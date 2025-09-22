Cuatro síntomas de cáncer que no se deben ignorar y cómo detectar señales de alerta, según un oncólogo

La inflamación de ganglios linfáticos suele deberse a infecciones o inflamaciones menores, mientras que solo alrededor del uno por ciento de los pacientes evaluados por esta causa presentan finalmente un diagnóstico de cáncer, según un estudio con más de dos mil quinientas personas en los Países Bajos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como oncólogo, a menudo familiares y amigos me preguntan sobre los ganglios linfáticos inflamados. Incluso a mí a veces me preocupan, preguntándome si podrían ser un signo de cáncer.

Debería saberlo mejor. La mayoría de los ganglios linfáticos se inflaman como reacción a una infección o inflamación subyacente y no son motivo de preocupación.

En un estudio realizado en Inglaterra, los investigadores identificaron a unas 8.000 personas a quienes se les diagnosticaron cánceres de tumores sólidos y revisaron sus historiales médicos para determinar las quejas de salud que llevaron a sus diagnósticos. Clasificados de más a menos comunes, los principales síntomas incluyeron:

Bulto en el seno.

Síntomas del tracto urinario, como dificultad para orinar o pérdida del control de la vejiga.

Cambio en los hábitos intestinales.

Tos.

Pérdida de peso.

Aparición de un lunar anormal.

Dificultad para respirar.

Sangrado rectal.

Sangre en la orina.

Dolor abdominal.

No es sorprendente que los hallazgos reflejen las tasas de incidencia de los cánceres más prevalentes en el mundo: mama, próstata, pulmón, piel y colorrectal.

Pero estos síntomas también pueden deberse a causas relativamente inocuas. Por ejemplo, un quiste benigno puede causar un bulto en el seno, las hemorroides pueden causar sangrado rectal y las manchas normales de la edad pueden parecer sospechosas.

Aquí hay cuatro síntomas que a menudo preocupan a las personas, y las señales de alerta que pueden indicar un cáncer subyacente.

Ganglios linfáticos inflamados

En un estudio realizado en los Países Bajos, más de 2.500 personas fueron evaluadas por sus médicos debido a ganglios linfáticos inflamados, y el 10 por ciento fue remitido a un cirujano para una biopsia. Entre los pacientes con ganglios linfáticos inflamados, solo alrededor del 1 por ciento tenía cáncer, aunque la probabilidad era mayor con el aumento de la edad.

En otras palabras, lo más probable es que tu ganglio linfático inflamado no sea cáncer. Un ganglio linfático que se inflama por una infección suele ser doloroso y se reduce después de unos días, cuando la infección desaparece. Es decir, a menos que lo presiones repetidamente, en cuyo caso seguirá inflamado y dolerá, así que evita hacerlo.

Por otro lado, los ganglios linfáticos cancerosos suelen ser indoloros, duros, fijos y continúan agrandándose. Los ganglios linfáticos que miden más de unos 2,5 centímetros (1 pulgada) de diámetro o que aumentan rápidamente de tamaño también son más sospechosos de ser malignos. Un ganglio linfático que no desaparece y presenta alguna de estas características puede necesitar una biopsia.

Cambios en los hábitos intestinales

Todos experimentamos cambios en nuestros hábitos intestinales, especialmente si salimos de nuestra rutina, como cuando viajamos. Y cada persona tiene una definición diferente de “normal” en lo que respecta a las evacuaciones. Pero los síntomas relacionados con el cáncer suelen ser inusuales, al menos para nosotros, y persisten.

Por ejemplo, el actor James Van Der Beek y la cantante brasileña Preta Gil, ambos diagnosticados con cáncer colorrectal, revelaron que tuvieron cambios en sus hábitos intestinales que eran nuevos para ellos y que no desaparecieron antes de sus diagnósticos.

Los investigadores han encontrado que este escenario es una señal de alerta común. Un estudio analizó a 286 pacientes diagnosticados con cáncer colorrectal menores de 50 años e investigó los síntomas que llevaron a sus diagnósticos. Más de la mitad reportó cambios en sus hábitos intestinales (diarrea más a menudo que estreñimiento) y más de la mitad tuvo sangrado rectal, mientras que el 47 por ciento se quejó de dolor abdominal.

Es importante destacar que la gran mayoría reportó dos o más síntomas, y estos síntomas duraron dos meses o más.

Un análisis de unos 80 estudios que incluyeron a casi 25 millones de personas con cáncer colorrectal de aparición temprana llegó a conclusiones similares sobre la frecuencia de estos síntomas. En promedio, los síntomas persistieron durante seis meses antes de que se diagnosticara el cáncer. Mi consejo es consultar a un médico si los síntomas persisten durante dos meses o más.

Pérdida de peso involuntaria

Mi peso fluctúa entre 2,3 y 4,5 kilogramos (5 o 10 libras) dependiendo de la estación y de cuánto ejercicio hago. Este tipo de variabilidad leve en el peso no es motivo de preocupación. Pero la pérdida de peso involuntaria, o la pérdida de peso durante una dieta que supera ampliamente las expectativas, puede ser motivo de preocupación.

En un estudio de más de 150.000 profesionales de la salud seguidos durante casi 30 años, aquellos con una pérdida de peso del 10 por ciento o más de su peso corporal tuvieron un aumento del 37 por ciento en el riesgo de diagnóstico de cáncer durante los siguientes 12 meses en comparación con quienes no perdieron peso.

Los cánceres del tracto gastrointestinal superior, incluidos esófago, estómago, hígado y páncreas, fueron particularmente comunes entre quienes presentaron una pérdida de peso considerable.

Tos crónica

Es común que una tos persista después de una infección viral de las vías respiratorias superiores. De hecho, tuve una tos que duró semanas después de un resfriado reciente, lo que me coloca entre el 25 por ciento de las personas que aún tienen síntomas dos semanas después de un resfriado común.

Eso no es lo mismo que una tos crónica, que dura ocho semanas o más y debe ser evaluada por un médico. Un estudio de casi 10.000 personas diagnosticadas con cáncer de pulmón en España encontró que la tos fue el síntoma más común que llevó a un diagnóstico de cáncer, presente en aproximadamente un tercio de los pacientes. Otras estimaciones reportan tos en el 55 por ciento de las personas con cáncer de pulmón.

Los adultos mayores con tos seca crónica y antecedentes de tabaquismo tienen más probabilidades de ser diagnosticados con cáncer de pulmón. Pero en general, en pacientes con tos crónica que consultan a un médico de atención primaria, el cáncer de pulmón se diagnostica solo en el 2 por ciento de los casos o menos.

En resumen, estos síntomas están efectivamente asociados con cánceres, pero la mayoría de las veces no conducirán a un diagnóstico de cáncer. Sin embargo, si un síntoma no mejora, es inusual para ti o empeora con el tiempo, consulta a tu médico para estar seguro.

*Mikkael A. Sekeres, MD, MS, es jefe de la división de hematología y profesor de medicina en el Sylvester Comprehensive Cancer Center de la Universidad de Miami. Es autor de los libros “When Blood Breaks Down: Life Lessons From Leukemia” y “Drugs and the FDA: Safety, Efficacy, and the Public’s Trust.”

