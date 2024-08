Windows 10 ya tiene fecha de caducidad: qué hacer cuando finalice el soporte

Microsoft dejará de ofrecer soporte para Windows 10 el 14 de octubre de 2025. (Microsoft)

Se acerca el fin de Windows 10. Ha pasado casi una década desde que Microsoft lanzó por primera vez su popular sistema operativo y a día de hoy sigue siendo muy utilizado. Eso es incluso cierto en comparación con el software destinado a sustituirlo, según la firma de análisis de tráfico web Statcounter. Pero nada dura para siempre, ni siquiera el buen software.

El 14 de octubre de 2025, Microsoft dejará oficialmente de dar soporte público a Windows 10, lo que significa que no habrá más actualizaciones, parches de seguridad ni soporte técnico para tu ordenador con dicho sistema, por muy bien que siga funcionando. Y para dejarlo claro a algunos de sus usuarios, la empresa ha anunciado el cambio con avisos a pantalla completa que aparecen cuando una persona enciende su PC.

No te preocupes: si estás usando un PC con el sistema ahora mismo, no va a dejar de funcionar por arte de magia el año que viene. Pero ahora no es un mal momento para empezar a pensar en sus opciones para cuando se termine definitivamente.

Talentos programadores han encontrado formas de eludir los requisitos de Windows 11.

Actualice su ordenador

Si su equipo es elegible para actualizar a Windows 11, hacerlo es la opción más fácil y probablemente la más segura.

Windows 11 existe desde hace casi tres años, y una cadencia constante de actualizaciones ha solucionado los primeros problemas y ha añadido nuevas herramientas. Hay una curva de aprendizaje, sin duda, y algunos usuarios han informado de que el sistema puede sentirse más lento que Windows 10, pero tomar el camino de menor resistencia aquí no es una mala opción.

Para comprobar si tu PC está preparado para el sucesor, descarga y ejecuta la aplicación PC Health Check de Microsoft (en support.microsoft.com).

Por desgracia, algunas personas (entre las que me incluyo) no tienen la opción de actualizar. Esto se debe a que Windows 11 necesita ciertas características de seguridad antes de que lo instales, características que no siempre vienen de serie en los PC con el sistema anterior.

Naturalmente, algunos programadores con talento han encontrado formas de eludir este requisito, y la empresa ha reconocido tácitamente que puedes instalar su versión más reciente, aunque tu ordenador no cumpla técnicamente los requisitos mínimos.

Dicho esto, la compañía dice que si usted va por este camino, “su PC ya no será compatible y no tendrá derecho a recibir actualizaciones” - qué tipo de derrotas el propósito de la actualización por completo.

Aguanta con Windows 10

Tu ordenador seguirá funcionando con normalidad el 14 de octubre de 2025 y en los días siguientes. Hará prácticamente todo lo que hacía antes, excepto instalar nuevas actualizaciones de Windows. Y si realmente quieres seguir con lo que te ha funcionado hasta ahora, puedes hacerlo.

Pero ten en cuenta que tu ordenador dejará de recibir nuevas funciones y que, a la larga, algunas de las empresas que fabrican las aplicaciones de las que dependes podrían dejar de ser compatibles con Windows 10 también.

También puede ser un objetivo más fácil para el malware y los malos actores. Si utilizas el software Windows Defender integrado en tu ordenador, puedes considerar alternativas como Malwarebytes, que seguirá recibiendo actualizaciones. Pero incluso eso podría no ser suficiente, dicen algunos expertos.

“Intentar proteger un sistema operativo obsoleto es inútil”, afirmó Mikko Hypponen, director de investigación del grupo de ciberseguridad WithSecure, con sede en Finlandia.

Según Hypponen, cuando se publiquen nuevos parches y actualizaciones para Windows 11, los atacantes harán ingeniería inversa para comprobar si las mismas vulnerabilidades existen también en Windows 10. “La mayoría de ellas existirán, y los usuarios de la versión antigua serán atacados”, añadió.

Si eres un incondicional de tu software, puede que tengas una opción más. A finales del año pasado, Microsoft anunció que ofrecería actualizaciones de servicio ampliadas a los consumidores habituales de la misma manera que lo hace para las empresas y escuelas que no están en condiciones de actualizar. Esas empresas y escuelas tienen que pagar anualmente por esas actualizaciones, y todavía no está claro lo que - en todo caso - la compañía cobrará al resto de nosotros.

Comprar un ordenador nuevo

Si eres una de esas personas cuyo PC actual no se adapta bien a Windows 11, puede que merezca la pena plantearse la compra de un ordenador nuevo.

En el servicio de asistencia de The Washington Post somos partidarios de conservar nuestros dispositivos el mayor tiempo posible. Dicho esto, este es un buen momento para buscar un ordenador nuevo: los “AI PC” con Windows están de moda y los modelos que hemos probado ofrecen un gran rendimiento y duración de la batería.

Sin embargo, si tienes un presupuesto más ajustado o buscas un ordenador de sustitución a regañadientes, considera la posibilidad de comprar ordenadores Windows 11 reacondicionados directamente a los fabricantes. Los mercados de gadgets de segunda mano como Back Market también pueden ser un buen lugar para encontrar ofertas, aunque puede ser más difícil encontrar equipos que ya ejecuten Windows 11.

Abandonar Windows por completo

De acuerdo, la mayoría de la gente no debería molestarse con esta opción. Pero si estás intentando dar nueva vida a un PC antiguo y no estás casado con Windows, instalar un sistema operativo alternativo y ligero podría darte unos cuantos años más de uso.

En el pasado, hemos tenido éxito con ChromeOS Flex, un software gratuito de Google que básicamente convierte tu ordenador en un dispositivo dedicado a la navegación web.

Es limitado, por supuesto, y no ofrece el mismo nivel de flexibilidad de software que Windows, pero se las arregló para convertir un portátil de prueba de 100 dólares que compramos en eBay en una máquina de Chrome y Google Docs.

Si estás realmente dispuesto a alejarte de Windows, siempre está Linux - distribuciones como Mint y Ubuntu son relativamente fáciles de empezar, y encontrarás una mayor variedad de aplicaciones y servicios en los que apoyarte en comparación con ChromeOS. (También son totalmente gratuitos, lo que no está de más).

Aprender y vivir con estos sistemas operativos puede ser fascinante, pero necesitarás un cierto apetito por trastear con la tecnología para sacarles el máximo partido.

(*) The Washington Post

(*) Chris Velazco cubre la tecnología que da forma a la vida de las personas y ofrece consejos sobre la mejor manera de lidiar con ella.