Un ejecutivo de banco estadounidense se teme muerto tras accidente aéreo en casa de Minnesota

Autoridades investigan la causa del accidente del avión Socata TBM7 en Minnesota. (Imagen ilustrativa/REUTERS/Cole Burston)

Un pequeño avión que se cree transportaba a un ejecutivo de U.S. Bancorp se estrelló contra una casa en un suburbio de Minneapolis el sábado, incendiando la vivienda y provocando una respuesta de emergencia a gran escala.

“No creemos que haya supervivientes” en el avión, dijo Shawn Conway, jefe de bomberos de Brooklyn Park, Minnesota, en una conferencia de prensa el sábado, y agregó que los residentes de la casa que fue impactada resultaron ilesos.

Al menos una persona a bordo del avión ha fallecido, dijo Risikat Adesaogun, portavoz de la ciudad, en un correo electrónico el domingo. La Oficina del Médico Forense del Condado de Hennepin dijo el domingo que está investigando el incidente.

U.S. Bancorp, que opera el banco U.S. Bank con sede en Minneapolis, expresó en un comunicado el domingo que el avión estaba registrado a nombre del vicepresidente y director de administración, Terry Dolan.

“En este momento, la oficina del médico forense no ha podido confirmar si él estaba a bordo, pero creemos que sí”, dijo Jeffrey Shelman, portavoz de U.S. Bancorp. “Nuestros pensamientos y oraciones están con él, su familia y amigos, y con cualquiera que pueda haber sido afectado por el trágico incidente de ayer. Estamos agradecidos de que no hubo lesiones entre los residentes de la casa que fue impactada por el choque”.

De acuerdo con la Administración Federal de Aviación (FAA), el avión despegó del Aeropuerto Internacional de Des Moines, en el estado vecino de Iowa, y se estrelló alrededor de las 12:20 horas (tiempo local). En un comunicado, que indicó que se desconocía cuántas personas iban a bordo del avión, se identificó la nave como una Socata TBM7. No estaba claro de inmediato qué causó el accidente.

Conway señaló que las cuadrillas contra incendios llegaron el sábado para encontrar una casa completamente incendiada y una gran columna de humo. Pero no había “señales de una aeronave en o alrededor del área. Mientras nuestras cuadrillas trabajaban para apagar el fuego, vimos escombros dentro de la estructura que esparcidos correspondían a partes del avión”, dijo.

El departamento de bomberos informó que el incendio fue controlado en una hora, con apoyo adicional de al menos tres departamentos de bomberos más. La Cruz Roja también proporcionó apoyo, señaló.

Una mujer dijo a una filial de CBS News que sintió la fuerza del impacto en su casa cercana. “Estaba viendo la televisión en el sofá, y toda la casa tembló como nunca lo había visto antes. Entonces corrimos, miramos por la ventana y vimos el humo negro saliendo en grandes columnas,” dijo Joan Johnson.

“Nuestro corazón está con la familia de la persona que creemos fue afectada por el avión,” expresó el alcalde de Brooklyn Park, Hollies Winston.

De acuerdo con la FAA, el vuelo tenía como destino el Aeropuerto del Condado de Anoka-Blaine, ubicado justo al norte de Minneapolis y al este de Brooklyn Park. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) estará a cargo de la investigación, agregó su comunicado.

Funcionarios locales de bomberos informaron que se esperaba la llegada de los investigadores federales el domingo temprano.

Brooklyn Park se encuentra a aproximadamente 32 kilómetros al noroeste del centro de Minneapolis, dentro del área metropolitana de las Ciudades Gemelas. Tiene una población de más de 86.000 habitantes, según su sitio web.

