El matrimonio de Ben Affleck y Jennifer López murió: aquí está el obituario

Ben Affleck y Jennifer López una vez más son noticia por su separación. (Joel C Ryan/Invision/AP)

Bennifer, la seductora unión (y desunión, y luego reencuentro) de la realeza de Hollywood y la música pop Ben Affleck y Jennifer López, murió tras un largo período de discordia pública y un informe de TMZ, confirmado por la revista People, según el cual López solicitó el divorcio el martes en el Tribunal Superior de Los Ángeles, dos años después de su boda de 2022. La relación de la pareja, esta vez, llevaba unos 3 años y medio.

Era la segunda muerte de la pareja aparentemente improbable pero curiosamente inspirada, que combinaba los nombres de Affleck y López y formaba un acrónimo de la potencia del siglo XXI que daba y quitaba esperanzas a una cultura estadounidense obsesionada con las celebridades.

La separación de López, que cumplió 55 años en julio, y Affleck, que cumplió 52 la semana pasada, se produce después de un largo periodo de rumores de que su matrimonio estaba en crisis, y la ruptura se produce más de dos décadas después de su primer romance público, su compromiso y su posterior separación.

En 2004, la pareja lo dejó oficialmente poco después de cancelar su boda, cuando la relación se vino abajo bajo los focos de la atención mediática, los cotilleos y la fijación insaciable de todo el país. En pocas palabras, Bennifer marcó el comienzo de una nueva era de romances entre famosos, nombres y sagas sensacionalistas que no se veía desde los tiempos de las repetidas parejas y rupturas de Elizabeth Taylor y Richard Burton.

Los rumores de crisis en el matrimonio de López y Affleck fueron constantes en los últimos meses. (Jordan Strauss/Invision/AP)

A principios de 2021, Affleck y López, más viejos y sabios, sorprendieron al mundo anunciando que volvían a estar juntos, y Bennifer 2.0 nació en el momento perfecto, a punto de cumplirse un año del covid-19, cuando la gente necesitaba desesperadamente una distracción.

Surgieron muchas teorías sobre por qué la atracción mutua de Affleck y López tuvo tanta resonancia pública: la sociedad está programada para sentir fascinación por la gente guapa y famosa que se enamora. Los fans proyectan sus propias esperanzas y sueños románticos en los famosos. Esta relación sigue siendo un cotilleo espectacular. Cuando estaban juntos, Affleck y López tenían ese factor inefable que es difícil de describir.

“Los famosos se enrollan todo el tiempo, sobre todo en las películas que coprotagonizan. Pero no parecen seducir al público como lo hicieron estos dos”, nos dijo el columnista de cotilleos George Rush en los primeros días del reencuentro de Affleck y López, registrando las pistas que le llegaron hace años cuando cubrió la primera etapa de su relación. Para que una pareja de famosos capte realmente la imaginación de la cultura, añadió, “tienen que ser magníficamente magníficos, y también tener un lugar en Hollywood que sea digno el uno del otro”.

Los orígenes de Bennifer se remontan a finales de 2001 en el plato de “Gigli”, una comedia romántica de mafiosos que se convirtió en sinónimo de fracaso de taquilla. López estaba casada con el coreógrafo Cris Judd, pero al verano siguiente solicitó el divorcio y ella y Affleck fueron vistos juntos por todo Manhattan. Los paparazzi y el público estaban obsesionados; el vídeo musical de López “Jenny From the Block” se burlaba del escrutinio que recibían a diario.

En 2004, la pareja había terminado su relación poco después de cancelar su boda. (Columbia Pictures)

A finales de año, después de que las revistas de chismes y los blogueros hubieran acuñado la ingeniosa combinación de sus nombres, una práctica que continúa hoy en día para las parejas famosas, Affleck y López confirmaron su compromiso con un anillo rosa de 2,5 millones de dólares.

Cancelaron su boda en septiembre de 2003, días antes de la fecha prevista, debido a la enorme atención mediática. En enero se confirmó la ruptura. El mundo siguió adelante, y ellos también. Affleck se casó con Jennifer Garner, con quien tuvo dos hijas y un hijo; López se casó con Marc Anthony y tuvo gemelos, un hijo y una hija.

Pero ambos se divorciaron de sus respectivos cónyuges (López en 2011, Affleck en 2015) y, a pesar de otras relaciones de alto perfil que siguieron, se encontraron solteros al mismo tiempo hace varios años.

Cuando se reencontraron, surgió una pregunta natural: si una relación no pudo sobrevivir bajo los focos hace dos décadas, ¿qué posibilidades tenía en el caos del mundo actual? Ésa iba a ser siempre la prueba y, durante un tiempo, pareció que, en su madurez y sabiduría, podrían resistir la intensidad de los romances entre famosos en la era de las redes sociales.

Los rumores de separación se intensificaron cuando López asistió sola a la Gala del Met. (REUTERS/Andrew Kelly)

En las entrevistas hablaban de lo mucho que se querían y admiraban. Asistieron a eventos de alfombra roja a pesar de que Affleck proyectaba un “Affleck triste” que se convirtió en meme. López utilizó su boletín de noticias, “On the J-Lo”, para revelar los detalles de su compromiso (esta vez, un anillo verde supuestamente valorado en millones) y su espontánea boda en Las Vegas en julio de 2022, seguida de un intercambio de votos más tradicionales el 20 de agosto de 2022; la demanda de divorcio de López llegó dos años más tarde.

El pasado mes de febrero, dejaron escapar aún más intimidad. López lanzó un nuevo álbum, “This Is Me... Now”, acompañado de una desconcertante película musical repleta de estrellas ambientada en una “fábrica de corazones” que analizaba la vida personal y romántica de López, junto con un documental que narraba la realización del álbum y la película. López reveló que gastó 20 millones de dólares en financiar el proyecto.

Affleck apareció en el documental (titulado “The Greatest Love Story Never Told”) y se sinceró diciendo que le preocupaba que el público viera un análisis tan profundo de su relación. En una escena, López dejó que sus compañeros compositores y productores revisaran cartas y correos electrónicos que ella y Affleck se habían escrito a lo largo de los años, supuestamente como inspiración para la música.

“Realmente encontré la belleza, la poesía y la ironía en el hecho de que es la mayor historia de amor jamás contada“, y si estás grabando un disco sobre ella, parece como si la estuvieras contando”, dijo irónicamente Affleck en un momento dado .

La demanda de divorcio fue presentada en el Tribunal Superior de Los Ángeles, según TMZ y People. (Archivo)

López lo reconoció: “no creo que él se sienta muy cómodo conmigo haciendo todo esto”, dijo a las cámaras. “Pero me quiere, sabe que soy una artista y va a apoyarme en todo lo que pueda, porque sabe que esto es... no puede impedirme que haga la música que hice y que escriba las palabras que escribí... Eso va a suceder, y él no quiere impedírmelo”.

Affleck estuvo de acuerdo, pero también reconoció que era la forma que tenía López de expresarse. “Al volver a estar juntos, dije: ‘Escucha, una de las cosas que no quiero es una relación en las redes sociales’. Y entonces me di cuenta de que no era justo pedirlo. Es como si fueras a casarte con el capitán de un barco y dijeras: ‘Bueno, no me gusta el agua’”, explicó. “Somos dos personas con enfoques diferentes que intentamos llegar a un acuerdo”.

Las cosas no tardaron en torcerse. El álbum de López fracasó y su gira de verano se convirtió en un espectáculo de grandes éxitos. En mayo, López asistió sola a la Gala del Met, y los tabloides se dieron cuenta de que la pareja no había sido fotografiada junta en unas seis semanas.

Fuentes anónimas empezaron a filtrar detalles a la prensa: vivían separados. Había “tensión” en el matrimonio. López reprendió a un periodista por preguntar sobre los rumores. La gira se canceló. Bennifer puso rumbo a otro atardecer, llevándose consigo la mayor parte del sueño, pero quizás no todo. Vuelve dentro de 20 años.

(c) 2024, The Washington Post