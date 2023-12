“El rey de los caníbales”: cómo Sam Altman se apoderó de Silicon Valley

Su estilo único e innovador lo distingue en Silicon Valley, caracterizado como un fundador "capaz de torcer la realidad" por su audaz visión futurista (Sven Hoppe/Dpa)

Varias semanas antes de ser destituido como consejero delegado de OpenAI, Sam Altman llamó a su mentor de toda la vida, el multimillonario Peter Thiel, para hablar de cómo superar uno de los mayores retos de su empresa. Para satisfacer la creciente demanda de ChatGPT y obtener los enormes beneficios que Altman imaginaba, OpenAI necesitaba una enorme potencia informática.

Altman confió a Thiel que estaba pensando en crear una empresa de chips, una empresa enormemente cara debido al coste de fabricación. Para reunir el capital, viajaría a Oriente Medio, incluidos Abu Dhabi y Arabia Saudí, y posiblemente recurriría a su poderosa red de Silicon Valley, incluidos el Founders Fund de Thiel y Vinod Khosla, ambos patrocinadores de OpenAI.

Altman había pasado gran parte de 2023 cortejando al Congreso y a los medios tecnológicos, tratando de demostrar lo cuidadosa que estaba siendo su empresa a la hora de protegerse contra los riesgos de la IA.

Les había contado que casi no tenía acciones en OpenAI, que quería que el proceso de regulación de la IA fuera más democrático y que la estructura única de su empresa garantizaba que los sistemas de IA estuvieran en manos de directores sin ánimo de lucro. Pero ahora estaba hablando con inversores de Oriente Próximo vinculados a regímenes autoritarios, cerrando un trato con la misma ambición que Altman había perfeccionado en una carrera llena de contradicciones.

Desde su adolescencia hasta los 30 años, Altman, que abandonó la universidad, prodigio de la negociación y genio de la inversión detrás de ChatGPT, ha saltado de un éxito a otro. Se ganó la atención y los dólares de las élites de Silicon Valley, impresionadas por el ambicioso y astuto estudiante de segundo año de Stanford, que probablemente ascendería a cosas mayores.

Llegó a la cima de la incubadora de start-ups más influyente del Valle a los 26 años. Estrellas del sector como Thiel, Khosla y Paul Graham vieron en Altman una figura magnética que podría expandir el enfoque del sector tecnológico por todo el mundo.

Su salida de la start-up de IA, la oleada de apoyo a su restablecimiento y su rápido regreso a su puesto de Consejero Delegado le elevaron a un nuevo nivel de fama, consolidando su lugar en el pequeño canon de los nombres propios del mundo tecnológico.

“Creemos que Sam es el mejor líder para OpenAI”, declaró Hannah Wong, portavoz de OpenAI. “El fuerte apoyo de su equipo subraya que es un CEO eficaz que está abierto a diferentes puntos de vista, dispuesto a abordar desafíos complejos y que demuestra preocupación por su equipo”. A través de una portavoz, Altman declinó ser entrevistado.

Sin embargo, la caída de Altman el mes pasado por su liderazgo de OpenAI, tras la oleada mundial de miedo y entusiasmo por los poderes y peligros del chatbot ChatGPT de la empresa, no surgió de la nada. Los críticos de Altman llevan tiempo cuestionando su estilo de gestión y sus motivos.

La carrera de Sam Altman en Silicon Valley se ha distinguido por sus esfuerzos para democratizar el desarrollo y la regulación de la IA en beneficio de todos (REUTERS/Lucy Nicholson)

La junta de OpenAI fue informada de los esfuerzos de Altman para recaudar fondos para una empresa de chips en Oriente Medio, según cuatro personas familiarizadas con la recaudación de fondos. Dos de estas personas afirmaron que la decisión de despedir a Altman no tenía nada que ver con el asunto. Aún así, era difícil averiguar “qué ángulo está trabajando en una situación dada”, dijo una de las personas.

En un entorno de Silicon Valley en el que las empresas estrella a menudo dan lugar a cultos a la personalidad en torno a sus fundadores, Altman ha destacado. Altman, un inversor con una vertiginosa variedad de intereses, puede carecer del enfoque singular de un Steve Jobs -o de las sofisticadas habilidades técnicas para crear los productos que vende-, pero según sus admiradores y rivales, desde muy joven ha tenido una extraña energía empresarial y una fuerza de voluntad que inspira a otros a dar lo mejor de sí mismos.

Este artículo se basa en más de dos docenas de entrevistas con antiguos y actuales colegas, competidores, amigos de Altman y otras personas del sector, muchos de los cuales hablaron bajo condición de anonimato para hablar de relaciones personales delicadas o de negocios realizados en secreto.

Para algunos, Altman podría ser torpe e incluso antisocial. Incluso cuando organiza una fiesta, “se retira a su habitación con bastante rapidez. Tiene un temporizador o reloj social en el que tiene que dejar de socializar”, dijo el inversor Lachy Groom, un amigo cercano. “No es un charlatán”.

Otro amigo íntimo, el inversor Keith Rabois, recuerda que cuando conoció a Altman, se pasó su primera reunión pegado a dos teléfonos diferentes.

Sin embargo, la primavera pasada, en una cena a puerta cerrada con unos 60 congresistas, Altman cautivó a los políticos hablando del potencial de la inteligencia artificial, demostrándoles lo rápido que ChatGPT podía elaborar un discurso, y les imploró que impusieran límites a la tecnología que él mismo había desencadenado. La IA, reveló Altman, era una herramienta sumamente útil, no una espeluznante criatura de ciencia ficción.

Los congresistas dijeron más tarde que Altman era imperturbable, seguro, reconfortante.

“Nunca he conocido a nadie tan inteligente como Sam”, dijo la senadora Kyrsten Sinema (I-Ariz.), que pasó mucho tiempo con Altman en Sun Valley, Idaho, el verano pasado. “Es introvertido, tímido y humilde, y todas esas cosas no son normales en la gente del Capitolio. Pero se le da muy bien entablar relaciones con la gente del Capitolio y puede ayudar a la gente del gobierno a entender la IA”.

En todo el mundo, los modales de Altman parecieron tranquilizar a todos, desde dirigentes nacionales hasta un estudiante de instituto de 15 años de Toronto al que habían diagnosticado un cáncer y pidió ayuda a Altman para su investigación en 2021.

“Da mucho miedo que una empresa tecnológica nueva y ambiciosa diga: ‘Vamos a construir a Dios y vamos a asegurarnos de que beneficie a toda la humanidad’”, dijo Arnav Shah, que se hizo amigo por correspondencia del magnate. “Pero estoy 100% seguro de que si alguien va a construir esta cosa debería ser él. Literalmente, no se me ocurre nadie en quien confiaría más y que tenga intenciones más puras”.

Su asombroso sentido de la próxima gran revolución le ha llevado a respaldar cientos de empresas emergentes, entre ellas una nueva ciudad utópica, empresas de longevidad y fusión nuclear y Vita Brevis, un bar clandestino de San Francisco centrado en el arte.

Altman encaja con un tipo de inversores de Silicon Valley que algunos consideran proto-reyes-filósofos, figuras influyentes de las que se espera que tengan una opinión sobre la economía, la política mundial y la forma del futuro. Altman es dado a hacer grandes declaraciones sobre política (“La democracia solo funciona en una economía en crecimiento”) e incluso se planteó presentarse a gobernador de California después de que Donald Trump fuera elegido presidente.

Altman ha brillado en Silicon Valley con una carrera vertiginosa y llena de éxitos desde su salida de la universidad (EFE/John G. Mabanglo)

Altman ha cortejado estas comparaciones. “Tú mismo también quieres ser una curva exponencial: debes aspirar a que tu vida siga una trayectoria ascendente y siempre hacia la derecha”, escribió en una entrada de blog titulada “Cómo tener éxito” en 2019.

Pero en las últimas semanas, tras el drama interno en OpenAI, sus amigos dicen que la inusual capacidad de Altman para tolerar dosis extraordinarias de estrés pareció flaquear.

Altman se ha presentado como un avatar del altruismo, pero su empresa de IA se ha topado con corrientes cruzadas de preocupación sobre el impacto potencial de la tecnología en la economía mundial y en las vidas humanas.

Los personajes de Silicon Valley que se convierten en célebres consejeros delegados son a veces magos de la tecnología y a veces grandes empresarios, pero siempre son objeto de intensos debates sobre sus objetivos, motivos y métodos.

En el caso de Altman, sus empleados, competidores, admiradores y críticos discuten sobre su actitud, a veces arrogante, hacia los demás (dice que no le interesa “la mayoría de la gente”) y sus posturas contradictorias sobre la IA (advirtió contra el papel de la tecnología a la hora de alimentar la desinformación y borrar puestos de trabajo, y luego impulsó ChatGPT a sabiendas de que no estaba protegida contra errores y declaraciones ofensivas).

“Sam es la única persona que he conocido que, cuando hay un 1% de posibilidades de un resultado de mil millones de dólares, eso es algo en lo que hay que apoyarse”, dijo una persona que trabajó estrechamente con Altman.

“Toda la industria de riesgo huiría a las colinas si les dijeras que deberías invertir en esta cosa que va a costar una tonelada de dinero y sólo tiene un 1% de posibilidades de tener éxito. Pero Sam diría: ‘Interesante, ¿cómo de grande puede ser?’”.

Altman planeó la creación de una empresa de chips para potenciar OpenAI ante la creciente demanda de ChatGPT (REUTERS/Amir Cohen)

El rey de los caníbales

Durante casi una década, Altman, de 38 años, ha sido una de las principales bolas de fuego de la energía inversora del mundo tecnológico. Se ganó la devoción -y los dólares- de destacados inversores, incluidos sus primeros mentores clave, Thiel y Paul Graham, fundador de Y-Combinator, la incubadora de start-ups tecnológicas que Altman llegaría a dirigir.

“Podrías lanzarle en paracaídas a una isla llena de caníbales y volver dentro de cinco años y sería el rey”, escribió Graham en 2008. “Sinceramente, Sam es, junto con Steve Jobs, el fundador al que más me refiero cuando asesoro a empresas de nueva creación. En cuestiones de diseño, pregunto ‘¿Qué haría Steve?’, pero en cuestiones de estrategia o ambición pregunto ‘¿Qué haría Sama?’”. Se refirió a Altman por su apodo, que es también su alias en Twitter y en el foro tecnológico Hacker News.

Cuando Altman estaba en la universidad, dice Graham, a los tres minutos de conocerle, “recuerdo que pensé: ‘Ah, así que así debía de ser Bill Gates cuando tenía 19 años’”. Lo que Graham vio no fue un profundo conocimiento de la tecnología, sino “dureza, adaptabilidad, determinación. Esas son las cualidades que necesitas para ganar”.

Altman llamó por primera vez la atención de los inversores más destacados del Valle cuando su start-up, Loopt, obtuvo el apoyo de Y-Combinator. Loopt, que desarrolló con su novio, Nick Sivo, en Stanford, permitía a los usuarios de teléfonos inteligentes encontrar y conocer a gente cercana y precedió a un mercado en auge para el uso de los datos de localización de los teléfonos.

Conseguir financiación de Y-Combinator -en una primera tanda de inversiones que incluía al gigante de las redes sociales Reddit- acabó siendo más importante que el propio futuro de Loopt. La empresa nunca tuvo mucho éxito, aunque Rabois señaló que Altman consiguió negociar acuerdos para Loopt con las principales empresas de telecomunicaciones, un primer indicio de su habilidad para vender ideas a gente poderosa.

A los 19 años, Altman “parecía tener 40 años dentro”, escribió Graham, uno de los fundadores de la incubadora. “Hay otros jóvenes de 19 años que tienen 12 en su interior”. Altman nunca recurría a la defensa de “sólo soy un crío” cuando le retaban sus mayores, decía Graham; más bien, su respuesta a “Esa es una idea estúpida” era “simplemente mirar a la otra persona a los ojos y decir ‘¿De verdad? ¿Por qué lo crees?’”.

Su partidario más vital fue Thiel, el hombre gay de más alto perfil en Silicon Valley y asesor y amigo de Altman al menos desde que vendió Loopt a la empresa de tarjetas prepago Green Dot por 43 millones de dólares en 2012.

Poco después de la venta, que Altman ha descrito como decepcionante (su ganancia fue de 5 millones de dólares), recaudó 21 millones de dólares -la mayoría de Thiel- para crear su propio fondo de capital riesgo, llamado Hydrazine Capital. Lo puso en marcha con su hermano Jack, que vivía con Sam en su casa de cuatro dormitorios de Dorland Street, en el Mission District de San Francisco.

Se convirtió en socio a tiempo parcial de Y-Combinator y luego, en 2014, en su presidente, escandalizando a algunos de sus compañeros.

El vínculo de Altman con Thiel floreció: ayudó a la empresa de riesgo de Thiel, Founder’s Fund, a acceder a start-ups de moda, y los hombres a veces viajaban juntos para hablar en eventos.

“No es sólo una amistad, como ir por ahí jugando al golf”, dijo una persona familiarizada con la relación. “Es algo mucho más profundo. Sam tiene que ser una de las dos o tres personas más cercanas a Peter”. La persona dijo que el vínculo Thiel-Altman sólo tenía un paralelo: el estrecho vínculo de Thiel con otro joven cuya estrella ascendió rápidamente en Silicon Valley: el CEO de Meta, Mark Zuckerberg.

Thiel declinó hacer comentarios.

A pesar de las críticas y controversias, Altman ha mantenido un liderazgo efectivo en OpenAI, ganando el apoyo de su equipo y de figuras de la industria (REUTERS/Carlos Barria)

Las personas que conocen a los hombres dicen que el estilo de Thiel y su enfoque de los negocios parecen haber moldeado a Altman. Por ejemplo, Altman ha sido criticado por dirigir OpenAI como un monopolio, socavando la tecnología de código abierto y empujando a las empresas más pequeñas a lanzar productos a través de su plataforma, una estrategia que Thiel esbozó en su libro “Zero to One”.

Thiel lleva mucho tiempo proporcionando capital y acceso a su poderosa red de contactos a empresas emergentes. Altman ha adoptado la misma táctica: conecta a la gente para futuros trabajos y acuerdos con correos electrónicos de una sola línea que dicen simplemente: “Conócete”, según otra persona que ha trabajado con él.

Ambos son personas reservadas pero consumadas, conocidas por abrir sus puertas y organizar fiestas. Las fiestas navideñas de Thiel en Los Ángeles y Miami son eventos de alto nivel para la élite de Silicon Valley. Los invitados que han asistido a las reuniones en la casa de Altman en San Francisco -también tiene casas en Hawai y Napa Valley- la describen como cálida, con velas y amigos que ofrecen mantas para acurrucarse, un agradable contraste con los modales a veces torpes de Altman.

La gente que conoce a Altman de sus días en Y-Combinator dice que, aunque algunas start-ups se sentían ignoradas por él, el joven inversor prestaba atención a las personas y empresas que más le importaban: “Su mayor regalo fue hacer felices a las dos personas más importantes de su vida: Paul Graham y Peter Thiel”, dijo una de esas personas.

“He tenido esta conversación sobre lo que hace especial a Sama cientos de veces”, dijo un fundador de una start-up respaldada por capital riesgo que se mueve en círculos similares. “Es muy bueno en todo el tema de la mafia. Es casi como una sociedad secreta. Por algo tantos presidentes proceden de Skull and Bones de Yale”.

El amigo íntimo coincidió en que la habilidad de Altman para convocar a gente útil es la clave de su éxito. “Ha cultivado unas relaciones tan buenas y sinceras que puede utilizarlas para hacer magia”, dijo el amigo. “La gente ha abogado por él cuando aún no estaba probado y, en cierta medida, él está devolviendo el favor”.

Altman es famoso por su lealtad a los que le importan. Un conserje de su época en Loopt sigue trabajando para Altman. Altman no tiene reuniones programadas con regularidad, pero responde a los mensajes al instante, según su entrenador personal, Matt Mochary.

“La gente de dentro de la empresa se desbloquea al instante y la gente de fuera se siente totalmente querida”, dijo en un podcast. “Lo hace con la gente que está en su círculo de ‘quiero que te sientas querido’”.

La carrera de Sam Altman en Silicon Valley se ha distinguido por sus esfuerzos para democratizar el desarrollo y la regulación de la IA en beneficio de todos (AP Foto/Jon Gambrell)

Pensar en grande

En Y-Combinator, Altman pasó prácticamente de la noche a la mañana de ser un niño prodigio con buenos contactos a una de las figuras más conocidas de Silicon Valley. Transformó la incubadora, que pasó de ser un improvisado campamento de iniciación a una potencia de la inversión con tentáculos en lugares y campos lejanos, lo que a su vez le convirtió en una estrella.

“Una vez que se hizo cargo de YC”, dijo un colega, “sintió que podía conseguir una reunión con cualquiera”.

Altman empezó a dar su propio giro a las cosas inmediatamente. Menos de un mes después de que Graham le nombrara sucesor, Altman hizo un llamamiento a fundadores muy ambiciosos que crearan start-ups en torno a tecnologías punteras, invocando como ejemplos a SpaceX y Tesla de Elon Musk. Enumeró áreas de interés como la energía, la inteligencia artificial, el transporte y la vivienda, las infraestructuras de Internet y la educación. “Ahora las pequeñas start-ups pueden hacer lo que antes exigía los recursos de las naciones”, se entusiasmó Altman en su blog personal.

“Hubo un cambio profundo en las empresas que YC admitió después de que Sam se convirtiera en líder”, dijo una de las personas que trabajó con Altman. “Utilizó Y-Combinator como plataforma para hacer otras cosas, y las semillas de su desaparición también estaban ahí”.

Múltiples personas describieron a Altman como un gestor sin manos que elegía a los ganadores potenciales y daba a esas personas una gran autonomía para que él pudiera dedicarse a sus otros intereses. Incluso en OpenAI, Altman “se ve a sí mismo más como un inversor que como un típico CEO”, dijo otro amigo cercano.

Este estilo hizo que se pidiera a Altman que dejara su puesto en Y-Combinator, según cuatro personas familiarizadas con el trabajo de Altman allí. Algunos lo percibían como distante y ausente. Decía a la gente lo que quería oír, dijeron tres de esas personas. A otros directivos les molestaba que Altman “acaparara el mérito” de la creación de nuevas empresas de éxito.

Los colegas llegaron a ver a Altman fuera haciendo sus propias cosas en OpenAI e invirtiendo en empresas de Y-Combinator con su propio fondo personal, Hydrazine. Surgieron quejas de que estaba cosechando enormes beneficios personales sin construir y asesorar a esas empresas. (Otros socios también invirtieron en compañías de YC en el lado, según dos de las personas).

En 2019, ese sentimiento llevó a Graham a volar a San Francisco desde Gran Bretaña, donde vivía semi-retirado después de tener hijos. La gente de Y-Combinator no había visto a Graham en años. Graham convocó una breve reunión con los líderes de la compañía. Entonces le pidieron a Altman que abandonara la sala. Graham explicó que Altman no volvería a YC como presidente.

Cinco años después de que Altman se hiciera cargo de la influyente incubadora, Graham dijo que no tenía ni idea de que Altman había estado dedicando tan poco tiempo a fomentar nuevas empresas en la organización y tanta energía a atender sus propios proyectos, dijeron las personas.

Graham y su esposa eran “sus mayores fans y sus facilitadores”, dijo una de las personas que describen su relación en ese momento. Luego “se volvieron locos”.

En un correo electrónico a The Post, Graham dijo que su esposa, Jessica Livingston, socia fundadora de Y-Combinator, había animado a Altman a hacerse a un lado antes de su propia visita a San Francisco, después de que la pareja se enterara de que iba a ser CEO del nuevo brazo con fines de lucro de OpenAI.

“Dado que aceptó inmediatamente, sería engañoso utilizar la palabra ‘despedido’ para describir esto”, escribió. No respondió a las preguntas de seguimiento.

Una historia que Altman contó sobre sí mismo en un evento de Y-Combinator simbolizaba su estilo audaz: intentando captar a un gran cliente, Altman voló a la sede de la empresa y se sentó en su vestíbulo todo el día hasta que accedieron a verle, según alguien que oyó a Altman contar la historia. Tras varias reuniones, los dirigentes dijeron que querían visitar las oficinas de Altman.

En aquella época, el bufete de Altman sólo contaba con cinco personas, así que contrató a algunos amigos de la universidad para que hicieran que su negocio pareciera más grande. Dice que la estratagema funcionó y consiguió el contrato.

Las tácticas de Altman generan mucho debate en el Valle. Sus amigos dicen que parece trabajar sin estrés, siempre ocupado, siempre al teléfono. Sin embargo, otros señalan los mismos rasgos de personalidad y ven a un vendedor que conocía pocos límites.

“Ambición no es exactamente la palabra adecuada para describir a Sam”, dice Groom, el amigo íntimo. “Es algo más parecido a una inclinación a decir ‘¿Por qué no pensar en grande? Las empresas de IA podrían decir: intentemos recaudar 10.000 millones. Sam dice: hagamos 100.000 millones, y hay una especie de despreocupación al respecto. Tiene una forma de pensar sin límites”.

Una sensibilidad ajena

Aprendió a programar a los 8 años. Le decía a su hermano cuando jugaban de niños a juegos de mesa que “yo tengo que ganar y estoy al mando de todo”.

Hijo de un promotor inmobiliario y una dermatóloga, abandonó la universidad para emprender un negocio. Creció en los suburbios de San Luis y heredó una sensibilidad de outsider que Thiel atribuyó a su identidad judía, describiendo el sistema de creencias de Altman a The New Yorker como que “las cosas siempre pueden ir profundamente mal y que no hay un solo lugar en el mundo donde te sientas profundamente en casa”.

Se esfuerza al máximo, acumulando unos 18 kilos de masa muscular en un solo año.

“Empecé mi carrera como una persona muy ansiosa y nerviosa”, dijo Altman al podcast Art of Accomplishment el año pasado. Eso le dejó, dijo, “algo miserable, tremendamente menos eficaz y un líder mucho peor”. Entonces descubrió la meditación - su hermana menor Annie, que desde entonces ha cortado el contacto con su familia, dijo que le contó a Sam y a sus otros hermanos sobre la práctica y ellos se burlaron de ella por eso, años más tarde, dijo que se sorprendió al descubrir que Sam la había adoptado. Más recientemente, sin embargo, dijo Sam en el podcast, ha dejado de meditar, en parte porque no quiere perder su motivación para trabajar.

Él y Musk, consejero delegado de Tesla y propietario de lo que antes era Twitter, crearon OpenAI como una organización sin ánimo de lucro con el objetivo de advertir y proteger al mundo contra una tecnología que Musk creía que podría acabar con la humanidad por accidente.

Altman parecía estar de acuerdo: “El desarrollo de inteligencia de máquina sobrehumana es probablemente la mayor amenaza para la existencia continuada de la humanidad”, escribió en su blog personal antes del lanzamiento de la compañía en 2015, añadiendo que “no tiene que ser la versión de ciencia ficción inherentemente malvada para matarnos a todos”. Pero la promesa de la tecnología era demasiado brillante para dejarla pasar. Solo necesitaba la regulación adecuada, y él quería establecer un consejo de gobierno mundial para erigir límites para el uso de la herramienta.

Su hermana Annie dijo que por aquel entonces su hermano estaba más obsesionado con las amenazas humanas, como la hambruna o los disturbios que podían desencadenar la violencia. “La gente tiene poca motivación para robar cuando tiene vivienda y comida”, recuerda que le dijo después de que él hiciera una gran compra de armas y oro.

Para cuando la empresa se puso en marcha, la retórica de Altman sobre el riesgo de la IA parecía más modulada.

Algunas de las otras iniciativas políticas de Altman se han quedado estancadas en la fase experimental. A veces descrito como un demócrata centrista, Altman desde el principio se posicionó públicamente en contra de la candidatura presidencial de Donald Trump en 2016, calificando a Trump de “abusivo, errático y propenso a ataques de ira”, así como de “no apto para ser presidente.” Pero Altman también reconoció que Trump “tiene razón en algunas cosas importantes” y rechazó las peticiones de algunos trabajadores tecnológicos para que desdeñara a su amigo Thiel, que se había convertido en un abierto defensor de Trump.

Algunos trabajadores de la tecnología acusaron a Altman de tratar de cooptar su movimiento político en lugar de organizar un esfuerzo duradero para hacer frente a Trump. Al principio de su presidencia, cuando Trump amenazó con crear un registro de musulmanes en Estados Unidos, muchos trabajadores tecnológicos liberales firmaron un compromiso de “Nunca más”, comprometiéndose a no crear ese directorio.

Altman respondió convocando una reunión extraoficial en la que se pidió a los empleados que escribieran ideas para los “Valores de los Trabajadores Tecnológicos”, pero la iniciativa se desvaneció.

Ese mismo año, Altman puso en marcha un experimento para proporcionar una Renta Básica Universal -suficiente dinero para vivir, dijo- a un grupo de muestra en Oakland, California, para ver si un regalo en efectivo podría sustituir el trabajo tradicional que la IA podría eliminar. “A medida que la tecnología siga eliminando empleos tradicionales y se cree una nueva riqueza masiva, veremos alguna versión de esto a escala nacional”, escribió Altman.

“Así que sería bueno responder ahora a algunas de las preguntas teóricas. ¿La gente se sienta a jugar a videojuegos o crea cosas nuevas? ¿La gente es feliz y se siente realizada?”.

Altman argumenta cada vez más que “la IA podría conducir a la abundancia de recursos”, lo que significa que podría eliminar un número masivo de puestos de trabajo y concentrar los recursos en manos de unos pocos, dijo Matt Krisiloff, un amigo y ex colega de Altman que encabezó el proyecto de renta universal y ahora dirige una start-up de fertilidad en la que Altman invirtió. Está convencido de que si un día una inteligencia artificial puede funcionar como un ser humano, y las fábricas producen robots capaces de realizar trabajos de infraestructura o agricultura...”, eso será “el fin del mundo”, será “muy importante averiguar cómo se distribuyen equitativamente esos recursos para que todos se beneficien”.

Altman dijo que una renta garantizada “supondría un avance real hacia la eliminación de la pobreza”. Propuso dar a 100 familias de Oakland 1.500 dólares al mes. Cuando el experimento comenzó en 2020, las condiciones habían cambiado: 1.000 personas iban a recibir 1.000 dólares al mes, y un grupo de control de 2.000 personas recibiría 50 dólares al mes y la ubicación se había trasladado.

El experimento, que Altman puso en marcha con 10 millones de dólares, sigue en marcha y se espera obtener resultados en 2024, según Elizabeth Rhodes, directora de investigación de OpenResearch, una operación financiada por Altman. Altman no ha renunciado a la idea y ha acordado no hablar de ella mientras el experimento esté en curso.

“Apostaría lo que fuera a que no tenía ni idea de dónde se estaba metiendo”, afirma Rhodes. “Probablemente estaba pensando en autofinanciar algo más pequeño. En Silicon Valley hay mucha capacidad de atención corta, pero él se ha mantenido coherente”.

Sam Altman, descrito como un inversionista magnético y prodigio de la negociación por sus mentores, ha ascendido rápidamente en el competitivo Silicon Valley (REUTERS/Carlos Barria)

Un fundador “capaz de torcer la realidad

La coherencia se rompió, según algunos amigos y críticos de Altman, cuando lanzó ChatGPT, desencadenando el tipo de carrera armamentística corporativa que OpenAI se fundó para evitar.

Sin embargo, la controversia en OpenAI que llevó al despido de Altman y a su recontratación el mes pasado no giró tanto en torno a la cuestión existencial de lo peligrosa que será la inteligencia artificial, sino en torno a quién controlaría el camino a seguir para la principal empresa de IA del mundo, una batalla que ha causado cismas dentro de la start-up durante años.

Altman y Musk fundaron OpenAI en 2015 en parte porque les preocupaba que Google hubiera adquirido DeepMind, una empresa pionera en IA, y pareciera precipitarse hacia el dominio. OpenAI reclutó a algunos de los talentos de DeepMind, estableciendo la empresa como una organización sin ánimo de lucro que, según dijeron, trabajaría en beneficio de la humanidad en lugar de obtener beneficios financieros.

Altman acabó tomando el control de OpenAI tras una dramática convulsión provocada por Musk. Musk, según dos personas familiarizadas con las discusiones internas, estaba frustrado por la falta de progreso y propuso recortar la mitad de la plantilla de OpenAI, una medida que Altman rechazó. Altman, por el contrario, creía que OpenAI necesitaba desesperadamente más dinero para aumentar su potencia informática y competir por el talento con los gigantes tecnológicos.

La solución de Altman fue transformar la compañía en una empresa con ánimo de lucro, aunque seguiría gobernada por un consejo sin ánimo de lucro. El cambio ayudó a Altman a conseguir una inversión de 1.000 millones de dólares de Microsoft.

Altman desempeñó un papel central en la selección de los miembros de la junta, dijo una persona familiarizada con los tratos de la junta. “O eran amigos suyos o eran personas que nunca podrían enfrentarse a Sam sin ser destruidas”, dijo la persona.

La transición a una empresa con ánimo de lucro ocultó tensiones internas. Los ejecutivos se quejaban, entre ellos y abiertamente, del estilo de gestión de Altman, que calificaban de manipulador. “Se imagina lo que quieres oír”, dijo uno. “Se deshace del problema, pero resulta que no es duradero en ningún sentido”.

Buscando aliviar la fricción, Altman trajo a su entrenador, Mochary, en 2018, pero a los empleados les preocupaba que estuviera informando de conversaciones privadas al CEO, según dos personas familiarizadas con el entorno

Preocupaciones similares condujeron a la decisión de la junta en 2023, según tres personas familiarizadas con los procedimientos. El Washington Post informó de que una revisión de la conducta de Altman por parte de la junta fue desencadenada por las quejas de altos directivos que alegaban un comportamiento manipulador y represalias.

Al final, la reputación de Altman sólo se ha visto empañada por su caída temporal.

“No creo que sea un matón”, dijo Khosla, que no quiso hacer comentarios sobre la empresa de chips. “Sólo hace preguntas difíciles, y a veces la gente se siente amenazada por ello”.

“Es el tipo de fundador que puede torcer la realidad”, dijo Hemant Taneja, amigo de Altman y director gerente de la empresa de capital riesgo General Catalyst, añadiendo que Altman le había invitado a invertir en OpenAI pero que declinó porque no podía entender la compleja estructura de la empresa. “Al crear la aplicación de consumo más rápida y popular de IA generativa, nos mostró el arte de lo posible.

Esta es la primera tecnología en la que todos los directores generales de todas las empresas de todos los sectores están pensando en cómo aplicar la IA a sus negocios. Él lo hizo posible”.

(*) The Washington Post