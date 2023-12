La transición a los vehículos eléctricos se enfría: cae la demanda y se ralentiza la producción

Expertos resaltan la necesidad de mejoras en la red de recarga para impulsar la adopción de vehículos eléctricos entre consumidores (REUTERS/Darrin Zammit Lupi)

El impulso del Gobierno de Biden para atraer a más estadounidenses a la compra de vehículos eléctricos no está cumpliendo las expectativas, ya que los consumidores se preocupan por los precios, la autonomía de las baterías y la falta de estaciones de carga.

Las ventas de coches totalmente eléctricos en Estados Unidos siguen creciendo a buen ritmo (más del 50% este año respecto a 2022), pero los fabricantes de automóviles afirman que el crecimiento se ha ralentizado en los últimos meses, lo que les ha llevado a recortar sus planes de producción y a pausar algunas inversiones.

“Los fabricantes de automóviles han pasado del color de rosa a la realidad porque la aceptación de los consumidores ha crecido más lentamente. Así que están considerando la posibilidad de ralentizar su despliegue”, dijo Michelle Krebs, analista de la industria de Cox Automotive. La transición a los vehículos eléctricos “no va a ser lineal y habrá muchos baches en el camino”, añadió.

En los diez primeros meses de este año se vendieron en Estados Unidos 869.000 vehículos totalmente eléctricos, un 56% más que en el mismo periodo de 2022, según datos de J.D. Power. Esa tasa de crecimiento marcó una desaceleración con respecto a dos años antes, y fue inferior a lo que algunos fabricantes de automóviles habían pronosticado.

“Se ha impuesto la idea de que los vehículos eléctricos no crecen. Están creciendo”, dijo en octubre John Lawler, director financiero de Ford. “Pero crece a un ritmo más lento de lo que esperaba el sector y, francamente, nosotros”.

El gobierno de Biden ha declarado que quiere que la mitad de las ventas de vehículos nuevos en 2030 sean de cero emisiones, es decir, totalmente eléctricos e híbridos enchufables. El mes pasado, estos modelos representaban el 10,8% de las ventas de vehículos nuevos en Estados Unidos, y la mayoría eran totalmente eléctricos, según J.D. Power.

Los expertos en VE afirman que aún es posible alcanzar el objetivo de la Casa Blanca si los consumidores ven pronto avances en la disponibilidad de recarga, algo que debería ocurrir cuando empiecen a aparecer cargadores subvencionados por el gobierno federal en los próximos meses. Mark Z. Jacobson, experto en energías renovables y profesor de ingeniería de la Universidad de Stanford, afirma que los compradores también necesitan más información sobre el ahorro que supone optar por la electricidad.

“Teniendo en cuenta que conducir un vehículo eléctrico ahorra al conductor medio entre 20.000 y 30.000 dólares en 15 años sólo en combustible, creo que lo único que frena la demanda de los consumidores es la falta de información al respecto”, afirma.

La transición hacia coches eléctricos choca con los precios altos y la insuficiencia de estaciones de carga (REUTERS/Yves Herman)

El gobierno de Biden afirma que las ventas de VE se han triplicado desde que el Presidente Biden asumió el cargo, y señala que el 51% de los estadounidenses encuestados este año estaban considerando la posibilidad de adquirir un VE, frente al 38% de dos años antes. Con la ayuda de subvenciones federales, el país está a punto de añadir 500.000 nuevos cargadores para 2026, según los funcionarios de la administración.

El portavoz de la Casa Blanca, Ángelo Fernández Hernández, señaló en un comunicado que “cada día más estadounidenses compran vehículos eléctricos, cuyas ventas aumentan más rápidamente que las de los coches de gasolina tradicionales, ya que el programa del Presidente ‘Invertir en América’ hace que los vehículos eléctricos sean más asequibles, ayuda a los estadounidenses a ahorrar dinero cuando conducen y hace que la recarga de los vehículos eléctricos sea accesible y cómoda”.

Sin embargo, Ford y General Motors se encuentran entre los fabricantes de automóviles que han recortado la producción de vehículos eléctricos y pospuesto las inversiones en las últimas semanas en medio del enfriamiento de las ventas.

GM dijo en octubre que “la desaceleración del crecimiento a corto plazo” estaba impulsando a la compañía a descartar su objetivo de construir 400.000 vehículos eléctricos a mediados del próximo año y retrasar el inicio de la producción de camiones EV en una fábrica en Lake Orion, Michigan. GM añadió que mantendrá la flexibilidad de su fabricación para producir vehículos de gas o eléctricos, en función de la demanda.

Mary Barra, Consejera Delegada de GM, subrayó el mes pasado la necesidad de una red de recarga más sólida para superar las preocupaciones de los consumidores. Las encuestas de J.D. Power han demostrado que los conductores se sienten frustrados por la falta de cargadores y por las frecuentes averías de las estaciones. Según Elizabeth Krear, experta en vehículos eléctricos de J.D. Power, uno de cada cinco intentos de recarga fracasa y uno de cada tres compradores de vehículos eléctricos no tiene acceso a la recarga doméstica.

Ford anunció en octubre que reduciría la producción de su Mustang eléctrico Mach-E y retrasaría 12.000 millones de dólares de inversiones en fábricas de baterías y otras iniciativas relacionadas con los vehículos eléctricos. Ford también ha dicho que pondrá más énfasis en la producción de vehículos híbridos, calificándolos de “puente” hacia el mercado de vehículos totalmente eléctricos.

En las últimas semanas, Ford comunicó a sus proveedores que iba a reducir a la mitad su plan de producción para 2024 del pick-up eléctrico F-150 Lightning, a unos 1.600 por semana, según informó este mes Automotive News. Un portavoz de Ford declinó hacer comentarios sobre el informe, más allá de decir que la compañía “continuará para que coincida con la producción de la demanda.”

Incluso Tesla, que domina las ventas de vehículos eléctricos en Estados Unidos, ha ralentizado los planes para abrir una nueva fábrica en México que abastecerá al mercado norteamericano, aunque culpó a los altos tipos de interés en lugar de a algo específico de los vehículos eléctricos.

“Creo que queremos hacernos una idea de cómo está la economía mundial antes de lanzarnos de lleno a la fábrica de México. Estoy preocupado por el entorno de altos tipos de interés en el que nos encontramos”, dijo el consejero delegado de Tesla, Elon Musk, a los inversores en octubre. “Simplemente no puedo enfatizar esto lo suficiente, que [para] la gran mayoría de la gente comprar un coche se trata del pago mensual”.

El enfriamiento de la demanda y el aumento de la competencia han provocado una mayor reducción de los precios de los VE, lo que ha contribuido a reducir la diferencia de precios entre los VE y los coches de gasolina. El precio medio pagado en EEUU por un VE nuevo en noviembre fue de 52.345 dólares, alrededor de un 8,5% más que el precio medio del mercado total, según Cox Automotive. Hace un año, el sobreprecio de los VE era superior al 30 por ciento.

Los retos en el precio, autonomía de las baterías y acceso a cargadores ponen en juego los objetivos del gobierno para vehículos de cero emisiones (REUTERS/Soe Zeya Tun)

Según los expertos, la mejora de la escasa y a menudo defectuosa red pública de recarga es vital para ampliar el mercado de los vehículos eléctricos más allá de los compradores de rentas altas conocedores de la tecnología, para incluir a más estadounidenses de rentas medias que no están dispuestos a tolerar inconvenientes sólo por el hecho de optar por la electricidad.

Según Nick Nigro, fundador de Atlas Public Policy, que investiga cuestiones climáticas y tecnológicas, los primeros usuarios “aceptan muy bien los fallos de las nuevas tecnologías”. “La gente corriente no es así. Si el cargador no funciona cuando lo enchufas, aunque el problema sea que tienes que volver a intentarlo, eso no va a funcionar”.

La ley bipartidista de infraestructuras, que Biden firmó hace dos años, proporcionó 7.500 millones de dólares a los gobiernos estatales y locales a lo largo de cinco años para subvencionar la construcción de cargadores, una campaña que sólo ahora está empezando a traducirse en la apertura de nuevas estaciones de recarga.

Sam Abuelsamid, experto en recarga de la empresa de inteligencia de mercado Guidehouse Insights, afirma que se ha tardado tanto porque los proveedores de recarga tienen que pasar por muchos obstáculos para construir una estación, como trabajar con las compañías eléctricas locales para asegurarse la electricidad, obtener permisos y comprar e instalar el hardware.

“Teniendo en cuenta el tiempo que se tarda en instalar una estación de recarga de corriente continua, no me sorprende en absoluto que sólo ahora estemos recibiendo las primeras”, dijo.

Por ahora, la red estadounidense depende en gran medida de Tesla. Hay unos 35.000 puertos públicos de recarga rápida en Estados Unidos, de los cuales unos veinte tercios pertenecen a Tesla, según Atlas Public Policy.

GM, Honda, Hyundai y otros fabricantes de automóviles anunciaron este verano su intención de ampliar significativamente la red de recarga rápida instalando 30.000 nuevos cargadores en Norteamérica. Las primeras estaciones están previstas para el próximo verano.

“Creo que durante años las empresas automovilísticas han definido su producto como el coche... y depende de diferentes proveedores dar servicio a esos coches, abastecer de combustible a esos coches”, dijo en una entrevista Jon McNeill, miembro del consejo de GM y ex alto ejecutivo de Tesla. “A los fabricantes les ha llevado tiempo comprender que el producto no es sólo el coche, sino también la experiencia de recarga”.

(*) The Washington Post

(*) Jeanne Whalen es periodista de negocios en todo el mundo. Anteriormente trabajó para el Wall Street Journal desde Nueva York, Londres y Moscú.