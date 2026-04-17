The Washington Post

Promotor de boxeo irlandés acusado de tráfico de armas y drogas fue arrestado en Dubái

Daniel Joseph Kinahan, un fugitivo sospechoso de liderar una poderosa banda en Irlanda, fue arrestado el miércoles en una operación secreta llevada a cabo por la policía irlandesa y emiratí

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Daniel Kinahan
Daniel Kinahan, señalado como líder del cártel más poderoso de Irlanda, fue arrestado en Dubái

Daniel Joseph Kinahan, un fugitivo irlandés sospechoso de narcotráfico y blanqueo de dinero, fue arrestado el miércoles en los Emiratos Árabes Unidos, según informaron las autoridades, poniendo fin a una búsqueda de años del presunto jefe de uno de los cárteles más notorios del mundo.

Kinahan fue arrestado el miércoles en Dubái, en una operación conjunta secreta entre la policía irlandesa y la de los Emiratos Árabes Unidos, y será extraditado a Irlanda, según informa el Irish Times .

En un comunicado emitido el viernes, la policía de Dubái no mencionó el nombre de Kinahan, pero informó del arresto de un fugitivo irlandés con las iniciales DJK, quien era “miembro de una banda involucrada en delitos criminales internacionales en su país de origen”.

La policía emiratí ejecutó el arresto en menos de 48 horas tras recibir la orden de captura (Reuters)
La policía emiratí ejecutó el arresto en menos de 48 horas tras recibir la orden de captura (Reuters)

La detención se produjo dentro de las 48 horas posteriores a que las autoridades irlandesas emitieran una orden de arresto en su contra, “tras una intensa búsqueda, investigación y estrecha vigilancia”, agregó la policía de Dubái.

Kinahan es considerado uno de los líderes del Grupo de Crimen Organizado Kinahan, identificado por las autoridades estadounidenses e irlandesas como el cártel más poderoso de Irlanda. Los tribunales irlandeses vincularon a la organización con múltiples asesinatos, así como con el lavado de dinero y el tráfico de drogas y armas de fuego en toda Europa.

Daniel Kinahan
El irlandés Daniel Kinahan afirmó no tener antecedentes penales pese a las acusaciones

También era buscado por las autoridades estadounidenses. En 2022, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bajo la administración Biden, anunció sanciones contra varios miembros y asociados del cártel de Kinahan, incluido Daniel Kinahan, quien se creía que dirigía las operaciones diarias de la organización.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Daniel Kinahan y a su círculo cercano en 2022 (Reuters)
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Daniel Kinahan y a su círculo cercano en 2022 (Reuters)

Otros sancionados fueron su padre y su hermano, Christopher Vincent Kinahan Sr. y Christopher Vincent Kinahan Jr. El Departamento de Estado ofreció recompensas de hasta 5 millones de dólares por cada información que condujera al arresto de los tres miembros de la familia Kinahan.

En aquel momento, las autoridades estadounidenses afirmaron creer que la familia Kinahan utilizaba con frecuencia Dubái como base para sus actividades ilegales. Hace dos años, el grupo de periodismo de investigación Bellingcat logró determinar el paradero y los viajes del patriarca de los Kinahan gracias a las reseñas de Google que había publicado durante años sobre hoteles y restaurantes de todo el mundo —incluido Dubái, cerca de su residencia— utilizando el alias de “Christopher Vincent”.

Dubái sirvió como base de operaciones para la familia Kinahan según autoridades internacionales (Reuters)
Dubái sirvió como base de operaciones para la familia Kinahan según autoridades internacionales (Reuters)

Daniel Kinahan, quien ha negado haber cometido delito alguno, también se desempeñó como mánager de boxeo y cofundó la promotora de boxeo MTK Global. Esta cerró sus puertas en 2022 después de que Estados Unidos anunciara sanciones contra Kinahan y varios promotores rompieran sus vínculos con la compañía.

“No hay pruebas en mi contra. Lo he dicho repetidamente: no tengo antecedentes penales en ninguna parte del mundo”, declaró Kinahan a talkSPORT en 2021. “Algunos medios de comunicación me piden que desmienta una negación. Es imposible, pero demuestra a qué me enfrento”.

© 2026, The Washington Post.

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