Mientras el papa León XIV visita Líbano, los cristianos huyen de Medio Oriente

BEIRUT – El reverendo Issam Ibrahim recuerda cuando huertos de cítricos rodeaban la iglesia maronita Mar Youssef en los suburbios del sur de esta ciudad, donde generaciones de familias católicas celebraban bautizos, primeras comuniones, confesiones y confirmaciones.

Luego, llegó la transformación.

A partir de la guerra civil libanesa, y las décadas de conflicto y dificultades económicas que le siguieron, la zona al sur de la capital de Líbano experimentó un cambio demográfico radical. En medio de la violencia perpetrada por todas las partes, los bancos de Mar Youssef se vaciaron a medida que los cristianos se marchaban y los chiitas libaneses, base central de apoyo para Hezbolá, el extenso grupo político y militar, se mudaban al lugar.

Ahora, los bancos se llenan principalmente para funerales, dijo Ibrahim. Y cuando los feligreses entran al salón de la iglesia, son recibidos no solo por una foto del Papa León XIV, sino también, a través de una ventana, por un enorme mosaico del ayatolá Ruhollah Jomeini, fundador de la República Islámica de Irán, principal patrocinador de Hezbolá.

León llegó a Beirut el domingo como parte de su primer viaje internacional como pontífice, una gira de cinco días que comenzó la semana pasada en Turquía. Al visitar Líbano, el papa llega a lo que alguna vez fue uno de los mayores bastiones del cristianismo en Oriente Medio. Pero la comunidad ya se ha reducido en esta nación mediterránea, un emblema del éxodo cristiano más amplio en toda la región, que por lo demás está impregnada de los orígenes de la fe.

Los cristianos siguen siendo la mayor minoría religiosa en Oriente Medio y el norte de África, según Pew Research, representando el 2,9 por ciento de su población en 2020, pero su proporción ha bajado desde el 3,3 por ciento en 2010. A lo largo de los años, han huido de los conflictos en Gaza, Irak y Siria, donde otra guerra civil de 13 años ha tenido un gran impacto en los residentes cristianos.

Líderes eclesiásticos en Siria estiman que la población cristiana allí se ha reducido de 1,5 millones en 2011, cuando comenzó la guerra, a unos 400.000 en la actualidad. En Líbano, los cristianos constituían más de la mitad de la población antes de la guerra civil, pero ahora representan alrededor del 32 por ciento.

Los cristianos libaneses “huyeron de la guerra, huyeron de la violencia, y se vieron obligados a vender sus propiedades para poder ir a un lugar más seguro”, dijo Ibrahim, quien sirve como párroco de la zona.

En Oriente Medio, Líbano sigue siendo el mayor bastión del catolicismo. Pero en los últimos 10 años, el número total de católicos bautizados aquí cayó de 2,07 millones en 2010 a 2 millones en 2024, según datos del Vaticano.

Como resultado, durante sus tres días en Líbano, se espera que León repita una letanía de anteriores papas que han transmitido un mensaje singular a los cristianos de Oriente Medio: Por favor, quédense. “Cuanto más oscura es la hora, más brilla la fe como el sol”, dijo en un discurso antes de su viaje, refiriéndose a lo que describió como “noticias diarias sobre conflictos, desastres y persecuciones” en la región.

Pero los ataques contra los cristianos –incluido un mortal atentado con bomba en una iglesia cerca de Damasco en junio, atribuido al Estado Islámico– han subrayado los tipos de amenazas que enfrenta una comunidad ya menguante.

“Los conflictos por recursos, las identidades religiosas rígidas, las instituciones débiles, las ideologías extremistas y la pobreza crean un entorno donde las minorías cristianas pueden convertirse en víctimas fáciles de la violencia sistemática”, dijo Davide Dionisi, enviado especial de Italia para la libertad religiosa. El viaje del papa, dijo, “ofrecerá una oportunidad para abordar este tema”.

León viaja por una región que aún lidia con las secuelas de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, que mataron al menos a 1.200 personas, desataron la campaña militar de Israel en Gaza y provocaron conflictos tanto en Líbano como en Irán. En Gaza, los ataques israelíes durante la guerra mataron a decenas de cristianos que se refugiaban en las dos principales iglesias de la ciudad de Gaza, y en julio, el fuego de tanques hirió al único sacerdote católico del enclave, el padre Gabriel Romanelli, quien habló casi a diario con el difunto Papa Francisco durante el conflicto.

En el vuelo a Líbano desde Turquía, León renovó los llamados a una solución de dos Estados, diciendo que el Vaticano podría servir como una “voz mediadora” para impulsar lo que llamó la “única solución” al conflicto. “La Santa Sede desde hace muchos años ha apoyado públicamente una propuesta de solución de dos Estados”, dijo a bordo de su avión fletado, que fue escoltado por cazas libaneses al acercarse a Beirut. “Sabemos que ahora mismo Israel no acepta esa solución, pero la vemos como la única solución al conflicto que viven continuamente. También somos amigos de Israel, y buscamos con ambas partes ser una voz mediadora que pueda ayudar a acercarse a una solución con justicia para todos”.

Más tarde, en un discurso en el palacio presidencial de Beirut, León dijo: “Hay heridas personales y colectivas que tardan muchos años, a veces generaciones enteras, en sanar. Si no se tratan, si no trabajamos, por ejemplo, para sanar los recuerdos, para reunir a quienes han sufrido agravios e injusticias, es difícil avanzar hacia la paz. Nos quedaríamos estancados, cada uno prisionero de su propio dolor y su propia forma de pensar”.

Mientras hablaba, las tensiones volvían a aumentar en la frontera sur de Líbano, ya que un frágil alto el fuego entre Israel y Hezbolá amenaza con colapsar, y algunos aquí esperan que la visita de Leo ofrezca un respiro. Durante el conflicto del año pasado, Israel bombardeó objetivos de Hezbolá en los suburbios del sur de Beirut, donde aún se encuentra Mar Youssef. Ibrahim dijo que la mayoría de su congregación vive fuera de la zona, pero algunos regresan los domingos para la misa.

Hezbolá, en un comunicado, dio la bienvenida a la visita del Papa y le pidió que condenara las acciones de Israel. Antes, el líder del grupo, Naim Qassem, dijo que estaban evaluando una respuesta al reciente asesinato de un alto comandante.

“La guerra y la agitación económica en Siria y Líbano han creado presiones sobre personas de todas las comunidades religiosas”, dijo Joshua Donovan, historiador de Oriente Medio y exprofesor en Boston College. Dijo que muchos huyeron a comunidades de la diáspora de cristianos de Oriente Medio bien establecidas en Estados Unidos, América Latina y Europa, algunas de las cuales datan de hace más de un siglo.

Donovan dijo que los cristianos también pueden tener más facilidad para argumentar su caso de asilo porque “pueden alegar que están en peligro debido a su fe”.

Los libaneses, en particular, se han dispersado por todo el mundo, estableciéndose en Estados Unidos, Australia, Brasil y otros países. Una vez armadas, las milicias cristianas comenzaron a luchar entre sí durante la guerra, y “fue entonces cuando los cristianos… perdieron la esperanza y decidieron irse”, dijo Samy Gemayel, cristiano maronita y miembro del parlamento libanés, así como hijo y sobrino de dos presidentes de la época de la guerra civil.

Otro lugar que está perdiendo visiblemente a sus cristianos es Belén, la ciudad palestina en la Cisjordania ocupada donde los cristianos creen que nació Jesús. Las restricciones militares israelíes y las consiguientes dificultades económicas han contribuido a impulsar un éxodo reciente, dicen los residentes, pero la fuga lleva años en marcha. La proporción cristiana de la población ha caído del 85 por ciento antes de la fundación de Israel en 1948 a alrededor del 10 por ciento en 2017, según el censo palestino más reciente.

“Cuando veo que el número está disminuyendo, me siento triste por mi ciudad, porque es el lugar de nacimiento de Jesús”, dijo Hiba Albabish, de 28 años.

Tras los ataques de Hamás en 2023, Albabish y su hermano perdieron sus empleos en el sector turístico de Belén. “Apenas hay oportunidades de trabajo, especialmente después de la guerra en Gaza”, dijo.

Ahora es profesora de inglés en la Universidad de Belén. En su clase actual de 30 estudiantes, dijo, solo dos son cristianos. Conoce a muchos cristianos de su edad que quieren irse.

Pero dijo que la visita podría dar un impulso a los cristianos de la región. “Las visitas traen esperanza, porque incluso en la oscuridad, todavía hay luz, y esa luz es el papa”, dijo.

En Siria, Augeen Alkass, arzobispo de la Iglesia Ortodoxa Siria, compartió la esperanza de Albabish.

“Estamos en esta tierra y nos quedaremos”, dijo. “El mensaje de Jesús surgió de esta región y siempre permanecerá”.

“Espero que la visita del papa sea una bendición para los creyentes y aborde la paz, la justicia, la igualdad y un futuro mejor”, añadió.

