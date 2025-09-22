The Washington Post

Cuatro síntomas de cáncer que no se deben ignorar y cómo detectar señales de alerta, según un oncólogo

Un médico especialista explica en qué situaciones estos indicios requieren una evaluación exhaustiva

Por *Mikkael A. Sekeres

Guardar
La inflamación de ganglios linfáticos
La inflamación de ganglios linfáticos suele deberse a infecciones o inflamaciones menores, mientras que solo alrededor del uno por ciento de los pacientes evaluados por esta causa presentan finalmente un diagnóstico de cáncer, según un estudio con más de dos mil quinientas personas en los Países Bajos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como oncólogo, a menudo familiares y amigos me preguntan sobre los ganglios linfáticos inflamados. Incluso a mí a veces me preocupan, preguntándome si podrían ser un signo de cáncer.

Debería saberlo mejor. La mayoría de los ganglios linfáticos se inflaman como reacción a una infección o inflamación subyacente y no son motivo de preocupación.

En un estudio realizado en Inglaterra, los investigadores identificaron a unas 8.000 personas a quienes se les diagnosticaron cánceres de tumores sólidos y revisaron sus historiales médicos para determinar las quejas de salud que llevaron a sus diagnósticos. Clasificados de más a menos comunes, los principales síntomas incluyeron:

  • Bulto en el seno.
  • Síntomas del tracto urinario, como dificultad para orinar o pérdida del control de la vejiga.
  • Cambio en los hábitos intestinales.
  • Tos.
  • Pérdida de peso.
  • Aparición de un lunar anormal.
  • Dificultad para respirar.
  • Sangrado rectal.
  • Sangre en la orina.
  • Dolor abdominal.
Más de trescientas personas menores
Más de trescientas personas menores de cincuenta años analizadas en un estudio reportaron múltiples síntomas como dolor abdominal, diarrea y sangrado rectal al ser diagnosticadas con cáncer colorrectal, lo que muestra la necesidad de prestar atención a la combinación de señales (Imagen Ilustrativa Infobae)

No es sorprendente que los hallazgos reflejen las tasas de incidencia de los cánceres más prevalentes en el mundo: mama, próstata, pulmón, piel y colorrectal.

Pero estos síntomas también pueden deberse a causas relativamente inocuas. Por ejemplo, un quiste benigno puede causar un bulto en el seno, las hemorroides pueden causar sangrado rectal y las manchas normales de la edad pueden parecer sospechosas.

Aquí hay cuatro síntomas que a menudo preocupan a las personas, y las señales de alerta que pueden indicar un cáncer subyacente.

Ganglios linfáticos inflamados

En un estudio realizado en los Países Bajos, más de 2.500 personas fueron evaluadas por sus médicos debido a ganglios linfáticos inflamados, y el 10 por ciento fue remitido a un cirujano para una biopsia. Entre los pacientes con ganglios linfáticos inflamados, solo alrededor del 1 por ciento tenía cáncer, aunque la probabilidad era mayor con el aumento de la edad.

Un metaanálisis de casi ochenta
Un metaanálisis de casi ochenta estudios y veinticinco millones de casos de cáncer colorrectal de aparición temprana determinó que los síntomas más habituales persistieron durante un promedio de seis meses antes de la confirmación médica de la enfermedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otras palabras, lo más probable es que tu ganglio linfático inflamado no sea cáncer. Un ganglio linfático que se inflama por una infección suele ser doloroso y se reduce después de unos días, cuando la infección desaparece. Es decir, a menos que lo presiones repetidamente, en cuyo caso seguirá inflamado y dolerá, así que evita hacerlo.

Por otro lado, los ganglios linfáticos cancerosos suelen ser indoloros, duros, fijos y continúan agrandándose. Los ganglios linfáticos que miden más de unos 2,5 centímetros (1 pulgada) de diámetro o que aumentan rápidamente de tamaño también son más sospechosos de ser malignos. Un ganglio linfático que no desaparece y presenta alguna de estas características puede necesitar una biopsia.

Cambios en los hábitos intestinales

Todos experimentamos cambios en nuestros hábitos intestinales, especialmente si salimos de nuestra rutina, como cuando viajamos. Y cada persona tiene una definición diferente de “normal” en lo que respecta a las evacuaciones. Pero los síntomas relacionados con el cáncer suelen ser inusuales, al menos para nosotros, y persisten.

Por ejemplo, el actor James Van Der Beek y la cantante brasileña Preta Gil, ambos diagnosticados con cáncer colorrectal, revelaron que tuvieron cambios en sus hábitos intestinales que eran nuevos para ellos y que no desaparecieron antes de sus diagnósticos.

Los tumores del tracto gastrointestinal
Los tumores del tracto gastrointestinal superior, entre ellos los de esófago, estómago, hígado y páncreas, resultan más frecuentes entre personas que presentaron descensos de peso considerables sin una causa aparente o que superaron las expectativas propias de una dieta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores han encontrado que este escenario es una señal de alerta común. Un estudio analizó a 286 pacientes diagnosticados con cáncer colorrectal menores de 50 años e investigó los síntomas que llevaron a sus diagnósticos. Más de la mitad reportó cambios en sus hábitos intestinales (diarrea más a menudo que estreñimiento) y más de la mitad tuvo sangrado rectal, mientras que el 47 por ciento se quejó de dolor abdominal.

Es importante destacar que la gran mayoría reportó dos o más síntomas, y estos síntomas duraron dos meses o más.

Un análisis de unos 80 estudios que incluyeron a casi 25 millones de personas con cáncer colorrectal de aparición temprana llegó a conclusiones similares sobre la frecuencia de estos síntomas. En promedio, los síntomas persistieron durante seis meses antes de que se diagnosticara el cáncer. Mi consejo es consultar a un médico si los síntomas persisten durante dos meses o más.

Pérdida de peso involuntaria

Mi peso fluctúa entre 2,3 y 4,5 kilogramos (5 o 10 libras) dependiendo de la estación y de cuánto ejercicio hago. Este tipo de variabilidad leve en el peso no es motivo de preocupación. Pero la pérdida de peso involuntaria, o la pérdida de peso durante una dieta que supera ampliamente las expectativas, puede ser motivo de preocupación.

En un estudio de más de 150.000 profesionales de la salud seguidos durante casi 30 años, aquellos con una pérdida de peso del 10 por ciento o más de su peso corporal tuvieron un aumento del 37 por ciento en el riesgo de diagnóstico de cáncer durante los siguientes 12 meses en comparación con quienes no perdieron peso.

Pérdidas de peso superiores al
Pérdidas de peso superiores al diez por ciento del peso corporal, observadas durante un año, se asociaron a un incremento del treinta y siete por ciento en la probabilidad de diagnóstico de cáncer según una investigación con más de ciento cincuenta mil profesionales de la salud a lo largo de treinta años de seguimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cánceres del tracto gastrointestinal superior, incluidos esófago, estómago, hígado y páncreas, fueron particularmente comunes entre quienes presentaron una pérdida de peso considerable.

Tos crónica

Es común que una tos persista después de una infección viral de las vías respiratorias superiores. De hecho, tuve una tos que duró semanas después de un resfriado reciente, lo que me coloca entre el 25 por ciento de las personas que aún tienen síntomas dos semanas después de un resfriado común.

Eso no es lo mismo que una tos crónica, que dura ocho semanas o más y debe ser evaluada por un médico. Un estudio de casi 10.000 personas diagnosticadas con cáncer de pulmón en España encontró que la tos fue el síntoma más común que llevó a un diagnóstico de cáncer, presente en aproximadamente un tercio de los pacientes. Otras estimaciones reportan tos en el 55 por ciento de las personas con cáncer de pulmón.

La tos que dura más
La tos que dura más de ocho semanas requiere consulta médica y puede estar vinculada con cáncer de pulmón, aunque solo el dos por ciento de quienes llegan al consultorio con esta consulta en atención primaria reciben ese diagnóstico, según estudios internacionales recientes (Imagen ilustrativa Infobae)

Los adultos mayores con tos seca crónica y antecedentes de tabaquismo tienen más probabilidades de ser diagnosticados con cáncer de pulmón. Pero en general, en pacientes con tos crónica que consultan a un médico de atención primaria, el cáncer de pulmón se diagnostica solo en el 2 por ciento de los casos o menos.

En resumen, estos síntomas están efectivamente asociados con cánceres, pero la mayoría de las veces no conducirán a un diagnóstico de cáncer. Sin embargo, si un síntoma no mejora, es inusual para ti o empeora con el tiempo, consulta a tu médico para estar seguro.

*Mikkael A. Sekeres, MD, MS, es jefe de la división de hematología y profesor de medicina en el Sylvester Comprehensive Cancer Center de la Universidad de Miami. Es autor de los libros “When Blood Breaks Down: Life Lessons From Leukemia” y “Drugs and the FDA: Safety, Efficacy, and the Public’s Trust.”

© 2025, The Washington Post.

Temas Relacionados

CáncerSíntomasOncologíaThe Washington Postúltimas noticias

Últimas Noticias

Qué sonidos emiten los peces y por qué los registros subacuáticos pueden transformar la conservación marina

Una organización científica usa micrófonos y cámaras especializadas para recopilar detalles sonoros de diferentes especies. Por qué las grabaciones permitirían detectar invasores, cambios ambientales y patrones reproductivos sin intervención humana directa

Qué sonidos emiten los peces

La Policía de Arizona arrestó a un hombre que ingresó armado al estadio donde se celebrará el funeral de Charlie Kirk

Joshua Runkles fue acusado por hacerse pasar por agente de seguridad y llevar un arma a un lugar prohibido

La Policía de Arizona arrestó

China anunció medidas para impulsar el consumo interno en plena guerra comercial con Estados Unidos

Beijing busca incentivar los sectores financiero, turístico y médico mientras Trump y Xi Jinping preparan una reunión el viernes tras meses de aranceles recíprocos

China anunció medidas para impulsar

“Fui yo”: el sospechoso del asesinato de Charlie Kirk habría confesado ser el autor del crimen en un chat con sus amigos

“Lo siento mucho”, decía un mensaje en la cuenta del sospechoso, según dos personas familiarizadas con el mensaje y capturas de pantalla obtenidas por The Post

“Fui yo”: el sospechoso del

El pesimismo entre quienes buscan empleo es el peor en una década

La persistente dificultad para encontrar empleo revela un cambio profundo en la dinámica laboral estadounidense, marcado por incertidumbre económica, automatización y una confianza menguante entre trabajadores y empleadores

El pesimismo entre quienes buscan
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un incendio en La Rioja

Un incendio en La Rioja consumió 14 hectáreas e investigan si fue provocado: hay tres detenidos

Caso Maradona: la jueza Julieta Makintach afirmó que manipularon pruebas en su contra y pidió que se investigue

Continúa la investigación sobre el choque fatal en el puente Chaco-Corrientes: el camionero detenido se negó a declarar

Tras las ventas de la semana pasada, hoy el BCRA no tuvo intervención en el mercado de cambios

Las figuras del fútbol mundial deslumbraron con sus looks en la gala del Balón de Oro

INFOBAE AMÉRICA
La Unión Europea advirtió que

La Unión Europea advirtió que no se amedrentará ante las provocaciones rusas en el espacio aéreo europeo

Legisladores de Costa Rica debaten quitarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves implicado en un caso de corrupción

Francia reconoció oficialmente la existencia del Estado de Palestina

La policía de Moldavia detuvo a 74 personas por el presunto plan ruso para desestabilizar el país

Protestas por Gaza en Italia: huelga general, disturbios y detenidos

TELESHOW
El desesperado llanto de Camilota

El desesperado llanto de Camilota por la salud de Thiago Medina: “Está con los pulmones comprometidos”

Marcos Camino destacó cómo impactó la salida de Cacho Deicas de Los Palmeras: “Tuve principio de depresión”

La palabra de Maxi López en su regreso al país: “La relación con Wanda hoy es una seda”

Julieta Díaz destacó a Adrián Suar en su rol como director: “Nos lleva a dar lo máximo”

El desgarrador llanto de Pampita al contar que recuperó la caja fuerte que le robaron con recuerdos de su hija Blanca