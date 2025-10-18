The Washington Post

Durante la llamada con Trump, Putin exigió que Ucrania ceda el control total de la región estratégica de Donetsk

La demanda del jefe del Kremlin para poner fin a la guerra perjudicaría significativamente a Kiev y podría suponer un obstáculo para la paz, según afirmaron fuentes oficiales

Por Michael Birnbaum

Guardar
Putin y Trump, durante la
Putin y Trump, durante la cumbre que mantuvieron el pasado 15 de agosto en Alaska (Sergey Bobylev/Kremlin/dpa)

El presidente ruso, Vladímir Putin, exigió esta semana en una llamada telefónica con el presidente Donald Trump que Kiev entregue el control total de Donetsk, una región estratégicamente vital en el este de Ucrania, como condición para poner fin a la guerra, según informaron dos altos funcionarios familiarizados con la conversación.

Putin ha intentado, sin éxito, conquistar ese territorio durante 11 años, siendo repetidamente rechazado por las fuerzas ucranianas, que están profundamente atrincheradas en una zona que consideran un importante baluarte contra un rápido avance ruso hacia el oeste, en dirección a su capital.

El enfoque de Putin en Donetsk sugiere que no está retrocediendo respecto a las demandas previas que han mantenido el conflicto en un punto muerto, a pesar del optimismo de Trump sobre lograr un acuerdo, dijeron los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para describir discusiones confidenciales a puerta cerrada. Rusia o los separatistas respaldados por Rusia han reclamado partes de la región desde 2014, pero nunca han logrado conquistar la totalidad de la región por la fuerza.

Trump no ha comentado públicamente sobre la exigencia de Putin de controlar todo Donetsk, algo que no se había informado previamente. Trump no respaldó la solicitud rusa en su declaración pública del viernes tras una reunión de alto nivel en la Casa Blanca con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky. Planea reunirse con Putin en Hungría en las próximas semanas para continuar las discusiones sobre cómo poner fin a la guerra.

“¡Es hora de detener la matanza y hacer un ACUERDO! Ya se ha derramado suficiente sangre, con las líneas de propiedad definidas por la guerra y el coraje. Deberían detenerse donde están. Que ambos reclamen la victoria, ¡que la historia decida!”, escribió Trump en las redes sociales el viernes tras la reunión con Zelensky.

Tras su conversación telefónica con
Tras su conversación telefónica con Putin, Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca

En la llamada entre Trump y Putin, el líder ruso sugirió que estaría dispuesto a ceder partes de otras dos regiones de Ucrania que ha conquistado parcialmente, Zaporizhzhia y Kherson, a cambio del control total de Donetsk, según los funcionarios. Eso representa una exigencia territorial ligeramente menor que la que hizo en agosto durante una cumbre entre Trump y Putin en Anchorage. Algunos funcionarios de la Casa Blanca consideraron eso como un avance, según uno de los dos altos funcionarios, que fue informado sobre la llamada de Putin.

Es poco probable que los ucranianos lo vean de esa manera, dijo el otro funcionario, un alto diplomático europeo.

“Es como venderles su propia pierna a cambio de nada”, dijo el diplomático.

Ni la Casa Blanca ni el Kremlin respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Las líneas del frente entre las fuerzas rusas y ucranianas se han estancado en gran medida durante el último año del conflicto, sin que ninguna de las partes haya logrado una ventaja significativa. Rusia controla aproximadamente el 20 por ciento del territorio ucraniano. Rusia lanzó una invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022.

Trump ha renovado su enfoque en poner fin a la guerra tras lograr un acuerdo de alto el fuego e intercambio de rehenes y prisioneros en Gaza. El presidente ha oscilado entre las perspectivas rusa y ucraniana del conflicto durante meses.

Los ucranianos esperaban salir de la reunión del viernes con misiles Tomahawk de largo alcance, pero se marcharon con las manos vacías.

Los funcionarios dijeron que el enviado de Trump, Steve Witkoff, presionó a la delegación ucraniana sobre la entrega de Donetsk durante la reunión del viernes, señalando que la región es mayoritariamente de habla rusa, un argumento frecuente del Kremlin que los funcionarios ucranianos y europeos consideran favorable a las demandas de Rusia.

Muchos ucranianos —incluido el propio Zelensky— crecieron hablando ruso como su primer idioma, y dentro de la sociedad ucraniana hablar ruso no ha sido históricamente un signo de simpatía hacia Moscú. Los ucranianos han tendido a usar más el idioma ucraniano en los años posteriores a la anexión rusa de la península de Crimea en 2014.

Witkoff fue el principal interlocutor de la Casa Blanca con el Kremlin antes de la reunión de Anchorage, que, según funcionarios europeos, llevó a lo que consideraron un malentendido de las demandas rusas y a la falta de avances significativos tras el encuentro.

Putin exige el control de
Putin exige el control de la región de Donetsk (REUTERS)

El secretario de Estado Marco Rubio es el principal funcionario de la administración encargado de preparar la próxima cumbre de Budapest con Putin, que fue bien recibida por Kiev.

Ucrania ha respaldado el llamado de Trump a un alto el fuego en las líneas actuales del frente del conflicto antes de negociar un fin más sostenible a los combates. Funcionarios afirman en privado que aceptan que Rusia probablemente retenga el control de facto del territorio que ha capturado y que buscan sólidas garantías de seguridad de Washington y de los europeos para disuadir a Rusia de reiniciar la guerra.

Ucrania enfrenta otro duro invierno con Rusia atacando su infraestructura energética, una táctica que Kiev también ha adoptado contra su enemigo.

Trump había considerado enviar los poderosos misiles Tomahawk a Ucrania antes de la reunión, pero pareció dar marcha atrás tras la llamada telefónica del jueves con Putin. Hablando junto a Zelensky el viernes, Trump dijo que esperaba poner fin a la guerra sin necesidad de enviar los misiles.

Consultado el viernes sobre si Putin intentaba ganar tiempo, Trump dijo que no le preocupaba.

“Me han engañado toda la vida los mejores, y salí bastante bien”, dijo, y añadió que estaba “bien” si tomaba un poco de tiempo. “Pero creo que soy bastante bueno en estas cosas”.

© 2025, The Washington Post.

Temas Relacionados

Guerra Rusia UcraniaVladimir PutinDonald TrumpDonetskÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Las 13 mejores imágenes microscópicas premiadas por expertos en 2025

De las miles de fotografías presentadas por científicos y artistas de todo el mundo, se reconocieron 71 por su excelencia en microscopía e imagen digital

Las 13 mejores imágenes microscópicas

Helicópteros de Operaciones Especiales de Estados Unidos cerca de Venezuela amplían su misión en el Caribe

El 160.º Regimiento de Aviación de Operaciones Especiales, unidad de élite, parece haber volado a menos de 145 kilómetros de Venezuela, según un análisis visual del Post. Trump ha autorizado acciones encubiertas de la CIA dentro del país

Helicópteros de Operaciones Especiales de

Estados Unidos aumenta la presión sobre Rusia y advierte que pagará un alto precio si no negocia

Washington analiza reforzar el apoyo militar a Kiev con armamento avanzado y busca consenso en Europa para endurecer su estrategia frente al conflicto

Estados Unidos aumenta la presión

Cómo reducir la exposición a microplásticos en casa: prácticas recomendadas por científicos

Rutinas diarias como calentar recipientes para servir comidas y bebidas pueden facilitar la presencia de diminutas partículas en los alimentos. Los consejos de expertos

Cómo reducir la exposición a

Él es gay, ella es heterosexual y están felizmente casados

Una pareja desafía los modelos tradicionales de vínculo y abre el debate sobre nuevas formas de convivencia y amor

Él es gay, ella es
ÚLTIMAS NOTICIAS
El recambio en la línea

El recambio en la línea de mando de Los Monos para la venta minorista de droga en Rosario

El cambio climático podría transformar el desierto del Sahara con un aumento de lluvias nunca antes visto

Tres heridos y varias armas secuestradas tras otra pelea de los Hells Angels en La Plata

Se abre una disputa judicial por el escrutinio provisorio: Fuerza Patria exigirá cambiar la forma de presentar los resultados

Científicos estiman que el tiempo de vida del Universo es más corto del pensado

INFOBAE AMÉRICA
El enigma de Arthur Rimbaud

El enigma de Arthur Rimbaud en Indonesia: el poeta maldito que desertó del ejército y desapareció en la selva de Java

Detienen en Japón a un hombre por vender pornografía de celebridades generada con IA

Duelo parasocial: qué es, cómo surge el vínculo emocional con famosos y cuáles son sus riesgos

Vuelve el diseño retro: tecnología vintage, colores vibrantes y la búsqueda de consuelo en tiempos digitales

El Ejército de Israel recibió los restos de otros dos rehenes que murieron en manos de Hamas en Gaza

TELESHOW
Globos, peluches y una torta

Globos, peluches y una torta con flores: el festejo de cumpleaños de Bee, la hija de Calu Rivero

El viaje mendocino de Benjamín Vicuña y Anita Espasandín: vinos, flores y gestos cómplices

El conmovedor mensaje de María Julia Oliván a cuatro meses de sufrir terribles quemaduras: “Aún luchando”

La sugestiva foto que Wanda Nara publicó luego de blanquear a Martín Migueles: “Complete la frase: me siento...”

Ivana Figueiras y Darío Cvitanich publicaron su primera foto juntos en Europa: el detalle que llamó la atención