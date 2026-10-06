Después de 13 años de su muerte, se conoció el estado de la tumba de Ricardo Fort

El empresario volvió a ser recordado en las redes luego de que su hijo compartiera una fotografía de la lápida que lleva su nombre (Archivo)

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Pese al tiempo transcurrido, la figura de Ricardo Fort continúa teniendo presencia en el mundo del espectáculo. Su paso por la televisión, el impacto que generó en las redes sociales y las frases que quedaron asociadas a su personalidad mantienen vigente su recuerdo, al igual que la exposición de sus hijos, Marta y Felipe. En las últimas horas, el nombre del fallecido empresario volvió a quedar en el centro de la escena después de que Felipe compartiera una imagen de la tumba de su padre.

A través de su cuenta de Instagram, el joven publicó una serie de fotografías correspondientes al último mes. Entre las postales apareció la lápida de Ricardo, que se encontraba en buenas condiciones, rodeada de pasto y flores rojas. Sobre la piedra podía leerse la inscripción: “Q.E.P.D Ricardo Aníbal Fort”. La imagen permitió observar el lugar en el que descansan los restos del empresario y volvió a despertar la atención de los seguidores de la familia.

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La publicación no pasó inadvertida para quienes todavía recuerdan a Ricardo y siguen de cerca la vida de sus hijos. “Cómo se lo extraña a tu viejo”; “Siempre en nuestros corazones”; “Descansa en paz, comandante. Te recordamos”; “Mis respetos. Que en paz descanses y te tenga en la gloria, Ricky”; “Te extrañamos, comandante”; y “Se te extraña, Ricardo” fueron algunas de las reacciones que se destacaron.

Felipe Fort compartió una postal de la tumba de su padre a casi 13 años de su muerte (Instagram)

La fotografía compartida por Felipe volvió a mostrar el lugar de descanso de Ricardo, aunque no fue la primera vez que la tumba se convirtió en una imagen pública a través de las redes sociales. En noviembre de 2023, con motivo de lo que hubiera sido el cumpleaños número 55 del empresario, Marta había publicado una historia de Instagram en la que mostró una postal tomada durante una visita al Memorial del Jardín del Pilar.

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En ese espacio se encuentran los restos de Ricardo y los de su abuela, Marta Campa de Fort. En la imagen que había compartido la joven podía verse un terreno cubierto por un verde intenso, con un ramo de flores ubicado sobre la tumba. Entre las flores se distinguieron siete rosas rojas, que resaltaban sobre el césped y se convirtieron en uno de los detalles centrales de aquella publicación. Marta había acompañado la imagen con los emojis de dos palomas blancas.

En 2021, el estado de la tumba de Ricardo Fort había sido difundida en las redes y suscitó críticas (X)

La tumba de Ricardo también había quedado en el centro de la conversación pública en julio de 2021, cuando Marta debió responder a las críticas por el estado en el que se encontraba. En aquella oportunidad, una postal del lugar había sido difundida en las redes sociales y generó comentarios sobre las condiciones de la lápida. La situación se produjo poco tiempo después de la muerte de su abuela, Marta Campa de Fort, cuyos restos fueron ubicados junto a los de su hijo.

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Ante las críticas, Marta, que en ese momento era una adolescente, publicó un contundente descargo. “Hola, quizás si no fuesen tan insensibles recordarían que hace pocas semanas se tuvo que remover toda esa tierra para que mi abuela pueda descansar junto a él”, escribió la joven. “Nosotros nos encargamos de darles amor en vida y eso es lo que importa”, sostuvo. Luego se refirió al vínculo que mantenían entre ellos y a la manera en que continuaban acompañándose después de las pérdidas.

Ante las críticas, la hija del empresario salió a aclarar la situación (Instagram)

“Quiénes fuimos con ellos, quiénes fueron con nosotros y cómo seguimos acompañando mutuamente. Cómo se puede entre estos dos planos que nos separan”, expresó en aquella publicación. Con esas palabras, la hija de Ricardo respondió a las críticas y explicó que la familia había priorizado el vínculo que habían construido en vida por encima del aspecto que mostraba el lugar en ese momento.

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