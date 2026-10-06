El mensaje de Carolina Baldini a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo antes de la despedida: “Hoy empieza otra vida”

La foto que eligió Carolina Baldini para despedirse a Lionel Messi de la selección nacional (Instagram)

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Este martes, Lionel Messi disputará su último partido con la camiseta de la selección argentina, un momento que el país entero sabía que iba a llegar pero que nadie termina de asimilar. El capitán se despide de la celeste y blanca en una jornada cargada de emoción, y las redes sociales se convirtieron, desde la mañana, en el espacio donde miles eligieron poner en palabras lo que cuesta decir en voz alta.

En ese clima, Carolina Baldini, expareja de Diego “Cholo” Simeone y madre de Giuliano, actual compañero del Diez, eligió este martes al mediodía publicar un mensaje que tomó una dirección diferente a la de los homenajes más convencionales: uno dedicado a Messi, pero también, y con igual peso, a Antonela Roccuzzo, la esposa del astro rosarino y la madre de sus tres hijos. “Hoy se retira nuestro capitán. Pero no se retira solo”, arrancó el texto de Baldini, que desde el inicio tomó una dirección diferente a la de los homenajes más convencionales.

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En lugar de detenerse en los títulos, los goles o las noches históricas, el mensaje se concentró en quienes sostuvieron esa carrera desde adentro, algo que ella conoce a la prefección a causa de su matrimonio con el director técnico del Atlético de Madrid. “Con él también termina una etapa para su mujer, para sus hijos, para su familia. Porque detrás de cada deportista hay mucho más que entrenamientos, partidos y triunfos. Hay una familia entera que aprendió a vivir al ritmo de sus sueños”, escribió.

Antonela, la esposa de Messi, no tardó en dejarle "me gusta" a la publicación

El texto se extendió sin nombrarla todavía, pero con una figura bien definida en el centro: “Y detrás de él estuvo ella. La mujer que sostuvo, que alentó, que acompañó. La que muchas veces acomodó sus propios tiempos a los de él. La que estuvo en las victorias, pero sobre todo en las derrotas. La que conoció los nervios antes de cada partido. Hoy se termina esa vida que conocieron durante tantos años”.

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Con conocimiento de causa por haber acompañado al Cholo en sus años como futbolista de selección, Baldini también apuntó hacia lo que viene. “Y comienza otra vida. Reacomodar los tiempos. Reinventar las rutinas. Porque cuando un deportista se retira, no cuelga solamente una camiseta. Se despide una familia entera de una forma de vivir”, planteó en la publicación.

Hacia el final, el mensaje amplió el foco y reconoció a quienes caminaron junto a Messi sin estar en el campo: “Hoy los aplausos serán para nuestro capitán, pero una parte de ellos también debería ser para quienes caminaron a su lado e hicieron posible que pudiera llegar hasta acá. Porque los sueños pueden llevar el nombre de uno… pero muchas veces necesitan el amor y el sacrificio de toda una familia para hacerse realidad”.

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La reacción de Roccuzzo a la publicación

El cierre del texto fue decicado completamente a Antonela, que hace años se encuentra caminado codo a codo con el futbolista: “Feliz nueva vida, Capitán. Y feliz nueva vida para ella, Antonela Roccuzzo, que también estuvo en cada partido, aun cuando no pisara la cancha”, concluyó Baldini.

La propia Roccuzzo respondió en los comentarios con una carita conmovida y dos corazones rojos, en lo que fue una de las primeras reacciones públicas a la publicación. Roccuzzo, además, utilizó sus historias de Instagram para sumar otros contenidos vinculados a la despedida de su marido. Compartió el homenaje que le dedicó la marca que trabaja junto a Messi desde el comienzo de su carrera, montado en el Monumento a la Bandera, en Rosario.

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También replicó en sus historias la publicación que hizo el cantante Abel Pintos en honor a su esposo, y el video oficial que difundió la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para despedirse del capitán de la Selección albiceleste.