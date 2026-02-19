El déficit comercial de Estados Unidos sigue alto a pesar de la política arancelaria de Trump

Contenedores procedentes de China en el Puerto de Los Ángeles, en San Pedro, California, EE.UU. REUTERS/Mike Blake

El déficit comercial de mercancías de Estados Unidos alcanzó una cifra récord de 1,2 billones de dólares el año pasado, a pesar de la promesa del presidente Donald Trump de eliminarlo imponiendo los aranceles más altos en ocho décadas a los productos fabricados en el extranjero.

El informe del Departamento de Comercio publicado el jueves representa la primera evaluación anual completa de la ambiciosa reorganización del comercio mundial impulsada por el presidente. La persistencia del déficit, a pesar de los nuevos y elevados impuestos a las importaciones procedentes de China, la Unión Europea y decenas de otros países, refleja las limitaciones de la herramienta política preferida por Trump, según economistas.

El presidente ha descrito el déficit comercial de bienes, que Estados Unidos ha registrado cada año desde 1975, como una “emergencia nacional” derivada de prácticas comerciales desleales por parte de países extranjeros.

Un indicador más amplio de la balanza comercial del país, que incluye servicios como viajes, educación y gestión financiera, mostró un déficit anual de 901.500 millones de dólares, ligeramente inferior al del año anterior, según informó el Departamento de Comercio el jueves.

Las exportaciones de bienes y servicios aumentaron un 6,2%, alcanzando una cifra récord de 3,4 billones de dólares. Las importaciones aumentaron casi un 5%, alcanzando un récord de 4,3 billones de dólares.

El déficit de bienes y servicios durante diciembre se amplió más de lo previsto por los analistas de Wall Street, alcanzando los 70.300 millones de dólares, frente a los 53.000 millones de dólares de noviembre.

Contenedores de carga en el puerto de Oakland, California, EE.UU. REUTERS/Carlos Barria

El déficit comercial —que refleja la brecha entre la cantidad de bienes que los estadounidenses compran en el extranjero y el valor de los bienes estadounidenses vendidos en el extranjero— se debe en gran medida a las políticas económicas nacionales, según los economistas convencionales. El considerable déficit presupuestario estadounidense, señal de una nación que vive por encima de sus posibilidades, inevitablemente atrae grandes cantidades de bienes extranjeros, a pesar de los aranceles, señalan.

“Los aranceles no son la clave para cambiar la balanza comercial general”, afirmó Erica York, vicepresidenta de política fiscal federal de la Tax Foundation, una organización no partidista.

Si bien el presidente ha fracasado hasta ahora en su intento de reducir, y mucho menos eliminar, el déficit comercial, ha puesto en marcha una reorganización fundamental de los flujos comerciales globales. Las importaciones estadounidenses de productos chinos cayeron casi un 30% el año pasado, lo que marca una ruptura drástica con décadas de integración económica entre las dos economías más grandes del mundo.

Contenedores de transporte. REUTERS/Carlos Barria

China, que representó más del 13% de todas las importaciones estadounidenses de mercancías en 2024, aportó tan solo el 9% el año pasado, según el economista Chad Bown, del Instituto Peterson de Economía Internacional.

A medida que las empresas intentaban eludir los elevados aranceles de Trump sobre los productos chinos, encontraron nuevos proveedores de productos como ordenadores portátiles y consolas de videojuegos en lugares como Vietnam.

Las empresas taiwanesas también asumieron un papel más importante en las cadenas de suministro estadounidenses a medida que aumentaba la demanda de tecnología necesaria para el montaje de nuevos centros de datos, en medio de un auge de las inversiones en inteligencia artificial.

Las exportaciones de bienes se vieron impulsadas en parte por artículos como ordenadores y aeronaves, junto con otros suministros industriales. Las importaciones se centraron principalmente en accesorios informáticos, equipos de telecomunicaciones y autopartes.

Existe una gran incertidumbre para las economías estadounidense y mundial sobre el futuro, en parte porque la Corte Suprema aún no se ha pronunciado sobre la legalidad de la mayoría de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. Sin embargo, los datos ofrecen la imagen más reciente de una reforma histórica de la economía y del antiguo orden global.

El regreso de Trump a la Casa Blanca trajo consigo aranceles expansivos, una gigantesca reforma fiscal y presupuestaria, y amenazas a la independencia del banco central.

El precio de algunos bienes, como los coches usados ​​y los productos electrónicos, aumentó tras los nuevos gravámenes, y el mercado laboral se desaceleró significativamente el año pasado. Aun así, la economía continuó creciendo, los consumidores mantuvieron su gasto y la inflación general no subió tanto como algunos economistas esperaban al inicio del nuevo régimen arancelario.

© 2026, The Washington Post.