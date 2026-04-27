Drones que hacen llover: la apuesta tecnológica para combatir la sequía en el oeste de Estados Unidos

Investigadores y empresas exploran nuevas tecnologías para estimular lluvias y generar recursos hídricos en regiones áridas de Estados Unidos (Rainmaker)

Los científicos han estado lanzando partículas a las nubes desde la década de 1940, esperando que traiga más lluvia y nieve.

Aunque los investigadores coinciden en que la cloud seeding puede funcionar en un laboratorio, muchos han dudado de cuánta precipitación puede generar en el mundo real. Pero eso no ha impedido que los estados del Oeste lleven décadas lanzando yoduro de plata al cielo, con la esperanza de aliviar las severas sequías.

Ahora, la empresa emergente Rainmaker dijo que ha demostrado que sus drones para cloud seeding produjeron 142 millones de galones de agua en forma de nieve. Algunos científicos dijeron que es demasiado pronto para saber si los resultados son legítimos, ya que los datos aún no han sido revisados por pares, y aun así se trata de una pequeña cantidad de agua frente a la intensa sequía del Oeste. Pero si se confirma, podría ser un avance, convirtiéndose en la primera operación comercial de cloud seeding en demostrar que generó precipitación.

Utah e Idaho ya están pagando a la compañía millones de dólares al año en un intento por aliviar la sequía que afecta a agricultores y ciudades en la cuenca que desemboca en el cada vez más reducido Gran Lago Salado.

“Estamos ante una situación realmente, realmente grave, tiempos drásticos y tenemos que ser inteligentes con el agua que tenemos”, dijo Joel Ferry, director ejecutivo del Departamento de Recursos Naturales de Utah. “No podemos quedarnos atascados en las viejas formas. Y una parte importante de eso es usar la cloud seeding”.

Productores agrícolas en Utah e Idaho buscan alternativas ante la reducción de precipitaciones y el impacto de la falta de agua en los cultivos (Reuters)

Innovación con drones y validación científica

Rainmaker está haciendo “muchas cosas realmente interesantes”, dijo Katja Friedrich, experta en microfísica de nubes y profesora en la Universidad de Colorado Boulder, incluida el hecho de ser la primera empresa estadounidense en usar drones para sembrar nubes.

El método de Rainmaker utiliza técnicas ya empleadas por Friedrich y un grupo de otros académicos, quienes fueron los primeros en usar observaciones físicas para demostrar que la cloud seeding funciona en un artículo de 2019. Pero ella enfatizó la necesidad de que sus resultados sean revisados por pares. La empresa ha dicho que buscará la peer review, lo cual podría tomar más de un año.

“Si quieren ser creíbles, tienen que pasar por esto, porque si no, son solo números en una hoja de papel”, afirmó Friedrich, quien no está involucrada en Rainmaker, aunque la compañía ha contratado a uno de sus antiguos estudiantes de doctorado.

La cloud seeding atrae a los estados ansiosos por aumentar la capa de nieve de la que el Oeste depende abrumadoramente para obtener agua, dijo Augustus Doricko, el fundador de 26 años de Rainmaker, en una entrevista.

“Generar más nieve para las granjas, los ecosistemas y para esos centros de esquí y servicios públicos que la necesitan es algo que preocupa a todos los grupos demográficos, a todas las personas en el Oeste americano donde el agua escasea”, aseguró Doricko.

El joven fundador de Rainmaker lidera el desarrollo de métodos innovadores para aumentar la disponibilidad de agua en el oeste estadounidense (S3 | Science, Startups, & Stories)

Rainmaker es actualmente la única empresa estadounidense que utiliza activamente drones en lugar de aviones para cloud seed, una medida que la empresa dice reducirá costos y permitirá vuelos más frecuentes, extensos y precisos. Los drones liberan yoduro de plata que provoca que el líquido en las nubes se convierta en hielo y, finalmente, caiga al suelo en forma de nieve.

Los drones tampoco requieren poner en riesgo a pilotos que de otro modo tendrían que volar en algunas de las peores condiciones dentro de nubes heladas. El yoduro de plata solo funciona en nubes enfriadas al menos a menos 5 grados Celsius (23 grados Fahrenheit).

“Si usamos nuestro avión de investigación tripulado, a menudo tienen que salir de la nube porque se congelan”, dijo Friedrich. “Así que no es realmente un vuelo agradable de domingo por la tarde”.

Así es como los estados occidentales lo han hecho durante décadas. Luego Utah retiró sus aviones el año pasado, como parte de un esfuerzo para ampliar las operaciones de cloud seeding y pasar a drones.

El presupuesto anual de Utah para la cloud seeding ahora es de USD 7 millones, frente a los aproximadamente USD 350.000 de hace cinco años, cuando una intensa sequía impulsó al estado a tomar más medidas para conservar e incrementar sus recursos hídricos, dijo Ferry.

Vehículos aéreos no tripulados permiten realizar operaciones de siembra de nubes con mayor frecuencia y precisión, sin exponer a pilotos a riesgos (Rainmaker)

El Gran Lago Salado y el futuro del agua

El propio Gran Lago Salado ejemplifica la urgente escasez de agua del estado. El lago ha estado disminuyendo desde 1986, con su superficie reducida a casi una cuarta parte de su nivel máximo, dijo David Tarboton, hidrólogo y profesor en el Laboratorio de Investigación del Agua de la Universidad Estatal de Utah. El uso del agua es el factor principal, ya que las personas en el área usan alrededor de la mitad del agua que normalmente fluiría hacia el lago, afirmó.

El aumento de las temperaturas también causa más evaporación directamente del lago, lo que lleva a una mayor demanda de riego para cultivos secos, dijo Tarboton. Eso también contribuye a los extremos, incluidas las sequías, que aumentan la variabilidad natural del lago.

La enorme área de lecho lacustre recién expuesta se ha secado en polvo lleno de arsénico y otros metales cancerígenos que se desplazan hacia los vecindarios de Salt Lake City. Cuanto más bajo el lago, más salado se vuelve, lo que daña los camarones de salmuera que viven allí y las aves que se alimentan de ellos, aseguró Tarboton.

Calcula que el lago necesita aportes adicionales de al menos 308 millones de metros cúbicos de agua (suficiente para abastecer a más de medio millón de hogares en Utah) para estabilizar el lago, y más de 987 millones de metros cúbicos anuales para recuperar el lago a los niveles de hace décadas.

Los esfuerzos de Rainmaker para cloud seed hasta ahora este año en la cuenca del río Bear, la principal fuente de aportes al lago, resultaron en al menos 61,7 millones de metros cúbicos de humedad adicional, detalló Ferry.

Esas cifras preliminares se basan en una estimación estadística, más que en pruebas físicas de que la cloud seeding realmente está generando nieve. Rainmaker dijo que solo pudo probar de manera inequívoca la creación de 539.000 metros cúbicos mediante sus operaciones hasta ahora, con solo 37.000 metros cúbicos en la cuenca.

Aunque eso equivale a 37.850 metros cúbicos (una gran cantidad para una persona), no es mucho para el lago. “Cada poco ayuda, pero parece que es un número bastante pequeño si es correcto”, dijo Tarboton.

Doricko aseguró que esto es solo el comienzo. La empresa apunta a cerrar la brecha entre las estimaciones estadísticas y lo que pueden probar físicamente.

La disminución del nivel del lago amenaza ecosistemas locales y la salud de comunidades cercanas debido a la exposición de sedimentos tóxicos (REUTERS/Jim Urquhart)

Más allá de los drones, lo que diferencia a la empresa de las compañías tradicionales de cloud seeding es su método de validación, que se inspira en el proyecto SNOWIE, una colaboración entre el Centro Nacional de Investigación Atmosférica y al menos tres universidades estadounidenses.

Ese proyecto académico, que publicó resultados a partir de 2019, fue el primero en demostrar con pruebas físicas que la cloud seeding funcionaba, asociando firmas de radar con otros datos. Investigadores chinos y la Universidad ETH-Zurich en Suiza lograron resultados similares después. Rainmaker dice ser la primera empresa comercial en hacerlo.

“Los métodos son en cierto modo enfoques científicos de vanguardia en cuanto a observar el radar y buscar firmas inequívocas de seeding”, dijo Kara Lamb, física atmosférica e investigadora asociada en la Universidad de Columbia.

Incluso más que el oeste de Estados Unidos, China adoptó la cloud seeding hace décadas con decenas de miles de trabajadores en oficinas gubernamentales de modificación climática en todo el país. Antes de albergar los Juegos Olímpicos de Invierno, China disparó cientos de proyectiles de yoduro de plata a las nubes con el objetivo de aumentar la nieve.

El uso de tecnología de radar facilita la identificación de cambios en las nubes y la validación de procesos para inducir precipitaciones (Rainmaker)

Lamb y Friedrich dijeron que la validación de Rainmaker podría fortalecerse si se combinara con pluviómetros o mediciones de flujos de arroyos o aguas subterráneas, para mostrar si la humedad llega al suelo.

Cuantas más pruebas haya de que la cloud seeding está creando agua, mejor será el argumento para invertir en ello, dijo Lamb.

Ferry, Doricko y Lamb coinciden en que, por efectiva que sea, la cloud seeding no es una solución mágica para los problemas de agua del Oeste. Jonathan Jennings, meteorólogo de la División de Recursos Hídricos de Utah, dijo que, incluso en un buen año, la cloud seeding probablemente solo puede aumentar la precipitación en un 15%.

“Es emocionante que estén abordando nuevamente este desafío de la modificación climática con nuevas herramientas y técnicas”, dijo Lamb. “Pero creo que aún existen los problemas fundamentales respecto a cuán efectiva puede ser la modificación climática a gran escala”.

(c) 2026, The Washington Post