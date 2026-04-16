Trump aseguró que Irán aceptó entregar el uranio enriquecido

La administración Trump considera la entrega del uranio enriquecido un avance importante en la reducción de la amenaza nuclear iraní. (EFE/EPA/SALWAN GEORGES / POOL)

El presidente Donald Trump declaró el jueves que Irán ha accedido a entregar los restos del uranio enriquecido que quedaron sepultados por los ataques aéreos estadounidenses del año pasado contra instalaciones nucleares iraníes clave. Esta afirmación, de ser cierta, representaría un paso significativo en los esfuerzos de Estados Unidos por reducir la capacidad de Teherán para producir armas nucleares.

No hubo confirmación inmediata por parte de Irán de que hubiera hecho la concesión en las conversaciones con los estadounidenses y sus interlocutores paquistaníes, a medida que el alto el fuego de dos semanas se acerca a su vencimiento el martes. Las afirmaciones anteriores de Estados Unidos sobre los compromisos nucleares iraníes resultaron ser inexactas o no se concretaron.

“Polvo nuclear” (“Nuclear Dust”) ha sido la frase que Trump ha utilizado para describir el uranio altamente enriquecido que se cree que está enterrado a gran profundidad tras los ataques estadounidenses de junio contra las instalaciones nucleares de Fordow y Natanz. Su presencia en manos de Irán ha sido un punto clave de tensión entre la administración Trump y Teherán. El uranio enriquecido ha sido motivo de preocupación para la seguridad de Estados Unidos, ya que el material podría utilizarse para la fabricación de un arma nuclear.

Manifestantes forman una cadena humana cerca de la planta de enriquecimiento de uranio de Fordow, Irán. (EP)

Antes del alto el fuego, Trump solicitó al ejército estadounidense que elaborara un plan para una incursión sumamente arriesgada y compleja en Irán, con el objetivo de recuperar el material radiactivo sin el consentimiento de Irán.

“Irán no tiene armas nucleares, y lo han aceptado. Irán lo ha aceptado, y lo ha aceptado de forma muy contundente. Han accedido a devolvernos el uranio enriquecido que se encuentra bajo tierra a causa del ataque que realizamos con los bombarderos B-2”, dijo Trump a los periodistas el jueves mientras se dirigía al Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca. “Tenemos muchos puntos en común con Irán, y creo que algo va a suceder, algo muy positivo, muy importante.”

El vicepresidente JD Vance mantuvo conversaciones de alto nivel con funcionarios iraníes en Islamabad durante el fin de semana, pero se marchó sin haber llegado a un acuerdo.

Limitar la capacidad de Irán para fabricar armas nucleares ha sido durante mucho tiempo una prioridad para Trump y su administración. En 2015, como parte de un acuerdo nuclear con la administración del presidente Barack Obama, Irán cedió la mayor parte de sus reservas de uranio altamente enriquecido. Sin embargo, reconstruyó sus reservas después de que Trump cancelara dicho acuerdo durante su primer mandato.

Teherán sigue bajo la atención internacional por la situación del uranio enriquecido. (REUTERS)

Los funcionarios que han negociado con Irán sobre su programa nuclear en el pasado se han mostrado escépticos durante mucho tiempo sobre la posibilidad de eliminar la amenaza nuclear por la fuerza, afirmando que la vía diplomática tiene muchas más probabilidades de éxito. Los planes militares para un ataque contra el uranio enriquecido requerirían el traslado aéreo de cientos o miles de soldados estadounidenses al interior de Irán para una misión de recuperación que duraría semanas, posiblemente bajo fuego enemigo.

Un acuerdo iraní para entregar el uranio aliviaría o eliminaría la presión para llevar a cabo una operación de este tipo. Irán ya había rechazado las propuestas estadounidenses para entregar sus reservas de uranio enriquecido, pero en las negociaciones previas al inicio de la guerra el 28 de febrero sugirió que podría “diluir” el uranio enriquecido a un nivel inferior.

La afirmación de Trump se produjo el mismo día en que dijo que Israel y Líbano habían acordado un alto el fuego, un paso más en un esfuerzo general para reducir las tensiones y la violencia provocadas por los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

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