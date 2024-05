Los feligreses de una iglesia detuvieron a un adolescente que entró armado durante un servicio religioso infantil

Feligreses de una iglesia en Louisiana se enfrentan a un adolescente armado para proteger a los niños. (Iglesia católica de Santa María Magdalena/KLAF)

Una iglesia de Luisiana evitó el sábado 11 de mayo una posible tragedia cuando varios feligreses se enfrentaron a un adolescente armado que entró en el templo durante un servicio de Primera Comunión en el que participaban 60 niños.

El joven de 16 años fue acusado de un cargo por terrorismo y dos cargos por posesión de un arma de fuego por un menor, según el Departamento de Policía de Abbeville, después de que entrara por la puerta trasera de la iglesia católica de Santa María Magdalena, a unos 32 kilómetros al sur de Lafayette.

La policía no dio a conocer otros detalles sobre el adolescente, incluyendo su posible motivo o cómo consiguió el arma. Lo que está claro es que la gente se enfrentó al adolescente cuando entró en la iglesia, que no permite armas de fuego en el interior, y lo detuvo antes de que tuviera la oportunidad de hacer daño físico, John Listi, que dirige el ministerio de la juventud de la iglesia, dijo a The Washington Post el lunes.

“Hubo varias personas aquí en la comunidad que, ante la aterradora situación, se mantuvieron firmes y quisieron asegurarse de que la comunidad estaba a salvo y no pensaron en lo más mínimo en ponerse en peligro”, dijo Listi. Añadió que la iglesia, que tiene entre 2.200 y 2.500 familias, está conmocionada y ansiosa. “Nuestra comunidad saldrá de esto más fuerte que nunca”, afirmó. “Ahora mismo nos apoyamos en nuestra fe”.

La comunidad de Santa María Magdalena se mantiene firme en su fe tras enfrentar a un adolescente armado. (Iglesia católica de Santa María Magdalena/KLAF)

La retransmisión en directo de la misa del sábado ya no está disponible en las redes sociales de la iglesia. Pero una grabación de la cadena de televisión local KADN muestra el caos.

En el vídeo se ve a Listi arrodillarse antes de acercarse al altar y contar lo sucedido al pastor, que tiene las manos levantadas en señal de oración. “Me gustaría que todos se sentaran un momento”, dice el sacerdote. Mientras lo hace, se ve a la gente arremolinarse y el bullicio de la multitud se hace más fuerte.

Veinte segundos después, implora a los asistentes: “Me gustaría que todos se unieran a mí en la oración”. Comienza el Ave María. “Ave María, llena eres de gracia. El Señor está contigo”, dice, mientras los gritos de los niños resuenan en el santuario. Unos 40 segundos después, un agente de policía entra en escena en la parte delantera de la iglesia.

Unos dos minutos después, aunque no está claro por qué, la escena se vuelve caótica, con gritos y gente mirando frenéticamente a su alrededor. El párroco y un diácono se arrodillan detrás del altar. Detrás de ellos hay un agente con la pistola fuera de la funda. Unos 30 segundos después, los monaguillos corren detrás de los hombres arrodillados.

La policía acusó a un joven de 16 años por posesión de armas y aterrorizar tras incidente en iglesia. (Iglesia católica de Santa María Magdalena/KLAF)

Un minuto y medio después, la voz de alguien se oye por el micrófono: “Escuchen, chicos, cojan a su hijo. Vayan despacio. Hemos detenido a un joven. Está detenido. Está bajo custodia policial. Cálmense, pónganse junto a su hijo y vayan despacio”.

La iglesia publicó en Internet que tendría agentes uniformados en las próximas misas. “Invitamos a los niños de Primera Comunión a recibir la Primera Comunión en cualquier misa a la que decidan asistir este fin de semana”, escribieron los líderes de la iglesia. “Agradecemos todas las oraciones por nuestra comunidad de Santa María Magdalena”.

Los lugares de culto no han sido inmunes al azote de los asesinatos en masa que han alterado la vida estadounidense.

En 2015, nueve feligreses afroamericanos fueron asesinados a tiros en un estudio bíblico de la iglesia en Carolina del Sur por un autodenominado supremacista blanco. En 2017, un hombre armado utilizó un AR-15 para matar a 25 personas y a un niño no nacido en una iglesia a la que asistía su suegra en Sutherland Springs, Texas. En 2018, un hombre entrenado para matar a tantos judíos como pudiera disparó fatalmente a 11 en la sinagoga del Árbol de la Vida en Pittsburgh.

La alcaldesa de Abbeville, Roslyn White, publicó el sábado en Facebook que estaba agradecida por las “personas valientes y diligentes que mantuvieron nuestra comunidad segura bajo amenaza y los oficiales que permanecieron concentrados bajo circunstancias inimaginablemente estresantes.”

(c) 2024 , The Washington Post