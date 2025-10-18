Durante la llamada con Trump, Putin exigió que Ucrania ceda el control total de la región estratégica de Donetsk

Putin y Trump, durante la cumbre que mantuvieron el pasado 15 de agosto en Alaska (Sergey Bobylev/Kremlin/dpa)

El presidente ruso, Vladímir Putin, exigió esta semana en una llamada telefónica con el presidente Donald Trump que Kiev entregue el control total de Donetsk, una región estratégicamente vital en el este de Ucrania, como condición para poner fin a la guerra, según informaron dos altos funcionarios familiarizados con la conversación.

Putin ha intentado, sin éxito, conquistar ese territorio durante 11 años, siendo repetidamente rechazado por las fuerzas ucranianas, que están profundamente atrincheradas en una zona que consideran un importante baluarte contra un rápido avance ruso hacia el oeste, en dirección a su capital.

El enfoque de Putin en Donetsk sugiere que no está retrocediendo respecto a las demandas previas que han mantenido el conflicto en un punto muerto, a pesar del optimismo de Trump sobre lograr un acuerdo, dijeron los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para describir discusiones confidenciales a puerta cerrada. Rusia o los separatistas respaldados por Rusia han reclamado partes de la región desde 2014, pero nunca han logrado conquistar la totalidad de la región por la fuerza.

Trump no ha comentado públicamente sobre la exigencia de Putin de controlar todo Donetsk, algo que no se había informado previamente. Trump no respaldó la solicitud rusa en su declaración pública del viernes tras una reunión de alto nivel en la Casa Blanca con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky. Planea reunirse con Putin en Hungría en las próximas semanas para continuar las discusiones sobre cómo poner fin a la guerra.

“¡Es hora de detener la matanza y hacer un ACUERDO! Ya se ha derramado suficiente sangre, con las líneas de propiedad definidas por la guerra y el coraje. Deberían detenerse donde están. Que ambos reclamen la victoria, ¡que la historia decida!”, escribió Trump en las redes sociales el viernes tras la reunión con Zelensky.

Tras su conversación telefónica con Putin, Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca

En la llamada entre Trump y Putin, el líder ruso sugirió que estaría dispuesto a ceder partes de otras dos regiones de Ucrania que ha conquistado parcialmente, Zaporizhzhia y Kherson, a cambio del control total de Donetsk, según los funcionarios. Eso representa una exigencia territorial ligeramente menor que la que hizo en agosto durante una cumbre entre Trump y Putin en Anchorage. Algunos funcionarios de la Casa Blanca consideraron eso como un avance, según uno de los dos altos funcionarios, que fue informado sobre la llamada de Putin.

Es poco probable que los ucranianos lo vean de esa manera, dijo el otro funcionario, un alto diplomático europeo.

“Es como venderles su propia pierna a cambio de nada”, dijo el diplomático.

Ni la Casa Blanca ni el Kremlin respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Las líneas del frente entre las fuerzas rusas y ucranianas se han estancado en gran medida durante el último año del conflicto, sin que ninguna de las partes haya logrado una ventaja significativa. Rusia controla aproximadamente el 20 por ciento del territorio ucraniano. Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

Trump ha renovado su enfoque en poner fin a la guerra tras lograr un acuerdo de alto el fuego e intercambio de rehenes y prisioneros en Gaza. El presidente ha oscilado entre las perspectivas rusa y ucraniana del conflicto durante meses.

Los ucranianos esperaban salir de la reunión del viernes con misiles Tomahawk de largo alcance, pero se marcharon con las manos vacías.

Los funcionarios dijeron que el enviado de Trump, Steve Witkoff, presionó a la delegación ucraniana sobre la entrega de Donetsk durante la reunión del viernes, señalando que la región es mayoritariamente de habla rusa, un argumento frecuente del Kremlin que los funcionarios ucranianos y europeos consideran favorable a las demandas de Rusia.

Muchos ucranianos —incluido el propio Zelensky— crecieron hablando ruso como su primer idioma, y dentro de la sociedad ucraniana hablar ruso no ha sido históricamente un signo de simpatía hacia Moscú. Los ucranianos han tendido a usar más el idioma ucraniano en los años posteriores a la anexión rusa de la península de Crimea en 2014.

Witkoff fue el principal interlocutor de la Casa Blanca con el Kremlin antes de la reunión de Anchorage, que, según funcionarios europeos, llevó a lo que consideraron un malentendido de las demandas rusas y a la falta de avances significativos tras el encuentro.

Putin exige el control de la región de Donetsk (REUTERS)

El secretario de Estado Marco Rubio es el principal funcionario de la administración encargado de preparar la próxima cumbre de Budapest con Putin, que fue bien recibida por Kiev.

Ucrania ha respaldado el llamado de Trump a un alto el fuego en las líneas actuales del frente del conflicto antes de negociar un fin más sostenible a los combates. Funcionarios afirman en privado que aceptan que Rusia probablemente retenga el control de facto del territorio que ha capturado y que buscan sólidas garantías de seguridad de Washington y de los europeos para disuadir a Rusia de reiniciar la guerra.

Ucrania enfrenta otro duro invierno con Rusia atacando su infraestructura energética, una táctica que Kiev también ha adoptado contra su enemigo.

Trump había considerado enviar los poderosos misiles Tomahawk a Ucrania antes de la reunión, pero pareció dar marcha atrás tras la llamada telefónica del jueves con Putin. Hablando junto a Zelensky el viernes, Trump dijo que esperaba poner fin a la guerra sin necesidad de enviar los misiles.

Consultado el viernes sobre si Putin intentaba ganar tiempo, Trump dijo que no le preocupaba.

“Me han engañado toda la vida los mejores, y salí bastante bien”, dijo, y añadió que estaba “bien” si tomaba un poco de tiempo. “Pero creo que soy bastante bueno en estas cosas”.

© 2025, The Washington Post.