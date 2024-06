La “escandalosa” metida de pata que cambió las elecciones presidenciales

El 6 de octubre de 1976, el presidente Gerald Ford y el candidato demócrata Jimmy Carter se enfrentaron en su segundo debate presidencial, celebrado en San Francisco. (David Hume Kennerly/Cortesía de Gerald R. Ford Biblioteca Presidencial)

Al igual que el Presidente Biden, Gerald Ford se jugaba mucho en sus debates contra un agresivo contrincante hace casi 50 años. Ambos candidatos iban a la zaga en las encuestas y propusieron los debates para impulsar sus campañas.

En el segundo debate, el 6 de octubre de 1976 en San Francisco, Ford había recortado la ventaja del demócrata Jimmy Carter. Tenía el impulso de su lado - hasta que pronunció esta infame frase: “No hay dominación soviética en Europa del Este y nunca la habrá bajo la administración Ford”.

Si esto fuera una película, lo siguiente que se oiría sería un efecto de sonido de arañazo de aguja.

En 1976, Europa del Este llevaba décadas confinada tras el “Telón de Acero” de la Unión Soviética, desde el comienzo de la Guerra Fría. Ford, conocido como “el presidente accidental” porque no había sido elegido ni para la vicepresidencia ni para la presidencia -el vicepresidente original de Richard M. Nixon, Spiro Agnew, dimitió antes que Nixon-, tenía fama de holgazán, famosa parodia de Chevy Chase en “Saturday Night Live”. Su realidad alternativa de la geopolítica no hizo sino reforzar esa percepción.

Como escribió David Broder, periodista político del Washington Post, en un reportaje sobre la noche electoral un mes después, “durante un tiempo, pareció que Carter iba a tropezar fuera de la carrera, pero se recuperó con fuerza en el segundo debate en San Francisco, ayudado inconmensurablemente por una metedura de pata de Ford al negar la realidad de la dominación soviética de Europa del Este”.

En plena Guerra Fría, Ford afirmó que "no hay dominación soviética en Europa del Este y nunca la habrá bajo la administración Ford". (Biblioteca del Congreso/Thomas J. O'Halloran)

La metedura de pata se ha convertido en una de las mayores de la historia de los debates presidenciales.

Nuestro país ya no es fuerte

El debate inaugural de Carter y Ford en septiembre había sido el primero en el que participaba un presidente en ejercicio. Carter se mostró “tenso y un poco vacilante”, según el New York Times. Pero en la revancha de San Francisco, un par de semanas después, se mostró más firme.

“Nuestro país ya no es fuerte, ya no se nos respeta”, declaró Carter. “Sólo podemos ser fuertes en el exterior si somos fuertes en casa; y cuando sea presidente, no sólo seremos fuertes en esas áreas, sino también en defensa: una capacidad de defensa insuperable”.

El año anterior, Ford había firmado los Acuerdos de Helsinki, continuación de la política de distensión iniciada bajo Nixon, a quien Ford había sustituido tras el escándalo Watergate. Los acuerdos pretendían rebajar las tensiones con la Unión Soviética, pero a costa de reconocer implícitamente el dominio de esa superpotencia sobre Europa del Este.

“Nos hemos vuelto temerosos de competir con la Unión Soviética en igualdad de condiciones”, denunció Carter. Y añadió: “La capacidad de luchar si es necesario es la mejor manera de evitar la posibilidad o la exigencia de luchar”.

Carter señaló que los republicanos habían criticado la política exterior de Ford en su convención, un sorprendente repudio a un presidente en funciones. La plataforma del partido, impulsada por los conservadores partidarios del aspirante Ronald Reagan, había afirmado “que en la búsqueda de la distensión no debemos conceder favores unilaterales con la única esperanza de obtener futuros favores a cambio.”

“Este es un caso en el que estoy de acuerdo con la plataforma republicana”, dijo Carter.

El moderador del debate, Max Frankel, del Times, pareció insistir, declarando en una pregunta a Ford:

Ford afirmó que países como Polonia y Rumania no estaban bajo dominio soviético. (Biblioteca del Congreso)

“Prácticamente hemos firmado, en Helsinki, un acuerdo para que los rusos dominen Europa del Este; hemos rescatado la agricultura soviética con nuestras enormes ventas de grano, les hemos dado grandes préstamos, acceso a nuestra mejor tecnología... ¿Es eso lo que se llama un tráfico de doble sentido en Europa?”.

Después de enumerar algunos hechos, Ford cayó en su propia trampa al afirmar que no había dominación soviética en Europa del Este.

Frankel parecía estupefacto. En una vacilante pregunta de seguimiento, dio a Ford la oportunidad de retractarse de su afirmación, preguntando: “Lo siento, ¿le he entendido decir, señor, que los rusos no están utilizando Europa del Este como su propia esfera de influencia, ocupando la mayoría de los países de allí y asegurándose con sus tropas de que es una zona comunista?”.

“No creo, señor Frankel, que los yugoslavos se consideren dominados por la Unión Soviética”, respondió Ford. “No creo que los rumanos se consideren dominados por la Unión Soviética. No creo que los polacos se consideren dominados por la Unión Soviética. Cada uno de esos países es independiente, autónomo; tiene su propia integridad territorial. Y Estados Unidos no admite que esos países estén bajo el dominio de la Unión Soviética”.

Cuando se le pidió su respuesta, Carter no pudo evitar mostrar su característica sonrisa de oreja a oreja.

“Me gustaría que el Sr. Ford convenciera a los americanos polacos y a los americanos checos y a los americanos húngaros de este país de que esos países no viven bajo el dominio y la supervisión de la Unión Soviética detrás del Telón de Acero”, dijo.

Carter acusó al presidente de mostrar “debilidad” al tratar con el enemigo de Estados Unidos. También criticó a Ford en materia de derechos humanos, que el demócrata convertiría en una seña de identidad de su administración.

En cuanto terminó el debate, la campaña de Carter reconoció que Ford le había hecho un regalo.

“El campamento de Carter estaba exultante, y sus ayudantes se daban golpes en la espalda como estudiantes después de que su colegio hubiera ganado el partido de vuelta a casa”, informó el Times al día siguiente. “Hamilton Jordan, el director de campaña, dijo que Carter aprovecharía el ‘chocante’ comentario de Ford sobre Europa del Este y lo convertiría en ‘una parte importante de la campaña en las próximas semanas’”.

En ABC News, el periodista Howard K. Smith observó: “Caritativamente, fue un desliz momentáneo. Caritativamente, fue una pérdida de contacto con la realidad”.

El presidente Jimmy Carter y la primera dama Rosalynn Carter bailan en un Baile del Congreso en la Casa Blanca en Washington, el 13 de diciembre de 1978. (Bibliotrca del congreso/Marion S. Trikosko)

Ford se atrinchera

Los asesores del presidente le instaron a retractarse de sus comentarios. En un principio, se negó.

“En contra del consejo de sus ayudantes, que le dijeron que era una metedura de pata, Ford se obstinó en esperar varios días antes de rectificar”, observó años después The Washington Post.

Sin embargo, el daño tardó un día en hacerse sentir. El artículo del Times sobre el debate no mencionaba la metedura de pata hasta el séptimo párrafo; el Post hizo incluso menos alusión al comentario en su informe inicial. Pero al día siguiente, la reacción consumió toda la cobertura informativa.

“La observación del presidente Ford de que ‘no hay dominación soviética en Europa del Este’ le plantea un problema inmediato con un bloque de votantes que necesita si quiere ganar en los críticos grandes estados industriales”, escribió Jules Witcover en un artículo de análisis de noticias de primera página en The Post el 8 de octubre, dos días después del debate.

El artículo citaba al propio encuestador de Ford, Robert Teeter, reconociendo que el comentario podría perjudicarle en estados con muchas personas de origen europeo oriental, como Illinois, Michigan, Ohio, Pensilvania y Nueva Jersey.

Mientras tanto, los demócratas explotaron una línea de ataque fácil. Carter calificó el comentario de “vergüenza para nuestro país”, y su compañero de fórmula, Walter Mondale, calificó las declaraciones como “las más increíbles e increíbles jamás hechas por un presidente en ejercicio desde que se cerró el Telón de Acero”. El compañero de fórmula de Ford, Bob Dole, admitió que el comentario “presenta algunos problemas para el Presidente Ford”.

El 8 de octubre, Ford se disculpó finalmente ante el líder de una importante organización polaco-estadounidense, pero dijo que sus comentarios habían sido “exagerados”.

“Permítanme explicar lo que realmente quise decir”, dijo en Los Ángeles. Ford se refirió a una reunión que había mantenido el año anterior con ciudadanos de Polonia, que “no creen que vayan a estar dominados para siempre -si es que lo están- por la Unión Soviética. Creen en la independencia de ese gran país y yo también. Vamos a asegurarnos, en la medida de nuestras posibilidades, de que cualquier acusación de dominación no es un hecho”.

Pero como dice el adagio político: “Si das explicaciones, estás perdiendo”. Unas semanas más tarde, Ford perdió unas reñidas elecciones contra Carter.

