La ONU reportó que cerca de un millón de personas regresaron a Siria tras la caída del dictador Bashar al Assad

Un millón de sirios han regresado al país desde que el presidente Bashar al-Assad, el gobernante autocrático de Siria, fue derrocado en diciembre tras un cuarto de siglo en el poder, informó la agencia de refugiados de las Naciones Unidas la semana pasada.

Muchos de los que regresan a Siria provienen de los países vecinos Turquía, Líbano, Jordania e Irak, y la mayoría de los repatriados se reasientan en la capital, Damasco, que fue en su momento el centro de poder de Assad, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

La guerra civil del país, que lleva más de una década y comenzó en 2011 después de que Assad reprimiera protestas mayoritariamente pacíficas, desplazó a 13 millones de sirios, muchos de los cuales se aventuraron en las agitadas aguas del mar Mediterráneo en pequeñas embarcaciones sobrecargadas con la esperanza de llegar a Europa. Cientos murieron en el peligroso trayecto. La crisis de refugiados sirios se convirtió en una preocupación global cuando imágenes de los fallecidos —incluidas fotografías de niños— circularon en redes sociales, mientras Turquía y otros países europeos se veían desbordados por las llegadas.

En promedio, aproximadamente 100.000 exiliados han regresado a Siria cada mes desde el colapso del represivo gobierno de la familia Assad en diciembre, según ACNUR. Al menos medio millón de personas fueron asesinadas y unas 100.000 desaparecieron durante los 13 años de guerra civil.

De las casi un millón de personas que han regresado a Siria desde el 8 de diciembre, unas 419.000 provinieron de Turquía; 334.000 de Líbano; 204.000 de Jordania; 37.000 de Irak y 27.000 de Egipto, según ACNUR. Cerca de 350.000 sirios se han reasentado en Damasco y Alepo, la ciudad más grande del país. Unos 95.000 sirios han regresado a Daraa, ubicada en el sur de Siria cerca de la frontera con Jordania y lugar de origen del conflicto para derrocar a Assad.

Muchos están felices de regresar tras años de duras condiciones de vida en campos de refugiados en países vecinos, dijo Yusra Al-Kailani, psicóloga clínica radicada en Jordania que lidera la Iniciativa de Sobrevivientes de Tortura en el Centro para Víctimas de Tortura. Al mismo tiempo, señaló que las condiciones en el país siguen siendo inestables.

Quienes han regresado a Siria con sus pertenencias han encontrado casas parcial o totalmente dañadas, lo que les obliga a vivir en refugios improvisados o con familiares, con acceso limitado a agua y electricidad, dijo Céline Schmitt, portavoz de ACNUR Siria.

“La gente está reconstruyendo por sí misma. Están renovando sus hogares. Dependen de su propio dinero o de deudas solo para hacer esto”, dijo Al-Kailani, quien viajó a Siria en abril para evaluar los daños.

Y tras 13 años de guerra, Siria está plagada de minas terrestres y artefactos sin detonar, señaló Schmitt, poniendo en peligro la vida de quienes regresan a casa. El Grupo Asesor de Minas (MAG), una organización que localiza y destruye artefactos sin detonar tras los conflictos, dijo a The Washington Post en junio que más de 900 personas han muerto o resultado heridas por artefactos sin detonar desde el 8 de diciembre, citando datos recopilados por la Organización Internacional de Seguridad de ONG, un grupo que apoya a trabajadores humanitarios en zonas de alto riesgo.

Según un informe de marzo de 2022 del Centro Carter, entre 100.000 y 300.000 municiones podrían no haberse activado durante la campaña de bombardeos del régimen de Assad, aunque “la cifra probablemente sea mucho mayor”. MAG ha calificado a Siria como “el lugar más afectado por minas terrestres en el mundo”.

El Comité Internacional de Rescate ha advertido que las condiciones dentro de Siria siguen siendo sumamente difíciles.

“La caída del gobierno liderado por Assad reavivó esperanzas largamente postergadas para muchos refugiados de que regresar a casa finalmente era posible. Casi un año después, el hecho de que ahora se haya informado que más de 1.000.000 de refugiados han regresado muestra la profundidad de esa esperanza”, dijo Juan Gabriel Wells, director nacional del IRC en Siria, en un comunicado. “Pero debemos ser claros: regresar en las condiciones actuales no es, para demasiados, lo mismo que regresar de manera segura, con dignidad o con alguna garantía de permanencia”.

Si bien algunas áreas pueden mostrar signos de estabilización, los repatriados enfrentan una incertidumbre significativa sobre la gobernanza, la economía, los medios de vida y los servicios públicos, dijo Daniel Masterson, profesor asistente en la Universidad de California en Santa Bárbara, quien ha estudiado las condiciones bajo las cuales los refugiados sirios considerarían regresar y ha encontrado que la seguridad es el principal factor en la toma de decisiones de las personas.

El nuevo gobierno interino de Siria está encabezado por Ahmed al-Sharaa, anteriormente líder de Hayʼat Tahrir al-Sham, un exafiliado de al-Qaeda. HTS fue considerada una organización terrorista por el gobierno de Estados Unidos hasta julio, cuando la designación fue revocada por el secretario de Estado Marco Rubio, en línea con otros esfuerzos de alivio de sanciones destinados a fomentar el desarrollo económico en la Siria posterior a Assad.

Sharaa, anteriormente conocido por su nombre de guerra, Abu Mohammed al-Jolani, ha prometido gobernar de manera inclusiva y proteger los derechos de las minorías religiosas y étnicas en Siria. Pero varios episodios de violencia sectaria —incluidas masacres en las regiones sur y costera de Siria perpetradas en parte por fuerzas gubernamentales— han puesto en entredicho las promesas del gobierno.

A pesar del colapso del régimen de Assad, muchos pueden razonablemente seguir siendo cautelosos sobre si la situación de seguridad cumple con su umbral para regresar, dijo Masterson. “La seguridad no es una condición universal”, afirmó. “Varía según las circunstancias individuales. Siria probablemente será segura para algunos, pero no para otros”.

Por ejemplo, Al-Kailani recordó haber hablado con sirios que viven en Jordania y que expresaron preocupación por regresar a Daraa “por temor a que Israel pudiera controlar sus áreas y ampliar sus territorios en esa región”.

El ejército israelí ha lanzado cientos de ataques aéreos en toda Siria, y ha establecido bases y desplegado tropas en la provincia sureña de Quneitra, en lo que antes era una zona de amortiguamiento patrullada por la ONU. Mientras tanto, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha ordenado la desmilitarización de áreas al sur de Damasco, en lo que Israel ha afirmado que es una medida para proteger sus fronteras.

Aunque países como Estados Unidos han levantado sanciones sobre el país devastado por la guerra en un esfuerzo por ayudar a su reconstrucción, muchas restricciones permanecen. Los sirios desplazados han tenido que sopesar los pros y los contras de regresar a un país cuya economía está en ruinas. “He escuchado a algunas personas decir: ‘Quizá es mejor quedarse en Turquía que venir y pagar la misma cantidad sin servicios, sin electricidad y sin actividades para los niños, o infraestructura’”, dijo Al-Kailani.

Estos desafíos se ven agravados por las interrupciones en la asistencia exterior estadounidense —dinero que se habría utilizado para apoyar a las familias que regresan—, dijo Al-Kailani, y agregó que algunas organizaciones han tenido que cerrar oficinas en zonas rurales de Siria y concentrar recursos en grandes centros de población como Damasco y Alepo, a pesar de la urgente necesidad en el campo.

“Cuando cayó el régimen de Assad, teníamos grandes sueños en diciembre”, dijo Al-Kailani. “Pero cuando se produjo el recorte de la ayuda extranjera, no pudimos trabajar, no pudimos hacer nada”. Aunque la financiación se ha reanudado, Al-Kailani dijo que le preocupa que pueda detenerse en cualquier momento.

Casi 16,7 millones de personas —alrededor del 90 por ciento de la población— requieren asistencia humanitaria inmediata, dijo Schmitt. Más de 7 millones de sirios siguen desplazados dentro del país, mientras que otros 4,5 millones permanecen desplazados en el extranjero, según ACNUR.

Entre quienes han regresado a Siria hay familiares que buscan a seres queridos, muchos de los cuales desaparecieron en la vasta red de prisiones de Assad, dijo Al-Kailani. Aunque todas las partes en el conflicto sirio han arrestado, hecho desaparecer y asesinado a prisioneros, el grupo de monitoreo Red Siria para los Derechos Humanos estima que hasta el 85 por ciento fueron retenidos en las prisiones estatales.

El regreso récord se produce después de que Sharaa se dirigiera a la Asamblea General de la ONU el miércoles, la primera vez que un presidente sirio lo hacía en casi 60 años. “Siria está recuperando su lugar legítimo entre las naciones del mundo”, dijo ante el organismo.

“Vi personas que estaban gravemente traumatizadas —traumatizadas sistemáticamente durante muchos años—”, dijo Al-Kailani sobre su viaje a Siria en abril. “Muchos de ellos dijeron que el miedo era como una pandemia, pero ahora no tenemos miedo, tenemos un futuro mejor”.

“El pueblo de Siria tiene esperanza y quiere reconstruir su país, y quiere reconstruir las relaciones entre ellos”, afirmó.

