Los aliados de Estados Unidos alertaron que Irán mantiene la capacidad de infligir un daño mortal con sus misiles

Valla publicitaria contra Estados Unidos en Teherán, Irán. EAU y Arabia Saudita declararon que no permitirán uso de su territorio para operaciones estadounidenses. (Majid Asgaripour/WANA vía Reuters/archivo)

Mientras la administración Trump presiona a Irán con un enorme despliegue militar en la región, los Estados del Golfo Pérsico advierten a los funcionarios estadounidenses de que el programa de misiles de Teherán sigue siendo capaz de infligir un daño significativo a los intereses de Estados Unidos en la región, según dos funcionarios occidentales informados sobre el asunto.

Aunque el programa de misiles de Irán sufrió pérdidas críticas en la guerra de 12 días que mantuvo el país con Israel el pasado mes de junio, una evaluación realizada por un aliado de Estados Unidos en el Golfo reveló que los elementos clave siguen intactos y que se han reconstruido otras capacidades, según los funcionarios. Ellos y otras personas entrevistadas para este informe hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a discutir el tema con los medios de comunicación.

La capacidad de Irán para lanzar ataques de represalia efectivos ha sido fundamental en la toma de decisiones de la administración Trump, que está concentrando fuerzas alrededor de la República Islámica.

El presidente Donald Trump dijo inicialmente que estaba considerando una acción militar para apoyar las protestas públicas masivas en Irán contra su sistema de gobierno y su líder supremo, pero desde entonces ha cambiado de postura y exige a Irán que vuelva a las negociaciones nucleares. Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo de 2015 para limitar el programa nuclear de Irán durante su primer mandato.

Daños tras un ataque con misiles iraníes en Tel Aviv en junio. Irán duplicó la producción de misiles desde la guerra de 12 días con Israel. (Heidi Levine/For The Washington Post)

La represión del régimen contra las protestas ha dejado al menos 6.713 muertos, según informó el sábado la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, entre los que se encuentran manifestantes, fuerzas gubernamentales y transeúntes. Más de 17.000 casos adicionales están siendo investigados, según HRANA, que en el pasado ha proporcionado cifras precisas.

Un diplomático iraní dijo que Teherán está abierto a un diálogo respetuoso, pero que no negociará bajo la amenaza militar de Estados Unidos.

“No es posible negociar en la situación actual. Las condiciones de Trump para la negociación son poco realistas e innegociables”, declaró al diario The Washington Post. Además de exigir a Irán que detenga su programa nuclear, la administración Trump ha pedido que se limite su programa de misiles y que se ponga fin a su apoyo a los grupos militantes de la región.

Para Irán, según uno de los funcionarios occidentales, la naturaleza del enfrentamiento con Estados Unidos cambió drásticamente cuando Trump emitió una declaración en apoyo de las protestas. El régimen considera ahora un posible conflicto con Estados Unidos como una amenaza existencial.

Tras el ataque estadounidense contra el programa nuclear iraní en junio, Irán respondió con un bombardeo de misiles, en gran parte simbólico, contra la base aérea de Al-Udeid en Qatar, que no causó víctimas.

Restos de un misil balístico tras el ataque de Irán contra Israel en junio de 2025. Teherán conserva municiones de corto alcance capaces de alcanzar bases estadounidenses en el Golfo. (REUTERS/Avi Ohayon/archivo)

Irán ha señalado a los aliados de Estados Unidos en la región que sigue siendo capaz de lanzar ataques mortales en el Golfo Pérsico y que, esta vez, dichos ataques no serían mesurados y anunciados como lo fue la acción de Al-Udeid. El líder supremo de Irán advirtió el domingo que los ataques de Estados Unidos contra Irán conducirían a una “guerra regional”.

Irán conserva sus municiones de corto alcance, sus lanzadores y algunos elementos de su sistema de producción de misiles, según la evaluación de los aliados del Golfo. Estas municiones pueden alcanzar los intereses estadounidenses en el Golfo Pérsico, incluidas más de una docena de bases militares y decenas de miles de soldados.

Amir Mousawi, un ex diplomático iraní que ahora reside en Irak, dijo que Teherán ha duplicado la producción de misiles desde la guerra de 12 días y ha logrado avances significativos en la reparación de los lanzadores dañados. El régimen también ha fabricado algunos lanzadores en las regiones montañosas del país, donde son más difíciles de alcanzar. “Irán tiene montañas de miles de metros de altura”, dijo. “No es posible alcanzar y dañar estas capacidades fácilmente”.

Esas capacidades suponen una amenaza tan grande que algunos Estados del Golfo Pérsico han tomado medidas para distanciarse del refuerzo militar estadounidense. Los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita declararon la semana pasada que las fuerzas estadounidenses no utilizarían su territorio ni su espacio aéreo en ninguna operación.

Irán mantiene el mayor programa de misiles de la región, según David Des Roches, ex director de Asuntos de la Península Arábiga en la oficina del secretario de Defensa.

“Los iraníes tienen más misiles que los misiles de defensa aérea [de los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo]”, afirmó Des Roches, ahora profesor del Instituto Thayer Marshall. Además, añadió, los sistemas de defensa aérea del CCG están repartidos por una amplia región y no están totalmente integrados entre un país y otro. Estas defensas se centran en gran medida en proteger un número específico y limitado de objetivos, señaló, y podrían verse desbordadas por ataques más amplios.

El análisis de fuentes abiertas sobre el programa de misiles de Irán respalda la evaluación del Gobierno sobre sus capacidades. Los ataques israelíes durante la guerra de 12 días parecen haber tenido como objetivo en gran medida las “capacidades operativas” del arsenal de misiles de largo alcance de Irán, según Fabian Hinz, investigador del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Los ataques y las operaciones de sabotaje de Israel se dirigieron contra misiles y lanzadores capaces de amenazar el territorio israelí a más de 800 millas de distancia.

Humo en una instalación impactada tras el ataque de misiles de Irán contra Israel en Haifa, junio de 2025. Los ataques israelíes se dirigieron al arsenal de largo alcance iraní. (REUTERS/Rami Shlush/archivo)

“El arsenal de corto alcance y, por supuesto, el arsenal antibuque en particular, deberían seguir intactos”, afirmó Hinz. En otros lugares, dijo, las imágenes de satélite han mostrado que Irán está empezando a reparar algunos de los daños causados a las plantas y bases de producción de misiles. Los ataques israelíes no destruyeron completamente las fábricas de misiles iraníes, afirmó Hinz, sino que destruyeron elementos clave del proceso de producción de misiles, como los equipos de mezcla.

Los daños en las bases de misiles iraníes son más difíciles de evaluar porque las instalaciones se encuentran a gran profundidad bajo tierra. Algunas imágenes satelitales muestran intentos de retirar los escombros de las entradas de las bases, dijo Hinz.

Tras la violenta represión de las protestas, los dirigentes iraníes parecen haber adoptado una postura unida, según un funcionario europeo en contacto con las autoridades iraníes. Había indicios de que algunos miembros de la dirección se sentían incómodos con el uso de la fuerza por parte del Gobierno contra los manifestantes, dijo el funcionario, pero ahora, ante las amenazas de Estados Unidos, esos desacuerdos se han dejado de lado.

“El régimen ha cerrado filas por completo”, dijo el funcionario. “Todos los mensajes de mis contactos ahora son: ‘Estamos listos para la guerra total’”.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, pidió la semana pasada a Estados Unidos que adoptara un enfoque “justo y equitativo” hacia Irán.

Aun así, Irán se encuentra cada vez más aislado. La Unión Europea respondió la semana pasada a la represión incluyendo al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en la lista de organizaciones terroristas.

Según uno de los funcionarios occidentales, los aliados de Estados Unidos en el Golfo creen que la caída del régimen iraní es solo cuestión de tiempo. Pero temen una inestabilidad mucho mayor si la caída es provocada por un ataque estadounidense, por lo que están presionando para que se busque una salida diplomática.

“Apoyan el colapso, pero no de forma repentina y brutal”, dijo el funcionario. “Prefieren una erosión más controlada del régimen”.

