La policía de Washington D.C. comenzará a patrullar con la Guardia Nacional después del ataque fatal

Si se implementa a largo plazo, el cambio modificaría significativamente la forma en que las tropas de la Guardia Nacional han trabajado con las fuerzas del orden en el Distrito desde su llegada

La Guardia Nacional en DC patrullará junto a la policía local tras el ataque que dejó un soldado muerto (AP Photo/Eric Thayer)

Las tropas de la Guardia Nacional que patrullan Washington D.C. se emparejarán con personal policial local, al menos temporalmente, a raíz del ataque del miércoles que mató a un soldado e hirió gravemente a otro, según un correo electrónico obtenido por The Washington Post y dos funcionarios de policía de D.C. que hablaron bajo condición de anonimato para discutir la planificación que aún está en progreso.

“Los oficiales realizarán patrullajes de alta visibilidad con la Guardia Nacional y brindarán asistencia según sea necesario”, decía el correo electrónico, enviado a la cúpula policial de D.C. el miércoles por la noche. El correo electrónico indicaba que la situación era inestable y que podrían realizarse ajustes al plan de dotación de personal en los próximos días.

Oficiales de la policía de DC acompañarán a la Guardia Nacional en patrullajes de alta visibilidad (Reuters)

De implementarse a largo plazo, el cambio transformaría significativamente la forma en que las tropas de la Guardia Nacional han colaborado con las fuerzas del orden locales y federales en el Distrito desde su llegada en agosto.

Desde agosto, las tropas de la Guardia Nacional han operado sin acompañamiento policial en Washington (Reuters)

Funcionarios de la administración Trump han reconocido a las tropas por ayudar a reducir la delincuencia en la ciudad; en parte, argumentaron, porque su presencia en las estaciones de metro y en terrenos del Servicio de Parques Nacionales libera a las fuerzas del orden para vigilar otras zonas de la ciudad. Desviar a la policía local para acompañar a los miembros de la Guardia tendría el efecto contrario, al desviarlos de otras tareas en los barrios de D.C.

El correo electrónico indicaba que el nuevo emparejamiento comenzaría el jueves y el viernes. Un funcionario de la policía de D.C. indicó que algunos oficiales habían sido asignados temporalmente para acompañar a las tropas y que se estaba debatiendo un cambio de política a más largo plazo.

La policía de DC fue solicitada para aumentar patrullas en zonas donde se alojan soldados (Reuters)

El funcionario, quien enfatizó que las conversaciones aún eran preliminares, indicó que la policía de D.C., la Policía de Tránsito Metropolitano, la Policía de Parques de EEUU y varias otras agencias del orden público estaban en conversaciones con el grupo de trabajo de la Guardia Nacional en D.C. sobre la posibilidad de emparejar a las tropas con oficiales de policía mientras se encuentran en las calles de la ciudad.

Las tropas de la Guardia Nacional han solicitado mayor protección policial tras reportes de acoso (AP Photo/Eric Thayer)

Desde su despliegue en D.C., los grupos de tropas de la Guardia Nacional han operado en gran medida sin la compañía de la policía, indicó el funcionario.

El cambio de política reforzaría la protección de los aproximadamente 2.000 miembros de la Guardia Nacional desplegados en el Distrito como parte del “Grupo de Trabajo Seguro y Hermoso” del Presidente Donald Trump, quienes no están obligados a tener el mismo entrenamiento policial que los oficiales de policía de la ciudad.

El acompañamiento policial a la Guardia Nacional modifica la distribución habitual del patrullaje en los barrios (Reuters)

Un portavoz de la policía de D.C. no confirmó el cambio de política, pero dijo en un comunicado que “las agencias policiales de Washington D. C., incluido el Departamento de Policía Metropolitana, están trabajando en estrecha coordinación con la Guardia Nacional para garantizar la seguridad de nuestra comunidad”.

La presencia continua de la Guardia en la ciudad sigue siendo objeto de litigio. El abogado de Washington D. C., Brian Schwalb (demócrata), demandó a la administración Trump por el despliegue en septiembre, solicitando la retirada de las tropas de la ciudad y describiendo su presencia como una “ocupación militar” ilegal que aumentaba el riesgo de enfrentamientos mortales entre residentes y tropas.

Brian Schwalb demandó a la administración Trump para exigir la retirada de la Guardia Nacional de DC (Reuters)

Los abogados de la administración Trump declararon ante el tribunal que el riesgo de un enfrentamiento mortal era “totalmente especulativo”.

“En realidad ha habido menos encuentros mortales porque la Guardia Nacional ha estado aquí, lo que ha permitido un aumento de recursos”, dijo Eric Hamilton, abogado de la administración Trump, en una audiencia en octubre.

A principios de este mes, un juez declaró ilegal el despliegue y ordenó su suspensión mientras la demanda continúa en los tribunales. Sin embargo, la jueza suspendió la entrada en vigor de su orden hasta el 11 de diciembre para dar tiempo al gobierno a apelar.

Desde entonces, el gobierno ha solicitado a un tribunal de apelaciones que permita la continuación de la misión en Washington D. C., solicitando un fallo de emergencia para el 4 de diciembre y criticando duramente la orden del juez como una “incursión totalmente injustificada en el territorio tanto del presidente como del Congreso”.

La administración Trump promovió la presencia de la Guardia Nacional para reducir la delincuencia en DC (Foto AP/Alex Brandon)

Aun así, en memorandos internos, los funcionarios han reconocido los riesgos asociados con el despliegue desde su inicio.

“La Misión Make D.C. Safe and Beautiful ofrece una oportunidad para que delincuentes, extremistas violentos, grupos motivados por problemas y actores solitarios promuevan sus intereses”, se lee en un documento interno de la cúpula de la Guardia Nacional de D.C., hecho público a través de la demanda de Schwalb.

El documento, que describía los objetivos del despliegue, estaba fechado el 12 de agosto, un día después de que el presidente declarara el estado de emergencia criminal en la ciudad.

Un segundo memorando, fechado el 28 de agosto, advertía a los militares que quienes se inspiraban en organizaciones terroristas extranjeras podrían considerar la misión como un objetivo.

Ese mismo día, un miembro de la Guardia Nacional de Washington D. C. solicitó a la policía de Washington D. C. un aumento en las patrullas en las zonas donde se encuentran las tropas.

La Policía de Tránsito Metropolitano y la Policía de Parques también participan en la planificación (Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

“Los militares están siendo acosados ​​en estos hoteles”, escribió en el correo electrónico revisado por The Washington Post. Los registros judiciales indican que las fuerzas del orden locales acordaron aumentar las patrullas y que las tropas recibieron instrucciones de tomar medidas para protegerse, como usar siempre el “sistema de compañeros” y vestirse de civil fuera de servicio.

Tras el fatal ataque de esta semana, los funcionarios de la administración Trump han redoblado sus esfuerzos en la necesidad de tropas en la ciudad. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró pocas horas después del tiroteo que Trump le había pedido que añadiera 500 soldados a la misión en Washington D. C., y añadió que el tiroteo había “reforzado nuestra determinación de garantizar que Washington D. C. sea seguro y hermoso”.

Pete Hegseth, como secretario de Defensa, respaldó enviar más soldados a DC por orden de Trump (Reuters)

Cuando se le preguntó el jueves si tomaría medidas de seguridad adicionales para las tropas de la Guardia Nacional en la ciudad, Trump respondió: “No, solo quiero tener más”.

Trump solicitó aumentar la cantidad de soldados desplegados en la capital (Reuters)

Las tropas estuvieron visiblemente acompañadas por la policía de Washington D. C. el Día de Acción de Gracias. Tras una conferencia de prensa el jueves en la oficina de la fiscal federal de Washington D. C., Jeanine Pirro, un grupo de cuatro miembros de la Guardia Nacional patrullaba con un solo agente de policía de Washington D. C. cerca de la calle Séptima y la avenida Indiana, en el noroeste de Washington. Tomaron un café juntos en un Starbucks cercano y luego caminaron hacia el norte por la calle Séptima.

Mientras caminaban, un miembro del personal de la oficina de Pirro que caminaba en dirección opuesta dijo: “Lo siento, chicos”. Otros peatones gritaron disculpas mientras el grupo patrullaba junto.

© 2025, The Washington Post.

Quién era Sarah Beckstrom, la

Los vínculos de Maduro con

Una delegación de Ucrania se

Estados Unidos impulsa un nuevo

China amplía su centro de
