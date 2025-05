Aumenta la ansiedad por viajar ante el Memorial Day más concurrido en la historia de los aeropuertos

El feriado de Memorial Day en EE.UU. pone a prueba un sistema de control aéreo anticuado y con poco personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los viajeros que toman vuelos por el feriado de Memorial Day en EE.UU. se preparan para el estrés mientras cifras récord de pasajeros ponen a prueba un sistema de control aéreo anticuado y con poco personal

Aunque más personas se movilizarán en auto que en avión durante este fin de semana largo, recientes incidentes de seguridad ampliamente difundidos y fallas en el control del tráfico aéreo que afectaron a los aeropuertos de Newark y Denver generan preocupación entre quienes eligen volar.

En el aeropuerto LaGuardia de Nueva York, la mañana del viernes, Samantha Palermo, una empleada municipal de 26 años que vive en Brooklyn, se dirigía a Nashville con los dedos cruzados. Su vuelo de regreso es a través del aeropuerto internacional de Newark Liberty, y ya le advirtió a su jefe que podría necesitar un día adicional si enfrenta contratiempos durante el trayecto.

“Sé que tengo un margen en caso de retraso, pero supongo que se puede decir que estoy ansiosa porque estoy tomando todas estas precauciones”, dijo Palermo, quien también llegó al aeropuerto tres horas antes y trajo su pasaporte para prever cualquier retraso que pudiera enfrentar como pasajera sin una identificación REAL ID.

“Es la primera vez que salgo de vacaciones en varios meses. No me voy a perder esto por nada del mundo”, afirmó.

La Administración Federal de Aviación (FAA) prevé un récord de más de 328.000 vuelos durante el periodo del Memorial Day, que va del 21 al 27 de mayo. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) estima que examinará a unos 18 millones de pasajeros y tripulantes, mientras que otros 39,4 millones de personas viajarán por carretera, según AAA.

El aumento en los viajes aéreos es una buena noticia para aerolíneas como United Airlines Holdings Inc. y American Airlines Group Inc., que señalan que la demanda doméstica se ha estabilizado tras una fuerte caída en marzo. La magnitud de ese descenso llevó a la mayoría de las aerolíneas a retirar sus proyecciones financieras para el año completo.

Los aeropuertos de Newark y Denver enfrentan fallas en el control del tráfico aéreo, generando preocupación entre los viajeros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Definitivamente se ha estabilizado”, aunque en niveles por debajo de lo previsto a comienzos de 2025, dijo el jueves el director financiero de American, Devon May, durante una conferencia del sector. “Estamos viendo buenas tendencias en las reservas”. May coincidió con el director ejecutivo de United, Scott Kirby, quien declaró el miércoles que la aerolínea observa “al menos un entorno estable en ingresos y reservas”.

Southwest Airlines Co. ofreció una perspectiva más cauta. Su director financiero, Tom Doxey, indicó el jueves que la compañía, centrada en vuelos domésticos, no ha visto una “recuperación clara” en la industria tras las caídas.

United espera transportar 300.000 pasajeros más que en 2024 durante el feriado del Memorial Day, y unos 3 millones más a lo largo del verano. American operará un 4,2% más de vuelos este fin de semana respecto al año anterior y un 4,5% más durante el verano. Delta Air Lines Inc. prevé un aumento del 3% en el número de pasajeros con respecto a los 2,8 millones transportados en el Memorial Day del año pasado.

El incremento de vuelos y pasajeros probablemente exigirá aún más a un sistema de espacio aéreo nacional ya afectado por el peor desastre de aviación civil en EE.UU. en décadas, incidentes de casi colisión y fallos tecnológicos ocurridos este año. A comienzos de mayo, el Departamento de Transporte de EE.UU. propuso una reforma amplia del sistema de control del tráfico aéreo, que incluye reemplazar 600 radares, construir seis nuevos sistemas de control y renovar la red de telecomunicaciones de la FAA.

Actualmente, el sistema gestiona unos 45.000 vuelos diarios. Durante el feriado de Memorial Day, se espera que esa cifra aumente hasta los 53.852 vuelos, según la FAA.

La FAA prevé un récord de más de 328.000 vuelos durante el periodo del Memorial Day, del 21 al 27 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agencia impuso límites de vuelos desde el 20 de mayo en Newark, que se convirtió en un punto crítico para el control aéreo después de que fallas en los equipos impidieran en dos ocasiones que los trabajadores de una instalación en Filadelfia pudieran ver o comunicarse con los aviones que se dirigían a ese aeropuerto.

Más de 2.000 vuelos fueron cancelados en Newark durante el último mes, y cerca de 7.000 más sufrieron retrasos de un promedio de dos horas, informó el jueves Sarah McKeon, directora de aviación de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.

Aproximadamente el 46% de los adultos en EE.UU. planea viajar este año, según una encuesta realizada en marzo por Bankrate. Entre quienes no tienen previsto hacerlo, el 65% indicó que no pueden costearlo, ya sea por el alto costo de la vida o por el precio de los viajes, mientras que un 15% expresó preocupación por la seguridad en las aerolíneas. En otra encuesta realizada en abril, el 38% dijo que planea reducir su gasto en viajes en 2025.

“Es probable que veamos cifras récord este año, pero no serán esos grandes números que tuvimos en 2023 y 2024 que superaron los niveles prepandemia”, afirmó Katy Nastro, vocera de Going, un servicio de suscripción para ofertas de viajes. “Hay una desaceleración, no una pausa total. No se ha derrumbado el mercado”.

(c) 2025, Bloomberg