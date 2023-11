IBM retiró anuncios de X: acusa a Elon Musk de amplificar el antisemitismo

Elon Musk durante una conferencia de prensa en la base de SpaceX, en Brownsville, Texas, EEUU, el 25 de agosto de 2022. El dueño de X enfrenta duras críticas por amplificar, con su plataforma, el antisemitismo (Reuters)

IBM dijo el jueves que dejará de anunciarse en X, antes Twitter, después de que un informe de una organización de vigilancia de los medios de comunicación descubriera que sus anuncios habían aparecido en el sitio de medios sociales propiedad de Elon Musk junto a tuits pro-nazis.

“IBM no tolera la incitación al odio ni la discriminación y hemos suspendido inmediatamente toda publicidad en X mientras investigamos esta situación totalmente inaceptable”, dijo la empresa en un comunicado.

El informe de la organización sin ánimo de lucro de izquierdas Media Matters for America, publicado el jueves, identificaba a IBM como una de las varias empresas de primer orden cuyos anuncios habían aparecido junto a tuits que incluían apoyos al nacionalsocialismo, memes que describían el nazismo como un despertar espiritual y citas de Adolf Hitler presentadas en un estilo inspirador.

La retirada de IBM es el último golpe a la campaña de la directora ejecutiva de X, Linda Yaccarino, para atraer de nuevo a los anunciantes que han huido del sitio desde que Musk lo compró hace poco más de un año. Aunque Musk ha tenido éxito en su intento de relajar las restricciones a la libertad de expresión del sitio, reduciendo drásticamente el personal que solía moderar el contenido ofensivo, su negocio se ha resentido, con unas perspectivas financieras que los conocedores han calificado de nefastas.

La decisión de IBM se produjo un día después de que Musk expresara en Twitter su acuerdo con una teoría de conspiración antisemita en el sitio, lo que provocó nuevas críticas de algunos líderes de los derechos civiles.

Musk respondía a un usuario de X que decía que el aumento del antisemitismo en Internet era en realidad culpa de los judíos por apoyar a “hordas de minorías” y promover “el odio contra los blancos”. El usuario dijo que no siente simpatía por los judíos que se enfrentan a comentarios de odio como “Hitler tenía razón”.

Musk respondió: “Has dicho la pura verdad”, contribuyendo a amplificar el tuit del usuario entre sus vastos seguidores en Internet. En un tuit posterior, Musk pasó a criticar a la Liga Antidifamación (ADL), una organización sin ánimo de lucro que combate el antisemitismo y el extremismo, diciendo que “ataca injustamente a la mayoría de Occidente” por el odio antijudío en lugar de a “los grupos minoritarios que son su principal amenaza”.

FOTO DE ARCHIVO: el director ejecutivo de la Liga Antidifamación (ADL), Jonathan Greenblatt, habla durante la cumbre de la Liga Antidifamación "Nunca es Ahora" en el Centro de Convenciones Jacob Javits en Manhattan en la ciudad de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos, en noviembre de 2022 (Reuters)

El CEO de ADL, Jonathan Greenblatt, contraatacó a Musk en un tweet el jueves, diciendo: “En un momento en que el antisemitismo está explotando en Estados Unidos y surgiendo en todo el mundo, es indiscutiblemente peligroso utilizar la influencia de uno para validar y promover teorías antisemitas.” ADL es uno de una coalición de 60 grupos de defensa que han pedido a los principales anunciantes que boicoteen la plataforma hasta que Musk acepte invertir en la aplicación de las antiguas reglas de moderación de contenido de la plataforma.

Musk y X no respondieron a las solicitudes de comentarios el jueves. Sin mencionar directamente el tuit de Musk, Yaccarino publicó un tuit el jueves que parecía dirigido a controlar el daño. “El punto de vista de X siempre ha sido muy claro en el sentido de que la discriminación por parte de todos debe PARAR en todos los ámbitos”, escribió.

Angelo Carusone, presidente de Media Matters, dijo sobre la decisión de IBM de retirar sus anuncios: “Más vale tarde que nunca”. Y añadió: “Ha sido un comprador importante. Es uno de los grandes compradores que no sólo no ha retirado sus anuncios, sino que ni siquiera ha sugerido” que le preocuparan las políticas de Musk.

Carusone dijo que la investigación de su organización muestra que X no puede cumplir sus propias promesas de dejar que los anunciantes controlen el contenido junto al que se anuncian. “El extremismo, el antisemitismo, la supremacía blanca... se ha volcado hasta el punto de que no puedes aislarte de ello”.

Los grupos de defensa de los derechos civiles y otros defensores han discrepado con una amplia gama de cambios que Musk ha implementado, incluida la decisión de la empresa de desmantelar su antiguo sistema de verificación de figuras de alto perfil en favor de un servicio de suscripción. Musk también ha reintegrado a usuarios de cuentas que habían sido expulsados, ha anulado las normas de la empresa contra la desinformación y ha destripado los equipos encargados de mantener la plataforma libre de contenidos tóxicos.

Lo que está en juego es tanto el negocio publicitario de X, que Yaccarino ha estado luchando por reactivar, como el papel cada vez más influyente de Musk en la escena mundial. Musk tenía previsto hablar en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico esta semana en San Francisco, pero su comparecencia fue cancelada el jueves. Un portavoz de APEC no respondió a una solicitud de comentarios sobre si los tuits de Musk habían provocado la cancelación.

Mientras tanto, el aumento de la incitación al odio y el contenido extremista en X ha puesto a los principales medios de comunicación y grupos de derechos civiles en una posición difícil. Muchos de esos grupos siguen viendo la plataforma como un foro crítico para compartir y comentar las noticias, incluso cuando evalúan o critican los intentos de Musk de convertir X en un paraíso de la libertad de expresión.

Aunque las “decisiones equivocadas” de Elon Musk han hecho que “la plataforma sea más tóxica y, francamente, un pozo negro”, sigue siendo más popular que sus competidores, dijo la asesora principal de Free Press, Nora Benavidez, cuyo grupo ayudó a organizar el boicot de anunciantes contra X.

“Creo que va a llevar tiempo abandonar Twitter, y necesitamos que los creadores y otros usuarios adopten esas plataformas alternativas”.

The New York Times, que ha sido objeto de duras críticas por parte de Musk, planea no obstante recibirle en su conferencia anual Dealbook a finales de este mes. El Times no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios el jueves.

La ADL también sigue presente en X, a pesar de que Musk se ha enfrentado a ella e incluso ha amenazado con demandarla, alegando que la organización encabezó un boicot de anunciantes que ha mermado el negocio de X, una afirmación que la ADL ha negado. La organización planea seguir anunciándose en el sitio, dijo el portavoz Jake Hyman el jueves.

“La ADL necesita que nuestro mensaje llegue a los antisemitas y extremistas y a quienes puedan verse influidos por ellos”, dijo Hyman. “Twitter/X sigue siendo una importante plataforma de medios sociales con un público general masivo, la mayoría de los cuales no desean estar expuestos a contenidos de odio, incluidos aquellos que buscan formas de ayudar a protegerse a sí mismos y a otros de ese contenido.”

El jueves por la noche, un grupo de 164 líderes judíos reiteró su llamamiento a los grandes anunciantes, incluidos Disney, Apple y Amazon, para que dejen de “financiar X a través de su gasto publicitario”, y pidió a Apple y Google que lo retiren de sus tiendas de aplicaciones.

“Nada de esto es sorprendente: Musk lleva años difundiendo antisemitismo”, escribieron los líderes religiosos. “Lo que es sorprendente es cuántas empresas y líderes tecnológicos todavía están dispuestos a hacer negocios con él”.

(C) The Washington Post.-