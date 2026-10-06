Barby Silenzi reveló cómo El Polaco evita alimentar sus celos: “No me mira ni el Instagram”

En plena emisión, Barby Silenzi reconoció que El Polaco tiene celos ante las fotos subidas de tono que comparte en una conocida plataforma (Storytime - Bondi Live)

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Barby Silenzi habló sobre uno de los temas que más atraviesan su relación con El Polaco: los celos. Durante su visita a Storytime, el programa que conducen Nazarena Vélez, Barbie Vélez y Ale Maglietti por Bondi Live, la bailarina contó cómo reaccionó el cantante cuando comenzó a publicar contenido para una plataforma de suscripción. Y además, reveló la particular estrategia que él adoptó para no encontrarse con imágenes que pudieran incomodarlo.

La conversación comenzó con una referencia a la actividad que Silenzi desarrolla en la plataforma y al dinero que podía generar ese trabajo. Barby explicó que contaba con un ingreso fijo y que, a partir de esa modalidad, podía decidir qué material producir y hasta dónde avanzar. “Sí, yo estoy bien. Yo hago mi material, el que yo quiero”.

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Sin embargo, Silenzi reconoció que la competencia había cambiado las reglas del juego. “Lo que pasa es que ahora tanta competencia y hay personas que hacen un montón de cosas que yo digo: ‘Yo eso no lo voy a hacer’”, señaló. “Entonces, capaz que ahí vas perdiendo como público o gente que te quiere comprar las fotos. Porque vos llegás hasta un punto”, explicó. Barby también marcó la diferencia entre su propuesta y la de otras creadoras que aceptaban hacer cosas que ella prefería evitar. “Después hay gente que hace mil cosas y que capaz que son las cosas que más se quieren ver”, agregó.

Silenzi reconoció que El Polaco es celoso y contó cuál es la estrategia que utilizó para evadir sus fotos en redes (Instagram)

Después de hablar sobre sus límites laborales, la conversación se trasladó a la relación con El Polaco. Nazarena quiso saber cómo había reaccionado el cantante cuando Silenzi comenzó a realizar ese tipo de contenido. “No, él al principio me dijo: ‘Y va, bueno...’”, recordó Barby. Ante la consulta sobre si al músico no le había gustado la decisión, respondió de manera directa: “No le gustó, pero después dijo: ‘Bueno, no pasa nada’”.

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Ante la consulta de la actitud del artista, Silenzi comentó: “Él dice que no, porque te va a decir que no y te va a decir que no, pero es mentira. Sí, es re celoso”. Y profundizó: “Y por eso él no quiere, no ve nada, no le gusta mirar nada”, contó Silenzi. La medida incluía sus publicaciones personales: “Ni siquiera mi Instagram, imaginate. A veces me oculta...”, relató.

La bailarina también admitió que los celos no eran un tema exclusivo del cantante y que ella podía reaccionar de manera similar. “Yo sí, obvio también”, respondió cuando le preguntaron si era celosa. “Sabés que soy un poco así media...Para mí es normal todo lo que le digo”, explicó entre risas. Después, al escuchar su propia descripción, terminó aceptándolo: “Soy tóxica, la verdad”. En ese punto, Silenzi habló sobre las situaciones que podían despertarle celos. Como El Polaco era cantante, estaba acostumbrado a sacarse fotografías con mujeres después de sus presentaciones o durante sus encuentros con el público. “Yo a eso básicamente estoy acostumbrada. No me molesta que saque fotos con nadie”, explicó.

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La bailarina reconoció que los celos son mutuos en su relación con el artista (Instagram)

El problema aparecía cuando alguna mujer le enviaba mensajes o intentaba llamar su atención con comentarios sobre esas imágenes. “Me molesta la conch...., vamos a decirlo”, expresó Barby. Cuando Nazarena completó la idea, la bailarina relató qué tipo de actitud podía hacerla reaccionar: “Que te dice: ‘Ay, mirá’, y me manda a volver a la foto que se sacó con...”.

Para Silenzi, muchas veces se trataba simplemente de una fotografía, pero algunas personas podían presentársela como si escondiera algo más. “Y pero si es una foto”, planteó. Sin embargo, cuando alguien le señalaba que la mujer de la imagen seguía a El Polaco, que lo conocía o que tenía algún vínculo con él, la situación cambiaba. “‘No, fijate porque esta lo sigue, porque lo conoce, de don...’. Y yo ahí empiezo: ‘Che, fijate, esta que dice que te conoce’”, contó. “Me agarra, pero después me calmo”, afirmó.

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La bailarina admitió que, si no lograba tranquilizarse, podía terminar afectada por la situación. “¿Qué hago si no?”, planteó. Nazarena recordó que Silenzi tenía varias personas que funcionaban como una especie de vigilancia en Instagram y que le advertían cuando encontraban alguna señal que consideraban llamativa. Barby no negó esa dinámica. “Hay una fanática que es de hace mil años y tiene como otro lugar, digamos, que puede pasar acá porque ya la conocen”, relató. Y sumó: “Puede estar en el escenario. Hay cosas así, obvio…”.

La charla dejó expuesta la manera en que Silenzi y El Polaco habían aprendido a manejar los celos dentro de la pareja. Mientras él eligió no mirar sus publicaciones para no encontrarse con imágenes que pudieran incomodarlo, ella reconoció que suele prestar atención a las mujeres que se acercan al cantante y que, en ocasiones, necesita la ayuda de sus propias “policías de Instagram” para interpretar esas situaciones.

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