Paula Abdul acusó al ex productor de “American Idol” de agresión sexual

Paula Abdul attends a premiere for the film "The Color Purple" in Los Angeles, California, U.S., December 6, 2023. REUTERS/Mario Anzuoni

La cantante ganadora de un Grammy y personalidad de la televisión Paula Abdul ha presentado una demanda contra el ex productor de “American Idol” y “So You Think You Can Dance” Nigel Lythgoe, alegando que la acosó y agredió sexualmente durante su tiempo de trabajo en ambos programas.

Nigel Lythgoe (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la demanda, presentada el viernes en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, Abdul acusa a Lythgoe de agredirla sexualmente en dos ocasiones. El primer incidente tuvo lugar durante las primeras temporadas de “American Idol”, y el segundo ocurrió alrededor de una década más tarde, mientras Abdul, de 61 años, trabajaba en “So You Think You Can Dance”, según la denuncia.

El primer incidente ocurrió supuestamente en el ascensor de un hotel después de un día de audiciones para “American Idol”, que se emitió por primera vez en 2002. Según la denuncia, Lythgoe “empujó” a Abdul contra la pared del ascensor, “le agarró los genitales y los pechos y empezó a meterle la lengua por la garganta”. Abdul escapó cuando se abrieron las puertas del ascensor y comunicó el incidente a sus representantes, pero no se atrevió a tomar medidas porque no quería que la despidieran del programa, según la denuncia.

Former judges on 'American Idol', Randy Jackson, Simon Cowell and Paula Abdul applaud during the unveiling ceremony of Kelly Clarkson's star on the Hollywood Walk of Fame in Los Angeles, California, U.S. September 19, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

Durante el segundo incidente, una década más tarde, Lythgoe invitó a Abdul a una cena en su casa para hablar de trabajar juntos en “So You Think You Can Dance”, del que era productor ejecutivo. Casi al final de la velada, según la denuncia, Lythgoe se puso a la fuerza encima de Abdul en un intento de besarla mientras ella estaba sentada en su sofá y le dijo que los dos formarían una excelente “pareja poderosa”.

“Abdul apartó a Lythgoe de ella, explicándole que no estaba interesada en sus insinuaciones, e inmediatamente abandonó la casa de Lythgoe”, decía la denuncia. “Al igual que en el incidente anterior, Abdul temía que se tomaran represalias contra ella si hablaba.

La demanda también decía que Abdul fue discriminada mientras trabajaba en “American Idol” en términos de compensación y beneficios “en comparación con uno de los jueces masculinos del programa y el presentador.” La demanda no nombraba al juez masculino, pero los directores musicales Randy Jackson y Simon Cowell trabajaban junto a Abdul como el trío original de jueces. Ryan Seacrest fue el presentador principal tras la primera temporada del programa.

En la demanda se nombra a otros demandados, entre ellos 19 Entertainment Inc., FremantleMedia North America Inc., American Idol Productions Inc. y Dance Nation Productions, y se pide un juicio con jurado. No fue posible contactar con los representantes de Lythgoe.

La demanda se presentó en virtud de la Ley de Responsabilidad por Abusos Sexuales y Encubrimiento de California, que permite a las víctimas de agresiones sexuales presentar demandas que, de otro modo, estarían prescritas por el mero hecho de haber expirado el plazo de prescripción. La ley estatal permite presentar demandas hasta el 31 de diciembre de 2023.

Reuters

El abogado de Los Ángeles Douglas L. Johnson, que representa a Abdul, dijo que su cliente “debe ser elogiada por el inmenso coraje necesario para tomar medidas contra el tipo de abuso que le fue infligido, en particular cuando el presunto abusador es una figura tan dominante en su profesión.”

“Es evidente que fue una decisión difícil de tomar, pero la Sra. Abdul sabe que está tanto en la piel como en los hombros de muchas otras supervivientes en situación similar, y está decidida a que se haga justicia”, dijo Johnson en un comunicado.

Según la denuncia, Abdul no fue la única persona que sufrió abusos por parte de Lythgoe. En abril de 2015, durante el rodaje de “So You Think You Can Dance” en Las Vegas, Abdul presuntamente presenció cómo Lythgoe agredía sexualmente a una asistente, a la que la demanda nombraba usando el alias de “April”.

“Una noche, Lythgoe se acercó a Abdul y April por detrás, se apretó contra April y comenzó a manosearla”, decía la demanda. “April no dio su consentimiento”.

Abdul pasó dos temporadas en “So You Think You Can Dance”, dejando el programa en 2016, y no ha trabajado con Lythgoe desde entonces, añadía la denuncia.

(c) 2023, The Washington Post