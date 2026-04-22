El Pentágono advirtió que despejar las minas iraníes en el estrecho de Ormuz podría demorar hasta seis meses

Vista de barcos navegando en el estrecho de Ormuz, frente a Musandam, Omán (REUTERS/Archivo)

Podría llevar hasta seis meses despejar por completo el estrecho de Ormuz de las minas desplegadas por el ejército iraní, y es poco probable que una operación de ese tipo se lleve a cabo antes de que termine la guerra entre Estados Unidos e Irán, según informó el Pentágono al Congreso. Una evaluación que implica que el impacto económico del conflicto podría extenderse hasta finales de este año o más allá.

Un alto funcionario del Departamento de Defensa compartió la estimación, que no había sido reportada previamente, durante una sesión informativa clasificada el martes ante miembros del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, según indicaron tres funcionarios familiarizados con la discusión.

El plazo —que generó frustración tanto entre demócratas como republicanos, según dos de esas personas— es quizás la señal más clara de que los precios de la gasolina y el petróleo podrían mantenerse elevados mucho después de que se alcance un acuerdo de paz.

Más allá de las consecuencias económicas, este escenario también podría tener implicaciones políticas significativas en Estados Unidos, en particular para el Partido Republicano, a medida que se acercan las elecciones legislativas de noviembre.

La decisión del presidente Donald Trump de iniciar la guerra ha resultado impopular entre la mayoría de los estadounidenses, según muestran encuestas recientes, y ha fracturado su base política, que lo llevó al poder en parte por sus reiteradas promesas de evitar conflictos militares en el extranjero y centrarse en asuntos internos.

El presidente Donald Trump durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca (AP Foto/Julia Demaree Nikhinson)

Tres funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del tema, señalaron que a los legisladores se les informó que Irán podría haber colocado 20 o más minas en el estrecho de Ormuz y sus alrededores, una vía marítima clave para el transporte de petróleo de Medio Oriente a través del Golfo Pérsico.

Algunas habrían sido desplegadas de forma remota mediante tecnología GPS, lo que ha dificultado a las fuerzas estadounidenses detectarlas en el momento de su colocación, indicó el alto funcionario de Defensa. Se cree que otras fueron instaladas por fuerzas iraníes utilizando embarcaciones pequeñas.

El Pentágono no respondió este miércoles a las consultas sobre la evaluación militar respecto al tiempo que llevaría despejar las minas. El Comando Central de Estados Unidos, que supervisa las operaciones en la región, declinó hacer comentarios. La Casa Blanca remitió las preguntas al Pentágono.

La interrupción del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz se ha convertido en un foco persistente de tensión en la guerra, con Irán declarando su cierre e incluso atacando algunos buques como forma de presionar a la economía global y a la administración Trump, mientras Washington y Teherán mantienen sus exigencias para poner fin al conflicto.

Antes de la guerra, alrededor del 20% del petróleo mundial transitaba por ese paso, con Japón, Corea del Sur, China y otros países asiáticos entre los más dependientes de la energía de Medio Oriente.

Trump ha insistido en que Irán ponga fin a su programa nuclear, entregue todo su uranio altamente enriquecido y reabra completamente el estrecho, advirtiendo que podría haber nuevas acciones militares si Teherán no accede.

El Pentágono advirtió que despejar las minas iraníes en el estrecho de Ormuz podría demorar hasta seis meses

Irán, por su parte, ha señalado que no continuará negociando con funcionarios estadounidenses a menos que Trump levante el bloqueo naval impuesto este mes para asfixiar su economía basada en el petróleo.

Irán comenzó a colocar minas en el estrecho en marzo, mientras las fuerzas de Estados Unidos e Israel continuaban sus ataques contra el país, un dato informado previamente por CNN. Trump, a su vez, advirtió que Irán enfrentaría consecuencias “a un nivel nunca antes visto” si no retiraba las minas que “pudieran haber sido colocadas”.

En los días siguientes, el Pentágono destacó los esfuerzos para atacar embarcaciones iraníes capaces de desplegar minas.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó en redes sociales que las fuerzas estadounidenses estaban destruyendo esos buques con “precisión implacable” y que Estados Unidos “no permitirá que terroristas tomen como rehén el estrecho de Ormuz”.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Majid Takht-Ravanchi, negó que su país estuviera colocando minas. The New York Times, citando a funcionarios estadounidenses, informó este mes que al parecer Irán no puede localizar todas las minas que ha desplegado.

La evaluación más reciente del Pentágono fue compartida con legisladores después de que Trump afirmara en redes sociales que “Irán, con la ayuda de Estados Unidos, ha retirado, o está retirando, todas las minas marinas” del estrecho de Ormuz.

Esa declaración, realizada el viernes en medio de una serie de mensajes publicados por el presidente en su plataforma Truth Social, coincidió con sus intentos de calmar a los mercados y proyectar confianza en que un acuerdo para poner fin a la guerra estaba cerca.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, afirmó en redes sociales que las fuerzas estadounidenses estaban destruyendo buques iraníes con “precisión implacable” (REUTERS/Nathan Howard/Archivo)

El martes, Trump anunció que extendía de manera indefinida un alto el fuego de dos semanas. Afirmó que el liderazgo iraní está “seriamente fracturado” y necesita “presentar una propuesta unificada”. Sus comentarios se produjeron en medio de señales de que funcionarios iraníes se mostraban reacios a participar en una nueva ronda de negociaciones.

No está claro qué plan implementaría el ejército estadounidense para llevar a cabo la operación de limpieza de minas. Funcionarios han planteado la posibilidad de utilizar helicópteros, drones y buzos especializados en desactivación de explosivos.

Algunos buques comerciales atravesaron el estrecho de Ormuz este mes durante el alto el fuego, pero el tráfico marítimo volvió a paralizarse el fin de semana pasado después de que fuerzas iraníes abrieran fuego contra buques cisterna y volvieran a declarar cerrado el paso.

Richard Nephew, experto en diplomacia iraní e investigador principal de la Universidad de Columbia, señaló que el plazo de seis meses para despejar el estrecho probablemente impacte en los mercados de petróleo y gas, debido a la preocupación de aseguradoras, armadores y capitanes sobre la seguridad de transitar por una ruta minada.

“No habrá mucha gente dispuesta a asumir ese riesgo”, afirmó. La presencia de minas podría no provocar una “interrupción total”, explicó Nephew, pero las consecuencias de que un estrecho de doble vía quede parcialmente inutilizable podrían ser significativas.

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