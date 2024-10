La fortaleza militar de USD 50.000 millones que China construyó en el Mar Meridional

Un muelle de desmagnetización de buques construido en 2008 en la isla de Hainan (Foto: Maxar Technologies)

Hainan, una isla rodeada de palmeras conocida como el “Hawaii de China”, se encuentra en las cálidas aguas tropicales del Mar de China Meridional, al este de Vietnam. Es un destino turístico popular con playas de arena suave, pintorescos pueblos de montaña y lujosos resorts junto al mar. Pero a solo 150 metros de los frondosos jardines del Holiday Inn Resort Yalong Bay se encuentra la Base Naval de Yulin Este, hogar de destructores chinos y submarinos armados con misiles nucleares.

En la última década, esta isla, de un tamaño similar al de Taiwán, se ha convertido en el centro de la concentración más moderna del poder militar chino y en el punto de partida de sus incursiones agresivas en las aguas disputadas del Mar de China Meridional.

China ha gastado decenas de miles de millones de dólares transformando campos agrícolas y puertos comerciales en complejos militares para proyectar poder a lo largo de miles de millas de océano que reclama como propias.

El desarrollo militar tiene una variedad de motivos, dicen los expertos: la búsqueda de Beijing por el poder global, la protección de las rutas marítimas que alimentan su economía, la explotación de recursos y la capacidad de derrotar a Estados Unidos y sus aliados si intentan frustrar un ataque chino a Taiwán.

En dos décadas, el Ejército Popular de Liberación ha más que triplicado el valor de su infraestructura militar en Hainan y en los arrecifes recuperados en el Mar de China Meridional, según un análisis exclusivo de unos 200 sitios militares realizado por el Long Term Strategy Group (LTSG), una consultora de defensa encargada por el Departamento de Defensa, que autorizó compartir su análisis de datos de fuente abierta con The Washington Post.

En general, el valor de la infraestructura militar en Hainan y en el Mar de China Meridional superaba los USD 50 mil millones en 2022, según los investigadores. Eso es más que el valor de todas las instalaciones militares estadounidenses en Hawaii, dijo LTSG.

La infraestructura de la Gran Base Naval de Yulin en Hainan estaba valorada en más de USD 18 mil millones en 2022, lo que rivaliza con una de las instalaciones más vitales de Estados Unidos en el Océano Pacífico: la Base Conjunta Pearl Harbor-Hickam, según los investigadores. (Esa cifra no incluye el hangar subterráneo para submarinos excavado en una montaña en la base de Yulin Este).

Hainan, la provincia más meridional de China, ahora cuenta con un aparato de apoyo militar, reforzado por inversiones de infraestructura impresionantes en el Mar de China Meridional, que, si continúan las tendencias actuales, podría neutralizar lo que durante mucho tiempo se ha considerado una ventaja militar estadounidense en un posible conflicto directo.

“Es un desafío profundo para la región. Es un desafío profundo para nuestros aliados y socios”, dijo en una entrevista el almirante Samuel Paparo, comandante del Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos. “No se puede negar que el aumento de la capacidad en el Mar de China Meridional es una amenaza para los intereses de Estados Unidos”.

Altos funcionarios militares estadounidenses no creen que el líder chino, Xi Jinping, esté listo para montar un ataque que involucre a las fuerzas estadounidenses. Pero eso no significa que ese día no llegará, tal vez más pronto que tarde.

“China está trabajando arduamente para tener superioridades allí que nadie más pueda igualar”, dijo el vicealmirante retirado Michael Studeman, ex comandante de la Oficina de Inteligencia Naval. “Han construido instalaciones para proyectar poder con múltiples tipos de capacidades: aérea, de misiles, milicia, barcos, submarinos”, dijo. “Y necesitamos fortalecer nuestra capacidad y postura militar con aliados para prevenir un ataque chino”.

El impresionante desarrollo militar de China

La Gran Base Naval de Yulin es el epicentro de la presencia naval china en el Mar de China Meridional, dividida en dos bahías de aguas profundas y que cuenta con las dos infraestructuras militares más costosas de la región: un dique seco para portaviones y un muelle para portaviones, que juntos valen aproximadamente USD 2.500 millones, según estimaciones de LTSG.

La Base Naval de Yulin Este alberga la única base de submarinos con misiles balísticos de China, una instalación de primera categoría que proporciona parte del disuasivo nuclear estratégico del país. Justo al sur de un complejo de seis muelles se encuentra una gran cueva construida en una colina, diseñada para albergar múltiples submarinos bajo tierra y fuera del alcance de los satélites de vigilancia. Más al sur se encuentra una instalación de desmagnetización que reduce las firmas magnéticas de los buques de la Marina del Ejército Popular de Liberación (EPL), haciéndolos menos detectables para las aeronaves antisubmarinas y protegiéndolos de las minas.

La base también alberga varios depósitos de almacenamiento de armas, con más en construcción, y todo el complejo naval está defendido por baterías de misiles antibuque y misiles tierra-aire.

Pero el desarrollo militar de Hainan no se limita a las aguas abiertas.

Hace dos décadas, un avión de reconocimiento EP-3 estadounidense fue golpeado por un caza chino y tuvo que aterrizar de emergencia en la Base Aérea de Lingshui, en Hainan, que entonces era una pista angosta con aviones de la era soviética y rodeada de palmeras. Hoy en día, gracias a la modernización, esa base se estima en USD 1.650 millones, y cuenta con aviones de guerra antisubmarina, aeronaves de alerta temprana y una nueva área de almacenamiento de municiones. Ahora es uno de los tres aeródromos militares importantes en la isla.

Además, a unos 200 kilómetros hacia el noreste, se encuentra la instalación de lanzamiento espacial de Wenchang del EPL, que China promociona como su “portal al espacio en el siglo XXI”. Desde Wenchang, el ejército lanza satélites para comunicaciones, reconocimiento y vigilancia. Con su lanzamiento inaugural en 2016, Wenchang es el único puerto espacial chino ubicado en la costa; los otros tres se encuentran en regiones remotas como Mongolia Interior y la provincia de Shanxi.

La ubicación de Wenchang, más cerca del ecuador, proporciona un impulso de rendimiento a los cohetes gracias a la velocidad de rotación de la Tierra. Los módulos espaciales más grandes y recientes de China solo pueden lanzarse desde Wenchang, y el puerto espacial planea enviar astronautas a la luna para 2030.

Hainan también cuenta con una base de la Fuerza de Cohetes del EPL, una de más de 40 instalaciones de este tipo en todo el país. Construida en 2019, la base alberga misiles balísticos antibuque DF-21D, según Decker Eveleth, especialista en programas nucleares y de misiles chinos del CNA, un centro de estudios con sede en Arlington, Virginia. Conocidos como “asesinos de portaviones”, estas armas con cabezas convencionales pueden viajar más de 1.400 kilómetros, lo que permite al EPL realizar ataques de precisión contra barcos en el Pacífico occidental, dijo Eveleth.

El mes pasado, la Fuerza de Cohetes lanzó desde un sitio al norte de Wenchang un misil balístico intercontinental con una cabeza simulada que recorrió unos 12.000 kilómetros antes de aterrizar en el Pacífico Sur, siendo el primer lanzamiento de este tipo por parte de China en más de 40 años.

Las bases aéreas de Hainan proporcionan cobertura para la flota de barcos de China, dijo Thomas Shugart, investigador sénior adjunto del Center for a New American Security y ex oficial de guerra submarina de la Marina. Forman parte de lo que se conoce como una postura militar escalonada: mientras la marina del EPL patrulla el Mar de China Meridional, los submarinos pueden interceptar fuerzas enemigas y realizar reconocimiento antes de la flota. Los aviones de combate proporcionan apoyo aéreo y disuaden amenazas avanzadas, mientras que los misiles de la Fuerza de Cohetes ofrecen cobertura de largo alcance.

“Es un conjunto integral de infraestructura que cubre todos los dominios del conflicto en, sobre y bajo el Mar de China Meridional”, dijo Shugart. “Y todo esto será muy difícil de neutralizar, especialmente durante un conflicto importante en el Estrecho de Taiwán”.

El nuevo punto de conflicto

Hainan y el Mar de China Meridional se encuentran en el extremo sur de lo que a veces se llama la Primera Cadena de Islas, un área que se extiende hacia el sur desde el archipiélago japonés, a lo largo de las costas de Taiwán y el norte de Filipinas, y luego se curva hacia Malasia y Brunei en la isla de Borneo, y al norte hacia Vietnam, formando un patrón de anzuelo gigante.

Gran parte de esta frontera geográfica se superpone con la “Línea de los Diez Guiones” de China, o los márgenes de lo que reclama como su dominio marítimo. Un objetivo de largo plazo del EPL es lograr la capacidad de proyección de poder a lo largo de todo su flanco marítimo, desde el Mar de Japón (o Mar del Este) hasta el Mar de China Meridional, dijo Studeman. Beijing cree que la única forma de proteger sus líneas vitales estratégicas, asegurar recursos en alta mar y mantener a los enemigos a raya es establecer un control efectivo dentro de gran parte del área demarcada por la Primera Cadena de Islas, dijo. Ese sería el primer paso en un plan estratégico para extender su poder hacia el Pacífico, el Índico y los océanos Ártico, añadió.

El portaaviones chino Shandong se ve en la Base Naval de Yulin en la isla de Hainan en esta imagen satelital tomada el 19 de noviembre de 2019 y publicada el 24 de diciembre de 2019 por Maxar Technologies vía REUTERS

“La fiebre de China por la dominación en sus áreas cercanas se ha convertido en la tendencia más desestabilizadora en el Indo-Pacífico”, comentó.

Las aguas frente a China son algunas de las rutas marítimas más transitadas del mundo, una autopista para mercancías y energía.

En los últimos 10 años, China ha construido puestos avanzados en islas del Mar de China Meridional para extender su alcance y afirmar su dominio sobre estas rutas comerciales.

Los aliados democráticos y socios de Estados Unidos -como Filipinas, Taiwán y Japón- se encuentran a lo largo de la Primera Cadena de Islas y desafían la militarización de las aguas por parte de China.

Más hacia el este en el Pacífico, a lo largo de la Segunda Cadena de Islas, se encuentran importantes bases militares estadounidenses. Los puestos avanzados militarizados de China están diseñados para restringir la capacidad de Estados Unidos y sus aliados de ingresar a la zona de influencia reclamada por Beijing.

Alrededor de USD 7.400 millones en comercio pasan por las aguas del Mar de China Meridional y el Mar de China Oriental cada año, al menos hasta 2019, antes de que la pandemia global interrumpiera las cadenas de suministro, según un informe de 2023 de la Universidad de Duke liderado por el académico Lincoln Pratson. La mayor parte del combustible y otros recursos que China necesita provienen de Medio Oriente y África a través de estos mares, al igual que aproximadamente el 80% de su comercio.

“Si ocurre un conflicto allí, hasta el 30% del comercio mundial de petróleo se vería afectado”, dijo Pratson.

El punto de conflicto más candente en el Mar de China Meridional últimamente ha estado cerca de Filipinas, donde en junio buques de la guardia costera china chocaron con barcos de la marina filipina que intentaban reabastecer un buque de guerra oxidado anclado en el Segundo Banco Thomas, un puesto avanzado en las Islas Spratly que ambos países reclaman. El altercado se convirtió en un incidente internacional, provocando la indignación de Filipinas y promesas de Estados Unidos de apoyar a su aliado por tratado si los hechos escalaban.

En agosto, barcos de la guardia costera de China y Filipinas chocaron dos veces cerca del Banco Sabina, otra área en disputa en las Islas Spratly.

Si los enfrentamientos escalaran a una guerra con disparos y Estados Unidos acudiera en defensa de Filipinas, las bases aéreas más cercanas de Estados Unidos son la Base de la Fuerza Aérea Andersen en Guam, un territorio estadounidense a unos 3.000 kilómetros del Segundo Banco Thomas, y la Base Aérea Kadena en la isla de Okinawa, Japón, a 2.200 kilómetros de distancia.

Hainan, en cambio, está a 1.300 kilómetros.

Pero a solo 33 kilómetros náuticos se encuentra el Arrecife Mischief, donde China tiene una base aérea valorada en más de USD 3.5 mil millones, según LTSG.

Durante la última década, China ha llevado a cabo un enorme desarrollo de instalaciones militares en todo el Mar de China Meridional, desde las Islas Paracel hasta las Spratly, incluyendo la transformación de atolones deshabitados en islas llenas de activos militares. Un tribunal internacional en 2016 declaró ilegal este desarrollo. LTSG valoró estas bases chinas en USD 15 mil millones en 2022, superando el valor de toda la infraestructura militar estadounidense en Guam.

“Hay una razón por la cual China puede ser tan agresiva con Filipinas”, dijo Shugart. “En cualquier nivel de conflicto que China tenga con Filipinas y con Estados Unidos, realmente tendríamos que aumentar nuestra respuesta de manera muy significativa”.

Paparo, el principal comandante de las fuerzas estadounidenses en la región del Indo-Pacífico, destacó el respetable arsenal de China. “No se puede negar la cantidad de capacidad que [China] ha puesto en la isla de Hainan”, dijo Paparo, enumerando una lista que incluye seis submarinos con misiles balísticos de propulsión nuclear, una flotilla de destructores, dos regimientos de cazas, una brigada de misiles balísticos, dos escuadrones de submarinos de ataque, dos aeródromos, dos bases navales, una brigada de defensa costera y una brigada de armas combinadas.

Aunque Estados Unidos, con barcos y aviones en el Pacífico, siempre está listo para defender a sus aliados e intereses si China ataca, Paparo dijo que se debe hacer más. “Tenemos que aumentar nuestra inversión en la base industrial de defensa y en nuestra infraestructura de defensa”, dijo, “para disuadir el conflicto con un poder de combate creíble y decisivo”.

© 2024, The Washington Post.