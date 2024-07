5 nuevas y útiles funciones de iOS 18, desde soluciones para el mareo por movimiento hasta mensajes de texto por satélite

La versión beta de iOS 18 ya está disponible para usuarios con iPhone XR y modelos más recientes. (Apple)

Apple lanzó su primera versión beta pública de iOS 18 el lunes 15 de julio, lo que significa que los propietarios de iPhone más aventureros pueden comenzar a probar el trabajo (sin terminar) de la compañía de forma gratuita. Todo lo que se necesita es un iPhone compatible (incluido el iPhone XR de 7 años de antigüedad y los más nuevos), una suscripción al Programa de Software Beta de la empresa y la voluntad de lidiar con cosas que aún no funcionan todo el tiempo.

En serio, no instales este software beta en un dispositivo que usas a diario. No hay garantía de que las aplicaciones que usas (sin mencionar las funciones de Apple) funcionen tan bien como deberían.

Otro aspecto negativo es que ninguna de las llamativas herramientas de inteligencia artificial de Apple que la compañía presentó en su Conferencia Mundial de Desarrolladores está disponible, ya que aún no están listas. Incluso cuando iOS 18 se lance este otoño, esas funciones de inteligencia artificial técnicamente no estarán listas; Apple dice que estarán disponibles “en versión beta” para quienes tengan un iPhone 15 Pro o Pro Max.

La compañía aún tiene previsto ofrecer versiones preliminares de algunas funciones de Apple Intelligence en algún momento de este verano. Pero para aquellos que estén pensando en probar el software beta de Apple en los iPhones ahora mismo, aquí hay cinco funciones que creemos que querrán probar mientras tanto.

1. Texto desde (casi) cualquier lugar con satélites

Es posible que los días en los que nos aislábamos por completo de la red hayan terminado. Si tienes un iPhone 14 o un modelo más nuevo, podrás enviar mensajes de texto y mensajes de iMessage sin cobertura de señal desde prácticamente cualquier lugar de Estados Unidos, siempre que tengas una vista despejada del cielo.

Verás, cuando te encuentres fuera del alcance de la señal celular, tus mensajes serán enviados a sus destinatarios gracias a los satélites, una función que antes se limitaba a contactar con los servicios de emergencia (y lo que es mejor, la función es gratuita, al menos por ahora).

El mensaje se envió, pero el destinatario no estaba usando el software de vista previa de Apple, por lo que no pude ver la respuesta hasta mucho después. (Chris Valazco/The Washington Post)

En nuestras primeras pruebas, la función parece funcionar al menos parcialmente; logré enviar algunos mensajes de texto a mi esposa y a un colega en un tramo escarpado de playa a lo largo de la autopista 1 de California a la que el servicio de Verizon no podía llegar. ¿El truco? A pesar de que esos mensajes solo demoraron unos 15 segundos en enviarse, mi esposa no estaba usando el software de vista previa de Apple, por lo que no pude ver ninguna de sus respuestas hasta que encontré nuevamente el servicio celular.

Como función de ayuda en caso de emergencia, la mensajería satelital parece funcionar incluso en su forma incompleta. Pero, por favor, hágase un favor: no se ponga a la ligera en una situación en la que necesite depender de los mensajes satelitales para funcionar a la perfección. Eso es pedir demasiado a un software inacabado. Es posible que notes algunos cambios largamente esperados en la forma en que funcionan los mensajes, incluso si no estás caminando por el campo.

iOS 18 también incluye soporte para mensajes RCS, por lo que cuando envíes mensajes de texto a tus amigos que usan Android, verás detalles de mensajería modernos como indicadores de escritura y confirmaciones de lectura, además de fotos de calidad completa y videos completos que van y vienen. No es exactamente iMessage para Android, pero es lo más cercano que podremos llegar a ser en mucho tiempo.

2. Bloquea tus aplicaciones para mantener tu privacidad

Nuestros teléfonos son depósitos de datos privados y cada vez es más fácil proteger nuestra información, especialmente cuando necesitamos entregarle nuestro teléfono a alguien por un momento.

En iOS 18, puedes hacer que prácticamente cualquier aplicación de tu iPhone realice una verificación de Face ID antes de iniciarse. Solo tienes que buscar la aplicación en la pantalla de inicio (o en la biblioteca de aplicaciones, donde se encuentran todas tus aplicaciones), mantener presionado el ícono para que aparezca un menú de acciones y seleccionar la opción Requerir Face ID.

Los usuarios pueden bloquear sus aplicaciones con Face ID para mayor privacidad en iOS 18. (Servicio de ayuda de WhatsApp)

Simplemente, tenga en cuenta que, con esta configuración activada, es posible que no pueda ver el contenido dentro de esa aplicación (por ejemplo, mensajes de Telegram o las líneas de asunto de los correos electrónicos) en sus notificaciones.

3. Combate el mareo por movimiento

Si sufres de mareos, quizás quieras probar las señales visuales de movimiento de iOS 18. El mareo por movimiento a menudo ocurre cuando hay un desajuste entre lo que perciben los ojos y el cerebro y el movimiento que siente el cuerpo.

Cuando esta función está activada, aparecerán unos puntos alrededor del borde de la pantalla de tu iPhone y comenzarán a moverse en respuesta al movimiento del automóvil (o tren, o tractor) que conduces para intentar mantener tus ojos, cerebro y cuerpo en la misma página.

Apple ofrece un primer vistazo público a su nuevo software iOS 18, que, entre otras cosas, permitirá enviar mensajes de texto vía satélite. (Chris Velazco/The Washington Post)

Apple advierte que esta función puede ayudar solo “levemente” a mitigar el mareo que sientes, pero vale la pena probarla si alguna vez te has sentido un poco mal leyendo tu teléfono en el asiento trasero. Para activarla, abre la aplicación Configuración, toca la opción Accesibilidad y luego toca la opción Movimiento para encontrar la función Señales de movimiento del vehículo.

4. Rediseña tu pantalla de inicio

Tu pantalla de inicio puede decir mucho sobre ti y tus prioridades. Ahora, las nuevas herramientas de iOS 18 pueden hacer que funcione mejor para ti. Puedes, por ejemplo, agrandar todos los íconos de tus aplicaciones o darles un nuevo aspecto para que combinen con el modo oscuro de iOS o con tu fondo de pantalla.

Por primera vez, iOS también te permitirá mover tus aplicaciones prácticamente a cualquier lugar que desees en la pantalla de inicio. Personalmente, soy partidario de mantener mis aplicaciones en la parte inferior de la pantalla, así no necesito estirar demasiado el pulgar.

Los mensajes de texto ahora pueden enviarse sin cobertura celular gracias a la mensajería satelital de iOS 18. (Zacharie Scheurer/dpa)

Puedes realizar la mayoría de estos cambios sin siquiera abrir la aplicación Configuración; simplemente mantén presionado un lugar vacío en tu pantalla de inicio, toca la opción Editar que aparece en la esquina superior izquierda y luego presiona Personalizar.

En caso de que no uses a menudo la linterna o los accesos directos de la cámara en la pantalla de bloqueo de tu iPhone, ahora puedes cambiarlos para abrir aplicaciones específicas o activar funciones que normalmente encontrarías en el Centro de control de tu teléfono. Para realizar estos cambios, mantén presionado el fondo de pantalla de tu iPhone mientras esté bloqueado, presiona Personalizar y luego Pantalla de bloqueo; verás los botones que puedes intercambiar en la parte inferior de la pantalla.

5. Transcribir conferencias, reuniones y más

Si usted es del tipo de persona que utiliza notas de voz para refrescar sus recuerdos, descubrir qué hay dentro de todas esas viejas grabaciones será mucho más fácil.

iOS 18 puede transcribir el contenido de esos archivos de audio: solo tienes que buscar la grabación que te interesa, tocar el pequeño botón con forma de onda en la esquina inferior izquierda y luego tocar el botón de burbuja de diálogo en la página de reproducción que aparece.

Estas transcripciones se generan muy rápidamente; genera el texto de una conversación de una hora en aproximadamente un minuto. Sin embargo, la precisión de este software inicial es un poco irregular y iOS no diferencia entre hablantes como lo hacen las aplicaciones similares en los teléfonos Google y Samsung.

Si prefieres apuntar cosas en la aplicación Notas, también puedes grabar audio desde allí, tocando el icono del clip. Desde allí, puedes pedirle a iOS que transcriba tu grabación y, mejor aún, que copie el texto resultante directamente en tus notas o donde lo necesites.