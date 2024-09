Las cuatro conclusiones más destacadas del debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump

La líder del Partido Demócrata buscaba consolidar su creciente popularidad entre votantes casuales, mientras que el representante republicano intentaba encasillarla, conectándola con Joe Biden y sus posiciones liberales de 2020 (REUTERS/Adam Gray)

La elección de 2024 parece ser tan ajustada como se puede, lo que puso la carga tanto sobre la vicepresidenta Kamala Harris como sobre el ex presidente Donald Trump, cuando subieron al escenario para el debate de ABC News en Filadelfia la noche de este martes. Y las apuestas eran especialmente altas, ya que no se han programado más debates.

Harris se presentaba ante muchos votantes casuales que sabían relativamente poco sobre ella, mientras buscaba capitalizar su aumento de popularidad y en las encuestas desde que asumió el cargo de nominada demócrata en reemplazo del presidente Joe Biden. Trump, por su parte, intentaba mantenerse disciplinado y definir a Harris más de lo que ella pudiera definirse a sí misma, vinculándola con Biden y las posiciones más liberales que adoptó durante su campaña presidencial demócrata de 2020.

A continuación, algunas conclusiones del debate:

Harris logró que todo se centrara en Trump y él tuvo dificultades

Kamala Harris logró que el debate se centrara en Trump (EFE/EPA/Demetrio Freeman)

Si los demócratas estaban preocupados por algo que pudiera equivaler a una repetición de la deficiente actuación de Biden en el debate a finales de junio, que llevó a su retirada, esa preocupación se disipó rápidamente. Harris volvió a la forma que la convirtió en la ganadora indiscutible de los primeros debates de las primarias demócratas de 2020.

Más allá de eso, con el objetivo de que Trump definiera a la poco conocida Harris, ella se aseguró de que el debate se centrara abrumadoramente en Trump y sus rasgos menos atractivos.

Harris cubrió casi todos los grandes temas que Biden no pudo abordar: los juicios penales de Trump, el Proyecto 2025, el 6 de enero, su elogio a los dictadores, su crítica a John McCain y su supuesto menosprecio a los soldados, la violencia racista en Charlottesville, que minimizó, la sugerencia de Trump de que terminaría con partes de la Constitución, las críticas de ex asesores de Trump y, quizás lo más notable de todo, los derechos al aborto.

También lo provocó hablando de sus a menudo confusas divagaciones en los mítines y el tamaño de sus multitudes, además de citar una crítica negativa a sus políticas económicas por parte de su alma mater, la Wharton School de la Universidad de Pensilvania.

Trump estuvo frecuentemente a la defensiva, enfocado en defender su historial en lugar de atacar el de Biden y Harris. Repetidamente interrumpía para pedir más tiempo para hablar sobre sus propias vulnerabilidades. A menudo parecía como si Trump fuera el titular.

Y Harris repetidamente conectó todo al ofrecer la perspectiva de una presidencia menos caótica.

“Para todos los que están viendo, que recuerdan lo que fue el 6 de enero, les digo, no tenemos que volver. No volvamos. No estamos volviendo”, dijo Harris. “Es hora de pasar la página. Y si eso fue demasiado para ustedes, bueno, hay un lugar en nuestra campaña para que defiendan al país, defiendan nuestra democracia, defiendan el estado de derecho y pongan fin al caos y al enfoque que se trata de atacar los cimientos de nuestra democracia porque no les gusta el resultado.”

Harris cubrió casi todos los grandes temas que Biden no pudo abordar en debates pasados (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

Trump no tuvo mucho tiempo para vincular a Harris con Biden hasta el final del debate. Y excepto por un breve momento hacia el final, no la atacó realmente por posiciones liberales específicas que tomó hace años, como un programa obligatorio de recompra de armas y la prohibición del fracking.

Trump también detalló poco sobre sus propias políticas, aparte de señalar repetidamente su plan de aranceles (que el co-moderador de ABC News, David Muir, señaló que podría llevar a un aumento de los costos para los consumidores).

El único punto que Trump mencionó una y otra vez fue el crimen de los migrantes y la inmigración ilegal récord durante la administración Biden, una verdadera responsabilidad para el boleto demócrata, incluso cuando los cruces ilegales en la frontera han caído sustancialmente en los últimos meses.

En un momento, mientras discutía esto, Trump pidió acción.

“Yo diría que ambos dejaríamos este debate ahora mismo”, dijo Trump. “Me gustaría verla bajar a Washington, D.C., durante este debate, porque estamos perdiendo mucho tiempo.”

Es casi como si hubiera preferido estar en otro lugar.

El torrente de falsedades de Trump

La actuación de Trump en el debate fue, desde el principio, un torrente de desinformación.

Afirmó falsamente o sugirió lo siguiente:

Que los demócratas apoyan ejecutar bebés después de nacer. ( Linsey Davis , la otra moderadora de ABC News, señaló correctamente: “No hay ningún estado en este país donde sea legal matar a un bebé después de que haya nacido”.)

Que “todos los académicos legales” querían que se revocara el fallo Roe v. Wade .

Que recientemente tuvimos la “inflación más alta, quizás, en la historia de nuestro país”.

Que “el crimen ha bajado en todo el mundo excepto aquí”. (Muir señaló que el FBI ha informado que el crimen violento ha estado disminuyendo.)

Que el Departamento de Justicia ha estado involucrado en todos los casos en su contra.

Que los demócratas están tratando de que los inmigrantes ilegales voten por ellos.

Que los inmigrantes indocumentados están “tomando el control de las ciudades, están tomando el control de los edificios” en Aurora, Colorado. (La policía dice que esto no ha sucedido).

Donald Trump, candidato republicano (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Pero tal vez en ningún tema la dependencia de Trump en información falsa fue tan pronunciada como cuando se refirió a rumores ridículos y deshumanizantes de que los inmigrantes haitianos están robando y comiendo mascotas en Springfield, Ohio, afirmaciones que se han viralizado entre los usuarios de redes sociales de derecha.

Trump tocó el tema al principio y luego volvió a él más tarde.

“En Springfield, están comiendo los perros”, afirmó Trump. “Las personas que vinieron, están comiendo los gatos. Están comiendo - están comiendo las mascotas de la gente que vive allí”.

Sin embargo, apenas unas horas antes, el compañero de fórmula de Trump, JD Vance, había admitido, después de compartir el rumor, que bien podría ser falso. Muir señaló que las autoridades de la ciudad dicen que no tiene fundamento.

Trump no retrocedió, alegando que había visto personas en televisión confirmando la historia.

Si hubo un momento que resumió un debate que a menudo parecía centrarse en apelar a los seguidores de extrema derecha y aliados en redes sociales, fue sin duda este.

“Hablen de extremismo”, respondió Harris.

Harris presentó un caso sobre el aborto

Harris defendió el tema del aborto de una manera que Biden nunca pudo.

Harris defendió el tema del aborto (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Habló repetidamente en términos apasionados sobre el tema, que ha perjudicado fuertemente al Partido Republicano desde que se revocó Roe. Señaló que la revocación de Roe ha llevado a que muchos estados controlados por republicanos prohíban el aborto, a veces sin excepciones para violación e incesto.

“Una sobreviviente de un crimen, una violación a su cuerpo, no tiene el derecho de tomar una decisión sobre lo que sucede con su cuerpo”, dijo Harris, citando cómo esto podría afectar a niñas de 12 y 13 años. “Eso es inmoral.”

Añadió en otro momento: “Es un insulto para las mujeres de Estados Unidos... Trabajadoras que tienen uno o dos empleos, que apenas pueden permitirse el cuidado de los niños tal como es, tienen que viajar a otro estado para tomar un avión, sentarse junto a extraños para ir a recibir la atención médica que necesitan; apenas pueden permitírselo. Y lo que les están haciendo pasar es inconcebible”.

La respuesta de Trump fue básicamente desentenderse de los resultados en esos estados rojos, destacar que dejaba el tema a los estados y citar que los demócratas no trazaban una línea en cuanto a los abortos en el tercer trimestre, además de la falsedad sobre ejecuciones legales después del nacimiento. (Harris fue preguntada por los moderadores si permitiría alguna restricción; ella dijo que apoyaba el estándar establecido por Roe).

Trump también se atribuyó el mérito de haber logrado que Alabama revirtiera un fallo de la corte suprema estatal que restringía severamente el acceso a la fertilización in vitro.

“He sido un líder en esto”, dijo Trump. “Ellos lo saben, y todos los demás lo saben. He sido un líder en fertilización, IVF.”

Trump se centró en los inmigrantes indocumentados y el crimen migratorio

Trump se centró en los inmigrantes indocumentados y el crimen migratorio (REUTERS/Brian Snyder)

Desde los primeros momentos del debate, quedó claro que Trump estaba singularmente enfocado en este tema. Casi instantáneamente mencionó Aurora y Springfield, y repetidamente volvió al tema.

“Dejaron entrar criminales”, dijo Trump, afirmando sin pruebas que había “muchos millones” de criminales. “Dejaron entrar terroristas. Dejaron entrar delincuentes comunes. Dejaron entrar personas, traficantes de drogas a nuestro país”.

Trump agregó en otro momento: “La mala inmigración es lo peor que le puede pasar a nuestra economía. Ellos, y ella, han destruido nuestro país con esta política. Eso es una locura.”

Pero las afirmaciones de Trump a menudo fueron desacreditadas por falsedades.

Harris, por su parte, buscó protegerse abrazando el acuerdo bipartidista del Senado sobre inmigración que Trump ayudó a bloquear, acusándolo de preferir “correr sobre un problema en lugar de resolverlo”.

Los detalles de ese proyecto de ley, que incluso varios republicanos argumentaron que era un buen acuerdo y bastante conservador, fueron discutidos a fondo, lo que podría ayudar a Harris.

