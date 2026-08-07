El descuento que se volvió viral y cambió la rutina en una gasolinera de Nueva York

Una promoción improvisada en un minimercado de Halfmoon, en el estado de Nueva York, ofrece rebajas a quienes se animan a moverse unos segundos. La propuesta dispara millones de reproducciones y comentarios entusiastas (Fuente: Sunoco & Halfmoon Car Wash)

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William Dorrough estaba comprando un sándwich para el desayuno y un café helado cuando un cartel en la caja registradora lo detuvo.

“¿Quieres un descuento?”, decía el letrero en una gasolinera y lavadero de autos en Halfmoon, Nueva York. “Muéstranos tu mejor paso de baile”.

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Dorrough ha visitado la tienda de conveniencia, ubicada a unos 24 kilómetros al norte de Albany, casi todas las mañanas durante años y se sorprendió al ver la oferta. Dorrough, quien se describió a sí mismo como tranquilo y relajado, dudó al principio, pero la encargada de la tienda lo convenció de mostrar su característico paso de baile. “Es solo para alegrarle el día a todos”, le dijo.

Esta gasolinera ofreció un descuento a los clientes por mostrar su mejor paso de baile (Bruce Tanski Construction and Development para The Washington Post)

En la tienda no sonaba música, así que Dorrough tarareó su propia melodía. Movió las caderas y los brazos durante unos segundos antes de realizar su característico gesto: estirar los brazos hacia delante y dar pequeños saltos hasta el suelo.

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Dorrough, de 66 años, fue una de las pocas personas que aprovecharon la promoción de Sunoco & Halfmoon Car Wash la semana pasada, que según los empleados de la tienda, ofrecieron para ayudar a hacer sonreír a los clientes.

En medio de los altos precios de la gasolina, con un promedio de más de 4 dólares por galón en todo el país, el descuento del 20 por ciento tampoco vino mal.

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No había reglas estrictas: los clientes podían convertir la tienda en su pista de baile personal o simplemente mover los hombros.

Un cartel en la caja registradora invita a mostrar el mejor paso de baile para obtener una rebaja (Bruce Tanski Construction and Development para The Washington Post)

“Vienen a echar gasolina y eso les produce una sensación de decepción”, dijo Paulina Sirtori, portavoz de la tienda. “Así que cuando entran, se sienten un poco más contentos”.

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La semana pasada, la tienda publicó en redes sociales un video de tres clientes bailando, que fue visto por más de 6 millones de personas. Algunos usuarios comentaron que les gustaría que todas las tiendas ofrecieran una promoción similar.

“Gracias por recordarme que hay MUCHÍSIMAS personas con un gran sentido del humor que saben cómo hacer tonterías”, comentó una persona en Facebook.

“Me dan ganas de hacer un viaje por carretera solo para bailar aquí”, escribió otro comentarista.

Después de bailar esa mañana, Dorrough dijo que hizo reír a los amigos con los que se encuentra allí todos los días.

“Ya hay mucho estrés en el mundo”, dijo Dorrough, que trabaja en la construcción. “Así que fue divertido darle a la gente algo para ver y reírse”.

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Más tarde esa mañana, otra clienta aprovechó la oferta. Movía las caderas, aplaudía y cantaba: “Descuento. Bailo por un descuento”, cantaba.

El local Sunoco & Halfmoon Car Wash busca mejorar el ánimo de los clientes con una dinámica lúdica (Bruce Tanski Construction and Development para The Washington Post)

Alrededor del mediodía, una tercera persona, Daniel Ryan, condujo aproximadamente un kilómetro desde su trabajo como técnico de logística hasta la tienda para comprar dos bebidas energéticas con sabor a naranja. Ryan, quien se describió a sí mismo como extrovertido, dijo que no dudó en bailar.

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Hizo beatbox con las bebidas en las manos, luego imitó el paso del “running man” y dio vueltas agitando los brazos. Giró 180 grados y pateó hacia un lado, un movimiento que Ryan describió como un “giro a lo Michael Jackson”.

Ryan, de 42 años, dijo que el baile le resultó “liberador”.

“Te subes de nuevo al coche”, dijo Ryan, “y estás de mejor humor y en mejores condiciones para volver al trabajo”.

La tienda indicó que podría volver a ofrecer el descuento para bailarines y algunos clientes habituales dijeron que les gustaría tener la oportunidad.

Dorrough dijo que quiere lucir sus pasos de baile mientras aún pueda, porque “un día de estos, no voy a poder volver a levantarme”.

“Hizo reír a la gente”, dijo. “Y con eso me basta”.

© 2026, The Washington Post