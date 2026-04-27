Costa Rica alista una histórica fiesta democrática: traspaso de poderes reunirá a miles en el INS Estadio

Delegaciones de al menos 89 países participarán en el evento, incluyendo jefes de Estado e invitados especiales. REUTERS/Mayela Lopez

Costa Rica se prepara para vivir una de las jornadas más simbólicas de su vida democrática con un evento que busca ir más allá del acto protocolario: el traspaso de poderes del próximo 8 de mayo se transformará en una celebración abierta al público en el INS Estadio, con acceso gratuito, actividades culturales y un amplio despliegue logístico para recibir a miles de personas.

Bajo el concepto de una “fiesta de todos”, las autoridades han diseñado una experiencia que combina institucionalidad, cultura y participación ciudadana. La actividad no solo marcará el cambio de mando presidencial, sino que también incluirá el primer Consejo de Gobierno del nuevo gabinete, programado para iniciar a las 11:00 a.m.

PUBLICIDAD

El acceso será gratuito, pero requerirá entrada digital. Los boletos estarán disponibles a través de la plataforma web de Kuikpei a partir del mediodía del martes 28 de abril. Cada persona podrá solicitar hasta tres entradas, mediante un proceso similar al de compra de boletos para conciertos o eventos deportivos. La confirmación llegará por correo electrónico, mientras que los tiquetes serán enviados 48 horas antes del evento.

El evento se realizará en el Estadio Nacional de Costa Rica con capacidad para hasta 40 mil personas. Cortesía: CostaRica.org

El INS Estadio habilitará los sectores oeste, este y sur, con ingresos diferenciados según el boleto asignado. Para quienes no logren obtener entrada, se instalarán pantallas en los alrededores del recinto, además de una transmisión en vivo que será compartida con medios de comunicación.

PUBLICIDAD

La jornada arrancará desde las primeras horas del día. A partir de las 8:00 a.m., diez bandas de marcha darán la bienvenida a los asistentes, en un ambiente que busca resaltar la identidad nacional. Como parte de la agenda cultural, también se realizará el concierto “Costa Rica Canta”, con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional, en una apuesta por unir generaciones a través de la música.

El evento contará con una significativa presencia internacional. Hasta el momento, se han confirmado 89 delegaciones extranjeras, incluyendo figuras como el rey de España, así como representantes de países como Ecuador, República Dominicana y Japón, además de organismos internacionales.

PUBLICIDAD

En paralelo, se desplegará un amplio operativo de seguridad y movilidad. Más de 800 oficiales del Ministerio de Seguridad Pública estarán distribuidos dentro y fuera del estadio, mientras que 70 oficiales de la Policía de Tránsito regularán los accesos, que tendrán cierres estratégicos desde las 6:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

Laura Fernández realizará su primer concejo de gobierno el mismo dia del traspado de poderes. REUTERS/Raquel Cunha

Entre las restricciones viales, se contempla el cierre total hacia el norte en el sector del ICE, así como en el acceso oeste por la entrada principal de La Paz. También habrá afectaciones parciales en la ruta 27, en el sentido San José-Escazú.

PUBLICIDAD

El ingreso vehicular estará limitado únicamente a autobuses y vehículos previamente autorizados, con el fin de garantizar el orden y la seguridad. En ese sentido, se habilitarán más de 300 autobuses provenientes de distintas comunidades del país, un servicio exclusivo para quienes cuenten con entrada confirmada.

El sistema ferroviario también se sumará a la movilización. Se dispondrán trenes especiales desde Cartago, Heredia y Alajuela con destino a La Sabana, así como servicios de retorno una vez finalizada la actividad, permitiendo una evacuación ordenada de los asistentes.

PUBLICIDAD

Las autoridades han establecido estrictos protocolos de ingreso. Será obligatorio presentar el rostro visible y no se permitirá el ingreso de objetos como botellas, alimentos, maletines, encendedores, pirotecnia, cámaras profesionales o artículos considerados peligrosos.

Más de 800 oficiales de seguridad estarán desplegados durante la jornada para resguardar a los asistentes. Fuente: UCR

Dentro del recinto, la logística contempla entre ocho y diez quioscos con alimentos e hidratación gratuita hasta agotar existencias, además de puntos de venta adicionales.

PUBLICIDAD

En materia de salud, la cobertura estará a cargo de la Cruz Roja, con 40 funcionarios, y del Cuerpo de Bomberos, con 60 efectivos. Se instalarán además dos hospitales móviles en el sector este del estadio, equipados para atender emergencias de diversa complejidad.

La seguridad también incluirá protocolos especializados para la protección de jefes de Estado, delegaciones internacionales y las figuras presidenciales entrante y saliente.

PUBLICIDAD

Más allá del despliegue logístico, el mensaje central de la jornada apunta a resaltar la estabilidad democrática del país. En un contexto regional complejo, Costa Rica busca mostrar al mundo un proceso de transición ordenado, participativo y abierto.