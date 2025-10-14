The Washington Post

Cómo reducir la exposición a microplásticos en casa: prácticas recomendadas por científicos

Rutinas diarias como calentar recipientes para servir comidas y bebidas pueden facilitar la presencia de diminutas partículas en los alimentos. Los consejos de expertos

Por Shannon Osaka

Guardar
El calor juega un papel
El calor juega un papel fundamental en la generación de micro y nanoplásticos, según investigaciones científicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si te preocupan los microplásticos, el mundo empieza a parecer un campo minado. Las diminutas partículas pueden desprenderse de la ropa de poliéster y girar en el aire dentro de tu casa; pueden desprenderse de los envases de alimentos y pasar a tu comida para llevar.

Pero a medida que los científicos identifican las fuentes de los microplásticos —y cómo llegan al cuerpo humano— un factor destaca. Los estudios muestran cada vez más que los microplásticos se liberan por la exposición al calor. “El calor probablemente desempeña el papel más crucial en la generación de estos micro y nanoplásticos”, dijo Kazi Albab Hussain, investigador posdoctoral en la Universidad de Nebraska-Lincoln.

Si viertes café en un vaso de espuma plástica, partes del vaso se filtrarán en el propio café. Si preparas té, millones de microplásticos se desprenderán de la bolsa de té y pasarán a tu taza. Si lavas tu ropa de poliéster con agua caliente, los textiles pueden empezar a descomponerse, enviando microplásticos a través del suministro de agua. En un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad de Birmingham en Inglaterra, los científicos analizaron 31 bebidas diferentes a la venta en el mercado del Reino Unido —desde jugos de frutas y refrescos hasta café y té—.

Si bien todas las bebidas tenían al menos una docena de partículas de microplástico en promedio, con diferencia los números más altos estaban en las bebidas calientes. El té caliente, por ejemplo, tenía un promedio de 60 partículas por litro, mientras que el té helado tenía 31 partículas. El café caliente tenía 43 partículas por litro, mientras que el café helado tenía cerca de 37.

Investigadores encontraron que lavar ropa
Investigadores encontraron que lavar ropa de poliéster con agua caliente puede favorecer la descomposición de los textiles y aumentar la presencia de microplásticos en el suministro de agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas partículas, según Mohamed Abdallah, profesor de geografía y contaminantes emergentes en la universidad y uno de los autores del estudio, provienen de diversas fuentes: la tapa plástica de un vaso de café para llevar, los pequeños fragmentos de plástico que recubren una bolsa de té. Pero cuando se añade agua caliente a la mezcla, la tasa de liberación de microplásticos aumenta. “El calor facilita que los microplásticos se filtren desde los materiales de envasado”, dijo Abdallah. El efecto era aún más fuerte en plásticos que son más viejos y están degradados.

El café caliente preparado en una cafetera doméstica de 8 años de antigüedad con componentes plásticos tenía el doble de microplásticos que el café preparado en una máquina que solo tenía 6 meses. Ese estudio solo analizó microplásticos de hasta 10 micrómetros de tamaño —aproximadamente una quinta parte del grosor de un cabello humano—. Pero otras investigaciones han encontrado los mismos resultados incluso con nanoplásticos aún más pequeños, definidos como partículas de plástico de menos de 1 micrómetro de diámetro.

Científicos de la Universidad de Nebraska, incluido Hussain, analizaron pequeños frascos y recipientes plásticos utilizados para almacenar comida de bebé y descubrieron que los envases podían liberar más de 2.000 millones de nanoplásticos por centímetro cuadrado cuando se calentaban en el microondas, significativamente más que cuando se almacenaban a temperatura ambiente o en un refrigerador.

Microplásticos y nanoplásticos ya han
Microplásticos y nanoplásticos ya han sido encontrados en sangre, cerebro y pulmones humanos, pero los efectos precisos de su consumo o inhalación todavía están bajo investigación científica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo efecto se ha demostrado en estudios que analizan cómo el lavado de ropa produce microplásticos: los científicos han encontrado que temperaturas de lavado más altas provocan que se liberen más microplásticos de la ropa sintética. El calor, explicó Hussain, simplemente es perjudicial para el plástico, especialmente el plástico utilizado para almacenar alimentos y bebidas. No todos los plásticos tienen cadenas de polímeros perfectamente formadas: en cualquier vaso o frasco de plástico puede haber defectos, bultos e irregularidades que, al ser expuestos al calor, provocan que el polímero se rompa en piezas más pequeñas.

“El calor puede realmente hacer vibrar la cadena, lo que lleva a la ruptura de los polímeros”, dijo Hussain. Los científicos aún no conocen los efectos precisos para la salud de ingerir y beber microplásticos. Si bien se han encontrado estas diminutas partículas en la sangre, el cerebro y los pulmones, los científicos aún están investigando cómo podrían causar enfermedades. Pero hay algunas señales de que las partículas tienen efectos nocivos.

Ratones expuestos a grandes cantidades de microplásticos han mostrado signos de enfermedad de Alzheimer y demencia; los microplásticos y nanoplásticos en una arteria clave se han relacionado con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular, enfermedades cardíacas y muerte. Las partículas también pueden transportar sustancias químicas plásticas, que se han vinculado a problemas de desarrollo en niños pequeños e infertilidad en etapas posteriores de la vida.

En el mundo actual, deshacerse completamente del plástico parece casi imposible. Pero los investigadores que estudian los microplásticos dicen que mantener el plástico alejado del calor es una medida sencilla que puede reducir sustancialmente tu exposición. Hussain, que tiene hijos pequeños, dejó de poner cualquier cosa de plástico en el microondas; tampoco vierte agua caliente ni té caliente en envases plásticos. “Tratamos de evitar cualquier tipo de exposición al calor”, dijo.

*The Washington Post, 2025

Temas Relacionados

Microplásticos Plástico Universidad de Nebraska-Lincoln Universidad de Birmingham Mohamed Abdallah Kazi Albab Hussain Reino Unido Estados Unidos Contaminación Salud humanaúltimas noticiasThe Washington Post

Últimas Noticias

Él es gay, ella es heterosexual y están felizmente casados

Una pareja desafía los modelos tradicionales de vínculo y abre el debate sobre nuevas formas de convivencia y amor

Él es gay, ella es

Cierre del Gobierno en Estados Unidos: la administración de Trump comenzó a despedir a empleados federales

El director de presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, dijo que se estaban llevando a cabo reducciones de personal

Cierre del Gobierno en Estados

Los puntos clave de las conversaciones para frenar la guerra en Gaza

Tras meses de bloqueo, Israel y Hamás negocian en Egipto un plan de 20 puntos que incluye la liberación de rehenes, la retirada gradual de las tropas israelíes y el desarme de Hamás

Los puntos clave de las

Estados Unidos aprobó una nueva versión de la píldora abortiva con mifepristona

La decisión se produce menos de dos semanas después de que el secretario de Salud anunciara que estaba realizando una revisión de la seguridad de las píldoras, una decisión que los activistas antiabortistas habían celebrado

Estados Unidos aprobó una nueva

¿Por qué las mujeres viven más que los hombres? Un estudio de 1.176 especies apunta a una respuesta

Hablemos de cromosomas sexuales

¿Por qué las mujeres viven
ÚLTIMAS NOTICIAS
Bessent aclaró que no le

Bessent aclaró que no le pidió a la Argentina terminar el swap con China, pero apuntó a bases militares y centros de observación

“Hacía tres años que Luna vivía con miedo y pedía ayuda”, dijo la hermana de una de las víctimas del doble femicidio

En la pelea entre dos sindicatos, la Justicia prohibió a una obra social cobrar coseguros a los no afiliados

Una familia tipo argentina debe ganar $1.176.852 por mes para no ser pobre

La oposición en Diputados avanza con la interpelación contra Guillermo Francos

INFOBAE AMÉRICA
La polémica entre la Real

La polémica entre la Real Academia Española y el Instituto Cervantes se trasladó al Congreso de la Lengua Española

El régimen de Assad trasladó miles de cadáveres a una fosa secreta para ocultar sus crímenes de guerra en Siria

Al menos 14 muertos tras el colapso de una mina de oro en el sur de Venezuela

La OTAN debate reforzar las defensas del flanco oriental tras las incursiones rusas en el espacio aéreo

El presidente paraguayo Santiago Peña y la primera ministra italiana Giorgia Meloni se reunieron en Roma

TELESHOW
Coni Mosqueira despidió la lactancia:

Coni Mosqueira despidió la lactancia: las imágenes íntimas del cierre de una etapa junto a su hijo

La escapada de Luli Fernández y su hijo Indalecio a las Cataratas del Iguazú luego de anunciar su separación

El enojo de Barby Franco tras las palabras de Mariana Brey sobre su vínculo con Fernando Burlando: “¡Suelte,señora!"

Jimena Barón y su pareja Matías Palleiro contaron cuándo mostrarán la cara de su bebé a 4 meses de su nacimiento

La reacción de Mauro Icardi tras el debut de Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Look malvado”