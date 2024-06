El oeste afronta la primera gran ola de calor de 2024 con tres dígitos en California

Se espera que el calor extremo en Arizona y California establezca récords históricos. (REUTERS/Carlos Barria)

La cúpula de calor que produjo un prolongado y brutal episodio de calor en México durante el mes de mayo se está expandiendo hacia el norte, hacia el oeste de Estados Unidos. Está a punto de alcanzar temperaturas récord desde Arizona hasta el noroeste del Pacífico esta semana, con algunas de las más intensas en el interior de California.

Se prevé que el miércoles, el jueves y el viernes sean los días más calurosos, con máximas de al menos 10 a 20 grados Celsius por encima de lo normal, antes de que el calor baje un poco el fin de semana.

Se prevén temperaturas de entre 37,8 y 43,3 grados Celsius en gran parte del interior del Oeste, con algunas zonas desérticas superando los 43,3 o incluso los 48,9 grados en los casos más extremos. Se prevén decenas de máximos históricos.

Gran parte del interior de California, las zonas meridionales de Arizona y Nevada, así como el sur de Utah, ya se encuentran bajo avisos y advertencias de calor excesivo, incluidas Las Vegas, Sacramento y Phoenix.

Ola de calor extremo se expande hacia el oeste de Estados Unidos con temperaturas récord. (REUTERS/Carlos Barria)

Estas alertas de calor afectan a unos 25 millones de residentes, y se espera que esta cifra aumente a medida que el calor se acerque a su punto álgido a finales de esta semana.

Zonas más afectadas

El suroeste del desierto experimentará el calor más extremo. Las advertencias entran en vigor el miércoles e incluyen Phoenix, Las Vegas, el Valle de la Muerte, California, y los desiertos circundantes.

El Valle Central de California también está bajo una advertencia de calor, incluyendo Bakersfield, Fresno y Sacramento. La advertencia se extiende tan al norte como el condado de Shasta y Redding.

Los avisos de calor afectan a lugares tan cercanos a la costa como partes orientales del área de la bahía de San Francisco, y es posible que se amplíen.

El nuevo producto HeatRisk del Servicio Meteorológico, que destaca las regiones más susceptibles a las temperaturas que podrían suponer una amenaza para la salud humana, muestra condiciones relativamente suaves el lunes y el martes antes de un salto hacia “importante” o Nivel 3 de 4 impactos el miércoles en gran parte del suroeste y el Valle Central de California. Se mantendrán en ese nivel hasta el viernes.

Las temperaturas en el Valle de la Muerte superarán los 48,9 grados varios días. (REUTERS/Adrees Latif)

Incluso hay algunos pequeños focos de nivel 4 o condiciones “extremas” de riesgo de calor previstas en los desiertos del sureste de California y el sur de Nevada el jueves y el viernes.

Dónde podrían producirse los registros

El potencial de calor récord pasará de ser puntual el lunes 3 de junio a más generalizado el jueves.

Se prevé que Las Vegas alcance los 42,2 grados el miércoles, a un grado del récord de 42,8 del 5 de junio. Las máximas previstas de 43,9 y 43,3 grados Celsius el jueves y el viernes establecerían récords diarios. Las mínimas nocturnas también amenazarán los récords de Las Vegas, ya que sólo descenderán a mediados de los 26,7 grados a finales de esta semana.

En el suroeste desértico, los lugares más calurosos superarán fácilmente los 43,3 grados Celsius. Se prevé que Phoenix alcance un récord de 44,4 grados el jueves, mientras que Needles, en el este de California, cerca de la frontera con Arizona, alcanzará los 45,6 grados.

En el Valle de la Muerte, California, famoso por ser uno de los lugares más calurosos del planeta, es probable que las temperaturas máximas superen los 48,9 grados varios días. Las máximas previstas de miércoles a sábado son 50,0, 51,1, 50,6 y 48,9 grados Celsius. Si el Valle de la Muerte alcanza los 51,1 grados durante este periodo, será la temperatura más alta de la temporada.

Las Vegas podría alcanzar los 42,2 grados Celsius, cerca de un récord histórico. (Ronda Churchill/AFP)

Al norte, numerosas localidades del Valle Central de California podrían batir récords el miércoles, cuando las máximas superen los 40,6 grados. El jueves, el calor alcanzará el norte de California, antes de llegar brevemente al noroeste del Pacífico el viernes.

Por qué es peligroso este calor

Aunque las altas temperaturas de la tarde son las que más se notan, la persistencia de la ola de calor y la falta de alivio por la noche la harán especialmente peligrosa, según el Servicio Meteorológico. Las olas de calor de principios de año también son especialmente preocupantes porque la gente aún no está aclimatada al calor.

Para quienes no tienen acceso a un refugio adecuado ni a aire acondicionado, este calor puede ser letal; el calor que castigó el sur de Estados Unidos en 2023 provocó un número récord de muertes relacionadas con el calor, según The Associated Press.

El pasado mes de julio, Phoenix registró el mes más caluroso jamás registrado en una ciudad de Estados Unidos, con una temperatura media superior a los 37,8 grados; el verano pasado se registraron al menos 645 muertes relacionadas con el calor. Aunque el calor puede remitir ligeramente este fin de semana, es probable que se registren temperaturas por encima de lo normal en el Oeste al menos hasta mediados de junio.

El calor extremo afectarán a 25 millones de residentes de los Estados Unidos. (Frederic J. Brown/AFP)

Esta ola de calor coincide con el periodo más caluroso registrado en el planeta; cada uno de los últimos 12 meses ha marcado máximos históricos. La semana pasada, en la India se registraron temperaturas casi récord que causaron numerosas muertes, mientras que en Irak se superaron los 50 grados centígrados por primera vez en lo que va de año.

En Estados Unidos, el sur de Florida y el sur de Texas registraron repetidos episodios de calor récord en mayo. Punta Gorda, Florida alcanzó los 38 grados Celsius el 30 de mayo, la temperatura más alta registrada en el suroeste de Florida a principios de año.

Dado que las altas temperaturas son cada vez más extremas, extensas y duraderas debido al cambio climático provocado por el hombre, el calor que se acumula en el oeste es probablemente sólo un anticipo de las condiciones aún más graves que se avecinan para mediados del verano.

