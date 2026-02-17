La represión en Irán alimenta el descontento social en medio de una mayor presión militar de Estados Unidos

El líder supremo de Irán, Alí Khamenei, participa en un encuentro con estudiantes en Teherán (REUTERS/ARCHIVO)

Mientras Irán se dirige a una segunda ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos en Ginebra este martes, bajo la amenaza del aumento de tropas estadounidenses en la región, Teherán intenta proyectar fuerza y ​​unidad.

Sin embargo, la indignación popular no ha disminuido en las semanas posteriores a la represión gubernamental que causó la muerte de miles de manifestantes, según informes desde el interior del país.

Tras la reversión parcial del bloqueo de comunicaciones impuesto por el gobierno que aisló a Irán durante las protestas y la represión del mes pasado, ha comenzado a circular más información.

Los iraníes describieron a The Washington Post una sociedad profundamente traumatizada, y muchos afirman que solo recientemente se enteraron de la magnitud de la violencia, mientras las fuerzas de seguridad continúan realizando oleadas de arrestos.

Pero algunos analistas dicen que la debilidad sin precedentes de Irán en el ámbito interno podría disminuir la flexibilidad del liderazgo de su país para hacer los tipos de compromisos necesarios para un acuerdo.

Irán sigue en estado de shock. La represión gubernamental dejó más de 7.000 muertos, más de 6.500 de ellos manifestantes, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, una organización estadounidense que defiende los derechos en Irán. Se prevé que la cifra aumente.

Manifestantes cortan la circulación en un cruce en Teherán, el 8 de enero de 2026 (AP, archivo)

Miles de personas están desaparecidas y las familias siguen de luto. Continúa la campaña de arrestos, algunos negocios han reabierto y las escuelas han reanudado sus clases, pero muchos padres informan que mantienen a sus hijos en casa.

“Algunos no trabajamos porque seguimos de luto, pero otros no podemos trabajar porque no hay precios fiables”, dijo un comerciante de Teherán de 40 años. La inflación se ha disparado desde la represión, y con la amenaza añadida de los ataques estadounidenses, nadie quiere gastar dinero, dijo. Ha estado subiendo los precios de los productos en su tienda casi a diario. Al igual que otros iraníes entrevistados para este artículo, habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Las autoridades iraníes han arrestado a decenas de miles de personas desde el mes pasado, según activistas y grupos de derechos humanos. La campaña se ha extendido para incluir a destacados líderes políticos: Azar Mansouri, líder del Frente Reformista de Irán, fue arrestado la semana pasada y puesto en libertad bajo fianza días después. En algunas zonas, las fuerzas de seguridad inspeccionan a las personas en las calles y en los negocios en busca de pruebas de su apoyo a las protestas.

Una mujer de 45 años de Rasht, cerca de la costa del Mar Caspio de Irán, dijo que las fuerzas de seguridad se presentaron en la escuela de su sobrina y desnudaron y registraron a los estudiantes en busca de heridas sufridas durante las protestas por munición de perdigones menos letales disparada contra la multitud.

“Dos niñas se desmayaron por el estrés”, dijo. Su sobrina no ha vuelto a la escuela desde entonces, algo que el director ha permitido. Pero en algunas escuelas públicas, dijo la mujer de Rasht, no se toleran las ausencias y los estudiantes que presentan heridas de perdigones son expulsados ​​o arrestados.

Foto obtenida por The Associated Press que muestra los disturbios y protestas en Teherán (AP/Archivo)

En otras partes del país, la ira popular está saliendo a la superficie.

Según videos recientes compartidos con The Post, se pueden escuchar cánticos de “¡Muerte a Khamenei!”, el líder supremo de Irán, en algunos funerales de los fallecidos durante las protestas.

Gritos similares se escucharon en Teherán: “¡Asesino Khamenei, véalo en sus sueños!”, gritaban desde las ventanas de sus apartamentos la semana pasada, usando una expresión farsi despectiva que ahora se asocia con las protestas de enero.

Aunque la represión ocurrió hace semanas, muchos iraníes afirman que apenas ahora están asimilando su magnitud. Una mujer de Bandar Abbas, en el Golfo Pérsico, que afirma haber participado en las protestas, contó que vio a las fuerzas de seguridad abrir fuego contra la multitud.

“Las balas no paraban ni un segundo”, dijo. Mientras huía, alguien que corría a su lado recibió un disparo y cayó al suelo. Pero incluso después de lo que vio, no estaba preparada para lo que supo sobre la magnitud de los asesinatos una vez que se restableció parcialmente la conexión a internet.

“Ver la masacre en todo el país fue como despertar de un sueño profundo con una bofetada. Me avergüenzo muchísimo de estar viva”, dijo. “También estoy llena de rabia”.

Antes de enero, no habría entendido por qué alguien querría que su propio país fuera atacado, dijo, ante la inminente amenaza de ataques estadounidenses. “Pero esta vez es diferente”, añadió, defendiendo una opinión impopular desde hace tiempo en Irán: “El verdadero enemigo es la República Islámica, y cualquier país o ejército que pueda debilitarla o atacarla nos liberará”.

Cuando los funcionarios iraníes abordan las protestas de enero, culpan de la violencia a grupos terroristas vinculados con países extranjeros. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, habló la semana pasada con las familias de las personas asesinadas.

La líder de la oposición iraní Maryam Rajavi participa en una protesta en Berlín convocada por seguidores del Consejo Nacional de la Resistencia de Irán para reclamar el fin de la represión (REUTERS/Axel Schmidt)

“Estamos avergonzados por lo que ha sucedido en el país”, dijo con tono sereno a los hombres y mujeres vestidos de negro sentados en una sala de reuniones. Pezeshkian se comprometió a ayudar a quienes perdieron a sus seres queridos. “Como alguien con una responsabilidad con este país, a veces no puedo ni dormir pensando en lo sucedido”, dijo.

Irán utilizó una fuerza abrumadora contra los manifestantes para desalojar a la gente de las calles, pero también para ganar tiempo para el gobierno impidiendo futuras oleadas de disturbios, dijo Alex Vatanka, investigador principal del Middle East Institute, un grupo de expertos de Washington.

“No les importaba la imagen. De hecho, querían mostrar lo despiadados que eran”, dijo. “Ahora mismo quieren asustar a la sociedad. No les importa el costo para la reputación. Se trata de sobrevivir ” .

Eso podría complicar las negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear de Irán.

Los comentarios públicos de funcionarios iraníes y estadounidenses en los últimos días han variado desde el optimismo de que se pueda llegar a un acuerdo hasta amenazas de acción militar. A finales de la semana pasada, el presidente Donald Trump anunció el envío de un segundo grupo de portaaviones a Oriente Medio y afirmó que un cambio de régimen era “lo mejor que podía pasar” en Irán.

Si Teherán quería evitar un ataque, debería “ofrecernos un acuerdo que deberían habernos dado la primera vez”, dijo, refiriéndose a las conversaciones del verano pasado que terminaron cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra las instalaciones nucleares de Irán.

Pero el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró a la prensa durante una visita el domingo a Eslovaquia: “El presidente ha dejado claro que prefiere la diplomacia y un acuerdo negociado". Añadió que los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner se dirigían a “reuniones importantes y veremos cómo resulta”.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Majid Takht Ravanchi, dijo a la BBC en una entrevista el domingo que la pelota estaba “en la cancha de Estados Unidos para demostrar que quieren llegar a un acuerdo”, y agregó que “si son sinceros, estoy seguro de que estaremos en el camino hacia un acuerdo”.

Takht Ravanchi dijo que una oferta iraní para diluir su uranio altamente enriquecido era una prueba de su voluntad de llegar a un acuerdo, y no descartó un acuerdo para enviar sus reservas fuera del país, diciendo que era “demasiado pronto para decir qué sucederá en el curso de las negociaciones”.

Robert Malley, un ex funcionario estadounidense que negoció con Irán sobre la cuestión nuclear durante la presidencia de Joe Biden, dijo que es menos probable que las conversaciones tengan éxito si la administración Trump pide concesiones como restricciones al programa de misiles balísticos de Irán o el fin del apoyo a los grupos armados en la región, una ampliación del alcance que Teherán ha rechazado durante mucho tiempo.

Esas son “concesiones que el debilitado régimen de Teherán no hará, sobre todo porque está debilitado y, por lo tanto, no puede permitirse renunciar a las pocas herramientas que le quedan”, afirmó. Si bien la red de aliados de Irán se ha visto significativamente reducida tras la guerra en Gaza, los ataques de Israel contra Hesbollah en el Líbano y el fin del régimen de Bashar al-Assad en Siria, el programa de misiles de Irán sigue siendo su única forma de disuasión, añadió.

© 2026, The Washington Post.