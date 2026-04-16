Con la llegada de un frente frío y probabilidad de lluvias, cómo estará el tiempo durante el fin de semana en el AMBA

El pronóstico del tiempo para el fin de semana en el AMBA anticipa ambiente templado, alta humedad y temperaturas máximas superiores a los 20 °C (Maximiliano Luna)

La ciclogénesis que impactó durante los últimos días el territorio argentino se encuentra en su etapa final, con el sistema alejándose hacia el océano Atlántico. Su paso dejó una huella meteorológica clara en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que se seguirá replicando durante el próximo fin de semana con frío y probabilidad de nuevas precipitaciones.

Las lluvias superaron los 100 mm en numerosas áreas, provocando anegamientos, suelos saturados y complicaciones en caminos rurales. La persistencia de las precipitaciones, sumada a la elevada humedad, generó dificultades para el tránsito y para las actividades cotidianas en el área metropolitana y sus alrededores.

Durante las próximas horas, el sistema de baja presión continuará provocando lluvias, chaparrones y lloviznas esporádicas en el este de la provincia de Buenos Aires.

La probabilidad de lluvias regresa el domingo, con porcentajes que oscilan entre el 10% y el 40% en el AMBA, según el SMN

Aunque la frecuencia de las precipitaciones comenzará a disminuir durante la tarde, el ambiente seguirá dominado por la humedad, con ráfagas moderadas asociadas al sector trasero de la baja presión. Así, la mejora será paulatina, pero no inmediata.

La masa de aire cálido y húmedo se mantendrá sobre el AMBA, lo que se traduce en una sensación térmica elevada, con temperaturas máximas por encima de los 20 °C. La combinación de humedad persistente y temperaturas altas continuará afectando tanto a la Ciudad como a la provincia de Buenos Aires, incluso en el cierre de la semana.

De acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en CABA la máxima será de 25 grados para este viernes, mientras que la mínima descenderá hasta los 17 °C. Si bien la jornada será nublada, en ningún momento se espera lluvia. En algunos sectores del conurbano y del resto de Buenos Aires podría salir el sol.

El ambiente templado a cálido persistirá, brindando un respiro tras los acumulados de lluvia que marcaron el comienzo de la semana. Sin embargo, la situación no será completamente estable: hacia el fin de semana, la llegada de nuevas perturbaciones podría reactivar la inestabilidad, especialmente en sectores del interior bonaerense.

Las lluvias persistentes complicaron el tránsito y las actividades cotidianas en Buenos Aires y zonas rurales del conurbano bonaerense

El SMN prevé una máxima de 25 grados nuevamente para el sábado, con una mínima que se volverá a ubicar en los 17 grados en el AMBA. El cielo estará algo nublado.

Esta nubosidad se debe a que el domingo se espera que regresen las lluvias. Según el pronóstico del ente nacional, durante todo el día habrá una probabilidad que oscilará entre un 10% y 40%. El termómetro marcará 24 °C de máxima y 17 °C de mínima.

Cómo estará el tiempo en el resto del país

El resto del país también vivió el impacto de la ciclogénesis, aunque con matices regionales. Los mayores acumulados de lluvia se registraron en localidades de Santa Fe, Corrientes, Chaco y Santiago del Estero, donde se superaron los 200 mm.

Sectores productivos y rurales de La Pampa, Formosa y otras provincias del norte y centro argentino también experimentaron precipitaciones intensas, complicando las tareas agrícolas y el tránsito en zonas rurales, de acuerdo con los datos de Metoered.

En la Patagonia, las condiciones comenzarán a modificarse a partir de la noche del jueves y durante el sábado. Precipitaciones intermitentes y nevadas en áreas cordilleranas marcarán el inicio de una nueva etapa meteorológica, con la entrada de un frente frío desde el Pacífico y el desarrollo de una nueva ciclogénesis sobre la costa de Chubut y Santa Cruz.

En Río Negro y el este de Chubut, crece la probabilidad de tormentas durante el fin de semana. Además, la región enfrentará vientos intensos, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h en algunos sectores.

En el centro y norte del país, el ambiente cálido y húmedo persiste, con tiempo estable en general, aunque no se descartan focos localizados de inestabilidad.

A partir de la tarde del viernes, las perturbaciones en altura favorecerán la aparición de tormentas aisladas —algunas localmente fuertes— en el oeste y norte de La Pampa, Mendoza, San Luis y sectores de Córdoba. Tras una mejora temporaria durante la primera mitad del sábado, los fenómenos volverán a intensificarse en la misma región.