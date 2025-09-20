La Policía de Arizona arrestó a un hombre que ingresó armado al estadio donde se celebrará el funeral de Charlie Kirk

El funeral de Charlie Kirk se llevará a cabo este domingo en el estadio de Arizona (REUTERS/Cheney Orr)

Un hombre armado que afirmaba estar afiliado a las fuerzas del orden fue arrestado el sábado tras entrar en el estadio de Arizona donde se celebrará el funeral del activista conservador asesinado Charlie Kirk, según informaron fuentes policiales.

Joshua Runkles fue acusado de un delito grave por hacerse pasar por agente de la autoridad y de un delito menor por llevar un arma a un lugar prohibido, según informaron las autoridades, que hablaron bajo condición de anonimato porque la investigación sigue en curso. Los registros de detención de la Oficina del Sheriff del condado de Maricopa coinciden con los cargos y el nombre del sospechoso.

Las autoridades no tienen constancia de ningún arresto previo de Runkles, según un agente de las fuerzas del orden. La fiscalía solicitó una fianza de 5000 dólares, pero el tribunal fijó una fianza de 500 dólares más la supervisión de los servicios previos al juicio.

El Departamento de Seguridad Pública de Arizona no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre el asunto. No quedó claro de inmediato si Runkles había contratado a un abogado.

Trabajadores instalan una foto de Charlie Kirk en la fachada del estadio de Arizona (GlendaleREUTERS/Cheney Orr)

El Servicio Secreto dijo en un comunicado el viernes por la noche que los agentes habían detenido a un hombre que había entrado en el estadio State Farm de Glendale, Arizona, ese mismo día y que había sido observado “exhibiendo un comportamiento sospechoso”.

Cuando el personal del Servicio Secreto se le acercó, afirmó ser miembro de las fuerzas del orden y dijo que estaba armado, según el servicio.

“El individuo no es miembro de las fuerzas del orden autorizadas que trabajan en el evento”, dijo el servicio. “El Servicio Secreto de los Estados Unidos y las fuerzas del orden locales están investigando las circunstancias por las que se encontraba en el lugar”.

La aparente entrada no autorizada suscitó preocupaciones de seguridad en torno al acto conmemorativo previsto para el domingo. El recinto está lleno y se espera que asistan el presidente Donald Trump, el vicepresidente JD Vance y muchos otros funcionarios de la administración y altos cargos.

El hombre tenía al menos una pistola y un cuchillo cuando fue detenido, según un agente de las fuerzas del orden familiarizado con el asunto, que habló bajo condición de anonimato porque el hombre no había sido arrestado ni acusado en ese momento. También presentó “credenciales policiales inactivas” y dijo a los agentes del Servicio Secreto que se encontraba en el lugar para proporcionar seguridad privada, según el funcionario.

Un portavoz del Departamento de Policía de Glendale remitió las preguntas al Servicio Secreto.

Aumentan los homenajes en memoria del activista de derecha Charlie Kirk en Phoenix (REUTERS/Caitlin O'Hara)

El Departamento de Seguridad Nacional ha clasificado el funeral de Kirk como un evento de nivel 1 en la Escala de Evaluación de Eventos Especiales (SEAR), una designación que permite al Gobierno federal asignarle amplios recursos de seguridad, similares a los de la Super Bowl.

Los equipos del Servicio Secreto llevan varios días sobre el terreno coordinando la seguridad con otros funcionarios policiales federales, estatales y locales, y se esperaba que el sábado comenzaran a establecer un perímetro alrededor del estadio, según el funcionario policial.

Kirk, fundador del grupo conservador Turning Point USA, fue asesinado a tiros el 10 de septiembre mientras daba una charla en un campus universitario de Utah. Tyler Robinson, de 22 años, fue detenido tras una búsqueda de más de un día y acusado de asesinato.

© 2025, The Washington Post.