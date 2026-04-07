El fenómeno de El Niño podría ser el más intenso en un siglo y provocar temperaturas récord

Los eventos de El Niño más intensos casi siempre provocan un año con temperaturas récord (REUTERS/Kylie Cooper )

Según un modelo de predicción actualizado publicado el domingo, las probabilidades de que se produzca un súper El Niño que provoque el calentamiento global este año están aumentando.

El último pronóstico del Centro Europeo de Predicciones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF) indica que hay una alta probabilidad de que se produzca una versión intensificada del patrón climático que afecta a los patrones meteorológicos regionales y globales este verano u otoño, reforzando la predicción de un El Niño extremo del mes pasado.

Durante un fenómeno típico de El Niño, una zona de aguas cálidas en el océano Pacífico ecuatorial influye en las regiones que experimentan sequías, inundaciones, calor extremo, huracanes y disminución del hielo marino. Durante los eventos de El Niño intenso, relativamente raros (que ocurren una vez cada 10 a 15 años en promedio), los efectos pueden ser más fuertes, más persistentes y más generalizados.

Esto se debe a que las temperaturas del mar en esa región clave del Océano Pacífico se calientan más de 2 grados Celsius (3,6 grados Fahrenheit) por encima del promedio, lo que provoca una fuerte respuesta atmosférica, que suele alcanzar su punto máximo en diciembre o enero.

Por ejemplo, el oeste de Estados Unidos, partes de África, Europa e India podrían enfrentarse a un verano más caluroso de lo normal; algunos países tropicales, como los del Caribe e Indonesia, podrían sufrir sequías más severas y calor extremo; mientras que podrían desarrollarse más ciclones tropicales en el Pacífico y menos en el Atlántico.

Se pronostican temperaturas muy superiores a la media en amplias zonas del planeta a finales de este año, mientras que se prevé que El Niño se intensifique. (Ben Noll/The Washington Post; fuente de datos: ECMWF)

Este posible fenómeno de El Niño extremo también podría elevar las temperaturas globales a niveles récord, especialmente en 2027, y tener repercusiones en la agricultura a medida que cambien los patrones climáticos.

“Existe un potencial real para que se produzca el fenómeno de El Niño más intenso en 140 años”, escribió Paul Roundy, profesor de ciencias atmosféricas en la Universidad Estatal de Nueva York en Albany.

Impactos globales de un súper El Niño

El potencial fenómeno de El Niño extremo de este año parece cada vez más probable que tenga impactos climáticos de gran alcance que se prolonguen hasta 2027.

Podría batir el récord de intensidad de El Niño establecido en diciembre de 2015, cuando las temperaturas del mar en el Pacífico ecuatorial central alcanzaron los 2,8 grados Celsius (5,04 grados Fahrenheit) por encima de la media.

Aun así, aunque algunos indicios apuntan a un fenómeno potente, como la formación de un inusual patrón de tres ciclones en el Pacífico, persiste la incertidumbre sobre la intensidad que alcanzará El Niño este año. Además, no hay dos fenómenos de El Niño iguales, especialmente con el calentamiento global, pero las experiencias pasadas pueden servir de guía para planificar y prepararse.

El fenómeno de El Niño influirá en las zonas de sequía y las fuertes lluvias en todo el planeta a finales de este año. (Ben Noll/The Washington Post; fuente de datos: ECMWF)

Estos son algunos de los impactos meteorológicos que se prevé que se produzcan al menos hasta octubre, según las últimas previsiones del modelo.

Disminución de la actividad de huracanes en el océano Atlántico y posible sequía en las islas del Caribe. Aumento del riesgo de huracanes y tifones en el océano Pacífico, incluyendo Hawái, Guam y gran parte del este de Asia.

Posible sequía en el centro y norte de la India, que suprime las precipitaciones de la temporada del monzón en esa región, lo que podría afectar a la producción agrícola.

Temperaturas y humedad superiores a la media durante el verano en el oeste de Estados Unidos, posiblemente acompañadas de aguaceros inusuales que podrían llegar hasta las Grandes Llanuras y prolongar la temporada de tormentas eléctricas severas.

Se están desarrollando sequías en algunas zonas de África Central, Australia, Indonesia, Filipinas, algunas islas del Pacífico Sur, Centroamérica y el norte de Brasil, especialmente a finales de año. Se están produciendo fuertes lluvias e inundaciones en Perú y Ecuador, partes del norte y este de África, Oriente Medio y cerca del ecuador en el Pacífico.

Mayor frecuencia de olas de calor en gran parte de Sudamérica, el sur de Estados Unidos, África, Europa, partes de Oriente Medio, India y, finalmente, Australia.

Se esperan nuevos récords de temperatura global, especialmente en 2027, que probablemente superarán los récords establecidos en 2024.

Los eventos de El Niño más intensos casi siempre provocan un año con temperaturas récord. Esto se debe a que el calor emana del océano durante El Niño, se extiende por los trópicos del Pacífico y luego se redistribuye por todo el planeta debido a los cambios en las corrientes en chorro.

Esto podría contribuir a que las temperaturas invernales en Estados Unidos sean más suaves, y a que se produzcan grandes tormentas a lo largo de la costa oeste, a medida que los efectos de El Niño alcancen su punto álgido desde finales de año hasta principios de 2027.

A medida que el planeta se calienta, El Niño se comporta de manera diferente

Este posible fenómeno de El Niño extremo también podría elevar las temperaturas globales a niveles récord, especialmente en 2027 (REUTERS/Bruna Casas)

Los períodos intensos de El Niño suelen aparecer como un escalón ascendente en los gráficos a largo plazo de las temperaturas globales.

“Debido a la creciente concentración de gases de efecto invernadero, el sistema climático no puede disipar eficazmente el calor liberado durante un evento importante de El Niño antes de que llegue el siguiente El Niño y vuelva a elevar la temperatura de referencia”, dijo el meteorólogo del Departamento de Defensa, Eric Webb.

Por lo tanto, un fenómeno de El Niño muy intenso en 2026-27 dispersaría más calor que otros eventos ocurridos en 1982-83, 1997-98 y 2015-16.

Un fenómeno de El Niño intenso no solo propagaría calor y humedad inusuales a lo largo y ancho del territorio, sino que también podría desencadenar flujos de humedad atmosférica sin precedentes, lo que provocaría lluvias torrenciales que aumentarían el riesgo de inundaciones. Esto se debe a que una atmósfera más cálida tiene una mayor capacidad para retener humedad.

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