Lourdes Fernández se animó a un nuevo look mientras se recupera tras un accidente doméstico

La cantante de Bandana sorprendió en sus redes sociales (Video: Instagram)

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Lourdes Fernández, conocida como Lowrdez, sorprendió a sus seguidores con un cambio de imagen que marcó un quiebre visible en una de sus señas de identidad más reconocibles. Desde hace años, la cantante de Bandana lucía el pelo en un tono naranja furioso, un color que con el tiempo se transformó en su sello personal. En medio de la gira por los 25 años de la banda decidió renovar su look y compartió en sus redes sociales cada parte del proceso.

En todas las imágenes del cambio de look quedó en evidencia el accidente en la mano que sufrió la cantante previo al show que dio la banda. En cada una de ellas se observa un vendaje blanco que cubre buena parte de su mano derecha. Durante el fin de semana, Bandana se presentó en Mendoza como parte de los festejos por los 25 años de la banda. Fue durante ese show cuando Fernández contó ante el público que había sufrido un accidente doméstico antes del espectáculo. “Limpié un cuchillo al revés”, dijo la cantante, antes de mostrar su mano vendada.

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El corte le afectó la mano izquierda. Por ese motivo, durante la presentación de Bandana en Mendoza debió sostener el micrófono con la mano derecha, para evitar cualquier contacto con la herida. La misma venda que mostró en ese show es la que se observa poco después en las imágenes del cambio de look que compartió a través de sus redes sociales.

Por años, Lowrdes convirtió en tendencia el pelo color zanahoria

Las imágenes que publicó muestran a la artista sentada en un salón de belleza, con la mano derecha vendada, mientras una estilista trabaja sobre su cabello. El vendaje se ve en cada una de las postales que difundió. Esa presencia constante confirma que la recuperación de la lesión convive con esta etapa de transformación estética, que decidió emprender mientras continúa la gira.

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El cambio de look de la cantante de “Maldita noche” consiste en la incorporación de extensiones de cabello, conocidas como “cortinas de cabello”. Las extensiones combinan el tono naranja que caracteriza a la cantante con mechones rubios. La artista atravesó este proceso en un salón ubicado en la zona de Palermo, acompañada por un equipo de profesionales que documentó cada una de las etapas del trabajo sobre su pelo.

En una de las historias, se la ve con las extensiones recién colocadas y sosteniendo el teléfono para mostrar el resultado frente a cámara. En otra publicación, aparece de perfil mientras la estilista ajusta la parte trasera del cabello. En esa imagen, la mano vendada permanece apoyada sobre su pierna. Una tercera postal muestra un primer plano de su rostro, enmarcado por el nuevo color, mientras hace un gesto de complicidad hacia la cámara.

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Lowrdes apostó mezclar el colorando con mechas rubias

El proceso continuó hasta el secado final, que puede verse en la última de las postales compartidas. Allí, Lourdes Fernández aparece sentada frente al espejo del salón, con el pelo ya peinado. Una estilista termina el trabajo con un secador, mientras ella se fotografía con el celular y registra el resultado.

“¡Se linda para vos!”, fue todo lo que escribió en una de las historias que compartió con sus seguidores. Para musicalizar esas historias, eligió dos canciones de artistas internacionales: “In Your Eyes”, de Kylie Minogue, y “The Look”, de Roxette. Los dos temas acompañaron las distintas etapas del proceso, desde el momento de la colocación de las extensiones hasta la imagen final del peinado terminado.

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La cantante compartió todo el proceso, sin embargo, hasta el momento no mostró el resultado final del rubio entremeazclado con su color de pelo icónico, que marcó a una generación de fánaticos de la histórica banda de pop argentino.