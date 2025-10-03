Estados Unidos aprobó una nueva versión de la píldora abortiva con mifepristona

Cajas de mifepristona, la primera píldora para un aborto médico, se ven en la Clínica de Mujeres Alamo en Carbondale, Illinois, EE. UU. REUTERS/Evelyn Hockstein

El gobierno de Trump aprobó una nueva versión genérica de la píldora abortiva mifepristona, una decisión tomada discretamente por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) esta semana que ahora está provocando indignación entre los líderes antiabortistas.

La aprobación del medicamento por parte del gobierno el martes se produce menos de dos semanas después de que el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., y el comisionado de la FDA, Martin Makary, anunciaran que el departamento estaba realizando una revisión de la seguridad de las píldoras abortivas, una decisión que los activistas antiabortistas celebraron.

Ahora, esos mismos líderes cuestionan el compromiso del gobierno con su causa, lo que representa la primera reacción negativa significativa que Trump ha recibido de su base, por lo demás leal, de activistas socialmente conservadores.

“Esta es una decisión tremendamente decepcionante. Estamos sumamente decepcionados”, declaró Kristi Hamrick, vicepresidenta de medios y políticas de Estudiantes por la Vida de América, en una entrevista con The Washington Post. “Esto tiene que abordarse”.

Hamrick se refirió a la decisión de la FDA como “lo opuesto a la revisión de referencia” que los líderes antiaborto creían que la administración Trump estaba realizando sobre la mifepristona, y se encuentra entre los activistas que cuestionan por qué la FDA dio luz verde a la aprobación antes de iniciar el estudio de seguridad.

“Esta decisión imprudente de la FDA de ampliar la disponibilidad de medicamentos abortivos es inadmisible”, declaró Marjorie Dannenfelser, presidenta de Susan B. Anthony Pro-Life America.

El senador Josh Hawley (republicano por Missouri) declaró en redes sociales sobre la decisión que ha “perdido la confianza en el liderazgo de la FDA”. El exvicepresidente Mike Pence calificó la decisión como “una completa traición al movimiento provida que eligió al presidente Trump” y exigió el despido de Kennedy.

Un portavoz de la Casa Blanca no respondió a las preguntas sobre la postura de Trump respecto a la aprobación del medicamento, pero proporcionó una declaración del portavoz del HHS, Andrew Nixon, quien afirmó que la FDA “tiene muy poca discreción para decidir si aprueba un medicamento genérico”.

Nixon afirmó que el secretario del HHS, por ley, debe aprobar una solicitud si esta demuestra que el medicamento genérico es idéntico al de marca, y que las solicitudes de genéricos no están obligadas a proporcionar evidencia que demuestre su seguridad o eficacia. Señaló que el HHS está “realizando un estudio sobre los efectos adversos reportados de la mifepristona para garantizar que el programa de mitigación de riesgos de la FDA para el medicamento sea suficiente para proteger a las mujeres de riesgos no declarados”.

“La FDA no avala ningún medicamento y ordena a los médicos que sigan todas las indicaciones del prospecto”, continuó Nixon.

La solicitud del medicamento en cuestión fue presentada por Evita Solutions LLC el 1 de octubre de 2021, y la aprobación entró en vigor el martes, según una carta que la FDA envió a la empresa. Los activistas antiaborto se apresuraron a señalar que la declaración de misión de la empresa dice que existe para reconocer “la utilidad y la libertad que el aborto con medicamentos brinda a las pacientes” y para “normalizar el aborto”.

Algunos destacados activistas antiaborto se habían enterado en los últimos días de la posible aprobación del fármaco y habían comenzado a alertar al Capitolio, según dos personas con conocimiento de dichas conversaciones. No está claro si la Casa Blanca estaba al tanto de la aprobación pendiente.

En los últimos años, los activistas antiaborto se han centrado en la mifepristona, un fármaco que se utiliza actualmente en más de seis de cada diez abortos en todo el país. Las mujeres lo han utilizado cada vez más para interrumpir embarazos, especialmente en los estados que prohibieron el aborto después de que la Corte Suprema anulara el caso Roe contra Wade en 2022.

Dieciséis estados tienen prohibiciones casi totales del aborto, según el Instituto Guttmacher, que defiende el derecho al aborto. Sin embargo, grupos que proporcionan píldoras abortivas aún las envían por correo a mujeres en muchos estados con prohibiciones, lo que ha provocado una enorme batalla legal sobre si los estados pueden penalizar el envío por correo de un fármaco aprobado por la FDA.

La FDA citó un amplio conjunto de investigaciones que demostraban la seguridad y eficacia de la mifepristona cuando aprobó el fármaco por primera vez hace más de dos décadas.

Activistas conservadores han presionado al gobierno de Trump para que restablezca normas más estrictas sobre cómo y cuándo se puede dispensar el medicamento. Los gobiernos de Obama y Biden flexibilizaron estas normas, permitiendo que se recetara en etapas más avanzadas del embarazo y sin necesidad de una consulta médica presencial.

El mes pasado, Kennedy y Makary escribieron a 22 fiscales generales estatales republicanos —quienes habían solicitado a la FDA que volviera a examinar la mifepristona—, indicando que la agencia realizaría una nueva revisión de la seguridad y eficacia del medicamento.

Citaron un estudio publicado durante el verano por la Comisión de Ética y Políticas Públicas, que utilizó datos de reclamaciones de seguros para afirmar que más mujeres experimentan efectos adversos del medicamento de lo que se creía. Los defensores del derecho al aborto han señalado que el estudio no fue revisado por pares.

