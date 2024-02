En Estados Unidos se comercializan pruebas de menopausia caseras ¿Cuánto cuestan y cómo funcionan?

Los tests de menopausia caseros se vuelven una herramienta popular entre las mujeres de 40 a 50 años en Estados Unidos. (Shutterstock)

Manisha Sharma tenía el tipo de síntomas que le hacían pensar que estaba bien entrada en la perimenopausia. Al fin y al cabo, era una mujer de 49 años a la que de repente le salían pelos en la barbilla, tenía cambios de humor y discutía constantemente con su marido por los ajustes del termostato (ella los quería más fríos).

Te puede interesar: Mark Zuckerberg se unió a la lucha por el futuro de Harvard

Para asegurarse de que “no estaba loca”, Sharma compró en su farmacia un test casero para la menopausia. El kit incluía tiras reactivas de orina para utilizar durante 10 días e instrucciones para registrar la información en una aplicación que generaría un informe sobre su estado menopáusico.

“En realidad decía que era premenopáusica”, dijo Sharma, médico en San Diego. La respuesta le pareció frustrante porque creía que probablemente estaba más avanzada en la menopausia. “Quería gritarle al test: ‘¡No tienes ni idea de lo que estás hablando! Porque sé lo que siento, y me siento diferente”, dijo. “Mi aspecto es diferente. Y mi cuerpo está cambiando”.

Los tests caseros prometen una ventana a la salud hormonal de las mujeres, pero expertos advierten sobre la variabilidad y precisión de los resultados obtenidos. (Shutterstock)

La era de las pruebas caseras para la menopausia ha llegado. Una avalancha de nuevos productos promete ofrecer información importante sobre el camino hacia la menopausia, una transición que muchas mujeres experimentan entre los 40 y los 50 años. Puedes pasar por CVS o Walgreens y, por unos 20 dólares, hacerte con un indicador ClearBlue de la etapa menopáusica, o probar uno de Femometer.com, Oova o everlywell.com.

Te puede interesar: Este innovador proyecto busca transformar la forma en que las personas con discapacidad experimentan el arte

“Si las mujeres viven hasta cierta edad, el 100% de ellas pasará por la menopausia y, sin embargo, seguimos teniendo muy pocos conocimientos sobre cómo es esa transición”, afirma Amy Divaraniya, fundadora y directora ejecutiva de Oova. “La tecnología que hemos desarrollado realmente ilumina a una mujer con datos para que pueda finalmente tener una conversación bidireccional con su médico, entender realmente lo que su cuerpo le está diciendo y abogar por su propia salud, que es el objetivo final.”

Los expertos afirman que las pruebas pueden dar a algunas mujeres la seguridad de que lo que experimentan es real. También pueden ayudar a las mujeres a distinguir entre la menopausia y otras afecciones con síntomas similares. Pero lo ideal es hablarlo con un médico, y los médicos no creen que las mujeres necesiten una prueba casera para iniciar una conversación sobre la menopausia.

La validación personal, un factor crítico en el tratamiento de los síntomas perimenopáusicos. (Shutterstock)

“No veo mucho valor en estas pruebas para la mujer media”, afirma Susan E. Loeb Zeitlin, directora del Centro de la Mujer en la Mitad de la Vida de Weill Cornell Medicine de Nueva York. “Lo que importa son los síntomas, no lo que muestra la prueba. Lo más importante es que el médico hable de los síntomas, incluidas las hemorragias y otros signos distintivos de la menopausia.”

Te puede interesar: Por qué el crecimiento económico de Estados Unidos está superando el de naciones como Alemania, China y Japón

Cuando orinas en las varillas del kit de pruebas, éstas miden los niveles hormonales de tu cuerpo. Las pruebas detectan los niveles de la hormona foliculoestimulante, una hormona producida por la hipófisis que favorece la formación de óvulos. Algunas pruebas incluyen otras medidas, como los niveles de estrógeno (que disminuyen durante la transición menopáusica) o la hormona luteinizante, que ayuda a controlar el ciclo menstrual.

“Nuestra prueba utiliza pruebas seriadas de FSH, variabilidad del ciclo, datos y edad para identificar la fase probable de menopausia de una mujer”, explica Fiona Clancy, directora de investigación y desarrollo de ClearBlue. Estas variables se seleccionaron porque forman parte de un conjunto estandarizado de medidas relacionadas con la evaluación de la menopausia.

Aunque las pruebas pueden ofrecer una cierta validación a las mujeres respecto a sus síntomas menopáusicos, es fundamental consultar con un médico para un diagnóstico y tratamiento apropiados. (Archivo)

Después de que una mujer utilice el indicador de orina cinco veces diferentes a lo largo de 10 días, obtendrá un informe con los cinco resultados de FSH, una estimación de la fase de la menopausia y un resumen de los datos de los síntomas que registra mediante la aplicación incluida en el kit.

“Descubrimos que a las mujeres les gustaba mucho este informe porque o les daba un poco de validación de lo que estaban sintiendo, y les ayudaba a prepararse para una conversación con su médico”, dijo Clancy. “No acudían a la cita sintiéndose poco preparadas”.

Un estudio calcula que en 1990 había 467 millones de mujeres posmenopáusicas en el mundo; en 2030, esa cifra ascenderá a 1.200 millones. “Así pues, se está produciendo un cierto ‘menoprofitismo’”, afirma Lisa Larkin, presidenta de la Menopause Society (antes conocida como Sociedad Norteamericana de Menopausia). “En mi opinión, las empresas reconocen ahora el tamaño de la oportunidad de mercado y el dinero que se puede ganar en este momento”.

Se estima que el número de mujeres posmenopáusicas aumentará de 467 millones en 1990 a 1.200 millones en 2030. (Getty Images)

El principal problema que ve en las pruebas caseras es que la premisa es errónea. “Los niveles hormonales de la menopausia cambian minuto a minuto, día a día”, explica. “Y así, se obtienen puntos de datos, pero es como hacer el azúcar en la sangre cuando se está en ayunas y luego otra vez después de haber comido McDonald’s y papas fritas. Incluso en el mismo día, puedes obtener resultados muy diferentes” dijo. “Cuando una paciente viene a verme, no necesito pruebas para decirle que está perimenopáusica”, añade Larkin.

Loeb-Zeitlin está de acuerdo. “No estamos tratando los números”, dijo. “Estamos tratando a la paciente y sus síntomas”. Eso es exactamente lo que le ocurrió a Sharma, que finalmente acudió a su médico para comentarle sus síntomas. “Estás en la perimenopausia”, cuenta Sharma que le dijo el médico, “y te va muy bien”.

“Sus palabras me validaron más que orinar en un palo”, dijo Sharma. “Seré muy sincera, lloré. Porque no siento que haya tenido un espacio para ser simplemente una mujer trabajadora que sentía todas estas cosas. Que alguien me dijera ‘eres muy normal’ fue muy reconfortante”.

Los niveles hormonales pueden variar significativamente, haciendo que los resultados de las pruebas puedan ser fluctuantes y posiblemente imprecisos.(Getty Images)

Mary Jane Minkin, profesora clínica del departamento de obstetricia, ginecología y ciencias de la reproducción de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale, dijo que las pruebas caseras de la menopausia pueden ser validadoras para algunas mujeres. “Están pensadas para personas que no tienen la menstruación”, explica Minkin, que ha asesorado a ClearBlue en el desarrollo de su prueba. “No te va a decir cuándo te va a bajar la regla, pero sí que gran parte de lo que estás experimentando es hormonal”.

“¿Es una prueba crucial? No. Pero las sensaciones de la perimenopausia pueden ser muy, muy frustrantes para las mujeres. Extremadamente frustrante”, dijo Minkin. “Creo que si tienen números de estas pruebas con ellas, se sentirán menos propensas a ser descartadas por los médicos. Ninguna prueba puede garantizar que estés en la perimenopausia, pero si tienes algunos síntomas, probablemente podamos ayudarte con ellos.”

Loeb-Zeitlin admite que algunas mujeres pueden encontrar tranquilizadora una prueba si no obtienen respuestas satisfactorias de su médico, que puede no estar específicamente formado en menopausia. “Buscar un médico especializado en menopausia puede ser el camino a seguir”, dice Loeb-Zeitlin. La Menopause Society puede ayudarle a encontrar un especialista a través de su página web, www.menopause.org. O puedes hacer clic aquí para encontrar uno cerca de ti.

(c) 2024 , The Washington Post