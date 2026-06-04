El museo subterráneo del Monumento a Lincoln abre este mes: cómo es el recorrido

La estatua central de Abraham Lincoln mide 5,8 metros y está acompañada por el Discurso de Gettysburg y el Segundo Discurso Inaugural en el interior del memorial - REUTERS/Yara Nardi

Las entradas para la inauguración del museo subterráneo Lincoln, prevista para el 25 de junio de 2026 bajo el Monumento a Lincoln en Washington D. C., se agotaron de inmediato. La apertura coincide con el 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

De acuerdo con Artnet News, el espacio —situado bajo el monumento en el National Mall de la capital estadounidense— permitirá a los visitantes recorrer una bóveda subterránea de 1.400 metros cuadrados (15.000 pies cuadrados) y conocer tanto la historia de la construcción del memorial como su impacto en la percepción nacional de Abraham Lincoln. El medio también precisó que el proyecto contempla la modernización de los ascensores, la incorporación de nuevos baños y la ampliación de la librería.

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El espacio subterráneo permaneció oculto durante décadas bajo la estructura neoclásica, concebido originalmente como área de almacenamiento, con una distintiva bóveda y columnas de hormigón. Tras una restauración integral, fue adaptado como museo con recorridos, exhibiciones y áreas dedicadas al proceso de edificación y al significado simbólico que Lincoln representa para el país.

Las entradas para la inauguración del museo subterráneo del Monumento a Lincoln en Washington D. C. se agotaron antes de su apertura del 25 de junio de 2026

La inversión y sus impulsores

El acondicionamiento del museo representó una inversión de USD 69 millones, alcanzada a través de una alianza entre entidades públicas y aportes privados. El Servicio de Parques Nacionales (NPS) destinó USD 26 millones, mientras que la Fundación Nacional de Parques (NPF) canalizó USD 43 millones mediante donaciones de figuras como David M. Rubenstein, Ken Griffin, y fundaciones como John L. Nau III, Rick L. y Vicki L. James, y Glenn W. Bailey.

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Rubenstein realizó en 2016 una donación inicial de USD 18,5 millones a la NPF. Los fondos restantes se completaron en 2023, lo que permitió el inicio definitivo de la obra.

Jeff Reinbold, director ejecutivo de la NPF, destacó el valor de la colaboración entre sectores: “La apertura del museo subterráneo del Monumento a Lincoln demuestra el poder del trabajo conjunto. Estamos generando una nueva manera de que todas las personas se vinculen al legado duradero del memorial”, declaró en declaraciones recogidas por Artnet News.

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El museo subterráneo bajo el Monumento a Lincoln abrirá en el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos en el National Mall - REUTERS/Ken Cedeno

Un templo neoclásico con historia propia

El Monumento a Lincoln fue dedicado el 30 de mayo de 1922, tras ocho años de construcción sobre terreno ganado al río Potomac. Su arquitecto, Henry Bacon, tomó como modelo el Partenón de Atenas y diseñó un templo de estilo dórico griego con 36 columnas de mármol de Colorado de 13,4 metros (44 pies) de altura, una por cada estado de la Unión al momento de la muerte de Lincoln en 1865. Los nombres de los 48 estados contiguos que existían al momento de la inauguración quedaron grabados en el exterior del edificio; una placa posterior incorporó a Alaska y Hawái.

En el interior, la pieza central es la estatua de Lincoln de 5,8 metros (19 pies) de altura, esculpida en 28 piezas de mármol de Georgia por Daniel Chester French y tallada por los hermanos Piccirilli de Nueva York. La figura muestra al presidente sentado en actitud contemplativa, con la mirada orientada hacia el Monumento a Washington y el Capitolio. Flanquean la estatua dos de los discursos más célebres de Lincoln: el Discurso de Gettysburg, grabado en la pared sur, y el Segundo Discurso Inaugural, en la pared norte. En el techo, el pintor Jules Guérin plasmó dos murales titulados Reunión y Progreso y Emancipación de una Raza.

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Los materiales de construcción fueron elegidos por Bacon con un propósito simbólico: granito de Massachusetts, mármol de Colorado, piedra caliza de Indiana, mármol rosado de Tennessee, mármol de Alabama y mármol de Georgia para la estatua. Cada estado proveedor representaba una región distinta del país, en alusión a la reunificación que Lincoln encarnó tras la guerra civil.

La obra del museo subterráneo demandó una inversión de USD 69 millones mediante una alianza entre el Servicio de Parques Nacionales y la Fundación Nacional de Parques

Escenario de la historia civil estadounidense

A lo largo del siglo XX, el monumento se convirtió en escenario de algunos de los momentos más trascendentes de la historia civil del país. En 1939, la contralto afroamericana Marian Anderson ofreció un concierto ante 75.000 personas en las escalinatas del memorial, luego de que las Hijas de la Revolución Americana le negaran el acceso al Constitution Hall. La primera dama Eleanor Roosevelt intervino para que el Departamento del Interior autorizara el evento.

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El 28 de agosto de 1963, el monumento fue el telón de fondo de la Marcha sobre Washington por el Empleo y la Libertad, que reunió a unas 250.000 personas. Desde sus escalones, el reverendo Martin Luther King Jr. pronunció su discurso “I Have a Dream” —“Tengo un sueño”—, en el centenario de la Proclamación de Emancipación firmada por el propio Lincoln. Aquel acto marcó uno de los puntos de inflexión del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos.

Según el secretario del Interior Doug Burgum, preservar y facilitar el acceso a lugares históricos como este permite a la sociedad estadounidense recordar su historia e inspirar a las generaciones futuras, según declaraciones recogidas por Artnet News. El monumento recibe más de siete millones de visitantes al año y permanece abierto al público las 24 horas del día.

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