Los líderes mundiales, desde China a la Unión Europea, celebraron una reunión sobre el clima sin Estados Unidos

Estados Unidos no fue invitado a la sesión internacional organizada por la ONU y Brasil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el presidente chino, Xi Jinping, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, participaron en una reunión virtual de dos horas destinada a volver a centrar la atención en la acción por el clima en un contexto mundial cada vez más difícil.

Cabe destacar que los representantes de Estados Unidos no estuvieron en la convocatoria organizada el miércoles por el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

Bajo la administración del presidente Donald Trump, el mayor emisor histórico de gases de efecto invernadero del mundo ha comenzado a retirarse del Acuerdo de París, un acuerdo climático histórico de 2015 que guía los recortes de emisiones para frenar el calentamiento global.

Junto con la retirada de la diplomacia climática mundial, Estados Unidos se ha sumado recientemente a las tensiones geopolíticas con aranceles a la importación que han sacudido los mercados mundiales durante semanas.

Xi Jinping participó en la reunión convocada por la ONU y Brasil sobre compromisos climáticos. (Agence Kampuchea Press/REUTERS)

“Independientemente de los cambios en el panorama internacional, los esfuerzos de China para combatir el cambio climático no se ralentizarán, su impulso a la cooperación internacional no se debilitará y su compromiso con la construcción de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad no cesará”, dijo Xi en la reunión, según un informe de la cadena estatal CCTV.

Un “cierto país importante” es partidario del unilateralismo y el proteccionismo y ha causado un “grave impacto” en las normas y el orden internacional, dijo también Xi, según la agencia oficial de noticias Xinhua.

La reunión se diseñó para impulsar la lucha contra el calentamiento global en un momento en que los países se han distraído con todo, desde guerras comerciales hasta guerras reales en Ucrania y Gaza. Incluso antes de que Trump asumiera el cargo este año, el mundo ya estaba retrasado en la reducción de emisiones y la inversión en tecnologías verdes necesarias para evitar un calentamiento catastrófico a finales de este siglo.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fue uno de los impulsores de la convocatoria internacional. (REUTERS/Adriano Machado)

El año pasado, el mundo superó por primera vez los 1,5 ºC de calentamiento anual y se calentará unos 2,6 ºC a finales de siglo si los países aplican sus planes actuales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto significa que se necesitan recortes más ambiciosos para mantener el calentamiento en una media a largo plazo de 1,5 ºC, que es lo que los países acordaron cuando firmaron el Acuerdo de París hace una década.

“Nuestro mundo se enfrenta a enormes vientos en contra y a multitud de crisis, pero no podemos permitir que los compromisos climáticos se desvíen de su curso”, dijo Guterres en un discurso poco después de que terminara la reunión. “Los disidentes y los intereses de los combustibles fósiles pueden intentar interponerse en el camino pero, como hemos oído hoy, el mundo avanza”.

Hasta ahora, sólo 19 de los 195 firmantes del acuerdo han presentado nuevos planes de reducción de emisiones para la próxima década, también conocidos como contribuciones determinadas a nivel nacional o NDC, por sus siglas en inglés. Entre ellos se encuentran el Reino Unido, Canadá, Japón, Brasil, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, que presentó el plan bajo la administración del expresidente Joe Biden. Ni la UE ni China han presentado aún el suyo.

“Antes de la COP30 en Belem, China anunciará sus objetivos de contribución determinados a nivel nacional para 2035, que abarcan todo el ámbito de la economía, incluidos todos los gases de efecto invernadero”, dijo Xi, según el reportaje de CCTV.

La ONU alertó que sólo una minoría de países ha actualizado sus planes de reducción de emisiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos de los 17 participantes en la reunión del miércoles 23 de abril acordaron presentar nuevos planes climáticos antes de septiembre, cuando la ONU celebrará un evento especial, dijo Guterres. Algunos de los líderes destacados que asistieron fueron el presidente francés, Emmanuel Macron, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, el presidente de Kenia, William Ruto, el turco Recep Tayyip Erdogan, la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, y la presidenta de las Islas Marshall, Hilda Heine.

La lista de países invitados fue confeccionada por Brasil y la ONU y no hubo invitación al gobierno estadounidense, según una alta fuente del gobierno de Brasil, que pidió no ser identificada por no ser pública la discusión.

El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, calificó la reunión de éxito, ya que tuvo un “gran impacto con la participación de importantes líderes, como la Unión Europea y China”. “Celebramos esta reunión precisamente para pedir a los países que presenten sus NDC porque hay un gran retraso”, dijo. “Buscamos objetivos ambiciosos”.

Los nuevos planes marcarán el tono de la cumbre COP30, la reunión anual sobre el clima que tendrá lugar en la ciudad amazónica de Belem, en Brasil, en noviembre. Los líderes mundiales y los diplomáticos del clima que asistan tendrán que elaborar una hoja de ruta para movilizar 1,3 billones de dólares anuales en financiación climática para los países en desarrollo de aquí a 2035, mientras que las naciones en desarrollo esperarán que los países ricos cumplan su promesa de duplicar la financiación de la adaptación hasta al menos 40.000 millones de dólares anuales.

