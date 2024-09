Las fuertes críticas de Kamala Harris a Donald Trump desataron las duras respuestas del ex presidente en el debate

Donald Trump y Kamala Harris llegaron a su primer debate, organizado por la cadena ABC en Filadelfia, listos para una confrontación después de varias semanas de ataques mutuos en la campaña (AP Foto/Alex Brandon)

La vicepresidenta Kamala Harris presentó un agudo y contundente ataque contra el nominado republicano Donald Trump durante el debate de este martes, criticando fuertemente el carácter del ex presidente y su obsesión consigo mismo, mientras lo confrontaba en temas como el aborto, la democracia y la política exterior.

Trump utilizó el evento para acusar a Harris de ser una “marxista” disfrazada de moderada y, repetidamente, desvió el tema hacia la frontera sur de EEUU, un asunto en el que las encuestas muestran que los votantes confían más en él que en Harris. A menudo, Trump se alejó de los hechos para adoptar teorías de conspiración desacreditadas sobre la inmigración y las elecciones de 2020.

Ambos candidatos llegaron a su primer debate, organizado por ABC en Filadelfia, listos para una confrontación después de varias semanas de ataques mutuos en la campaña. Las críticas de Harris fueron precisas, mientras que Trump a menudo se desviaba de su mensaje al responder a sus provocaciones sobre temas delicados como el tamaño de sus multitudes en los mítines, su derrota en las elecciones de 2020 y su admiración por líderes autoritarios.

“En este debate de esta noche, van a escuchar el mismo libro de jugadas gastado, un montón de mentiras, quejas e insultos”, dijo Harris al principio del debate, en una de las varias ocasiones en que se dirigió a los espectadores en lugar de a su oponente. Minutos después, agregó: “Donald Trump no tiene ningún plan para ustedes, porque está más interesado en defenderse a sí mismo que en cuidar de ustedes”.

Trump desestimó el comentario como “solo una frase de efecto” y acusó a Harris de engañar al público sobre sus posturas.

“Todo lo que ella creía hace tres o cuatro años ha quedado en el olvido, ahora sigue mi filosofía”, dijo Trump. “De hecho, iba a enviarle una gorra de MAGA. Está adoptando mi filosofía. Pero si alguna vez llegara a ser elegida, la cambiaría y sería el fin de nuestro país”.

Harris pudo presentar el argumento demócrata contra Trump —que está centrado en sí mismo, es incapaz y está consumido por sus propios intereses— de una manera que el presidente Joe Biden no logró en el último debate, hace poco más de dos meses. Su actuación, y la frustración evidente de Trump, resaltaron cuánto han cambiado las dinámicas raciales desde que Biden se apartó.

Harris parecía molestar con frecuencia al ex presidente, lo que provocaba respuestas airadas o divagantes. Trump acusó a la vicepresidenta y a la administración de Biden de ser responsables de la inflación, la alta criminalidad y la inmigración ilegal, pero también hizo digresiones, como la repetición de afirmaciones sin fundamento.

Harris provocó a Trump con referencias a quiebras y multitudes en sus mítines (REUTERS/Evelyn Hockstein)

En uno de los intercambios más agresivos de la noche, Harris y Trump discutieron sobre el aborto, presentándose mutuamente como sostenedores de posiciones extremas.

Harris culpó a Trump de ser responsable de las peores consecuencias de las prohibiciones del aborto derivadas de la decisión de la Corte Suprema que revocó el fallo Roe v. Wade en 2022, responsabilizándolo de que mujeres “se desangren” en los estacionamientos y que niñas se vean obligadas a llevar adelante embarazos por incesto.

Trump dijo que la revocación de Roe v. Wade “requiere coraje” y afirmó falsamente que “todos los estudiosos del derecho” querían que la política sobre el aborto fuera decisión de los estados. También afirmó falsamente que los demócratas apoyan el aborto después del nacimiento, lo que llevó a los moderadores a realizar la primera de varias verificaciones de hechos.

Trump declaró que no firmaría una prohibición nacional del aborto, pero evitó responder si vetaría tal prohibición si fuera aprobada por el Congreso, diciendo que eso “nunca sucederá”. “No voy a firmar una prohibición, y no hay razón para firmar una prohibición”, dijo Trump. Al ser preguntado sobre un posible veto, agregó: “No tendré que hacerlo”.

Harris habló apasionadamente sobre la necesidad de que el gobierno no intervenga en las decisiones relacionadas con los cuerpos de las mujeres. Sin embargo, no respondió directamente si apoyaba alguna restricción al aborto, sino que expresó su respaldo a restablecer las protecciones de Roe v. Wade.

Harris repetidamente provocó a Trump con referencias a personas que abandonaban sus mítines, sus diversas quiebras, el dinero que recibió de su padre y otros asuntos que tocan un punto sensible en él.

“Él habla de personajes ficticios como Hannibal Lecter”, dijo Harris en un momento. “Habla de que los molinos de viento causan cáncer”.

Harris denunció los efectos de prohibiciones del aborto impulsadas por Trump (REUTERS/Elizabeth Frantz)

En un momento del debate, Trump se negó a reconocer que perdió las elecciones de 2020, a pesar de las pruebas claras de que Biden lo derrotó. Cuando le preguntaron sobre sus recientes declaraciones de que había “perdido por un pelo”, Trump dijo que estaba siendo sarcástico.

“No lo reconozco en absoluto”, dijo Trump. “Lo digo sarcásticamente... Miren, hay tantas pruebas. Todo lo que tienen que hacer es verlas”.

Luego afirmó falsamente que “ningún juez lo revisó”, a pesar de que varios tribunales desestimaron sus afirmaciones de fraude electoral por carecer de mérito.

Mientras tanto, Harris aprovechó la oportunidad para decir que Trump fue “despedido” por el pueblo estadounidense en 2020. “Donald Trump fue despedido por 81 millones de personas, así que seamos claros al respecto y claramente está teniendo dificultades para procesarlo”, dijo Harris. “No podemos permitirnos tener a un presidente de los Estados Unidos que intente, como lo hizo en el pasado, subvertir la voluntad de los votantes en una elección libre y justa”.

Fue una de varias veces que Harris intentó incomodar a Trump. Hizo referencia a personas en sus mítines experimentando “agotamiento y aburrimiento”, diciendo que parecía “confundido” y que “admira a los dictadores”.

Trump respondió con argumentos defensivos y poco claros, proporcionando la imagen de división que la campaña de Harris buscaba.

Poco después de que Harris lo provocara sobre personas abandonando sus mítines temprano, Trump advirtió sobre la Tercera Guerra Mundial, luego mencionó una afirmación falsa de que inmigrantes en Ohio estaban comiéndose las mascotas de los estadounidenses.

“En Springfield, están comiéndose a los perros, las personas que llegaron, están comiéndose a los gatos, están comiéndose las mascotas de las personas que viven allí, y esto es lo que está pasando”, dijo Trump, mientras Harris comenzaba a reírse. “En cuanto a los mítines... la razón por la que van, es porque les gusta lo que digo”.

David Muir intervino, diciendo que el administrador de la ciudad había dicho a ABC que no había “informes creíbles de denuncias específicas de mascotas siendo dañadas, heridas o abusadas por individuos dentro de la comunidad inmigrante”.

Trump replicó: “He visto a personas en televisión. Las personas en televisión dicen: ‘Se llevaron a mi perro y lo usaron para comida’”.

Harris rió y comentó: “Eso es extremo”.

Más allá de las diferencias políticas, ambos candidatos enfrentaron presión para proyectar una imagen tranquilizadora. Las encuestas sugieren que Harris, en particular, sigue siendo poco conocida para muchos votantes, y el martes se esperaba que fuera una rara oportunidad para mostrar una imagen presidencial y moderada.

El evento del martes fue originalmente programado como el segundo de dos enfrentamientos entre Trump y Biden, quien buscaba la reelección en ese momento y era visto como el candidato demócrata casi seguro. Pero el desempeño vacilante de Biden durante el primer debate en junio amplificó las preocupaciones entre muchos demócratas sobre su edad y capacidad mental, lo que finalmente lo llevó a retirarse y respaldar a Harris.

En el transcurso de unos 50 días, Harris reclamó la nominación demócrata, seleccionó un compañero de fórmula, recaudó más de 540 millones de dólares, llenó grandes arenas y cerró la brecha en las encuestas que se había abierto entre Trump y Biden. El frenesí de actividad ha sacudido una carrera que también ha sido impactada por la condena por delitos graves de Trump y un intento de asesinato en su contra.

Ambos candidatos tenían la presión de proyectar imágenes tranquilizadoras para los votantes indecisos (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Las encuestas ahora muestran una contienda cerrada dentro del margen de error, con el impulso de la candidatura de Harris asentándose en los últimos días. Su campaña ha tratado de presentarla como la “desvalida”, y la campaña de Trump ha declarado que su “luna de miel” ha terminado.

Ambos candidatos intentaron apelar a los votantes indecisos, un grupo reducido de estadounidenses que desempeña un papel desproporcionado y tiende a adoptar posiciones más moderadas que los fieles de ambos partidos. Harris adoptó una postura más dura sobre la inmigración y expresó su apoyo a las pequeñas empresas, mientras que Trump dijo que apoyaba la fertilización in vitro, llamándose a sí mismo “líder en fertilización FIV”.

Harris enfrentó preguntas de los moderadores y ataques de Trump sobre varias posturas liberales que había defendido. Su campaña ha desautorizado algunas de sus posiciones más progresistas de su carrera presidencial en 2019, diciendo que ya no apoya una prohibición del fracking, una política de Medicare para todos, iniciativas de recompra obligatoria de armas o eliminar las penas para quienes crucen la frontera ilegalmente.

No respondió directamente, pero convirtió su respuesta en otro ataque a Trump.

“Mis valores no han cambiado, y lo importante es que haya un presidente que realmente aporte valores y una perspectiva que se trate de elevar a las personas y no de derribarlas e insultarlas”, dijo.

También aprovechó una pregunta sobre el ataque al Capitolio de EEUU del 6 de enero de 2021 para hacer un punto más amplio sobre su deseo de pasar la página de la era Trump en la política estadounidense. “Para todos los que están viendo y recuerdan lo que fue el 6 de enero, les digo, no tenemos que regresar”, dijo. “No volvamos atrás. No vamos a regresar. Estamos pasando la página”.

Trump respondió con críticas duras a Harris. “Ella no tiene un plan. Copió el plan de Biden”, dijo sobre las políticas económicas de Harris. “Es como cuatro oraciones, como: ‘Corre, Spot, corre’”.

Harris respondió a uno de los ataques de Trump sobre el crimen señalando que el ex presidente está siendo procesado por múltiples cargos. Trump dijo que había sido víctima de un gobierno armado, alegando sin pruebas que un intento de asesinato en julio se debió a la retórica de los demócratas sobre él.

“Probablemente recibí un disparo en la cabeza por las cosas que dicen sobre mí”, dijo Trump. La policía no ha encontrado un motivo político para el atacante.

En un momento, los moderadores le preguntaron a Trump sobre su reciente comentario sin fundamento de que Harris solo había comenzado recientemente a aceptar su herencia afroamericana. Harris es afroamericana e indoamericana.

“Cualquiera que quiera ser está bien para mí”, dijo Trump.

Harris respondió con un raro comentario sobre cuestiones raciales, acusando a Trump de usar la raza para dividir a las personas durante toda su carrera. “Creo que el pueblo estadounidense quiere algo mejor que eso, quiere algo mejor que esto”, dijo. “Nos vemos entre nosotros como amigos. Nos vemos entre nosotros como vecinos. No queremos un presidente que quiera constantemente ver a los estadounidenses señalándose con el dedo unos a otros”.

El debate comenzó de manera cordial, al menos antes de que los candidatos comenzaran a hablar. Harris subió al escenario y se acercó a Trump con la mano extendida, finalmente llegando a su podio.

“Kamala Harris”, dijo, presentándose y estrechándole la mano. “Tengamos un buen debate”.

“Diviértete”, respondió Trump.

El tiempo para que los candidatos expongan su caso se está agotando rápidamente, ya que las boletas por correo en algunos estados comenzarán a enviarse tan pronto como la próxima semana. Los representantes de ambos candidatos no tardaron en intentar poner la mejor luz sobre la noche.

El representante Byron Donalds (republicano de Florida) dijo que Harris no respondió preguntas sustantivas sobre los cambios en su historial o cómo gobernaría.

“¿Respondió Kamala Harris la pregunta de si los demócratas tienen un candidato que luce el papel? Sí. Pero no hubo sustancia”, dijo a los periodistas en la sala de análisis. “Todo fue superficial, todo fue espectáculo, todo fueron vibraciones, no respuestas concretas que el pueblo estadounidense necesita. Es como si, francamente, estuviera viendo de nuevo su discurso de la convención. Eso fue lo que vi”.

Ambos candidatos planean regresar a la campaña después de tomarse el miércoles para conmemorar el aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Harris hará campaña en Carolina del Norte y Pensilvania esta semana, mientras que Trump planea viajar a Arizona, Nevada y California.

No está claro si debatirán nuevamente, ya que ninguno de los dos se ha comprometido a otra reunión. Sus compañeros de fórmula, el senador JD Vance (republicano de Ohio) y el gobernador de Minnesota Tim Walz, tienen programado debatir el 1 de octubre.

© 2024, The Washington Post