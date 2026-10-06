Teleshow

Lourdes Fernández se animó a un nuevo look mientras se recupera tras un accidente doméstico

La cantante sufrió un contratiempo antes de su show con Bandana en Mendoza, y mostró un vendaje mientras trabajaban en su flamante estilo

La cantante de Bandana sorprendió en sus redes sociales (Video: Instagram)
Guardar

Lourdes Fernández, conocida como Lowrdez, sorprendió a sus seguidores con un cambio de imagen que marcó un quiebre visible en una de sus señas de identidad más reconocibles. Desde hace años, la cantante de Bandana lucía el pelo en un tono naranja furioso, un color que con el tiempo se transformó en su sello personal. En medio de la gira por los 25 años de la banda decidió renovar su look y compartió en sus redes sociales cada parte del proceso.

En todas las imágenes del cambio de look quedó en evidencia el accidente en la mano que sufrió la cantante previo al show que dio la banda. En cada una de ellas se observa un vendaje blanco que cubre buena parte de su mano derecha. Durante el fin de semana, Bandana se presentó en Mendoza como parte de los festejos por los 25 años de la banda. Fue durante ese show cuando Fernández contó ante el público que había sufrido un accidente doméstico antes del espectáculo. “Limpié un cuchillo al revés”, dijo la cantante, antes de mostrar su mano vendada.

PUBLICIDAD

El corte le afectó la mano izquierda. Por ese motivo, durante la presentación de Bandana en Mendoza debió sostener el micrófono con la mano derecha, para evitar cualquier contacto con la herida. La misma venda que mostró en ese show es la que se observa poco después en las imágenes del cambio de look que compartió a través de sus redes sociales.

Personajes - Lourdes Fernández Bandana
Por años, Lowrdes convirtió en tendencia el pelo color zanahoria

Las imágenes que publicó muestran a la artista sentada en un salón de belleza, con la mano derecha vendada, mientras una estilista trabaja sobre su cabello. El vendaje se ve en cada una de las postales que difundió. Esa presencia constante confirma que la recuperación de la lesión convive con esta etapa de transformación estética, que decidió emprender mientras continúa la gira.

PUBLICIDAD

El cambio de look de la cantante de “Maldita noche” consiste en la incorporación de extensiones de cabello, conocidas como “cortinas de cabello”. Las extensiones combinan el tono naranja que caracteriza a la cantante con mechones rubios. La artista atravesó este proceso en un salón ubicado en la zona de Palermo, acompañada por un equipo de profesionales que documentó cada una de las etapas del trabajo sobre su pelo.

En una de las historias, se la ve con las extensiones recién colocadas y sosteniendo el teléfono para mostrar el resultado frente a cámara. En otra publicación, aparece de perfil mientras la estilista ajusta la parte trasera del cabello. En esa imagen, la mano vendada permanece apoyada sobre su pierna. Una tercera postal muestra un primer plano de su rostro, enmarcado por el nuevo color, mientras hace un gesto de complicidad hacia la cámara.

Personajes - Lourdes Fernández Bandana
Lowrdes apostó mezclar el colorando con mechas rubias

El proceso continuó hasta el secado final, que puede verse en la última de las postales compartidas. Allí, Lourdes Fernández aparece sentada frente al espejo del salón, con el pelo ya peinado. Una estilista termina el trabajo con un secador, mientras ella se fotografía con el celular y registra el resultado.

¡Se linda para vos!”, fue todo lo que escribió en una de las historias que compartió con sus seguidores. Para musicalizar esas historias, eligió dos canciones de artistas internacionales: “In Your Eyes”, de Kylie Minogue, y “The Look”, de Roxette. Los dos temas acompañaron las distintas etapas del proceso, desde el momento de la colocación de las extensiones hasta la imagen final del peinado terminado.

La cantante compartió todo el proceso, sin embargo, hasta el momento no mostró el resultado final del rubio entremeazclado con su color de pelo icónico, que marcó a una generación de fánaticos de la histórica banda de pop argentino.

Temas Relacionados

Lourdes FernándezBandanaCambio de look

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Barby Silenzi reveló cómo El Polaco evita alimentar sus celos: “No me mira ni el Instagram”

En su paso por el ciclo de Bondi Live, la bailarina contó la actitud de su pareja a la hora de subir fotos en una plataforma para adultos y, además, la estrategia que toma para evadirlas

Barby Silenzi reveló cómo El Polaco evita alimentar sus celos: “No me mira ni el Instagram”

Cazzu habló de su nueva relación tras la ruptura con Christian Nodal: “La vida es una caja de sorpresas”

La artista jujeña dejó de lado las evasivas y reconoció que su vida sentimental cambió tras separarse del músico. Su novo sería su bailarín, Ignacio Colombara

Cazzu habló de su nueva relación tras la ruptura con Christian Nodal: “La vida es una caja de sorpresas”

El mensaje de Carolina Baldini a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo antes de la despedida: “Hoy empieza otra vida”

La modelo, exesposa del Cholo Simeone, se manifestó en la previa al último partido del astro rosarino con la albiceleste y centró su homenaje en la familia detrás del futbolista

El mensaje de Carolina Baldini a Lionel Messi y Antonela Roccuzzo antes de la despedida: “Hoy empieza otra vida”

César Troncoso y la vida después de El Eternauta: los vaivenes del oficio y su recelo ante el avance de la IA

En su paso por Infobae en Vivo, el actor recordó el impacto de su entrañable Favalli. El pasado entre luces y sombras y el consejo de su abuela que se enorgullece de no haber seguido

César Troncoso y la vida después de El Eternauta: los vaivenes del oficio y su recelo ante el avance de la IA

Dolor por la muerte de Carlos Clerici, periodista, docente y locutor histórico de Luchemos por la Vida

El comunicador tenía una trayectoria de más de tres décadas en los medios, la cultura y la formación de nuevos profesionales. Su voz quedará asociada a las campañas de concientización vial

Dolor por la muerte de Carlos Clerici, periodista, docente y locutor histórico de Luchemos por la Vida

AMÉRICA

11 soldados alemanes, un año en el olvido y la rendición ante un barco noruego de caza: la historia de un rescate al Ártico que nunca llegó

11 soldados alemanes, un año en el olvido y la rendición ante un barco noruego de caza: la historia de un rescate al Ártico que nunca llegó

Represión en Cuba: el OCDH denuncia más de 3,000 violaciones a las libertades fundamentales en 2026

Espera de dos horas y entradas agotadas: la “fiebre” por el Tapiz de Bayeux desborda al Museo Británico, que anuncia ampliación de horarios

Cáncer de mama en El Salvador: la fragmentación del sistema que dificulta medir y atender la enfermedad, advierte especialista

Irán intensifica los ataques a buques en Ormuz mientras aumentan los flujos de petróleo y gas

MALDITOS NERDS

Los despidos en Ninja Theory amenazan el desarrollo de ‘Senua’

Los despidos en Ninja Theory amenazan el desarrollo de ‘Senua’

La nueva laptop Zenbook DUO de ASUS ya está disponible en Argentina

Damon Lindelof confirma que ‘Lanterns’ ya trabaja en nuevos episodios para HBO

‘Gundam Rogue Orbit’ revela su primer gameplay de alta velocidad en Marte

‘The Witcher 3 Remastered’ corregirá rendimiento y audio en consolas

DEPORTES

La banda de cumbia de la que es fanático Lionel Messi y se volvió a unir para su despedida

La banda de cumbia de la que es fanático Lionel Messi y se volvió a unir para su despedida

El micro de la selección argentina partió rumbo al estadio para la despedida de Lionel Messi: hora, TV, shows y todo lo que hay que saber

Con los históricos y una de las caras nuevas: la formación de Argentina para la despedida de Messi

Un ex combatiente de Malvinas cantará el himno en la despedida de Messi con la bandera del Mundial: su “primicia” sobre el show sorpresa

La contundente revelación de Nicolás Tagliafico sobre la final del Mundial entre Argentina y España