de un joven adolescente ocurren muchas cosas: empieza a afirmar con mayor independencia y autonomía; se aleja de la influencia de sus padres y se guía por las normas sociales de sus compañeros; y atraviesa la pubertad y la consiguiente avalancha de nuevas inseguridades corporales.

¿Qué ocurre cuando se añade un teléfono inteligente a esta ya de por sí compleja situación? Un nuevo estudio realizado por investigadores de la Universidad de California en San Francisco sugiere que podría existir un riesgo específico al darle un teléfono inteligente a un niño de 12 años: es más probable que presente síntomas de trastornos alimentarios dos años después.

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Su estudio, publicado el viernes en la revista JAMA Network Open, siguió a casi 9.000 adolescentes y descubrió que los participantes que tenían un teléfono inteligente a los 12 años eran más propensos a reportar síntomas de trastornos alimentarios dos años después.

Casi el 70 % de los adolescentes del estudio tenía un teléfono inteligente a los 12 años, y a los 14 años, los investigadores encontraron que esos niños tenían un 67 % más de riesgo de atracones y un 50 % más de riesgo de conductas compensatorias inapropiadas (por ejemplo, usar pastillas para adelgazar o laxantes, vomitar o hacer ejercicio en exceso) para evitar el aumento de peso. El estudio se centró en conductas o síntomas de trastornos alimentarios, incluso si no alcanzaban el umbral clínico para el diagnóstico de un trastorno alimentario.

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Se descubrió que los adolescentes que tenían un teléfono inteligente a los 12 años presentaban aproximadamente el doble de riesgo de vincular su autoestima a su peso y un 49 % más de riesgo de reportar síntomas de trastornos alimentarios de cualquier tipo.

Todos los participantes del análisis forman parte del Estudio Nacional de Desarrollo Cognitivo del Cerebro Adolescente , que incluye una muestra de niños racial y económicamente diversa y es el estudio a largo plazo más grande sobre el desarrollo cerebral y la salud infantil en los Estados Unidos.

Las niñas con teléfono inteligente presentan más preocupación por el aumento de peso, mientras que los niños con problemas de imagen corporal buscan ganar peso o masa muscular (Foto AP/Vincent Thian)

Los autores señalaron que el estudio no demuestra causalidad, pero los hallazgos sugieren que las familias podrían considerar el momento oportuno para darle a un niño su propio teléfono inteligente, y que los médicos deberían tener en cuenta la posesión de un teléfono inteligente como un factor al evaluar los riesgos de trastornos alimentarios o de salud mental en un niño.

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La investigación también reveló que las niñas que poseían un teléfono inteligente a los 12 años tenían casi tres veces más probabilidades de manifestar preocupación por el aumento de peso a los 14 años.

“Las preocupaciones sobre la imagen corporal no siempre se manifiestan igual en niños y niñas”, afirmó Jason Nagata, autor principal y profesor asociado de pediatría en la Universidad de California en San Francisco. “Las niñas pueden estar más preocupadas por subir de peso, mientras que algunos niños con problemas de imagen corporal pueden desear precisamente subir de peso o desarrollar más musculatura. Esto podría explicar por qué observamos una diferencia en la preocupación por el aumento de peso, pero no en los demás síntomas de los trastornos alimentarios”.

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Según Nagata, un creciente número de investigaciones demostró una clara relación entre la exposición a contenido relacionado con la apariencia en las redes sociales y la aparición o el empeoramiento de los síntomas de trastornos alimentarios. Sin embargo, en este estudio, en lugar de centrarse en cómo los adolescentes usan sus teléfonos (rastreando a qué aplicaciones acceden o cuánto tiempo pasan en sus dispositivos), los investigadores quisieron comprender mejor los riesgos que supone simplemente tener un teléfono a los 12 años.

“Nos centramos en una pregunta muy distinta a las que se han planteado tradicionalmente”, dijo. “En lugar de centrarnos específicamente en las redes sociales o en el uso problemático de los medios, simplemente queríamos saber: ¿Importa cuándo un joven recibe su primer teléfono inteligente? Porque sabemos que es una pregunta que preocupa a muchos padres”.

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Una preocupación creciente

El 64 por ciento de los adolescentes estadounidenses accede a redes sociales a los 11 y 12 años a pesar de las restricciones de edad mínima (AP foto/Michael Dwyer)

Según Nagata, los investigadores se centraron en la adolescencia temprana porque representa no solo una etapa crucial del desarrollo, sino también “un período particularmente sensible para la imagen corporal, ya que la pubertad transforma el cuerpo al mismo tiempo que los jóvenes son especialmente sensibles a la opinión de sus compañeros”. “Además, un teléfono inteligente pone un mundo de contenido centrado en la apariencia al alcance de la mano de los jóvenes”.

Aunque la edad mínima para la mayoría de las cuentas en redes sociales en Estados Unidos es de 13 años, dijo, su investigación previa ha demostrado que el 64 por ciento de los adolescentes estadounidenses ya acceden a las redes sociales a los 11 y 12 años (y entre esos usuarios menores de edad, cada uno tenía un promedio de más de tres cuentas diferentes en redes sociales).

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Para Jessica Scheer, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Trastornos Alimentarios (NEDA), el estudio puso de relieve una creciente preocupación que los expertos en trastornos alimentarios llevan años monitoreando de cerca. Los teléfonos inteligentes abren un mundo de contenido peligroso, amplificado algorítmicamente, sobre la imagen corporal, el ejercicio y los hábitos alimenticios, explicó; mensajes que pueden exacerbar los trastornos de la conducta alimentaria o dificultar especialmente que los jóvenes mantengan su recuperación.

A principios de este año, la NEDA encuestó a personas con trastornos alimentarios, así como a cuidadores y profesionales clínicos, para comprender mejor cómo la exposición digital está afectando a los jóvenes en particular, y las respuestas fueron alarmantes, afirmó Scheer.

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“Que tantas personas levanten la mano y digan que, tras haber estado expuestas a este contenido, eran más propensas a tener pensamientos y comportamientos relacionados con trastornos alimentarios, y que esto pueda poner en peligro el compromiso de recuperación de alguien, es algo real y peligroso”, afirmó.

Según Scheer, es muy fácil que los adolescentes acaben con redes sociales repletas de imágenes y mensajes que glorifican los trastornos alimenticios: desde hashtags como “thinspo” y “fitspo”, hasta publicaciones que promueven el “ayuno de agua” (que consiste en consumir solo agua durante 24 o 48 horas), pasando por vídeos de “lo que como en un día”.

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Scheer añadió que muchas publicaciones supuestamente centradas en la nutrición y el ejercicio son especialmente peligrosas, “porque hay mucho contenido sobre trastornos alimenticios disfrazado de contenido sobre bienestar”.

Los jóvenes en etapa de desarrollo carecen de la regulación emocional y la alfabetización digital necesarias para procesar los mensajes sobre la apariencia en internet (REUTERS/Violeta Santos Moura)

La amplia comercialización de medicamentos para bajar de peso, cada vez más populares, también está afectando a los adolescentes, según reveló la encuesta. “La gente comentaba que les aparecían anuncios de GLP-1 en sus teléfonos, y eso, obviamente, nos preocupaba muchísimo”, dijo Scheer.

La adolescencia es una etapa en la que es normal que los niños busquen mayor autonomía y privacidad, dijo Scheer, pero en lo que respecta a los teléfonos inteligentes, es inquietante pensar en lo que podría estar sucediendo más allá de la vista de los padres: “Los trastornos alimenticios, en particular, prosperan en el aislamiento”.

Determinar el momento adecuado para un teléfono

Rachel Rodgers, profesora asociada de psicología aplicada en la Universidad Northeastern, cuya investigación se centra en la imagen corporal y los trastornos alimentarios, también señaló que los adolescentes, en particular, aún están desarrollando la regulación emocional, la alfabetización digital y las habilidades cognitivas necesarias para comprender el panorama de las redes sociales. Es posible que no entiendan que lo que ven es una forma de marketing de imagen, señaló Rodgers, y también son más propensos a absorber mensajes negativos sobre la imagen corporal, incluso si no van dirigidos a ellos personalmente.

“Nuestra investigación ha demostrado que presenciar interacciones entre personas relacionadas con el peso y la apariencia puede ser una de las experiencias de aprendizaje social más importantes para los jóvenes”, afirmó.

“Esto resulta especialmente impactante si alguien que conocen recibe comentarios negativos sobre su apariencia”. Los adolescentes interiorizan esta lección, explicó: “si no se ven de cierta manera en el contenido que crean, recibirán comentarios similares”.

¿Cuándo deberían los padres permitir que sus hijos tengan un teléfono inteligente? Los expertos suelen evitar una respuesta única para todos, haciendo hincapié en que los padres deben considerar las necesidades individuales de sus hijos y de la familia, establecer pautas claras sobre el acceso al teléfono y mantener una comunicación abierta con sus hijos sobre lo que ven en sus dispositivos.

La Academia Estadounidense de Pediatría aconseja establecer un plan de uso digital familiar y mantener los teléfonos inteligentes alejados de la mesa durante las comidas (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

“No creo que este estudio necesariamente dé una respuesta a los padres sobre cuál es la edad ideal para que su hijo tenga un teléfono inteligente, porque obviamente hay muchas otras consideraciones, dependiendo de las necesidades de comunicación de cada familia. Pero sí creo que es una señal de alerta de que obtener un primer teléfono inteligente no se trata solo del dispositivo en sí, sino de cómo puede cambiar el acceso de un niño al mundo digital”, dijo Nagata. “Así que, si un padre le da a su hijo su primer teléfono inteligente, es importante pensar en qué tipo de orientación y límites puede acompañar a ese teléfono, y tener conversaciones y seguimientos regulares al respecto”.

Nagata señala que la Academia Estadounidense de Pediatría recomienda que las familias establezcan un plan de uso de medios digitales en el hogar y designen períodos de tiempo sin pantallas; y, en particular cuando se trata de trastornos alimenticios, agregó, los padres deberían intentar mantener los teléfonos alejados de las comidas.

También es importante que los padres eviten la presión social, incluso entre hermanos. “Lo que es el momento adecuado para que un adolescente tenga un teléfono puede no serlo para otro, incluso dentro de la misma familia”, dijo Rodgers.

Ella recomienda que los padres aprovechen los controles parentales y se mantengan involucrados en el uso que sus hijos adolescentes hacen de las redes sociales.

“Los padres que pueden usar las plataformas de redes sociales junto con sus hijos adolescentes son los que tienen más probabilidades de brindar el análisis crítico necesario, de darles sentido y significado, y de estar presentes en el momento y lugar adecuados para tener las conversaciones pertinentes sobre lo que un adolescente podría estar viendo”, dijo Rodgers.

Jessica Scheer también es madre de una adolescente, según comentó, y entiende lo difícil que es asegurarse de que el uso del teléfono inteligente por parte de un niño sea realmente seguro. “Creía haber configurado correctamente los controles parentales en el teléfono de mi hija, pero descubrí que podía descargar TikTok, y fue uno de los temas que tratamos con mucha claridad”, dijo. “Estas cosas se les escapan de las manos a los padres con mucha facilidad, y eso me preocupa mucho. Y hoy en día se les exige muchísimo a los padres”.

El acompañamiento activo de los padres durante la navegación en redes sociales ayuda a los jóvenes a desarrollar un análisis crítico sobre el contenido visual que consumen (Europa Press)

Pero incluso en ausencia de señales de alerta claras en el comportamiento de un niño, los expertos coinciden en que es un error pensar que algún niño es inmune a la influencia del contenido visual en la pantalla de su teléfono.

Scheer comentó que le impactó que el estudio mencionara que más de uno de cada cinco niños y adolescentes presenta síntomas de trastornos alimentarios, aunque no cumpla con los criterios para un diagnóstico. “Ya tenemos una alta tasa de prevalencia, lo reconozcamos o no”, afirmó. “Y simplemente estamos aumentando el riesgo de que esos adolescentes desarrollen trastornos alimentarios al ponerles un teléfono inteligente en la mano”.

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